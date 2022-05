Verblüffender Rückgang der Fruchtbarkeit seit über 39 Jahre hinweg lässt die Alarmglocken schrillen – Sind diese Chemikalien Teil einer Entvölkerungsagenda?

1992 veröffentlichten Forscher Daten, aus denen hervorging, dass sich die Qualität der Spermienzahl bei Männern in den letzten 50 Jahren fast halbiert hatte. Eine systematische Überprüfung aus dem Jahr 2017 bestätigte diesen Trend und zeigte, dass die Gesamtzahl der Spermien bei Männern in Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland zwischen 1973 und 2011 um 50 % bis 60 % zurückgegangen ist.

Parallel zum Rückgang der Spermienzahl ist auch der Testosteronspiegel gesunken, während die Fehlgeburtenrate bei Frauen und die erektile Dysfunktion bei Männern stetig gestiegen ist.

Wir können die Genetik als Ursache ausschließen, denn der Rückgang der Spermienzahl ist einfach zu schnell. Bleiben also umweltbedingte Ursachen. Umweltbedingte Ursachen lassen sich grob in zwei große Kategorien einteilen: Lebensstil und Chemikalien

Zu den Lebensstilfaktoren, die sich negativ auf die Fruchtbarkeit auswirken, gehören Fettleibigkeit, Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum und Stress.

Zahlreiche Chemikalien können sich entweder direkt oder indirekt auf die Fruchtbarkeit auswirken, aber die besorgniserregendste Gruppe sind die endokrin wirksamen Chemikalien (EDC) wie Phthalate. EDCs stören Hormone, einschließlich der für die Fortpflanzung notwendigen Sexualhormone, wie Testosteron

Im obigen After-Skool-Video untersucht Shanna H. Swan, Ph.D., eine führende Umwelt- und Reproduktionsepidemiologin und Professorin für Umweltmedizin und öffentliche Gesundheit an der Icahn School of Medicine am Mount Sinai in New York City, die Rolle von Umweltgiften für die reproduktive Gesundheit.

1992 veröffentlichten Forscher Daten, aus denen hervorging, dass sich die Qualität der Spermien von Männern in den letzten 50 Jahren fast halbiert hatte. In dieser Studie heißt es:

Die lineare Regression der Daten, gewichtet nach der Anzahl der Männer in jeder Studie, zeigte einen signifikanten Rückgang der mittleren Spermienzahl von 113 x 10(6)/ml im Jahr 1940 auf 66 x 10(6)/ml im Jahr 1990 und des Samenvolumens von 3,40 ml auf 2,75 ml, was auf einen noch stärkeren Rückgang der Spermienproduktion hindeutet, als durch den Rückgang der Spermiendichte zum Ausdruck kommt … Da die männliche Fruchtbarkeit bis zu einem gewissen Grad mit der Spermienzahl korreliert ist, könnten die Ergebnisse eine allgemeine Abnahme der männlichen Fruchtbarkeit widerspiegeln. Die biologische Bedeutung dieser Veränderungen wird durch eine gleichzeitige Zunahme der Häufigkeit von Urogenitalanomalien wie Hodenkrebs und möglicherweise auch Kryptorchismus und Hypospadie unterstrichen, was auf einen wachsenden Einfluss von Faktoren mit schwerwiegenden Auswirkungen auf die männliche Keimdrüsenfunktion hindeutet.

Stirbt der Mensch aus?

Swan war zunächst skeptisch, beschloss dann aber, sich die Sache genauer anzusehen. Zu ihrem Erstaunen konnte sie nach Durchsicht aller 60 Studien, die in die Analyse von 1992 eingeflossen waren, nichts finden, was darauf hindeutete, dass es sich um einen Zufallstreffer handelte. Es handelte sich um den stabilsten Trend, der ihr je untergekommen war, und sie verbrachte die nächsten 20 Jahre damit, zu untersuchen, warum die menschliche Fortpflanzung immer weiter zurückgeht.

Im Jahr 2017 veröffentlichte sie eine systematische Überprüfung und Meta-Regressionsanalyse, die einen Rückgang der Gesamtspermienzahl bei Männern in Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland zwischen 1973 und 2011 um 50 % bis 60 % zeigte. Insgesamt hatten Männer in diesen Ländern einen Rückgang der Spermienkonzentration um 52,4 % und der Gesamtspermienzahl (Spermienkonzentration multipliziert mit dem Gesamtvolumen eines Ejakulats) um 59,3 % zu verzeichnen.

Swan bezeichnet diesen schockierenden Rückgang über 39 Jahre als den „1 %-Effekt“, d. h. die kumulative Wirkung, die eine jährliche Veränderung von nur 1 % im Laufe der Zeit hat. Parallel zum Rückgang der Spermienzahl ist auch der Testosteronspiegel gesunken, während die Fehlgeburtenrate bei Frauen und die erektile Dysfunktion bei Männern stetig zugenommen haben.

Wenn sich diese Trends fortsetzen, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass dies nicht der Fall sein wird, werden wir in nicht allzu ferner Zukunft eine männliche Bevölkerung vorfinden, die völlig unfruchtbar ist. An diesem Punkt wird die menschliche Bevölkerung aussterben. Auf dem Weg dorthin werden wir jedoch mit einer Reihe anderer dringender Probleme konfrontiert werden.

Wie werden wir für die alternden Babyboomer sorgen?

In der Vergangenheit sah die Altersverteilung der Bevölkerung wie eine Pyramide aus. Der unterste, größte Teil waren Kinder, der mittlere, etwas kleinere Teil waren berufstätige Erwachsene, und die Spitze der Pyramide waren Senioren. Das hat gut funktioniert, weil die jüngere Bevölkerung in der Lage war, den viel kleineren älteren Teil finanziell zu unterstützen und zu versorgen.

Diese Pyramide gibt es nicht mehr. In den meisten Ländern sieht die Bevölkerungsverteilung heute wie eine Glühbirne aus, mit einer schmalen Basis von Kindern, einem bauchigen Segment von Erwachsenen und einem schmaleren, aber immer noch sehr großen Segment von älteren Erwachsenen.

Ein Teil der Gleichung ist die Tatsache, dass die Lebensspanne länger geworden ist, was wunderbar ist. Aber die Mittel zur Unterstützung dieser alternden Bevölkerung – zum Beispiel durch die Sozialversicherung und Medicare in den USA – schwinden, da die Zahl der Beitragszahler so dramatisch schrumpft.

Ein weiteres Problem ist die Tatsache, dass uns die Arbeitskräfte fehlen werden, die wir brauchen, um die Wirtschaft über Wasser zu halten. Es gibt nicht genug Kinder, um alle Arbeitsplätze zu besetzen, wenn die erwachsene Bevölkerung in Rente geht.

Was ist die Ursache dafür?

Laut Swan gibt es wahrscheinlich eine ganze Reihe von Faktoren, die zu dieser Reproduktionskatastrophe beitragen. Genetische Faktoren können wir jedoch ausschließen, denn der Rückgang der Spermienzahl ist einfach zu schnell. Ein Rückgang um 50 % in nur zwei Generationen lässt sich nicht durch die Genetik erklären.

Bleiben also umweltbedingte Ursachen. Umweltbedingte Ursachen lassen sich grob in zwei große Kategorien einteilen: Lebensstil und Chemikalien. Zu den Faktoren des Lebensstils, die sich negativ auf die Fruchtbarkeit auswirken, gehören:

Fettleibigkeit

Rauchen

Komasaufen

Stress

Auf chemischer Seite wissen wir, dass eine große Anzahl von Chemikalien die Fruchtbarkeit entweder direkt oder indirekt beeinflussen kann, aber die besorgniserregendste Gruppe sind die endokrin wirksamen Chemikalien (EDCs).3 EDCs stören Hormone, einschließlich der für die Fortpflanzung notwendigen Sexualhormone.

Viele EDCs ahmen die Hormone nach und treten an ihre Stelle. Aber natürlich funktioniert die Chemikalie nicht so wie das natürliche Hormon, sodass das, was das Hormon steuert, auch nicht gut funktioniert. Wie im Bericht „Männliche Unfruchtbarkeit und Umweltfaktoren“ aus dem Jahr 2019 erläutert:

Klassischerweise binden sich die EDCs an den Androgen- oder Östrogenrezeptor und lösen eine agonistische oder antagonistische Wirkung aus. Diese wiederum führen zu einer erhöhten oder verringerten Genexpression geschlechtsspezifischer Gene. Darüber hinaus wirken EDCs auf steroidogene Enzyme und den Hormonstoffwechsel, indem sie beispielsweise die Aktivität der 5-α-Reduktase hemmen, die das wichtigste Enzym bei der Produktion von Dihydrotestosteron und damit bei der Regulierung der Vermännlichung der äußeren Genitalien und der Prostata ist.

Außerdem können P450-Enzyme in der Leber, die Steroidhormone verstoffwechseln, betroffen sein. In Tiermodellen beeinträchtigen EDCs die Hormonrezeptorwerte. Zusätzlich zu den Auswirkungen auf die Hormonwirkung deuten Tierversuche darauf hin, dass EDCs auch zu epigenetischen Veränderungen und miRNA-Spiegeln führen können.

Shaw vermutet, dass EDCs ein Hauptverursacher von Unfruchtbarkeit sind, zum Teil, weil wir jeden Tag unseres Lebens von ihnen umgeben sind. Wir sind ihnen über unsere Lebensmittel, unser Wasser, Körperpflegeprodukte, Möbel, Baumaterialien, Kunststoffe und vieles mehr ausgesetzt.

Exposition gegenüber EDCs in der Gebärmutter kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen

Die empfindlichste Zeit im Leben eines Menschen ist die Zeit im Mutterleib. In dieser Zeit werden die Bausteine für das Fortpflanzungssystem gelegt, und eine Exposition gegenüber EDCs in dieser Zeit kann die Fortpflanzungsfähigkeit eines Kindes im Erwachsenenalter stark beeinträchtigen. Da der Fötus den Körper der Mutter teilt, ist der Fötus allem ausgesetzt, dem die Mutter ausgesetzt ist.

Wie in dem Video erläutert, ist das Fortpflanzungssystem eines Jungen für eine ordnungsgemäße Entwicklung auf einen bestimmten Testosteronspiegel angewiesen. Wenn der Testosteronspiegel zu niedrig ist, wird sein Fortpflanzungssystem bis zu einem gewissen Grad beeinträchtigt. Kurz gesagt, ohne ausreichendes Testosteron wird das Fortpflanzungssystem des Jungen auf weiblich „umgestellt“. Er wird verweiblicht, oder wie Shaw es beschreibt, „unvollständig vermännlicht“.

Phthalate sind in jedem enthalten

Shaw erhielt den Tipp, sich mit Phthalaten zu befassen, von einem Chemiker der U.S. Centers for Disease Control and Prevention, der feststellte, dass diese EDCs in allen Menschen, auch in schwangeren Frauen, gefunden wurden.

Tierversuche haben gezeigt, dass die männlichen Nachkommen kleiner und weniger entwickelt sind, wenn eine schwangere Mutter in der Frühschwangerschaft mit Phthalaten gefüttert wird.

Insbesondere Phthalate stören nachweislich die reproduktive Entwicklung von Männern, da sie den Testosteronspiegel senken. Die unvollständige männliche Entwicklung bei Tieren ist inzwischen so weit verbreitet, dass es sogar einen Namen dafür gibt: Phthalat-Syndrom.

Tierversuche haben gezeigt, dass, wenn eine schwangere Mutter in der Frühschwangerschaft mit Phthalaten gefüttert wird, ihre männlichen Nachkommen kleinere und weniger entwickelte Fortpflanzungsorgane haben werden. Die Hoden können nicht herabhängen, der Penis kann kleiner sein, und der anogenitale Abstand (der Abstand zwischen dem Anus und den Genitalien) ist tendenziell kürzer.

Shaw war der erste, der den anogenitalen Abstand bei männlichen Säuglingen untersuchte, und er konnte bestätigen, dass das Phthalat-Syndrom auch beim Menschen auftritt. Jungen, die von Frauen mit hohen Konzentrationen von Phthalat-Metaboliten im Urin geboren wurden – insbesondere von solchen, die das Testosteron senken -, hatten das Phthalat-Syndrom, und der Schweregrad war dosisabhängig.

Shaw wiederholte die Studie dann mit einer anderen Gruppe von Müttern und ihren Babys und fand das gleiche Ergebnis. Die nächste Frage lautet also: Führt ein kürzerer anogenitaler Abstand zu einer geringeren Spermienzahl?

Shaw zufolge haben Jungen mit einem kurzen anogenitalen Abstand eher reproduktive Defekte wie Hodenhochstand und Penisdefekte. Es ist auch wahrscheinlicher, dass er in einem früheren Alter als normal an Hodenkrebs erkrankt, und er ist eher unfruchtbar.

Sie kommt daher zu dem Schluss, dass die Phthalatexposition in der Gebärmutter „zweifellos ein Teil der Erklärung für die Abnahme der Spermienzahl und der Fruchtbarkeit“ ist. Phthalate und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) wurden auch mit einer verringerten Knochenmineraldichte bei männlichen Teenagern in Verbindung gebracht,5 was erhebliche Auswirkungen auf das spätere Leben haben könnte.

Häufige Expositionsquellen für Phthalate

Phthalate sind in Kunststoffen enthalten. Sie machen den Kunststoff weich und biegsam. Überall dort, wo weicher und biegsamer Kunststoff zu finden ist, gibt es Phthalate. Beispiele hierfür sind:

Vinylkleidung, wie Regenmäntel und Gummistiefel

Duschvorhänge aus Kunststoff

Plastikschläuche aller Art

Lebensmittel, die durch Plastikschläuche verarbeitet wurden, wie z. B. Molkereiprodukte (die Melkmaschinen haben Plastikschläuche)

Phthalate erhöhen auch die Absorption und tragen dazu bei, dass Duft und Farbe erhalten bleiben, daher finden Sie sie in:

Kosmetika, Parfüms und Körperpflegeprodukte

Parfümierte Haushaltsprodukte wie Waschseife und Lufterfrischer

Pestizide

Wie Shaw anmerkt, sind Phthalate nur eine Klasse von EDCs. Es gibt noch einige andere, darunter Phytoöstrogene, Dioxine, Flammschutzmittel, Phenole, PCB und polyaromatische Kohlenwasserstoffe. Phthalate gehören jedoch zu den gefährlichsten für die männliche Fortpflanzungsgesundheit, da sie Testosteron blockieren können.

Joe Rogan interviewte Shaw kürzlich zu diesem Thema. Ein Auszug daraus ist unten zu sehen. Das vollständige Interview ist auf Spotify verfügbar.

Phenole erhöhen weibliche Sexualhormone

Die Phenole, wie Bisphenol-A (BPA), haben den gegenteiligen Effekt, indem sie den Kunststoff steifer und härter machen. Im menschlichen Körper erhöhen sie das weibliche Hormon Östrogen, was zu einer Brustentwicklung und einem schlaffen Mittelteil führt. BPA schädigt auch die DNA in Spermien. Wie Phthalate sind auch BPA und andere Bisphenole extrem weit verbreitet. Man findet sie in:

Die Auskleidung von Blechdosen

Zahnversiegelungen

Antihaftbeschichtete Lebensmittelverpackungen (Lebensmittelverpackungen enthalten ebenfalls PFAS)

Trinkbecher und Flaschen aus Hartplastik

Teppichböden

Körperpflegeprodukte wie Shampoos und Lotionen

Die gute Nachricht

Die gute Nachricht ist, dass viele der für die Fortpflanzung schädlichsten Chemikalien nicht langlebig sind und der Körper sie innerhalb von vier bis sechs Stunden ausscheiden kann.

Die Spermienproduktion dauert von Anfang bis Ende etwa 70 Tage, so dass ein Mann im Laufe der Zeit in der Lage sein kann, einen Teil der Schäden rückgängig zu machen, sofern sie nicht angeboren sind. Das Problem ist natürlich, dass die meisten Menschen rund um die Uhr mehreren Quellen ausgesetzt sind, so dass eine erfolgreiche Entgiftung bedeutet, dass man aufhören muss, sie zu sich zu nehmen.

Eine weitere gute Nachricht ist, dass Forscher gezeigt haben, dass die normale Fortpflanzungsfähigkeit nach drei Generationen sauberen Lebens wiederhergestellt ist, wenn man die Umgebung der Nachkommen einer giftigen, ungesunden Ratte reinigt.

Während dies bei Ratten, deren Lebensspanne nur zwei Jahre beträgt, eine relativ schnelle Lösung ist, ist es beim Menschen nicht ganz so einfach. Drei Generationen sind beim Menschen etwa 75 Jahre, aber wir können in diese Richtung gehen, sagt Shaw, indem wir sicherstellen, dass wir a) Kinder nicht in der Gebärmutter EDCs aussetzen und b) eine weitere Exposition in der Kindheit ausschließen, wenn das Kind in der Gebärmutter exponiert war.

Für immer Chemikalien in unserer Nahrung und unserem Wasser

Während Phthalate und Bisphenole nicht persistent sind, sind PFAS – eine Klasse von Chemikalien, die im Boden, im Wasser und im menschlichen Körper allgegenwärtig sind – so persistent, dass sie als „ewige Chemikalien“ bezeichnet werden. In Maine schlagen Landwirte jetzt Alarm und warnen, dass PFAS auf landwirtschaftlichen Flächen eine „Katastrophe in Zeitlupe“ darstellen.

Wie gelangen die Chemikalien dorthin? Während in einigen Gebieten Verschüttungen und Sickerwasser aus Industrieanlagen Teil des Problems sind, ist die häufigste Quelle der Kontamination Klärschlamm – giftiger Schlamm aus menschlichen Abfällen -, der als erschwinglicher Dünger vermarktet wird.

Im Jahr 2019 habe ich darüber geschrieben, dass die Environmental Protection Agency (EPA) es versäumt hat, die Klärschlammindustrie angemessen zu regulieren, wodurch massive Mengen an giftigen Stoffen in unsere Lebensmittelversorgung gelangen konnten.

Mehr darüber erfahren Sie in der Natural News-Dokumentation „Biosludged“, siehe oben. PFAS reichern sich im Boden an und gelangen so in unsere Nahrung. Ein Beweis dafür sind Lebensmitteltests, bei denen im Jahr 2017 PFAS-Chemikalien in 10 der 91 getesteten Lebensmittel gefunden wurden.

Schokoladenkuchen wies die höchste Menge auf – 250 Mal über dem empfohlenen Grenzwert für Trinkwasser. (Fast die Hälfte des getesteten Fleisches und Fischs enthielt ebenfalls das Doppelte des empfohlenen Grenzwerts für Wasser. Blattgemüse, das im Umkreis von 10 Meilen um eine PFAS-Anlage angebaut wurde, enthielt ebenfalls sehr hohe Mengen. Wie nicht anders zu erwarten, reichern sich PFAS auch in Ihrem Körper an.

Maine ergreift Maßnahmen

In Maine haben mit PFAS kontaminierte Wasserbrunnen sowohl Empörung als auch Maßnahmen ausgelöst. In einem Artikel vom März 2022 in The Maine Monitor wird der Aktionsplan erläutert:

Maine ist der erste Bundesstaat, der umfassend auf die Auswirkungen von Chemikalien aus der Ausbringung von Klärschlamm auf landwirtschaftliche Nutzflächen prüft, eine Praxis, die landesweit verbreitet ist, da die Hälfte des Klärschlamms auf dem Land ausgebracht wird. Folglich musste Maine mit der Umsetzung der Empfehlungen einer einjährigen PFAS-Task-Force Pionierarbeit leisten. Der nächste politische Schritt muss die Verabschiedung des Gesetzes LD 1911 sein, das die Ausbringung von Klärschlamm sowie die Ausbringung oder den Verkauf von Kompost aus Klärschlamm verbieten würde. Zwei Dutzend Unternehmen und Gemeinden haben eine Lizenz für die Umwandlung von Klärschlamm in Kompost, obwohl der Staat selbst festgestellt hat, dass 89 % der fertigen Kompostproben den Grenzwert für PFOA, eine häufige PFAS-Verbindung, überschritten.

Adam Nordell, Miteigentümer der Songbird Farm in Unity – einem weiteren Standort mit hoher PFAS-Kontamination – fasste die Bedeutung von LD 1911 so zusammen: Niemand kann die historische Kontamination unseres Landes ungeschehen machen. Aber wir wissen jetzt genug, um den Hahn zuzudrehen. Eine zweite Gesetzesvorlage, LD 1639, die der Legislative vorliegt, würde verhindern, dass die staatliche Mülldeponie Juniper Ridge, die von Casella Waste Systems verwaltet wird, Bau- und Abbruchschutt annimmt, der aus einem anderen Bundesstaat stammt und mit PFAS und anderen Giftstoffen belastet ist, wodurch das kontaminierte Sickerwasser in den Penobscot River gelangt.

Giftige Pestizide

Auch Gemeinden in Maryland und Massachusetts haben bestätigt, dass Pestizide, die gegen Mücken eingesetzt werden, mit PFAS kontaminiert sind, obwohl sie solche Chemikalien nicht enthalten dürfen. Im April 2022 berichtete das Pesticide Action Network (PAN):

Die EPA behauptete, dass keine PFAS-Chemikalien auf diese Weise verwendet werden, aber unabhängige Tests ergaben, dass Pestizide, die von Moskitokontrollbezirken verwendet werden, mit PFAS verunreinigt sind – von 14 getesteten Moskitokontrollprodukten enthielt die Hälfte PFAS. Diese Produkte werden in den Gemeinden in großem Umfang, oft wöchentlich, von Frühjahr bis Herbst ausgebracht. Als Reaktion auf diese Bedenken behauptete die EPA, die PFAS-Kontamination sei auf das Auslaugen von Lagerbehältern aus fluoriertem HDPE-Kunststoff zurückzuführen. Während diese Erklärung von vielen als Beweis dafür angepriesen wurde, dass die PFAS-Kontamination von Pestiziden kein ernsthaftes Problem darstellt, zeigten die Tests in Maryland und Massachusetts, dass drei Produkte aus einer anderen Quelle als den Behältern kontaminiert waren.

Abgesehen von dieser Art der Verunreinigung sind PFAS aktive Bestandteile in mindestens 40 weltweit verwendeten Pestizidprodukten. Und dabei handelt es sich nur um Pestizide, die PFAS als Wirkstoff enthalten. PFAS-Produkte sind ein beliebtes Tensid (sie lassen sich leichter versprühen), sodass PFAS auch als inerte Bestandteile in Pestiziden verwendet werden können, die leider nicht gemeldet werden müssen, da die chemische Zusammensetzung unter das Geschäftsgeheimnis fällt.

Es ist klar, dass PFAS in einer Vielzahl häufig verwendeter Pestizidprodukte enthalten sind, unabhängig von den Lagerungsbedingungen. Die Synergieeffekte von PFAS und Pestiziden – von denen wir wissen, dass sie eine eigene Reihe von Gesundheitsrisiken für Mensch und Umwelt darstellen – sind nicht erforscht.

Wieder und wieder hat die EPA in ihrer Pflicht versagt, die öffentliche Gesundheit vor Chemikalien zu schützen, die verheerende Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, die fötale Entwicklung und die Fruchtbarkeit haben. Wie PAN feststellte, hat sich die EPA auf eine regulatorische Hinhaltetaktik eingelassen – sie hat die Definition dessen, was als PFAS gilt, geändert, um sich vor der Verantwortung zu drücken.

Die neue „Arbeitsdefinition“ von PFAS wurde im Vergleich zu früher erheblich eingeschränkt, wodurch viele in Medikamenten und Pestiziden verwendete Chemikalien ausgeschlossen wurden. Um den absichtlichen Unzulänglichkeiten der EPA entgegenzuwirken, hat der US-Kongress einen Gesetzesentwurf (HR.5987 – the PFAS Definition Improvement Act11) eingebracht, der die EPA dazu verpflichten würde, die weitestgehende und umfassendste Definition von PFAS zu verwenden.

Ich schließe mich PAN an und fordere Sie auf, Ihre Abgeordneten aufzufordern, diesen Gesetzesentwurf mit zu unterstützen. Maine und Maryland haben ebenfalls Gesetzesentwürfe eingebracht, die speziell die Kontamination mit PFAS in Pestiziden verhindern sollen.

Es ist schwer, optimistisch zu sein, wenn man mit solch düsteren Statistiken konfrontiert wird, wie z. B. einem Rückgang der männlichen Fruchtbarkeit um 1 % pro Jahr. Aber wenn uns das Leben am Herzen liegt, müssen wir zumindest versuchen, die Dinge zu ändern. Ein Schritt in die richtige Richtung wäre es, EDCs aus dem allgemeinen Gebrauch zu verbannen. In der Zwischenzeit wären Männer und Frauen im gebärfähigen Alter gut beraten, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und alles zu beseitigen, was sie im Alltag mit diesen Chemikalien in Berührung bringen könnte, bevor sie versuchen, schwanger zu werden.

