Verdienen die Europäer das, was als Nächstes auf sie zukommt?

Liebe Freunde

Ich bin in der Schweiz geboren, wohl im Herzen Europas, und als gebürtiger Europäer, wenn auch nicht von der Kultur her, fühle ich mich verpflichtet, die Frage nach der Verantwortung der normalen Europäer für die Geschehnisse in der Ukraine und in Serbien zu stellen.

Ich glaube nicht an eine Kollektivschuld, also lautet die kurze Antwort „Nein“.

Aber ich glaube an Konsequenzen und ich glaube an Gottes Gerechtigkeit (und natürlich an Liebe!). Mit anderen Worten: Ich glaube nicht, dass man Böses tun kann und ungestraft davonkommt: Eines Tages wird man dafür bezahlen müssen, vor allem, wenn man seine bösen Taten nicht bereut.

Außerdem ist mir klar, dass die EU eine US-Kolonie bzw. ein US-Protektorat ist, aber das war ein Großteil der Welt auch.

Warum kann es in Lateinamerika oder Afrika echten Widerstand gegen das Imperium geben und in der EU nicht? Sollte Kuba anfangen, Soldaten, Ärzte und Ingenieure in die EU zu schicken (nur ein Scherz!)?

[Als Kind erinnere ich mich an all die verschiedenen Protest- und Widerstandsbewegungen, die wir in Europa hatten, von den (meist) friedlichen Anti-Atomkraft-Ökologen über streikende Gewerkschaften, die RAF in Deutschland, die IRA in Ulster, die ETA in Spanien und sogar die verschiedenen kurdischen, armenischen, palästinensischen und anderen ethnischen Gruppen, die in unterschiedlichem Maße gewaltsamen Widerstand gegen den Staat leisteten. Sogar in der kleinen Schweiz hatten wir die jurassischen Autonomisten mit einigen kreativen Widerstandsmethoden! Damit will ich nicht sagen, dass ich all dies gutheiße, sondern nur, dass ich mich an eine Zeit erinnere, in der es in Europa echten Widerstand gab. Sind die modernen Europäer heute in der Lage, etwas sinnvoll zu widerstehen? Ich bezweifle es sehr]

Ich denke, wir können mit Sicherheit sagen, dass die EU die fügsamste, feigste und loyalste Kolonie des Imperiums ist. Und warum? Wahrscheinlich, weil alle anderen Kolonien wussten, dass sich ihr kolonialer Status unter der anglo-zionistischen Herrschaft nie ändern wird, während die Europäer hofften, sich irgendwie zu „erheben“, indem sie Onkel Shmuels „Pudel“ sind. Und schließlich wurde der Imperialismus in Europa geboren (die Kreuzzüge) und nicht in der Neuen Welt.

Man sollte meinen, dass inzwischen selbst der dümmste EU-Politiker erkennen würde, dass die antirussischen Sanktionen fast ausschließlich Europa schaden. Doch was sehen wir? Sie sind immer noch dabei und sie verdoppeln sich immer noch, siehe diese Schlagzeile: „EU will Vermögen der Muttergesellschaft von RT einfrieren – Medien“. Bitte lesen Sie es, Sie werden sehen, dass dies ein direkter und absolut unentschuldbarer Eingriff in die Meinungsfreiheit ist. Und während doppelplusgutdenkende und politisch korrekte Europäer es lieben, Voltaire (falsch) zu zitieren und stolz zu verkünden, dass auch sie „mit dem, was du sagst, nicht einverstanden sind, aber ich werde dein Recht, es zu sagen, bis in den Tod verteidigen“, ist ihnen das in Wirklichkeit völlig gleichgültig.

Das ist nichts Neues.

Als die Anglo-Zionisten einen TOTAL ILLEGALEN Angriffskrieg gegen die serbische Nation und ein Land, Jugoslawien, das ein Gründungsmitglied der Bewegung der Blockfreien Staaten war, starteten, taten die stolzen Europäer dies (siehe Bild).

Im besten Fall!

Viele beteiligten sich aktiv am Martyrium des serbischen Volkes. Nochmals. Auf dieselbe Weise haben die Europäer die Serben während des Zweiten Weltkriegs verraten. Und jetzt tun sie es immer noch (siehe EU-Drohungen zum Kosovo).

Und täuschen Sie sich nicht, all die Jahre wurde der UCK-Terrorismus im Kosovo von KFOR und EULEX (letztere Einheit wird bescheiden als „Rechtsstaatlichkeitsmission der Europäischen Union im Kosovo“ bezeichnet (Hervorhebung hinzugefügt)) voll unterstützt und sogar gefördert.

Und wieder einmal ist alles, was wir vom Alten Kontinent hören, ohrenbetäubendes Schweigen. Entweder das, oder Drohungen.

Längst vergessen ist die weise Mahnung von Yehuda Bauer:

Du sollst kein Opfer sein.

Du sollst kein Täter sein.

Und vor allem,

Du sollst kein Zuschauer sein.

Indem sie die EU zum Komplizen der US-Aggression gegen Serbien gemacht haben, haben sich die USA im Grunde die Loyalität der Europäer für immer gesichert, da sie nun nicht nur durch kulturelle oder koloniale Bindungen gebunden sind, sondern auch Komplizen bei der Vergewaltigung Serbiens, des Maghreb und des Maschrek, Afghanistans und all der anderen Länder sind, die unter dem Joch der Hegemonie leiden (mussten).

Der anglo-zionistische Angriff auf Jugoslawien war die Kristallnacht des Völkerrechts, es war das Ereignis, aus dem all die Schrecken, die wir heute sehen, entstanden sind. Und dennoch, weit davon entfernt, das Verbrechen der Aggression (das schlimmste Verbrechen im internationalen Recht, noch vor Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit!) zu begreifen (geschweige denn zuzugeben!) und ein wenig Reue zu zeigen, blieben die europäischen Führer auf ihrem Kurs, während die „normalen“ Menschen in Europa alles einfach ignorierten, wie die braven kleinen Pudel, die sie wurden.

Und kommen Sie mir bitte nicht mit dem Argument, wir hätten es mit einem zu mächtigen Feind zu tun gehabt“ oder wir hätten nichts tun können“. Zumindest könnte jeder einzelne Europäer dem Appell von Solschenizyn folgen und „nicht mit der Lüge leben“. Aber nicht einmal das konnten sie tun. 1000 Jahre antichristliche Propaganda und Ketzerei haben zu einer Gesellschaft geführt, die nicht einmal mehr an den Begriff der „Wahrheit“ glaubt. Kein Wunder, dass sie nicht mehr aufhören können zu lügen…

Ich denke, dass es eine Binsenweisheit ist, dass man, wenn man keine Selbstachtung hat, auch keine Achtung von anderen bekommt. Ich denke auch, dass man mit Fug und Recht behaupten kann, dass die EU die am meisten verachtete Gesellschaft auf dem Planeten geworden ist. Und es ist nicht nur Putin, der die EU als „Fußabtreter der USA“ bezeichnet – die gleiche Meinung wird in weiten Teilen der Zone B vertreten.

Hier ist, denke ich, die richtige Antwort auf die Frage, die ich oben gestellt habe: Verdienen die Europäer das, was als Nächstes auf sie zukommt? In Anbetracht der Tatsache, dass das, was als Nächstes auf sie zukommt, völlig selbst verschuldet ist, ist die unwiderlegbare Antwort meiner Meinung nach ein schallendes „JA!“.

Wenn nicht, wer hat dann die Schuld? Russland? Die USA? Putin? „Die Juden“? Die Einwanderung? Muslime?

Apropos USA – zumindest die US-Amerikaner haben (zweimal) für Trump gestimmt. Die Tatsache, dass dies (fast) keinen Unterschied gemacht hat, ist irrelevant, zumindest haben die Menschen in den USA versucht, Widerstand zu leisten! Tatsächlich glaube ich, dass selbst bei der derzeitigen harten Gangart gegen Andersdenkende ein viel höherer Anteil der US-Amerikaner fähig und willens ist, Widerstand zu leisten als die Europäer.

Und deshalb möchte ich heute etwas tun, was ich noch nie getan habe. Ich werde noch einmal etwas posten, was ich schon einmal gepostet habe: das Interview von Col. Douglas Macgregor durch Dr. Michael Vlahos. Ich halte dieses Gespräch für so wichtig, dass es eine zweite Veröffentlichung verdient. Bevor ich Sie mit diesen beiden Männern allein lasse, möchte ich nur noch Folgendes hinzufügen:

Diese beiden Männer gehören zu der Generation, die ich während meiner Jahre an den US-Colleges (1986-1991) als Professoren hatte und vor denen ich immer noch den größten Respekt habe. Das bedeutet nicht, dass ich unbedingt mit allem einverstanden bin, was sie taten, sagten oder schrieben, ganz und gar nicht. Aber solche Männer kann ich nicht nur für ihren beeindruckenden Intellekt respektieren, sondern auch dafür, dass sie Männer der Ehre und der Wahrheit und echte (im Gegensatz zu fahnenschwenkenden) Patrioten ihres Landes sind.

Dies ist die Generation von Männern wie David Glantz oder Lester W. Grau – US-Offiziere, die die sowjetische Militärdoktrin wirklich sorgfältig studiert haben (Autoren wie Reznichenko, Gareev oder Ogarkov) und die durch ihre Studien nicht dazu kamen, Russland oder Russen zu hassen, sondern sie als Berufskollegen und Patrioten betrachteten. Da ich das Privileg hatte, einige Zeit mit den Dozenten der Militärakademie Frunze zu verbringen (mit einem von ihnen habe ich sogar ein kleines Buch verfasst), kann ich bestätigen, dass die russischen Topstrategen auch ihren amerikanischen Kollegen großen Respekt entgegenbrachten.

Der Kontrast zu den Neocon-Freaks „aus dem Keller“ könnte nicht größer sein.

Ich denke aufrichtig, dass in dem folgenden Gespräch jedes Thema und jeder Satz wichtig ist, weil es zeigt, was diese Generation von kompetenten und ehrenhaften US-Amerikanern über die (vielen) Abscheulichkeit(en) denkt, die wir heute erleben. Ich kann aufrichtig sagen, dass ich ihnen und ihrer Sache vollen Erfolg wünsche.

Was mich betrifft, so haben wir denselben Feind.

Möge ihr Beispiel des Widerstands (denn das ist genau das, worum es hier geht) mehr (es gibt bereits einige) Europäer dazu inspirieren, ihrem Beispiel zu folgen.

Andrej