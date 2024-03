Die CIA arbeitet aktiv mit dem ukrainischen Militärgeheimdienst zusammen, um Terrorismus in Russland zu betreiben. Scott Ritter berichtet, dass die CIA und der britische MI6 seit 2014 mit dem ukrainischen Militärgeheimdienst (GUR) zusammengearbeitet haben, um Terrorakte innerhalb Russlands durchzuführen. Dazu gehören die anhaltenden Angriffe auf die russische Stadt Belogord, zu denen kürzlich ein Angriff mit 5.000 russischen nationalistischen Truppen, 30-40 Panzern und Artillerieunterstützung gehörte. Der Zweck dieses Angriffs bestand darin, in Russland einzumarschieren.



Oberst Douglas Macgregor gibt außerdem an, dass die CIA und der MI6 direkt an dem Terroranschlag auf das russische Konzerthaus in Moskau beteiligt waren, bei dem 150 russische Zivilisten getötet und 200 weitere verletzt wurden.



Ritter erklärt : „Der Präsident der Vereinigten Staaten hat die Central Intelligence Agency angewiesen, innerhalb Russlands Gewalttaten durchzuführen, die darauf abzielen, die Autorität von Wladimir Putin zu untergraben und die [Präsidentschafts-]Wahlen, die Anfang dieses Monats stattgefunden haben, zu stören.“ Die CIA (und der britische MI6) wiesen daraufhin den ukrainischen Militärgeheimdienst an, Terroranschläge innerhalb Russlands durchzuführen.



Die US-Botschaft in Moskau warnte am 7. März vor Terroranschlägen in Moskau und gab auch an, dass Konzerte Ziel des Anschlags sein könnten . Der russische Botschafter in den USA erklärt, er sei nie über den Angriff der USA informiert worden. Bei dem Angriff wurden mehr als 150 russische Zivilisten (viele Kinder und Familien) getötet und mehr als 200 verletzt.

Der ursprüngliche Termin für den Anschlag auf das Moskauer Konzerthaus sollte der 8. März (vor der russischen Präsidentschaftswahl) sein, da dort ein russischer Superstar ein patriotisches Konzert gab, an dem viele hochrangige Personen teilnehmen sollten. Aufgrund der hohen russischen Sicherheitslage wurde der Angriff jedoch verschoben und einige Tage später durchgeführt.

Dies ist eine wirklich verrückte Politik einer US-Regierung, die seit Jahren „russische Einmischung in US-Wahlen“ anprangert.

Bei diesen (anhaltenden) von den USA und Großbritannien gesponserten Angriffen handelt es sich eindeutig um Kriegshandlungen gegen Russland . Russland wird dies nicht mehr lange dulden; Wann werden sie sich dazu entschließen, gegen die Führung der USA und Großbritanniens, die für diese Taten verantwortlich ist, zurückzuschlagen?

Unterdessen hat Frankreich Truppen mobilisiert, die nach Rumänien und dann in die Ukraine geschickt werden sollen. Dies ist ein direkter Weg zum Atomkrieg mit Russland.

Scott Ritter berichet, dass die französische Entsendung von 2.000 Soldaten in die Ukraine Teil eines Plans sei, letztlich 60.000 NATO-Soldaten in die Ukraine zu entsenden. Ritter sagt, dass die Franzosen sich mit den Tschechen, Polen, den Briten und den baltischen Staaten beraten haben, die erklärt haben, dass sie ihre Truppen schicken werden, um sich den französischen Truppen anzuschließen, wenn Frankreich zuerst geht. Ich denke, dass Washington diese Diskussion überwacht hat. Sobald die französischen Truppen die Ukraine erreichen, werden sich ihnen Truppen anderer NATO-Staaten anschließen und dann in die Ukraine vorrücken. (Die USA haben auch eine Brigade der 101. Luftlandetruppen in Rumänien , die für den Einsatz in der Ukraine trainiert wurden .)

Putin hat wiederholt erklärt (unter anderem während seiner Rede zur Lage der Nation als Präsident an Russland), dass Russland alle NATO-Truppen vernichten wird, die in die Ukraine einmarschieren . Ritter sagt, wenn NATO-Truppen tatsächlich in der Ukraine stationiert würden, würden sie tatsächlich von Russland vernichtet werden. Ritter sagt, dass die NATO auf eine solche Zerstörung der NATO-Streitkräfte mit Angriffen auf Luftwaffenstützpunkte innerhalb Russlands reagieren würde. Ein direkter militärischer Angriff der NATO auf Russland könnte einen Atomkrieg auslösen.



Die Hoffnung besteht darin, dass Militärs Frankreich und die anderen NATO-Staaten daran hindern, nach Rumänien und dann in die Ukraine zu gehen, denn es ist völlig klar, dass es keine Hoffnung gibt, dass Frankreich oder die NATO-Streitkräfte gegen Russland siegen werden. Mit anderen Worten: Das ist ein selbstmörderischer Schachzug Frankreichs.

Wenn Frankreich jedoch nicht daran gehindert wird, diese Truppen in die Ukraine zu entsenden, werden Washington und Europa die Menschheit in den nuklearen Abgrund führen.