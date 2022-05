Der geheime Krieg der CIA gegen Deutschland

Die Central Intelligence Agency (CIA) unternahm auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges aggressive geheime Anstrengungen, um die Moral in Ostdeutschland zu untergraben, das zeigen kürzlich freigegebene CIA-Akten. Die heute vom National Security Archive veröffentlichten Unterlagen, die eines der wichtigsten Kapitel der europäischen Nachkriegsgeschichte beleuchten, zeigen die wichtigsten Aspekte der noch spärlich dokumentierten Aktivitäten des Geheimdienstes in Ostdeutschland.

Zu diesen Aktivitäten gehörte die Unterstützung und Beratung bestimmter antikommunistischer Aktivistengruppen, insbesondere in Berlin – eine Tatsache, die in der Öffentlichkeit lange geleugnet wurde -, die so effektiv waren, dass die Sowjets sie zusätzlich zu ihren eigenen Propaganda- und Sicherheitsmaßnahmen zum Gegenstand der Diplomatie mit Washington machten.

Dieses E-Book besteht aus mehreren Dokumenten, die aus der kürzlich veröffentlichten Sammlung Digital National Security Archive CIA Covert Operations IV: The Eisenhower Years, 1953-1961 (ProQuest, 2021) entnommen wurden, die in vielen Bibliotheken im Abonnement erhältlich ist. Sie geben einen kurzen Einblick in einige der bisher geheimen Verbindungen des Geheimdienstes zu verdeckten Organisationen im Deutschland des Kalten Krieges.

Die CIA in Deutschland

Nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland in Besatzungszonen aufgeteilt, die von Truppen der Großmächte besetzt waren. Die Sowjetunion hatte den östlichen Teil des Landes. Im Westen hielten die Vereinigten Staaten den Süden und die Mitte und Großbritannien den Norden, wobei ein Teil am westlichen Rand Frankreich zugewiesen wurde. In einem Mikrokosmos wurde auch Berlin, das in der Ostzone lag, unter den vier Mächten aufgeteilt. Ein Großteil der Diplomatie des Kalten Krieges nach 1945 konzentrierte sich auf die Integration Deutschlands in die internationale Politik sowie auf seine Wiedervereinigung in der einen oder anderen Form. Da es keinen „Friedensvertrag“ zur formellen Beendigung des Zweiten Weltkriegs gab, blieb der politische Status der verschiedenen Teile Deutschlands im Fluss.

Mit der Berlin-Blockade in den Jahren 1948-49 versuchten die Sowjets, die westlichen Alliierten zu zwingen, sich der russischen Kontrolle über die ehemalige deutsche Hauptstadt in der Ostzone zu unterwerfen. Es folgten zahlreiche politische und wirtschaftliche Maßnahmen. Die Amerikaner und Briten initiierten eine Währungsreform, die ein quasi-nationales Zahlungsmittel wiederherstellte. Die Russen schufen in ihrer Ostzone die Deutsche Demokratische Republik (DDR). Die USA und Großbritannien fusionierten ihre Besatzungszonen zu „Bizonia“, einem Rumpfstaat, auf dem Weg zur Bildung der Bundesrepublik Deutschland (BRD), einer nationalen politischen Einheit. Berlin blieb geteilt.

Bei jedem Schritt auf diesem Weg waren die Geheimdienste an den Entwicklungen beteiligt. Für die Amerikaner bedeutete dies die CIA. Betrachtet man diese Geschichte aus der Sicht eines Spions, so sind die beiden denkwürdigsten Episoden der 1950er Jahre wahrscheinlich die ostdeutschen Unruhen von 1953 mit der Frage, was die CIA getan oder nicht getan hatte, um sie auszulösen, und der Berliner Tunnel, bei dem die CIA in Zusammenarbeit mit dem britischen MI-6 einen Tunnel nach Ostberlin baute, um sowjetische Telefonkabel abzuhören.

Die alltäglichen Aktivitäten der Nachrichtendienste waren zwar ebenso bedeutsam, aber weniger spektakulär. Sie dienten der Gewinnung von Informationen über die politischen Entwicklungen auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs, der Gewinnung von Erkenntnissen über die militärische Haltung des Gegners und der Durchführung von Aktivitäten zur Beeinflussung dieser anderen Elemente. Da Berlin ein wichtiges Einreiseziel für Menschen war, die aus den osteuropäischen Ländern und der Sowjetunion in den Westen flohen, war es auch ein wichtiges Rekrutierungszentrum für die CIA, um Agenten und Agenten zu finden, die bereit waren, gegen die Sowjets zu arbeiten. Die gesamte Palette der Geheimdienstoperationen ist zu umfangreich, um sie in diesem E-Book zu behandeln, aber wir können uns auf einen wichtigen Teil der Geschichte konzentrieren – die Bemühungen der CIA, die Moral in Ostdeutschland durch verdeckt finanzierte und gelenkte Nichtregierungsorganisationen zu untergraben, die angeblich aus unpolitischen Bürgeraktivisten bestanden, die in Wirklichkeit auf amerikanischer Linie lagen.

Viele dieser Organisationen wurden während der Präsidentschaft von Harry S. Truman gegründet. (Darüber wird noch viel mehr zu berichten sein, wenn das Digital National Security Archive sein CIA Set VI herausbringt, das die Truman-Jahre abdeckt, und wo ein neues E-Book über Deutschland geplant ist). Größtenteils wurden diese Einheiten von der Berliner Operationsbasis (BOB) des Geheimdienstes aus geleitet. Während der Eisenhower-Ära war die CIA der zuständige Dienst. Unter dem Stützpunktleiter Peter Sichel, dann William K. Harvey, vermittelte die Berliner Abteilung vielversprechende Vertriebene an die Aktivistengruppen, nicht nur an die deutschen, sondern auch an osteuropäische und russische. Die deutsche CIA-Mission, zunächst unter Lucien K. Truscott, einem „persönlichen Vertreter“ des Direktors Allen W. Dulles, dann unter Tom Parrott, dem Leiter der Frankfurter Station, und schließlich unter Henry Pleasants, verwaltete die Finanzierung der Aktivistengruppen und ihre Beziehungen zu dem politischen Gebilde, das die Bundesrepublik wurde.

Dies war die Situation im Juni 1953, als das von der Sowjetunion unterstützte ostdeutsche Regime versuchte, neue wirtschaftliche Leistungsnormen einzuführen. Zwischen Moskau, das eine zunehmende Unzufriedenheit in Ostdeutschland und Osteuropa über die sowjetische Kontrolle wahrnahm, und den kommunistischen Behörden der DDR gab es offenbar ein Zerwürfnis. Die Sowjets stellten sich ein Programm vor, das die durch kommunistische ideologische und politische Kontrollen belasteten Ostdeutschen ansprechen sollte. Die ostdeutsche Führung hingegen sah sich in der Lage, die Sowjetisierung durchzusetzen, und das Volk empfand dies zu Recht als eine Wiederbelebung der Unterdrückung. Die ostdeutschen Arbeiter drohten zunächst mit Streiks, dann begannen sie mit Streiks und Unruhen, insbesondere am 17. Juni in Ost-Berlin. Von diesen Ereignissen überrascht, verlor BOB den Überblick, als ostdeutsche und russische Sicherheitskräfte die Grenzübergänge schlossen und die CIA von ihren Netzwerken in Ost-Berlin abschnitten.

In dieser turbulenten Atmosphäre wusste der US-Geheimdienst nicht so recht, was er Washington raten sollte. Die übliche Geschichte besagt, dass Henry Hecksher, der damalige stellvertretende Leiter des BOB, dem Hauptquartier telegrafierte, um die Ausgabe von Waffen an die ostdeutschen Arbeiter zu empfehlen, dass aber seine Vorgesetzten in Washington die Idee verwarfen, ohne sie an Direktor Dulles weiterzuleiten, der abwesend war, als das Telegramm einging. Dies scheint fiktiv zu sein. Bayard Stockton, damals Nachwuchsoffizier bei BOB, behauptet, dass er der eigentliche Verfasser eines BOB-Kabels war, das der Leiter der Basis Harvey, nicht sein Stellvertreter, nach Washington schickte und in dem er empfahl, die US-Truppen in West-Berlin in Alarmbereitschaft zu versetzen. Hecksher wollte Berlin verlassen und einen neuen Posten in Guatemala antreten. Stockton bestätigt, dass die Empfehlung in dem Telegramm sehr umstritten war und abgelehnt wurde.

Diese Details sind wichtig, denn die Unruhen von 1953 gehörten schließlich zu den prägenden Ereignissen im Berlin der 1950er Jahre (wie auch im übrigen sowjetischen Lager), und die Frage, was die CIA tat oder nicht tat, um sie auszulösen, wird für die Geschichte des Kalten Krieges wichtig. Die Berliner Basis hatte kein eigenes Projekt, das speziell darauf abzielte, in der Ostzone Unruhe zu stiften. Daher stellt sich auch die Frage, ob die von ihr unterstützten deutschen Aktivistenorganisationen eine solche Rolle gespielt haben. Zumindest eine von ihnen, die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit (KgU), zielte auf administrative Schikanen gegenüber den DDR-Behörden ab (Dokument 1). Der Untersuchungsausschuss Freier Juristen und die Propagandaprojekte des Cramer-Büros waren in der Lage, die öffentliche Meinung in Ostdeutschland zu beeinflussen, schienen aber nicht zu den Ostberliner Unruhen beizutragen.

Die Verwaltungskontrollen über diese Einrichtungen waren schwach. Ab Mitte 1954 war der Leiter der Basis Harvey damit beschäftigt, seine wachsende CIA-Basis in neue Räumlichkeiten zu verlegen, das BOB neu zu organisieren und den Bau des Tunnels zu unterstützen, der zum Abhören der sowjetischen Telefonkabel erforderlich war. Das erweiterte BOB sollte Abteilungen für Ostdeutschland, die sowjetischen Satellitenländer, die Sowjetunion selbst und die Spionageabwehr umfassen. Tatsächlich wurde nur die ostdeutsche Abteilung eingerichtet, um die Aktivistengruppen zu leiten, und sie war überlastet. In einem Projektbericht vom November 1954 (Dokument 1) heißt es, dass die CIA davon ausging, dass nur ein Offizier in der Berliner Basis (und zwei weitere in der Zentrale) ausreichen würden, um die KgU zu überwachen. Dies war besonders heikel, da die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit die Schikanen in Ostdeutschland zu ihren Zielen zählte. Ihr VII. Büro verschlang den größten Teil der CIA-Gelder, mit 5 Mitarbeitern in der Zentrale, 10 weiteren in den Außenstellen und 125 in den ostdeutschen Netzwerken. Diese Mitarbeiter erhielten und verbreiteten Propagandamaterial und beteiligten sich an den Schikanen.

Das Komitee Freier Juristen und das Cramer-Büro (Dokumente 3, 4, 6, 11) waren weitere Propagandaquellen. Sie alle waren bereits vor den ostdeutschen Unruhen aktiv gewesen. Im Juli 1952 hatten Agenten des ostdeutschen Sicherheitsdienstes in einer großen Provokation einen Spitzenfunktionär der Freien Juristen entführt. Der Wunsch der Juristen, zurückzuschlagen, war offensichtlich. Sowohl die Juristen als auch das Cramer-Büro erstellten nach dem Berliner Aufstand Propagandaprodukte, die auf diesen Ereignissen aufbauten. Daher war es nicht leicht, die Behauptungen zurückzuweisen, dass die CIA über ihre deutschen Aktivistenorganisationen eine Rolle bei der Auslösung der ostdeutschen Unruhen gespielt hatte.

Die Entführung von Dr. Walter Linse, einem hochrangigen Funktionär der Freien Juristen, in West-Berlin durch ostdeutsche Agenten zeigt, wie sehr sich die DDR und die Sowjetunion darum bemühten, den verdeckten Feind zu besiegen. Linse wurde nie wieder gesehen. Bis 1959 folgten ihm nicht weniger als 62 Personen, die in die DDR entführt wurden. Innerhalb der DDR kam es zu Verhaftungswellen, vor allem nach den Berliner Unruhen. Die östlichen Gerichte verhängten über 126 Todesurteile allein wegen angeblicher Verbindung zur KgU. Die sowjetischen Behörden führen die Hinrichtungen durch. 1955 starteten die Behörden der Ostzone eine Medienkampagne gegen die deutschen Aktivisten. Dazu gehörte auch, dass ostdeutsche Agenten in den Strom der Displaced Persons in den Westen eingeschleust wurden, die dann die Kampfgruppe und die Freien Juristen infiltrierten, Dokumente entwendeten und anschließend in die DDR zurückkehrten, wo das Material für die Medienkampagnen verwendet wurde.

Im Herbst 1955 griffen die antiwestlichen Manöver auf die westdeutsche Presse über, als das wöchentliche Nachrichtenmagazin Der Spiegel und die Tageszeitung Die Welt Enthüllungen über die Aktivitäten der Kampfgruppe veröffentlichten. Die CIA dachte sich Taktiken aus, um diesen Angriffen zu begegnen. Eine dieser Maßnahmen bestand darin, einen Anwalt zu engagieren, der vielen der beteiligten Akteure bekannt war, um die KgU zu verteidigen und implizit mit Verleumdungsklagen gegen die Zeitung und das Magazin zu drohen (Dokument 2). Eine andere Form der Verteidigung bestand darin, die zur Wahrung der Geheimhaltung der verdeckten Aktivitäten getroffenen Vorkehrungen zu verbessern. Die CIA experimentierte mit einem ihrer Projekte, LCCASSOCK, indem sie die konventionelle Veröffentlichungsrolle ihrer verdeckten Einheit, des Cramer-Büros, vertiefte, um sie unschuldiger erscheinen zu lassen (Dokument 6). Eine andere Taktik bestand darin, keine gefälschten Versionen ostdeutscher Publikationen mehr zu erstellen, sondern Propaganda, die einfach den Stil der DDR-Propaganda nachahmte, wie die Projektverlängerung für LCCASSOCK von 1956 zeigt (Dokument 4).

Die Realität der CIA-Operationen machte es jedoch unumgänglich, die Zusammenarbeit mit den Westdeutschen und die Rolle der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland zu verstärken. Die Überlegungen der CIA, wie dies zu bewerkstelligen sei, schwankten zwischen dem Hauptquartier und dem Einsatzgebiet hin und her (Dokument 3). Unabhängig vom Grad der Zusammenarbeit zwischen den USA und der BRD standen die Westdeutschen in der sensiblen politischen Atmosphäre jener Zeit unter Druck, weil sie die Präsenz von Einrichtungen in Berlin und Westdeutschland zuließen, die nicht nur Propaganda in der DDR verbreiteten, sondern auch Kommandoaktionen durchführten. Debatten im westdeutschen Parlament, dem Bundestag, im Jahr 1957 zeigten, dass sich die BRD auf strafrechtliche Ermittlungen zu kommandomäßigen Aktionen zumindest der Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit zubewegte (Dokument 5).

Letztlich hatte die CIA kaum Alternativen. Als die westdeutsche Regierung sich weigerte, die volle Verantwortung für die verdeckten Operationen der CIA zu übernehmen, traf die Agentur Vorbereitungen, um sie zu beenden. Die Sowjets unterstützten die Schließung, indem sie die verdeckten Einheiten zum Thema machten. Insbesondere in der Berlin-Krise von 1959 – die wegen der sowjetischen Forderungen nach einer Lösung der seit langem bestehenden Berlin-Probleme bis zu einem bestimmten Datum oft als „Berlin-Termin-Krise“ bezeichnet wird – prangerte Moskau die von der geteilten Stadt aus betriebene westliche (US-amerikanische) Spionage und Propaganda an.[6] Tatsächlich hatte die Central Intelligence Agency bereits im Oktober 1958 beschlossen, die Fighting Group zumindest bis Juni 1959 zu schließen (Dokument 8).

Dennoch konnten die Außendienstmitarbeiter der Versuchung nicht widerstehen, ein letztes Mal zu würfeln. Anfang 1959 sprach sich die Berliner Basis für ein Programm verdeckter Aktionen aus, die die russische Diplomatie erschweren könnten. Eine hochrangige Studiengruppe unter dem Vorsitz des hochrangigen Diplomaten Robert Murphy unterstützte diese Idee. Das Board of National Estimates der CIA, die oberste analytische Instanz des Geheimdienstes, äußerte jedoch ernsthafte Zweifel (Dokument 9). Am 15. Mai 1959 berief Präsident Eisenhower eine Sitzung im Oval Office ein, um über das Aktionsprogramm zu beraten. Eisenhower traf keine unmittelbare Entscheidung, würdigte aber die Tatsache, dass ähnliche Initiativen bereits zuvor funktioniert hatten, und sprach sich nicht gegen die Idee des Murphy-Ausschusses aus (Dokument 10). Letztendlich lehnte der Präsident die verdeckte Initiative jedoch ab. Aus einem CIA-Protokoll vom Juni 1960 geht jedoch hervor, dass das Cramer-Büro noch immer im Begriff war, aufgelöst zu werden (Dokument 11). Dies verdeutlicht die Schwierigkeiten, die mit der Schließung verdeckter Operationen der Behörde verbunden sind.

Es gibt keine Gesamtbewertung, die den Erfolg (oder Misserfolg) im geheimen Krieg gegen Deutschland in den 1950er Jahren belegt. Sowohl die westlichen Länder als auch die Sowjetunion verfolgten diesen Konflikt eifrig, wie die vorliegenden Dokumente zeigen. Zweifelsohne erschwerten ihre Machenschaften die Bemühungen um die Schaffung eines lebensfähigen Staates anstelle des ehemaligen Hitler-Deutschlands. Die verdeckten Operationen verschärften die Feindseligkeiten, die bis zum Bau der Berliner Mauer im August 1961 andauerten. Diese Krise, die bisher schärfste, trug zu den sowjetischen Ängsten bei, die zur weltbedrohenden Kubakrise führten.

Die Dokumente

Dokument 1

CIA Paper, Project Outline for Fighting Group Against Inhumanity, November 17, 1954

November 1954

Quelle: Nazi War Crimes Document Review Board

Verlängerungen von verdeckten Operationen der CIA wurden auf der Grundlage von Projektüberprüfungen genehmigt. Diese folgten einem festen Schema, beginnend mit einem kurzen Abriss der operativen Geschichte, der Genehmigung, des aktuellen Status, der Erfolge usw. In diesem speziellen Fall ging es um die deutsche politische Gruppierung Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit (KgU), die im Englischen als „Fighting Group Against Inhumanity“ (Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit) oder bei der CIA als Projekt DTLINEN bekannt ist. In diesem Bericht gab die Agentur zu, dass sie die KgU „seit ihrer Gründung im Jahr 1949 subventioniert und geleitet“ hatte. (Weitere Einzelheiten zum KgU-Projekt werden im kommenden Digital National Security Archive Set VI der CIA-Dokumentensammlung zu finden sein, das die Truman-Administration abdecken wird). Abgesehen von kleineren Spenden von Berlinern und westdeutschen Bürgern „erhält die KgU ihre gesamte finanzielle Unterstützung von der CIA“. Zunächst für Propagandazwecke gedacht, hatte sich DTLINEN bis 1954 auf „administrative Schikanen“ gegenüber den Behörden in der sowjetischen Zone Deutschlands verlagert. Die Regierungen Westdeutschlands und West-Berlins, das Amt des Hochkommissars und der britische Geheimdienst MI-6 waren über die Rolle der CIA in der Kampfgruppe informiert. Die beiden Spitzenbeamten der KgU waren sich der Verbindung zur CIA so bewusst, dass der Sachbearbeiter der Agentur offen mit ihnen zusammenarbeitete. Die KgU unterstützte die Spionageabwehr und die sowjetischen Überläuferoperationen der CIA-Basis in Berlin und lieferte monatlich bis zu 600 Berichte an die Basis.

Dokument 2

CIA Memo, Air Pouch, Chief of Station, Germany-Chief of Base, Berlin – German Press Flap over Fighting Group Against Inhumanity, November 16, 1955

November 1955

Quelle: CIA Elektronischer Lesesaal

Frühere Anschuldigungen, die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit habe Sabotageakte in Ostdeutschland durchgeführt, wurden erfolgreich abgewehrt, aber im September und Oktober 1955 veröffentlichten das Nachrichtenmagazin Spiegel und die Zeitung Die Welt neue Anschuldigungen, die mehr Substanz hatten. In diesem Dokument berichtet der Leiter der CIA-Station in Deutschland, John Bross, dem Leiter der Berliner Basis, Bill Harvey, über die Bemühungen, den Anschuldigungen zu begegnen. KgU-Direktor Ernst Tillich hatte Rechtsanwalt Curt Bley beauftragt, ihn zu verteidigen. Laut den Kopien von Bleys Darstellungen an die deutschen Pressevertreter, die in diesem Luftpostpaket enthalten sind, handelte es sich bei der Anti-KgU-Kampagne um eine geplante, zwischen den Redakteuren und Journalisten der Medien abgestimmte Aktion. Bley gab unter anderem explizit an, dass Dokumente aus den KgU-Akten gestohlen und von einem ehemaligen Mitarbeiter im Kohlehaufen in seinem Keller versteckt worden seien.

Dokument 2

CIA memo, Memorandum to DCI – re cable on West German government and CIA over Fighting Group Against Inhumanity, November 23, 1955

November 1955

Quelle: Nazi War Crimes Document Review Board

Dieses CIA-Memo des Leiters der Osteuropa-Abteilung des Directorate of Operation informiert Direktor Allen Dulles über die Hintergründe der Agenturmeldung FRAN 4690, in der die Positionen der deutschen Station zu einer Reihe von Fragen dargelegt werden, die mit der westdeutschen Regierung und den Stadtbehörden in West-Berlin diskutiert werden. In dem einen Monat, in dem die CIA mit den Enthüllungen der Presse über DTLINEN und die KgU (Dokument 2) gerungen hatte, war die Situation so unhaltbar geworden, dass die Vereinigten Staaten ein offizielles Treffen mit der westdeutschen Regierung und dem Westberliner Parlament abhielten, bei dem die CIA ihre Unterstützung für die KgU und mehrere andere Organisationen zugab, darunter den Untersuchungsausschuss Freiheitlicher Juristen (UFJ), der von der CIA als Projekt CADROIT geführt wurde. Die CIA war nun bereit, einem gemeinsamen Gremium aus deutschen und CIA-Vertretern, das die verdeckten Projekte leiten sollte, den Vortritt zu lassen, und die Seiten waren an dem Punkt angelangt, an dem die Modalitäten für das Funktionieren des Systems festgelegt wurden.

Dokument 4

CIA Paper, Project review for Werbebuero Cramer (Cramer Public Relations Office, or LCCASSOCK), October 19, 1956

Oktober 1956

Quelle: Nazi War Crimes Document Review Board

Das Projekt LCCASSOCK war eine wichtige schwarze Propagandaoperation der CIA, und dies ist der ausführliche Projektbericht für 1956. Das Büro erstellte, druckte und verschickte gefälschte Ausgaben ostdeutscher Publikationen und schmuggelte sie über die innerdeutsche Zonengrenze zur Verteilung in der Deutschen Demokratischen Republik. Bis 1952 war das Büro durch Zuschüsse westdeutscher offizieller Stellen unterstützt worden, was mit einem Streit über die Geheimhaltung der Propagandaquelle endete. Die CIA hatte die Finanzierung durch ein anderes verdecktes Projekt im April 1952 und als direkt genehmigte Initiative ab Juli 1954 übernommen. Die erneute Genehmigung von 1956 zielte darauf ab, eine Verlagerung von gefälschten ostdeutschen Publikationen hin zu offen regimefeindlichen Veröffentlichungen zu unterstützen, die noch im früheren Stil formatiert waren. Außerdem wurden Giftbriefe in den Osten verschickt, Briefe an Einzelpersonen, die sich zu den Veröffentlichungen geäußert hatten, und Sonderveröffentlichungen zu bestimmten Themen wie ostdeutschen oder sowjetischen kommunistischen Parteitagen. In der ersten Hälfte des Jahres 1956 hatte LCCASSOCK 122.500 Exemplare seiner verschiedenen Publikationen in Umlauf gebracht.

Dokument 5

CIA dispatch, West German Bundestag discussion of Fighting Group Against Inhumanity, November 30, 1957

November 1957

Quelle: Elektronischer Lesesaal der CIA

Die anhaltende Sensibilität der verdeckten Operationen der CIA wird in dieser Depesche von Ende 1957 (Berlin 4913) deutlich, die parlamentarische Debatten über die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit beschreibt. Dieses Telegramm dokumentiert öffentliche Reden und politische Positionen mehrerer Berliner Abgeordneter, die zeigen, dass deutsche Politiker bereit waren, die KgU zu verteidigen, aber auch ihre frühere „Freilassung“ als verdeckter CIA-Agent anzuerkennen, und dass Beweise für kriminelle Handlungen an einen Staatsanwalt weitergeleitet werden sollten. Der damalige Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt, vertrat die Ansicht, dass die Stadt schwach, die Bundesrepublik Deutschland (hier „FedRep“) aber stark sei, weshalb die FedRep die Anweisungen für DTLINEN übernehmen sollte.

Dokument

CIA Paper, Commercial cover for LCCASSOCK, September 15, 1958

September 1958

Quelle: Nazi War Crimes Document Review Board

Die Behörde geht dazu über, das schwarze Propagandaorgan in Berlin mit einer tieferen kommerziellen Deckung unter dem Namen Schlagzeug auszustatten. Von April bis Juni 1958 beobachtete sie die Wirksamkeit dieser kommerziellen Tarnung im Rahmen der Wiederzulassung des Projekts. Die Operationsbasis Berlin hatte die Kommerzialisierung des Cramer-Büros seit mindestens 1955 sowohl als Mechanismus zur Legalisierung seiner Aktivitäten als auch als möglichen Ausgleich für die CIA-Finanzierung betrachtet. Die CIA („KUBARK“) behielt eine 76%ige Beteiligung an dem kommerziellen Unternehmen CASSOCK. Beamte der Agentur gingen davon aus, dass die Kommerzialisierung den Anteil der Druck- und Redaktionsressourcen für legitime Geschäftsaktivitäten erhöhen würde, dass aber die CIA CASSOCK auf einer „selektiven finanziellen und operativen Basis“ nutzen würde (S. 2). Während der Versuchsphase blieb der Verkauf der Schlagzeug-Publikationen hinter den Erwartungen der CIA zurück, was jedoch auf Anlaufschwierigkeiten zurückgeführt wurde. Die Schätzungen für das Projekt wurden im letzten Moment auf der Grundlage eines spät eingegangenen geänderten Vorschlags (der nicht beigefügt ist) revidiert.

Dokument 7

CIA dispatch, Chief of Base, Berlin – Chief of Station, Germany, What to do with Fighting Group Against Inhumanity, October 15, 1958

Oktober 1958

Quelle: Nazi War Crimes Document Review Board

Kommentare der Berlin Operations Base (BOB) an den Stationschef Henry Pleasants zu einem Papier vom Sommer 1958, in dem die Beendigung des Projekts DTLINEN vorgeschlagen wird, mit Randbemerkungen, die wahrscheinlich vom Empfänger stammen. Obwohl der ursprüngliche Vorschlag zur Beendigung des Projekts nicht vorliegt, machen das Papier und die Randbemerkungen deutlich, dass sowohl BOB als auch der Leiter der CIA-Station bereit sind, das Projekt zu beenden. Die Berliner Basis wirft mehrere Fragen über die Fortführung bestimmter Aktivitäten der KgU auf. Es besteht Interesse daran, dass der westdeutsche Bundesnachrichtendienst (BND) die Unterstützung der KgU oder zumindest ihrer zentralen Akten übernimmt, oder dass das gemeinsam von CIA und BND finanzierte Projekt CAWASH dasselbe tut, aber letzterer hatte zuvor seine Antipathie gegenüber der Kampfgruppe bekundet, sodass dies nicht sehr praktikabel war. Die CIA-Beamten zeigen auch, dass sie sich der westdeutschen Gerichtsverfahren gegen einige Mitglieder der KgU bewusst sind, was die Beendigung der CIA-Unterstützung aus Gründen der Tarnung noch kritischer macht.

Dokument 8

CIA Paper, Termination of Fighting Group Against Inhumanity, October 28, 1958

Oktober 1958

Quelle: Nazi War Crimes Document Review Board

Zeitgleich mit den internen Beratungen der CIA über die Zukunft von DTLINEN teilt ein Vertreter des für gesamtdeutsche Angelegenheiten zuständigen Ministeriums der CIA mit, dass Westdeutschland nicht nur nicht bereit ist, das verdeckte Projekt zu übernehmen, sondern dass seine Regierung auch nicht gewillt ist, im Bundestag weiter zu gehen, als zu behaupten, dass die vergangenen Aktivitäten der KgU nicht krimineller Natur waren. Der Beamte, der als ehemaliger Freund des CIA-Projekts beschrieben wird, riet den amerikanischen Spionen, das verdeckte Projekt abzubrechen. Der Direktor der Agentur, Allen Dulles, wies daraufhin seinen Apparat in Deutschland an, die Unterstützung für die KgU bis zum 30. Juni 1959 einzustellen.

Dokument 9

CIA Memo, Board of National Estimates opinion for the DCI, Psychological Warfare Activity in Berlin, April 1, 1959

April 1959

Quelle: CIA Historical Review Program

Angesichts der sich abzeichnenden Vier-Mächte-Verhandlungen über Berlin schlug ein Ausschuss hoher Beamter unter dem Vorsitz von Robert Murphy eine Kampagne psychologischer Kriegsführung und politischer Maßnahmen vor, die nach Ansicht von CIA-Agenten die Sowjets dazu bringen könnten, ihr eigenes „Säbelrasseln“ zu reduzieren. Bevor er einem solchen Programm zustimmte, holte Direktor Dulles die Meinung seiner Top-Analysten beim Board of National Estimates (BNE) ein. Das BNE verließ seine übliche Rolle, die darin bestand, bestimmte Situationen zu untersuchen oder allgemeine Trends im Verhalten anderer Länder vorherzusagen, und legte eine Stellungnahme zu einem bestimmten Telegramm der CIA-Station in Bonn, der westdeutschen Hauptstadt, vor. Das Gremium ging einfach davon aus, dass die CIA über die Fähigkeiten zur Durchführung der vorgeschlagenen verdeckten Aktionen verfügte, bezweifelte jedoch, dass die Operationen die angekündigten Ergebnisse erzielen könnten, ohne „die Hoffnungen und möglicherweise sogar die Widerstandsaktivitäten der Satellitenbevölkerung“ in Ostdeutschland, Polen und Ungarn „erheblich zu steigern“ (S. 1). Die BNE war der Meinung, dass die vorgeschlagene verdeckte Kampagne die sowjetische Unnachgiebigkeit gegenüber West-Berlin noch verstärken würde (S. 2).

Dokument 10

NSC memo, Memorandum of Conference with the President, May 15, 1959

Mai 15, 1959

Quelle: Elektronischer Lesesaal der CIA

Etwa sechs Wochen nach einer Stellungnahme des BNE über die Einleitung einer Operation zur psychologischen Kriegsführung (Dokument 9) wird der Vorschlag einer verdeckten Aktion im Weißen Haus auf einer von Präsident Dwight D. Eisenhower einberufenen Sitzung erörtert. CIA-Direktor Allen Dulles erklärt, er habe bereits im Januar 1959 mit seinem Bruder, dem ehemaligen Außenminister John Foster Dulles, über ein solches Programm gesprochen und darüber nachgedacht, was verdeckt getan werden könnte, um Gespräche zu beeinflussen. Die Agentur würde sich auf sorgfältig geplante Indiskretionen stützen, die selektiv an hochrangige russische und sowjetische Beamte herangetragen würden. Einige Lieferungen könnten vorgezogen werden, um den Anschein zu erwecken, die CIA bereite eine Partisanenkampagne in Osteuropa vor. Die CIA wusste, wie sie dies erreichen konnte. Die CIA würde versuchen, die Effizienz der ostdeutschen Beamten zu untergraben. Robert Murphy warf ein, dass sich ein solches „Durchsickern“ positiv auf die Verhandlungen in Genf auswirken könnte. Präsident Eisenhower erklärte, er habe Verständnis für den Plan. Der spätere Verteidigungsminister Neil McElroy beklagte sich darüber, dass die Briten im Nahen Osten für eine gemeinsame Planung eintraten, in Berlin aber nicht zu finden waren.

Dokument 11

CIA dispatch, Chief, BOB-Chief East European Division, Termination of Project LCCASSOCK, July 20, 1960

Juli 1960

Quelle: CIA Electronic Reading Room

Dieser Bericht des Berliner Stützpunktleiters David Murphy bietet einen faszinierenden Einblick in die Kopfschmerzen, die mit der Schließung einer CIA-Operation verbunden sind. Das Cramer Bureau (LCCASSOCK), das die Agentur zuvor versucht hatte, unter einem neuen rechtlichen Deckmantel als harmloses Verlagsunternehmen auszugliedern, ist unter Konkursverwaltung geraten. Die CIA-Basis verfolgt die Entwicklung der Mitarbeiter des Cramer-Büros bei der Suche nach einer neuen Beschäftigung, beauftragt eine Person mit dem Verkauf der Büroeinrichtung und -ausstattung von CASSOCK und erzielt dabei tatsächlich einen Gewinn, und lässt einen Teil der Gegenstände von einem anderen verdeckten CIA-Projekt kaufen. Die Steuerbehörden der BRD verfolgen die Agentur wegen nicht gezahlter Steuern und verlangen beschreibende Informationen über ihre „ausländischen Investoren“, die Cramers CIA-Finanzierung aufdecken könnten. Beamte der Agentur intervenieren bei den Westdeutschen, um die Geheimhaltung der amerikanischen Spionageoperation zu wahren.