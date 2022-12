Die Ukraine war nur der Anfang: Der US-Imperialismus steuert Eurasien auf eine Wiederholung des Zweiten Weltkriegs zu

Eine Reaktion auf die Auswirkungen der Operation Z, die ich bei den Marxisten im imperialen Zentrum beobachtet habe, ist eine alarmierende, in der es ihnen so vorkommt, als sei Russland leichtsinnig gewesen, sich für eine Intervention in der Ukraine zu entscheiden. Sie haben den NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands, die Unterdrückung antiimperialistischer Gefühle, die weitere Neoliberalisierung, die die EU inmitten der Krise durchgeführt hat, die Förderung des weltweiten weißen Terrorismus durch den Krieg und die Art und Weise, wie die Öl- und Rüstungsindustrie von dem Konflikt profitiert hat, gesehen und sind zu dem Schluss gekommen, dass er der antiimperialistischen und der Arbeiterbewegung mehr geschadet als genutzt hat. Die andere Hälfte der Geschichte, die Hälfte, die Russlands Entscheidung rechtfertigt, ist die Tatsache, dass Z auch die Kräfte für globalen revolutionären Fortschritt gestärkt hat. Und in einer Makroanalyse ist es offensichtlich, dass diese Kräfte die Oberhand gewinnen werden, und nicht die Kräfte der Reaktion.

Es geht nicht darum, dass Z den Faschismus, den Neoliberalismus und den Imperialismus näher an den Sieg gebracht hat. Vielmehr hat Z dazu geführt, dass sich der Konflikt zwischen den Revolutionären und den Reaktionären viel schneller entfaltet als noch vor einem Jahr. Die Reaktionäre haben als Reaktion auf die Entwicklungen in der Ukraine Fortschritte gemacht, aber auch diejenigen, die die revolutionäre Seite vertreten. Jedes Land ist gezwungen, sich eindeutig auf die Seite des neuen Kalten Krieges zu stellen. Schweden, Finnland und andere europäische Länder wie Deutschland haben sich auf die Seite Washingtons geschlagen, aber die große Mehrheit der nichtimperialistischen Länder hat sich auf die Seite des chinesisch-russischen Blocks geschlagen. Die meisten Länder außerhalb der imperialistischen Sphäre haben sich in Bezug auf die Ukraine neutral verhalten, was Washington als Bestätigung dafür interpretiert hat, dass sie auf der Seite Russlands stehen.

In dem Maße, in dem dieser Verlust an internationalem Ansehen Washingtons offenkundig geworden ist, hat sich auch die nachlassende Fähigkeit Washingtons gezeigt, seinen Herausforderern Schaden zuzufügen. Da der globale Süden bei den Sanktionen nicht mitmacht, musste Washington das wirtschaftliche Wohlergehen Europas opfern, um seinen Wirtschaftskrieg voranzutreiben. Da die Sanktionen nicht so wirksam waren wie erwartet, werden die USA und ihre Verbündeten stärker unter den Sanktionen leiden als Russland. Aufgrund dieser relativ höheren Kosten für den imperialistischen Block wird Russland am Ende den Krieg sowohl militärisch als auch wirtschaftlich gewinnen. Der Preis für die Aufnahme Schwedens und Finnlands in die NATO besteht darin, dass sie nun eine verstärkte Sparpolitik betreiben, um den Kriegsanstrengungen entgegenzukommen, was widerspiegelt, wie der breitere imperialistische Block inmitten des Konflikts eine Beschleunigung seines inneren Zerfalls erlebt hat. Die Inflation und die verschärfte neoliberale Politik verschärfen die kapitalistischen Widersprüche und eröffnen den Kräften des Klassenkampfes neue Möglichkeiten.

An einigen Orten haben diese Kräfte bereits greifbare Vorteile aus dem Konflikt gezogen. In Russland selbst und in den am engsten mit Russland verbundenen ehemaligen Sowjetstaaten wie Weißrussland beschleunigen die Auswirkungen von Z den Aufstieg der revolutionären Politik und bringen die Dinge der sozialistischen Restauration näher. Der Nationalismus des Konflikts ermutigt Russlands Faschisten und Monarchisten, aber ihre Bemühungen, den Kampf der Arbeiter zurückzuschlagen, können nicht erfolgreich sein. Selbst wenn Putin den Krieg verliert – was unwahrscheinlich ist, wenn man bedenkt, wie erschöpft Kiew und die NATO im Vergleich zu den immer noch starken russischen Kräften sind – werden die Kommunisten die Macht übernehmen. Sie werden dann den Auftrag des russischen Volkes erfüllen, die ukrainische faschistische Bedrohung zu neutralisieren.

Im russischen Militär gibt es immer noch viele Figuren, die Sowjetnostalgiker sind. Sie sind nicht nur Nostalgiker, sondern sehen auch, dass das politische Umfeld des Landes so ist, dass die große Mehrheit der Menschen zu den besseren Bedingungen der sozialistischen Ära zurückkehren möchte, und sie erkennen die offensichtliche Tatsache, dass die Rückkehr der Kommunisten an die Macht das Beste für die Stabilisierung des Landes wäre. Das Schreckgespenst einer neuen bolschewistischen Revolution hat das postsowjetische Russland immer heimgesucht, aber Z hat die Entwicklung in diese Richtung beschleunigt. Aus diesem Grund glaube ich, dass die Faschisten in der russischen Regierung, obwohl sie durch den Konflikt ins Abseits gedrängt wurden, dauerhaft sein werden und dass die kommunistischen Sympathisanten die Fraktion sein werden, die sich durchsetzt.

Wenn Putin den Krieg gewinnt, wird sich die Pro-Z-Haltung der führenden kommunistischen Vertretung Russlands, der KPRF, als richtig erweisen, da es der Operation gelungen sein wird, Faschismus und Imperialismus unwiderruflich zu lähmen. Ein paralleler Sieg des Arbeiterkampfes zeichnet sich in Weißrussland ab, das eine entscheidende Rolle bei der Sicherung des russischen Sieges in der Ukraine gespielt hat und über eine beeindruckende kommunistische Bewegung verfügt. Lukaschenkos Entscheidungen werden zutiefst von den Kommunisten beeinflusst, denn sie stellen eine Kraft des Klassenkampfes dar, die im Lande nach wie vor sehr stark ist. In dem Maße, in dem Russlands Kommunisten Putin dazu drängen, einen antifaschistischen Krieg zu führen, wird Russland Belarus immer ähnlicher. Wenn ihre bürgerlichen Regierungen sich nicht mehr halten können, werden sie durch neue sozialistische Republiken ersetzt. Republiken, die bereit sind, die derzeitige russisch-weißrussische Politik der Intervention zur Bekämpfung des Faschismus in anderen postsowjetischen Staaten fortzusetzen.

Man hat den Eindruck, dass die logische Schlussfolgerung aus diesen Faktoren eine Wiederherstellung der Sowjetunion ist. Das ist vielleicht wahr, aber die Reaktionäre werden nicht aufhören zu kämpfen, bis sie ausgelöscht sind. Und der Weg zu einer vollständigen Beseitigung der Schäden der Perestroika ist mit vielen zusätzlichen Hindernissen gepflastert, in Form von wachsenden faschistischen Bewegungen in zahlreichen Ländern der Region. Die Ukraine wird vollständig entmilitarisiert werden, daran gibt es keinen Zweifel mehr. Aber solange der US-Imperialismus das faschistische Kiewer Regime stützt, wird das Regime weiterhin das Gebiet jenseits des Donbass kontrollieren und in der Lage sein, der marginalisierten Bevölkerung einen zionistisch inspirierten Polizeistaat aufzuerlegen. Und wenn die Ukraine weiter verliert, wird Washington dazu übergehen, faschistische Übernahmeversuche im Stil des Euromaidan im gesamten östlichen Eurasien zu unterstützen.

Die jüngsten Nazi-Terroranschläge in Deutschland und Italien, von denen einige direkt mit Asow in Verbindung gebracht wurden, zeigen, wie die Vorbereitungen für die Rückkehr dieser Länder zu ihrer früheren Rolle als antirussische, antikommunistische Waffen getroffen werden. Die Sozialfaschisten in der deutschen Grünen Partei haben bereits die Schritte zur Remilitarisierung Deutschlands vollzogen und die Loyalität des Landes gegenüber Washingtons Stellvertreterkrieg gefestigt. Die neu gewählten rechtsextremen Parteien in Italien und in Skandinavien haben ebenfalls ihre Loyalität gegenüber dem Krieg unter Beweis gestellt. Das Einzige, was die Rolle Europas in der Kriegsführung schwächen könnte, ist die Aussicht auf eine neue Spaltung seiner Länder. Diese zeichnet sich ab, da der Abschuss einer Rakete durch die Ukraine auf Polen die Beziehungen Polens zu Kiew und zur EU belastet hat. Polens Regierung ist nach wie vor faschistisch und niederträchtig, aber wir könnten erleben, dass sie und die anderen verabscheuungswürdigen Regime in Europa sich untereinander bekämpfen.

Die steigenden Kosten der Sanktionen machen ein Aufbrechen der Einheit unter den NATO-Mächten wahrscheinlicher. Ein NATO-Mitglied, die Türkei, agiert bereits seit Jahren als Gegengewicht zu den Plänen der USA, indem sie Washingtons buchchinistische Rojavan-Terroristen in Syrien bekämpft. Es ist sicher, dass wir weitere Interessenkonflikte zwischen den NATO-Mitgliedern erleben werden, wenn sich diese chaotische Situation, die Washington geschaffen hat, entfaltet. Angesichts dieser wachsenden Ungewissheit besteht das beste Mittel des US-Imperialismus, um die sowjetische Restauration und den vollständigen Verlust Eurasiens zu verhindern, darin, in allen Ländern, die er kontrollieren kann, Äquivalente des Euromaidan-Putsches durchzuführen.

Die baltischen, skandinavischen, osteuropäischen und mitteleuropäischen Staaten befinden sich größtenteils auf halbem Weg dorthin. In diesen Ländern ist der Faschismus entweder an der Macht oder steht kurz davor, die Macht zu übernehmen, nachdem die maroden liberalen Regierungen aufgegeben haben. In Lettland werden diejenigen, die sich gegen den Krieg aussprechen, zensiert und sogar inhaftiert. Es gehört zu einer ganzen Reihe von postsowjetischen Staaten, die ihre Dekommunalisierungskampagnen beschleunigen und sowjetische Statuen abreißen, zu denen in vielen Fällen auch antifaschistische Siegesdenkmäler gehören. (Im Gegensatz dazu hat Russland neue Statuen zu Ehren der Sowjets aufgestellt, was ein weiterer Beweis dafür ist, wie mächtig die russischen Kommunisten geworden sind).

Mit diesem aggressiven Antikommunismus geht unweigerlich das Bemühen einher, das Bild der Nazi-Kollaborateure in diesen Ländern zu rehabilitieren. Die Ukraine, in der die Leugnung des Holocaust zur Staatspolitik gemacht wurde, indem diejenigen, die über die Verbrechen Banderas im Zweiten Weltkrieg sprechen, kriminalisiert werden, ist das beste Beispiel dafür. Die gleiche doppelte Dynamik von antikommunistischem Fanatismus und faschistischem Apologetentum zeichnet sich in allen anderen Ländern ab, in denen die kommunistische Bewegung derzeit nicht siegt, auch im EU-gegnerischen Ungarn. Wenn der Kapitalismus zerfällt und der Sozialismus seinen Platz nicht einnehmen kann, ist der Faschismus die Folge.

Die Vergangenheit zeigt, wohin das führt. Russland und Weißrussland werden sich weiter dem Sozialismus annähern, während der Faschismus in immer mehr anderen postsowjetischen Staaten auf dem Vormarsch sein wird. Washington wird versuchen, die faschistische Bewegung in ganz Europa zu fördern, da es in einem wiederauflebenden Nationalsozialismus seine beste Waffe gegen ein Russland sieht, das in der Ukraine siegreich war. Der Imperialismus wird seine Stellvertreterkriege weiter nach Osten und Süden verlagern; Washington hat diesen Prozess bereits eingeleitet, indem es den Einmarsch Aserbaidschans in Armenien unterstützte, um die russischen Militärressourcen in diesen neuen Konflikt zu lenken. Aserbaidschan war der perfekte postsowjetische Staat, um als nächste antirussische Waffe eingesetzt zu werden, denn seine Regierung ist seit langem eine faschistische Abscheulichkeit, die antiarmenische Gefühle als Staatspolitik aufrechterhält. Washingtons Ziel ist es, diese Geschichten von fabrizierten Konflikten zwischen ehemaligen internationalen Freunden. Sollte dies gelingen, so zeigt die Geschichte auch, wo dies enden wird: in einer Niederlage für die Faschisten.