Ein neuer Bericht bestätigt: Milliardäre, Big Tech und Big Pharma waren die großen Gewinner der Pandemie

Von John-Michael Dumais

Da das Vermögen der US-Milliardäre während der Pandemie um über 2,6 Billionen Dollar anstieg, erlebten auch große Pharmaunternehmen wie Pfizer und Moderna sowie Tech-Giganten wie Meta, Alphabet und Amazon einen sprunghaften Anstieg ihrer Marktkapitalisierung.

Das Gesamtvermögen der US-Milliardäre ist seit Beginn der COVID-19-Pandemie im März 2020 um 2,58 Billionen Dollar in die Höhe geschnellt – und das, obwohl Millionen von Amerikanern mit Arbeitsplatzverlusten, Geschäftsschließungen und finanziellen Problemen zu kämpfen hatten.

Im gleichen Zeitraum von vier Jahren stiegen auch die Gewinne vieler Pharma- und Technologieunternehmen, obwohl einige Unternehmen wie Pfizer und Moderna ihre Werte seitdem wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht haben.

Das jüngste Update von Inequality.org unterstreicht die außerordentlichen Gewinne der US-Milliardäre während der Pandemie.

Mit Stand vom 18. März 2024 ist das Gesamtvermögen der amerikanischen Milliardäre seit Beginn der Pandemie um 87,6 % auf 5,53 Billionen Dollar gestiegen.

Die Liste der Milliardäre, deren Vermögen während der Pandemie explodiert ist, wird von Big Tech-Milliardären angeführt:

Elon Musk: Das Vermögen stieg von knapp 25 Milliarden Dollar auf 188,5 Milliarden Dollar, also um mehr als das Siebenfache.

Jeff Bezos: Das Vermögen wuchs von 113 Mrd. USD auf 192,8 Mrd. USD, selbst nach umfangreichen Spenden für wohltätige Zwecke und einer vielbeachteten Scheidung.

Mark Zuckerberg: Sein Vermögen stieg von 54,7 Mrd. $ auf 113,5 Mrd. $ und hat sich damit mehr als verdoppelt.

Jim, Alice und Rob Walton, die Haupterben des Walmart-Vermögens, konnten ihr Gesamtvermögen von 161,1 Milliarden Dollar auf 229,6 Milliarden Dollar steigern.

Bill Gates ist der siebtreichste Milliardär der Welt mit einem Nettovermögen von 131,5 Milliarden Dollar, wie aus den jüngsten Forbes-Daten hervorgeht, das von 98 Milliarden Dollar im Jahr 2020 gestiegen ist. Seine ehemalige Frau Melinda French Gates rangiert mit 11,3 Milliarden Dollar auf Platz 181. In diesen Beträgen ist die Bill & Melinda Gates Foundation nicht enthalten, die Ende 2022, dem letzten Datum, für das Zahlen verfügbar sind, über ein Vermögen von 67,3 Milliarden Dollar verfügte.

Quelle: Inequality.org unter Verwendung von Forbes-Daten

Wie Inequality.org berichtet, gibt es in den USA jetzt 737 Milliardäre, gegenüber 614 Milliardären vor nur vier Jahren.

„Heute sind die gesamten Top Ten Zenti-Milliardäre, was ihr kollektives Vermögen auf schwindelerregende 1,4 Billionen Dollar bringt“, schrieb Inequality.org.

Diese astronomischen Zuwächse stehen in krassem Gegensatz zu den wirtschaftlichen Nöten, mit denen Millionen von Amerikanern im gleichen Zeitraum konfrontiert waren.

Während und nach der Pandemie schlossen zahllose kleine Unternehmen auf Dauer, und Millionen von Amerikanern waren mit Hunger, unsicheren Unterkünften (Obdachlosigkeit, Hypotheken- oder Mietschulden, bei den Eltern lebende erwachsene Kinder) und dem Fehlen einer angemessenen Krankenversicherung konfrontiert.

Mehr als 8 Millionen Arbeitsplätze gingen in der Frühphase der Pandemie verloren. Obwohl sich die Gesamtbeschäftigungszahlen langsam erholt haben, ist die Arbeitslosenquote 2024 so hoch wie seit zwei Jahren nicht mehr, die durchschnittliche Wochenarbeitszeit geht weiter zurück und der Index für die Arbeitsplatzqualität setzt seinen 30-jährigen Abwärtstrend fort. Selbst nach dem Aufschwung liegt die allgemeine Erwerbsquote immer noch unter ihrem 50-Jahres-Durchschnitt.

Gleichzeitig stiegen die Kosten für Waren und Dienstleistungen zwischen 2017 und 2022 um 16 % und die Mieten um 18 %.

Quelle: www.usinflationcalculator.com

Die Immobilienpreise sind weiter in die Höhe geschnellt, ebenso wie die Zinssätze, so dass es für viele unmöglich ist, Wohneigentum zu erwerben.

Das wachsende Wohlstandsgefälle hat bei Ökonomen und Aktivisten Besorgnis ausgelöst, die argumentieren, dass die Pandemie die seit langem bestehenden Ungleichheiten im US-Wirtschaftssystem verschärft hat.

Geschätztes Nettovermögen des CEO von Pfizer: 35,7 Millionen Dollar

Die folgenden Diagramme zeigen die Veränderungen der Marktkapitalisierung einiger Pharma- und Technologieunternehmen (alle Diagramme stammen von Macrotrends).

Quelle: fred.stlouisfed.org

Der CEO von Pfizer, Albert Bourla, verdiente 2021 24,3 Millionen Dollar und 2022 33 Millionen Dollar, im vergangenen Jahr aber nur 21,6 Millionen Dollar, weil die Nachfrage nach seinen COVID-19-Produkten eingebrochen war. Das Nettovermögen von Bourla wird auf 35,6 Millionen Dollar geschätzt, was ausreicht, um ihn in das oberste Prozent der Amerikaner in Sachen Vermögen einzuordnen.

Quelle: fred.stlouisfed.org

Der CEO von Moderna, Stéphane Bancel, verdiente 2022 fast 400 Millionen Dollar (einschließlich etwa 392 Millionen Dollar aus Aktienverkäufen), was etwa 10 % der 4 Milliarden Dollar entspricht, die die CEOs von mehr als 300 börsennotierten Gesundheitsunternehmen zusammen in diesem Jahr verdienten, wie STAT News berichtet.

Im Jahr 2020 kassierte Bancel 12,9 Millionen Dollar und im Jahr 2023 17,1 Millionen Dollar, obwohl Moderna im vergangenen Jahr einen Betriebsverlust von 4,2 Milliarden Dollar verzeichnete, wie Fierce Pharma berichtet. Bancels Nettovermögen beläuft sich auf 3,9 Milliarden Dollar, womit er weltweit auf Platz 812 der Milliardäre rangiert und zu den obersten 0,01 % des Vermögens in den USA gehört.

Quelle: fred.stlouisfed.org

Quelle: fred.stlouisfed.org

Quelle: fred.stlouisfed.org

Quelle: fred.stlouisfed.org

Quelle: fred.stlouisfed.org

Quelle: fred.stlouisfed.org

Die Reaktion der Regierung auf die Pandemie trug zur Vergrößerung des Wohlstandsgefälles bei

Dr. Michael Hudson, Präsident des Institute for the Study of Long Term Economic Trends und angesehener Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Missouri in Kansas City, ist der Ansicht, dass die wachsende Kluft zwischen Milliardären und Durchschnittsamerikanern auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist, darunter die Finanzialisierung der Wirtschaft, die Politik der Federal Reserve und die Reaktion der Regierung auf die Pandemie.

Laut Hudson ist die US-Wirtschaft zunehmend finanzialisiert, wobei sich der Bankensektor darauf konzentriert, Schulden zu machen, anstatt produktive Industrien zu unterstützen.

„Die Banken haben sich mit den Grundbesitzern und Monopolen zusammengeschlossen, um Monopole zu schaffen, die eine abwesende Besitzerklasse finanzieren“, sagte er in einem Podcast am 9. Februar.

Hudson behauptet auch, dass die Geldschöpfungspolitik der Federal Reserve in erster Linie den Wohlhabenden zugute gekommen ist.

„Der Corona-Virus hat diese Verschiebung nicht herbeigeführt, aber er hat die Machtübernahme katalysiert und beschleunigt, nicht zuletzt, indem er die öffentlichen Haushalte in die Krise gestürzt hat“, schrieb er.

Das CARES-Gesetz, das als Reaktion auf die Pandemie verabschiedet wurde, kam in erster Linie dem Finanzsektor und großen Unternehmen zugute, anstatt staatliche und lokale Regierungen, kleine Unternehmen und normale Amerikaner angemessen zu unterstützen, so Hudson.

Das Gesetz „ermöglichte es dem Aktienmarkt, sich bis zum 9. Juni [2020] von seinem 34-prozentigen Rückgang (gemessen an den S&P 500-Aktien) zu erholen, obwohl das BIP [Bruttoinlandsprodukt] der Wirtschaft immer noch einbrach“.

Was ist die Lösung?

Um die wachsende Vermögensungleichheit in den USA zu bekämpfen, hat Hudson mehrere systemische Lösungen vorgeschlagen, die darauf abzielen, die Wirtschaft umzustrukturieren und die durchschnittlichen Amerikaner zu stärken.

Ein zentraler Vorschlag ist ein Schuldenerlass oder eine andere Version eines nationalen und internationalen Schuldenerlasses oder -abschreibens. Hudson argumentiert, dass das derzeitige, auf Schulden basierende System unhaltbar ist und dass ein weitreichender Schuldenerlass notwendig ist, um den Amerikanern der Arbeiterklasse Erleichterung zu verschaffen.

„Sie wollen … die Volkswirtschaften vom Erbe des Feudalismus befreien“, sagte er im Podcast. „Die Banken wollen eine Art Feudalwirtschaft wiederherstellen, in der die reichsten Leute … von Zinsen, Vermieterrenten und Monopolrenten leben“, sagte er. Hudson bezeichnet dies als „Rentier-Kapitalismus“.

Hudson empfiehlt die Einrichtung eines öffentlichen Bankwesens und die Verstaatlichung der wichtigsten Versorgungsbetriebe. Indem die Regierung wesentliche Dienstleistungen unter öffentliche Kontrolle stellt, kann sie nach Hudsons Ansicht sicherstellen, dass sie den Bedürfnissen der Menschen und nicht den Interessen privater Konzerne dienen.

Hudson argumentiert auch, dass Maßnahmen wie Antimonopolvorschriften und die Besteuerung von Grund und Boden die Macht der Banken einschränken und die Preise für wichtige Güter und Dienstleistungen niedrig halten können.

„Der Preis für Wohnraum würde niedrig gehalten, der Preis für Monopolgüter würde niedrig gehalten, der Preis für Geschäfte würde niedrig gehalten, weil diese überschüssige wirtschaftliche Rente … nicht an die Banken als Haupteinnahmequelle gezahlt würde“, sagte er.

Durch die Verlagerung von Vermögen aus dem Finanzsektor in den öffentlichen Sektor könnten diese Maßnahmen eine gerechtere Wirtschaft schaffen, die den Bedürfnissen der Durchschnittsamerikaner gerecht wird, meint er.

Hudson spricht sich auch für eine progressive Besteuerung und die Schließung von Schlupflöchern aus, die es den Wohlhabenden ermöglichen, ihren gerechten Anteil nicht zu zahlen. „Einige Steuern sind notwendig, weil sie verhindern, dass unverdienter Reichtum geschaffen wird“, sagte er.

In seinem gesamten Werk, zum Beispiel in dem Buch „J is for Junk Economics: A Guide to Reality in an Age of Deception“ (Ein Leitfaden zur Realität in einem Zeitalter der Täuschung), wirft Hudson den konventionellen Wirtschaftstheorien, insbesondere der neoklassischen Ökonomie, vor, dass sie die Rolle von Mieten, Schulden und Machtverhältnissen bei der Gestaltung wirtschaftlicher Ergebnisse ignorieren und eine Politik fördern, die den Wohlhabenden auf Kosten der Mehrheit zugute kommt.

In seinem Buch „Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Bondage Destroy the Global Economy“ (Wie Finanzparasiten und Schuldknechtschaft die Weltwirtschaft zerstören) argumentiert Hudson, dass der FIRE-Sektor (Finanz-, Versicherungs- und Immobiliensektor) zu einem Parasiten geworden ist, der den produktiven Sektoren der Wirtschaft das Leben entzieht, was zu einer Regierungspolitik führt, die Gläubiger gegenüber Schuldnern und Rentiers gegenüber Produzenten bevorzugt.