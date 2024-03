Verbotener Film deckt auf, wie wir von einer „Schattenregierung“ kontrolliert werden – Shadowgate Dokumentarfilm

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

„Shadowgate“ enthüllt, wie eine „Schattenregierung“ die Gesellschaft hinter den Kulissen manipuliert und psychologische Kriegstaktiken gegen die amerikanische Öffentlichkeit einsetzt

Demokraten und Republikaner sind gleichermaßen schuldig, einen noch größeren Skandal zu vertuschen als die Tatsache, dass die Obama-Regierung illegal spionierte und versuchte, Präsident Trump und andere mit gefälschten Beweisen zu belasten

Die Schattenregierung besteht aus staatlichen Auftragnehmern, Verteidigungs- und Geheimdienstmitarbeitern, die die von der NSA gesammelten persönlichen Daten aller Amerikaner stehlen und deren Nutzung privatisiert und zur Waffe gemacht haben

In „Shadowgate“ kommen zwei Whistleblower zu Wort, die viele Jahre lang an der Entwicklung der psychologischen Kriegsprogramme mitgewirkt haben, die jetzt gegen das amerikanische Volk gerichtet sind und zur Beeinflussung unserer Wahlen eingesetzt werden

Wir können unsere Freiheiten schützen, indem wir erstens Unternehmen wie Google und Facebook, die die größten Datensammler und -manipulatoren sind, ablehnen und im Stich lassen; zweitens, indem wir die Bemühungen fördern und unterstützen, die Manipulationen von Big Tech aufzudecken; und drittens, indem wir die Gesetzgebung und die Regierung umstrukturieren und neue zivilgesellschaftliche Institutionen und Nachrichtenmedien einrichten, die Freiheit unterstützen und fördern, anstatt Zensur und Kontrolle auszuüben

Die meisten Menschen haben noch nie davon gehört, und dafür gibt es einen Grund. Die Technokraten haben jahrzehntelang im sprichwörtlichen Verborgenen gearbeitet und versucht, einen großen Wirtschaftsplan von globaler Tragweite umzusetzen. Um sie zu besiegen, müssen wir genauso hartnäckig sein in unseren Bemühungen, einen „gesamtgesellschaftlichen“ Aktionsplan umzusetzen, der zur Freiheit führt, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das können.

Die Technokratie ist zwar ein Wirtschaftssystem und kein politisches System an sich, aber sie erfordert die Unterminierung und Aushöhlung des demokratischen Regierungssystems. Dies gilt insbesondere für die Vereinigten Staaten, da unsere Verfassung ein großes Hindernis für die Umsetzung der Technokratie darstellt.

Der oben genannte Dokumentarfilm „Shadowgate“ wurde von Millie Weaver, einer unabhängigen Journalistin und Reporterin bei Infowars, produziert und gesprochen. Der Zufall wollte es, dass Weaver und ihr Freund Gavin Wince verhaftet wurden, kurz nachdem sie einen Trailer des Films online gestellt hatten, der seine Veröffentlichung ankündigte.

Nach Angaben von Basin Report und News 5 Cleveland wurden Weaver und Wince wegen „Raubes (Verbrechen zweiten Grades), Manipulation von Beweismitteln (Verbrechen dritten Grades), Behinderung der Justiz (Verbrechen fünften Grades) und häuslicher Gewalt“ angeklagt. Nach Angaben des Portage County Sheriff’s Office wurde die geheime Anklageschrift gegen Weaver und Wince am 20. Juli 2020 eingereicht.

‚Shadowgate‘

„Shadowgate“ wurde zwar auf YouTube verboten, ist aber auf alternativen, nicht zensierten Websites wie Bitchute und Banned.video verfügbar. Der Film enthüllt, wie eine „Schattenregierung“ die Gesellschaft hinter den Kulissen manipuliert und psychologische Kriegsführung gegen die amerikanische Öffentlichkeit einsetzt.

„Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass eine kleine Gruppe von Auftragnehmern der Regierung von Regierungsbeamten angeheuert wurde, um die Trump-Kampagne zu belasten, ihn für die Russland-Kollusionsuntersuchung in die Falle zu locken, Zeugen für die Amtsenthebungsanhörungen bereitzustellen und dem Justizministerium während der Mueller-Untersuchung administrative Unterstützung zu leisten? Und was wäre, wenn dieselbe Gruppe von Auftragnehmern hinter den Fake News in den Mainstream-Medien, der Beeinflussung in den sozialen Medien und den landesweiten Unruhen steckt, die die „Defund the Police“-Bewegung vorantreiben? Der Obamagate-Skandal kratzt nur an der Oberfläche“, sagt Weaver zu Beginn des Films. „Das ist nur eine Coverstory. Was wirklich passiert ist, ist viel alarmierender.“

Weaver zufolge sind beide Parteien – Demokraten und Republikaner – gleichermaßen schuldig, einen noch größeren Skandal zu vertuschen als die Tatsache, dass die Obama-Regierung Präsident Trump und eine Reihe anderer Personen illegal ausspioniert und versucht hat, sie mit Hilfe von gefälschten Beweisen zu belasten.

„Shadowgate“ enthüllt, wie Weaver behauptet, die taktische und operative Rolle, die die Schattenregierung hinter den Kulissen gespielt hat, um den Putschversuch durchzuführen.

Das sind die Dinge, aus denen Spionageromane und -filme gemacht sind, ganz sicher. YouTube hat den Film fast sofort nach dem Hochladen aus dem Netz genommen, weil er angeblich gegen die Richtlinien des Senders zu Hassreden verstößt. Ich empfehle Ihnen, sich den Film anzusehen und selbst zu entscheiden, ob YouTube ihn zu Recht vom Netz genommen hat.

Laut einer Zusammenfassung von Spiro Skouras auf YouTube zeigt der Film „zwei Whistleblower, die behaupten, dass es ein geheimes Netzwerk von Regierungsauftragnehmern gibt, das aus Regierungs- und Militärinsidern (sowohl aktuellen als auch ehemaligen) besteht, die „Hintertür“-Zugang zu Geheimdiensten und allen Informationen haben, die sie über jeden, einschließlich Politiker, sammeln, und wie diese Informationen verwendet werden, um mächtige Leute zu erpressen, um sie zu kontrollieren“.

Der Film „behauptet auch, dass militärische Programme zur psychologischen Kriegsführung gegen die Menschen eingesetzt werden, vor allem durch die Mainstream-Medien und die sozialen Medien, um die Bevölkerung zu kontrollieren.“ Wie Weaver anmerkt, „sollten die in diesem Video präsentierten Informationen Menschen aller politischen Zugehörigkeiten betreffen.“

Wer sind die wahren „Puppenspieler“?

Während viele Berufspolitiker sicherlich Teil der so genannten Schattenregierung sind, sind die wahren Puppenspieler hinter all dem Menschen, die den meisten von uns nicht bekannt sind. Das sind die Personen, auf die sich Weaver in ihrem Film konzentriert. Die wahre Schattenregierung, so Weaver, besteht aus staatlichen Auftragnehmern und Beamten des Verteidigungs- und Geheimdienstes.

„Die Auftragnehmer der Regierung haben ihre Verbindungen, ihre Macht und ihren Einfluss genutzt, um ein beispielloses internationales kriminelles Unternehmen zu schaffen, in dem Erpressung gehandelt wird und die persönlichen Daten der Menschen Gold sind.“ Millie Weaver

Aber wie konnte eine Schattenregierung überhaupt erst entstehen? Weaver zufolge konnten sie deshalb so lange im Verborgenen agieren und Macht erlangen, weil der Großteil der eigentlichen Regierungsarbeit von Subunternehmern erledigt wird. Auf diese Weise bringen Anfragen nach dem Freedom of Information Act (FOIA) bei Regierungsstellen nur wenig Ungewöhnliches zu Tage. Der wahre „Schmutz“ bleibt in den Archiven der „Auftragnehmer in geheimen Netzwerken“ verborgen.

„Diese Auftragnehmer haben ihre Verbindungen, ihre Macht und ihren Einfluss genutzt, um ein beispielloses internationales kriminelles Unternehmen zu schaffen„, sagt Weaver, „in dem Erpressung gehandelt wird und die persönlichen Daten der Menschen Gold sind.“

Die Geschichte von Whistleblower Tore

In „Shadowgate“ kommen zwei Whistleblower zu Wort: Tore, eine Linguistin und Auftragnehmerin des Nachrichtendienstes der Marine, und Patrick Bergy, ein Cybersicherheitsoffizier und Entwickler von PSYOP-Programmen der Armee. Tore behauptet, dass sie während ihrer Ausbildung zur Marine-Spezialistin von Leuten angesprochen wurde, die für John O. Brennan arbeiteten.

Sie wurde zunächst für das von Brennan geleitete Programm für elektronische Kriegsführung der Analysis Corporation (TAC) rekrutiert, das später in die Informationskriegsführung umgewandelt wurde. Tore zufolge arbeitete sie mit Nachrichtendiensten zusammen, die von privater Hand gegründet und geleitet wurden.

Mit anderen Worten: Sie waren und sind keine offiziellen Teile der Regierung. „Im Gegensatz zu dem, was die meisten Leute denken, bleiben unsere Geheimdienste nicht innerhalb unserer Grenzen oder in Bundesgebäuden“, sagt sie. Tore arbeitete an einer so genannten „Lokalisierungsstrategie“, bei der es darum geht, eine Gruppe von Menschen (z. B. eine Organisation, eine Stadt, ein ganzes Land oder eine religiöse Gruppe) zu finden und sich in ihre Gedanken hineinzuversetzen.

Dabei geht es darum, herauszufinden, wie sie sich verhalten, wie sie denken, was sie zu bestimmten Handlungen veranlasst und so weiter. Diese Informationen werden dann genutzt, um sie in einer Weise zu manipulieren, die das eigene Produkt, die eigene Agenda oder Ideologie fördert.

Die Sammlung von Informationen über Personen geht weit über das hinaus, was sich die meisten Menschen vorstellen können. Wie Tore erklärt, sind die Informationen so detailliert, dass sie leicht dazu verwendet werden können, jemanden zu erpressen oder zu verletzen.

Wenn sie zum Beispiel wissen, dass du eine alte Hockeyverletzung hast, wissen sie, wo sie dich treffen müssen, um dir den größten Schmerz und Schaden zuzufügen, wenn ein körperlicher Angriff gegen dich angeordnet wird.

Sie wissen auch, wovor Sie sich am meisten fürchten und wer zu Ihrem sozialen Umfeld gehört und wer Sie am besten beeinflussen könnte. Tore behauptet, sie habe beim Training der Algorithmen für das von Bergy entwickelte Programm geholfen und dabei diese Lokalisierungsstrategien verwendet.

Die Geschichte des Whistleblowers Patrick Bergy

Acht Jahre lang arbeitete Bergy für die Dynology Corporation, die dem ehemaligen nationalen Sicherheitsberater von Präsident Obama, General James Jones, gehört. Bergy arbeitete direkt unter dem Sohn des Generals, Jim Jones. Von 2007 bis 2010 konzentrierte sich Bergy vor allem auf die Entwicklung interaktiver Internet-Aktivitäten, einschließlich Hacking-Möglichkeiten.

Er behauptet auch, an Informationsoperationen, sogenannten „influence operations“, gearbeitet zu haben. Wie Tore arbeitete auch Bergy an nachrichtendienstlichen Operationen, die von privaten Unternehmen durchgeführt wurden. ShadowNet ist die kommerzielle Version einer Waffe für interaktive Internetaktivitäten (IIA), die Bergy entwickelt hat.

Fake News, Falschnachrichten und das gefälschte Dossier, mit dem die Trump-Kampagne in die Enge getrieben wurde, sind allesamt charakteristisch für IIA, die Bergy als „psychologische Kriegsführung in den sozialen Medien“ bezeichnet. Laut Bergy hat Dynology seit 2007 IIA-Operationen für das Verteidigungsministerium durchgeführt.

Das von Bergy entwickelte ShadowNet-Programm basiert auf den Lokalisierungsstrategien, an denen Tore gearbeitet hat. Wie Bergy erklärt, können damit große Gruppen von Menschen durch Drücken der richtigen Hot-Buttons sehr effektiv kontrolliert werden. Die COVID-19-Hysterie und die Black-Lives-Matter-Unruhen sind zwei reale Beispiele dafür, was diese Art von PSYOP-Programm bewirken kann, so Bergy.

Interessanterweise wurden diese Art von psychologischen Operationen ursprünglich von einzelnen Operatoren oder Agenten durchgeführt, doch inzwischen wurde ein Großteil davon von künstlicher Intelligenz übernommen, die die Programmierung auf der Grundlage des vom Programmierer ausgewählten Verhaltensprofils der Zielpersonen ausführt.

Wie Bergy feststellte, kann man mit genügend Informationen über eine bestimmte Person mit hoher Genauigkeit vorhersagen, wie sie auf einen bestimmten Reiz reagieren wird. Wurde diese Technologie bereits zur Beeinflussung amerikanischer Wahlen eingesetzt? Laut Bergy, ja.

Während die amerikanischen Steuerzahler für die Entwicklung des Programms bezahlt haben, ist Dynology im Besitz des geistigen Eigentums und setzt es seit Jahren gegen das amerikanische Volk ein, um bestimmte Politiker zu unterstützen und andere zu unterminieren.

Wie der Geheimdienstapparat funktioniert

Wie im Film erläutert, erlaubt Abschnitt 702 des Foreign Surveillance Act (Gesetz zur Überwachung des Auslandsgeheimdienstes) der Regierung das Ausspionieren amerikanischer Bürger mit einem Beschluss des FISA-Gerichts (Foreign Intelligence Surveillance).

Die vorgelagerten Daten, die die NSA von allen Amerikanern sammelt, werden nur 72 Stunden lang gespeichert, bevor sie gelöscht werden. Es geht um alle Telefonanrufe, Textnachrichten, E-Mails, Interaktionen in sozialen Medien, Online-Aktivitäten, Gesichts- und Stimmerkennungsdaten und vieles mehr von allen Amerikanern.

Was aber tatsächlich passiert, ist, dass dieser Datenstrom vervielfältigt, auf unbestimmte Zeit gespeichert und von Unternehmen wie der Global Strategies Group, Clearforce und der Canadian Global Information (CGI) Group privatisiert wird.

Die Global Strategies Group ist laut Tore eine Drehscheibe für diese Informationen. Diese Unternehmen geben zwar vor, Berater zu sein, aber in Wirklichkeit sind sie gar keine Berater. Sie stehlen jedermanns Daten und verwenden sie gegen uns in psychologischen Operationen, um die Gesellschaft in die eine oder andere Richtung zu lenken.

Tore behauptet, sie habe für Brennan bei der Analysis Corporation und der Global Strategies Group gearbeitet und auf Wunsch höherer Stellen „Hacks“ durchgeführt, die später als solche bezeichnet wurden. Laut Tore besteht Brennans Vorgehensweise darin, dass er, wenn er eine Information über jemanden haben will – oder wenn er Daten über eine Zielperson ändern will -, einfach Hacker dafür verantwortlich macht.

Den in diesem Film vorgestellten Whistleblowern zufolge haben diese privatisierten Geheimdienstunternehmen durch ausgeklügelte Internetbeeinflussungsmaßnahmen dazu beigetragen, dass Barack Obama gewählt wurde.

Der Film geht auch auf eine Reihe anderer Skandale ein und zeigt, wie die Wahrheit verdreht und vertuscht wurde, darunter das illegale „Hacking“ und die Überwachung des US-Kongresses, die stattfanden, als Brennan Direktor der CIA war.

Private Geheimdienstunternehmen diktieren die Nachrichten

Haben Sie sich jemals gefragt, wer die Argumente erstellt, die täglich von Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Nachrichtenagenturen wiedergekäut werden? Laut Bergy ist dies die Arbeit dieses Netzwerks privatisierter Geheimdienstunternehmen, die Tools wie ShadowNet nutzen.

Auf die Frage, ob die IIA gegen Präsident Trump eingesetzt wurde, antwortet Bergy: „Auf jeden Fall“. Bergy zufolge wurde das Steele-Dossier hergestellt und als Waffe eingesetzt, um Trump zu belasten und ihn aus dem Amt zu entfernen.

Tore stimmt dem zu. Sie haben und werden auch weiterhin psychologische Kriegsführung auf militärischem Niveau gegen den Präsidenten einsetzen. Sie spricht auch über die Strategien der IIA, die eingesetzt wurden, um Hillary Clinton zur Wahl zu bringen.

Hintertür-Zugang zu allen Daten

Tore zufolge hatte sie durch eine Hintertür Zugang zu allen Daten und hat persönlich gesehen, welche Art von Daten über politische Persönlichkeiten gesammelt werden. Sie hat auch gesehen, wie diese illegale Datenerfassung genutzt wird.

Wenn jemand aus der Reihe tanzt, wird er damit erpresst, sich der jeweiligen Agenda zu fügen. Und Tore zufolge sind die Akteure der Schattenregierung gleichmäßig über die beiden politischen Parteien der Vereinigten Staaten verteilt.

Sie behauptet auch, dass der Cambridge Analytica-Skandal eine IIA-Operation war, um den Anschein zu erwecken, dass Russland Trump geholfen hat, die Wahl zu gewinnen. Auf diese Weise würde das Narrativ von den geheimen Absprachen mit Russland besser „haften“. In Wirklichkeit wurde die PSYOP von dem privatisierten Geheimdienstnetzwerk durchgeführt.

Es gibt viel zu verdauen in diesem Film, aber ich empfehle Ihnen dringend, sich die anderthalb Stunden Zeit dafür zu nehmen. Er beantwortet viele Fragen und enthüllt, wie staatliche Auftragnehmer unsere Justiz und unser politisches System unterwandern, um ihre eigenen versteckten Ziele zu verfolgen. Im Zentrum des Geschehens steht General Jones.

Laut Tore und Bergy hat Jones, der Clearforce leitet, das ShadowNet zu dem gemacht, was es heute ist – eine PSYOP-Waffe, die gegen das amerikanische Volk und die Feinde der Schattenregierung eingesetzt wird.

Jones ist auch Vorstandsvorsitzender des Atlantic Council, und laut Bergy war eines der ersten Dinge, die er nach seiner Ernennung zum Vorsitzenden tat, den Atlantic Council in eine Partnerschaft mit Facebook einzubringen, „um die Integrität der Wahlen weltweit wiederherzustellen“.

Mit anderen Worten: Facebook ist eine Partnerschaft mit dem Eigentümer von ShadowNet eingegangen, einer der größten PSYOP-Waffen der Welt. Zu glauben, dass diese Partnerschaft tatsächlich Wahlbeeinflussung verhindern wird, wäre illusorisch, da sie genau das Gegenteil bezweckt.

Der ultimative Überwachungsstaat ist kurz vor der Vollendung

„In den Nachrichten wird heute mehr gefälscht und fabriziert, als tatsächlich real ist“, sagt Bergy. Der Grund dafür ist, dass die IIA in vollem Gange ist. Wie Tore erklärt, handelt es sich bei IIA im Wesentlichen um ein KI-Programm, das einem sagt, was man tun muss, welche Botschaft man verbreiten muss, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Es läuft jetzt ununterbrochen.

Eine ähnliche Technologie wird sogar eingesetzt, um unser Justizsystem zu untergraben. Laut Tore und Bergy wählt ein Programm die Geschworenen aus, die einen Angeklagten am wahrscheinlichsten entweder freisprechen oder für schuldig befinden (je nach gewünschtem Ergebnis).

Die Auswahl der Geschworenen soll zwar nach dem Zufallsprinzip erfolgen, ist es aber nicht. Die Geschworenen werden dann von den Anwälten aus diesem ursprünglichen Pool ausgewählt. Sie alle wurden jedoch nicht zufällig ausgewählt, sondern aufgrund ihrer Neigungen, Denk- und Verhaltensweisen und ihres Glaubenssystems. Und die Daten, die für diese Auswahl verwendet wurden, wurden von diesen privaten Geheimdienstunternehmen von der NSA abgezapft.

„Dies ist der größte und kühnste Schritt in Richtung des ultimativen Überwachungsstaates, der jemals unternommen wurde, und er steht kurz vor der Vollendung“, sagt Weaver und merkt an, dass die Technologie mit KI und dem Internet der Dinge integriert werden muss, um die Überwachung und Manipulation der Weltbevölkerung effektiv zu steuern, und das ist bereits im Gange.

Ein Teil des Plans besteht darin, die Polizeiarbeit mithilfe von Robotern und anderen Technologien zu automatisieren. Laut Weaver könnte dies der Grund sein, warum es jetzt einen so starken Druck gibt, die Polizeibehörden in den USA zu entlasten. Dies würde es den Akteuren der Schattenregierung ermöglichen, direkt zu profitieren, indem sie neue KI-Technologien anbieten, um Polizeifunktionen zu übernehmen.

Auch hier hoffe ich, dass Sie sich die Zeit nehmen, „Shadowgate“ anzusehen. Falls Sie es noch nicht getan haben, hören Sie sich mein Interview mit Patrick Wood an, das in „Die dringenden Gefahren der Technokratie“ enthalten ist. Es ist wirklich wichtig, dass jeder anfängt, sich darüber klar zu werden, was passiert und was auf uns zukommt, wenn wir uns nicht wehren und die Wiederherstellung der Privatsphäre fordern, sowohl online als auch offline.

Zeit, die IIA-Programmierung zu durchbrechen

Die gute Nachricht ist, dass es noch Zeit ist, die IIA-Programmierung zu durchbrechen. Wie können wir das tun? Erstens, indem wir die wichtigsten Datensammelstellen des Überwachungsstaates – Google und Facebook – ablehnen und aufgeben. Beide haben enorme, versteckte Überwachungsbefugnisse, fungieren als Zensurbehörden für die technokratische Kabale und haben die Macht, die öffentliche Meinung massenhaft zu manipulieren.

Robert Epstein, Ph.D., hat beispielsweise nachgewiesen, dass Google in der Lage ist, die Wahlpräferenzen unentschlossener Wähler um satte 48 % bis 63 % zu verändern und 25 % der weltweiten Wahlen zu bestimmen. Darüber hinaus ist diese Manipulation völlig unauffindbar und lässt sich nicht zurückverfolgen. Epstein arbeitet nun daran, die Manipulationen von Google durch eine Organisation namens Feed the Watchdogs transparent zu machen.

Sie hat mehr als 13.000 Watchdogs, die Big Tech rund um die Uhr auf Wahlbeeinflussung überwachen, indem sie die flüchtigen Daten sammeln, die Google und andere Big Tech-Unternehmen zur Manipulation der Wähler aussenden. Sie können diese unverzichtbare Arbeit unterstützen, indem Sie eine einmalige oder regelmäßige Spende leisten. Für nur 25 Dollar können Sie einen Monat Datenerfassung sponsern.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hatte Feed the Watchdogs fast 80.000 Seiten erfasst, die von Google, Facebook, YouTube und anderen zur Manipulation der Amerikaner versandt wurden. Wenn ihre Taktiken nachweisbar und bekannter werden, werden sie kaum eine andere Wahl haben, als aufzuhören. Natürlich glaube ich, dass es die beste Strategie ist, sie alle vorher loszuwerden.

Verabschieden Sie sich von Google

Facebook zu verlassen ist eine einfache Angelegenheit. Löschen Sie einfach Ihr Konto. Die Abschaffung von Google kann jedoch etwas komplizierter sein, da die Produkte des Unternehmens eine breite Palette von Produkten umfassen. Für eine umfassende Säuberung sollten Sie alle der folgenden Produkte löschen:

Google Chrome-Browser – Deinstallieren Sie Google Chrome und verwenden Sie stattdessen Brave oder Opera. Alles, was Sie in Chrome tun, wird überwacht, einschließlich Tastenanschläge und jede Webseite, die Sie jemals besucht haben. Brave ist eine großartige Alternative, die den Datenschutz ernst nimmt.

– Deinstallieren Sie Google Chrome und verwenden Sie stattdessen Brave oder Opera. Alles, was Sie in Chrome tun, wird überwacht, einschließlich Tastenanschläge und jede Webseite, die Sie jemals besucht haben. Brave ist eine großartige Alternative, die den Datenschutz ernst nimmt. Google-Suchmaschine – Verwenden Sie keine Google-Suchmaschine oder eine Erweiterung von Google wie Bing oder Yahoo, die beide Suchergebnisse von Google beziehen. Verwenden Sie stattdessen eine Standard-Suchmaschine, die Datenschutz bietet, z. B. Presearch, Startpage, DuckDuckGo, Qwant und viele andere.

– Verwenden Sie keine Google-Suchmaschine oder eine Erweiterung von Google wie Bing oder Yahoo, die beide Suchergebnisse von Google beziehen. Verwenden Sie stattdessen eine Standard-Suchmaschine, die Datenschutz bietet, z. B. Presearch, Startpage, DuckDuckGo, Qwant und viele andere. Gmail – Schließen Sie Ihr Gmail-Konto und wechseln Sie zu einem sicheren E-Mail-Dienst wie ProtonMail. Wenn Sie Kinder haben, übertragen Sie deren Google-Schülerkonto nicht in ein persönliches Konto, wenn sie aus der Schule kommen.

– Schließen Sie Ihr Gmail-Konto und wechseln Sie zu einem sicheren E-Mail-Dienst wie ProtonMail. Wenn Sie Kinder haben, übertragen Sie deren Google-Schülerkonto nicht in ein persönliches Konto, wenn sie aus der Schule kommen. Google Docs – Löschen Sie Google Docs und verwenden Sie eine andere Alternative wie Zoho Office, Etherpad, CryptPad, OnlyOffice oder Nuclino, die alle von NordVPN empfohlen werden.

– Löschen Sie Google Docs und verwenden Sie eine andere Alternative wie Zoho Office, Etherpad, CryptPad, OnlyOffice oder Nuclino, die alle von NordVPN empfohlen werden. Google-Apps – Löschen Sie alle Google-Apps von Ihrem Telefon und entfernen Sie die Google-Hardware. Oder noch besser: Besorgen Sie sich ein gegoogeltes Telefon. Mehrere Unternehmen bieten diese jetzt an, darunter Above Phone.

– Löschen Sie alle Google-Apps von Ihrem Telefon und entfernen Sie die Google-Hardware. Oder noch besser: Besorgen Sie sich ein gegoogeltes Telefon. Mehrere Unternehmen bieten diese jetzt an, darunter Above Phone. Vermeiden Sie Websites, die Google Analytics verwenden – Dazu müssen Sie die Datenschutzbestimmungen der Website überprüfen und nach „Google“ suchen. Websites müssen offenlegen, ob sie ein Überwachungsinstrument von Dritten verwenden. Wenn sie Google Analytics verwenden, fordern Sie sie auf, zu wechseln!

– Dazu müssen Sie die Datenschutzbestimmungen der Website überprüfen und nach „Google“ suchen. Websites müssen offenlegen, ob sie ein Überwachungsinstrument von Dritten verwenden. Wenn sie Google Analytics verwenden, fordern Sie sie auf, zu wechseln! Google Home – Verwenden Sie keine Google Home-Geräte in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung. Diese Geräte zeichnen alles auf, was in Ihrem Haus passiert, sowohl Sprache als auch Geräusche wie Zähneputzen oder Wasseraufkochen, selbst wenn sie scheinbar inaktiv sind, und senden diese Informationen an Google zurück. Das Gleiche gilt für Googles Heimthermostat Nest und Amazons Alexa.

– Verwenden Sie keine Google Home-Geräte in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung. Diese Geräte zeichnen alles auf, was in Ihrem Haus passiert, sowohl Sprache als auch Geräusche wie Zähneputzen oder Wasseraufkochen, selbst wenn sie scheinbar inaktiv sind, und senden diese Informationen an Google zurück. Das Gleiche gilt für Googles Heimthermostat Nest und Amazons Alexa. Android-Handys – Verwenden Sie kein Android-Handy, da es Google gehört.

– Verwenden Sie kein Android-Handy, da es Google gehört. Siri – Verzichten Sie auf Siri, das alle Antworten von Google bezieht.

– Verzichten Sie auf Siri, das alle Antworten von Google bezieht. Fitbit – Verwenden Sie Fitbit nicht, da es von Google aufgekauft wurde und alle Ihre physiologischen Daten und Aktivitätswerte an Google weitergibt, zusätzlich zu allem anderen, was Google bereits über Sie hat.

Weitere Tipps zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in der folgenden Grafik, z. B. dass Sie ein sicheres Nachrichtensystem und ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) für Ihre Internetsuche verwenden sollten.

Aufbau einer gesamtgesellschaftlichen Lösung

Sie müssen nicht nur sich selbst (und so viele Ihrer Freunde und Familienmitglieder wie möglich) von Google und Facebook fernhalten, sondern auch eine Gesellschaft aufbauen, die Freiheit über alles stellt.

Nach Ansicht des Ministeriums für Innere Sicherheit sind Fehlinformationen im Internet ein gesamtgesellschaftliches Problem, das eine gesamtgesellschaftliche Lösung erfordert. Damit meinen sie, dass vier Arten von Institutionen zu einem nahtlosen Ganzen verschmelzen müssen:

Staatliche Einrichtungen, die die Finanzierung und Koordination übernehmen. Einrichtungen des privaten Sektors, die die Zensur durchführen und über Programme zur sozialen Verantwortung von Unternehmen Mittel für die Zensur bereitstellen. Einrichtungen der Zivilgesellschaft (Universitäten, Nichtregierungsorganisationen, Hochschulen, Stiftungen, gemeinnützige Organisationen und Aktivisten), die recherchieren, spionieren und Daten sammeln, die dann an den privaten Sektor zur Zensur weitergegeben werden. Nachrichtenmedien/Faktenkontrollinstitutionen, die Druck auf Institutionen, Plattformen und Unternehmen ausüben, damit diese den Zensurauflagen nachkommen.

Um die Machtübernahme der globalistischen Technokraten wirksam zu bekämpfen, müssen wir dasselbe tun. Hier kommt eine Organisation namens Foundation for Freedom Online (FFO) zur Hilfe.

FFO klärt die Menschen über diese Struktur auf und zeigt auf, wie Gesetzgebung und Regierung umstrukturiert werden können, wie zivilgesellschaftliche Einrichtungen geschaffen werden können und wie Nachrichtenmedien geschaffen werden können, die die Freiheit unterstützen und fördern, anstatt sie zu zensieren. Wie Sie Teil der Lösung sein können, erfahren Sie unter foundationforfreedomonline.com.

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Situation ändern können, und sei es nur aus dem Grund, dass es etwa acht Milliarden Menschen gibt, die Freiheit wollen, während diejenigen, die uns versklaven wollen, nur Tausende oder höchstens Zehntausende sind. Wie auch immer, sie sind eindeutig in der Unterzahl.

Aber wir müssen die Nachricht verbreiten und unseren Freunden und Familienangehörigen helfen zu verstehen, wie wichtig unsere Entscheidungen sind. Entweder unterstützen wir das Netzwerk, das uns unsere Freiheit nehmen will, oder das Netzwerk, das sie zu schützen versucht.

Die Macht der Wahl

Zum Schluss möchte ich Sie ermutigen, die Freude zu suchen. Letztendlich geht es im Leben genau darum. Es ist allzu leicht, in die Falle zu tappen und zu glauben, dass der Himmel einstürzt. Was wir vor uns haben, ist ernst, ja. Aber wir können es überwinden. Und ich glaube, dass das Streben nach Freude eine entscheidende Komponente für den Sieg sein kann.

Und warum? Weil, wenn man sich auf das konzentriert, was einem Freude bereitet, sich alles andere von selbst ergibt. Neue Ideen entstehen. Neue Lösungen. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen eine Welt voller freudiger, inspirierter Menschen, die ihre Träume leben und dadurch neue Lösungen in die Welt bringen.

