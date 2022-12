Bill Gates – der gefährlichste Philanthrop der modernen Geschichte?

Er hat seine „Wohltätigkeit“ genutzt, um politische Macht zu erlangen, aber wer profitiert wirklich von seiner „Philanthropie“?

Link zum Video

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Bill Gates‘ Antworten auf die Probleme der Welt konzentrieren sich durchweg auf die Steigerung der Unternehmensgewinne durch giftige Mittel, sei es chemische Landwirtschaft und GVO oder pharmazeutische Medikamente und Impfstoffe

Gates hat „Wohltätigkeit“ als Mittel zur Erlangung enormer politischer Macht genutzt

Die wahren Nutznießer von Gates‘ philanthropischen Bemühungen sind in der Regel diejenigen, die bereits unvorstellbar reich sind, einschließlich Gates‘ eigener Wohltätigkeitsstiftung

In den 20 Jahren vor der Pandemie hat die Bill & Melinda Gates Foundation fast 250 Millionen Dollar an wohltätigen Zuwendungen an Unternehmen vergeben, an denen die Stiftung Aktien und Anleihen hält, und erhält dennoch Steuererleichterungen für die wohltätigen Spenden, mit denen sie Geld verdient

Impfstoffe sind eine von Gates‘ Haupt-„Lösungen“ für die meisten Krankheiten. Gates hat sich dahingehend geäußert, dass die USA eine Krankheitsüberwachung und ein nationales Nachverfolgungssystem benötigen, das in unseren Körpern eingebettete Impfstoffdatensätze beinhalten könnte

Philanthropie gilt zwar als edel, doch scheinen einige Philanthropen mit ihren gespendeten Millionen weit mehr Schaden anzurichten als Gutes zu tun. Bill Gates, der 1975 Microsoft mitbegründete, ist vielleicht einer der gefährlichsten Philanthropen der modernen Geschichte, der Milliarden von Dollar in globale Gesundheitsinitiativen gesteckt hat, die auf wackligem wissenschaftlichem und moralischem Boden stehen.

Die Antworten von Gates auf die Probleme der Welt konzentrierten sich stets auf die Steigerung der Unternehmensgewinne durch hochgiftige Methoden, sei es chemische Landwirtschaft und GVO oder pharmazeutische Medikamente und Impfstoffe. Selten, wenn überhaupt, finden wir Gates bei der Förderung einer sauberen Lebensweise oder kostengünstiger ganzheitlicher Gesundheitsstrategien.

Gates spendet Milliarden an Privatunternehmen

Ein Artikel vom 17. März 2020 in The Nation mit dem Titel „Bill Gates‘ Charity Paradox“ beschreibt „die moralischen Gefahren im Zusammenhang mit dem 50 Milliarden Dollar schweren Wohltätigkeitsunternehmen der Gates Foundation, dessen ausufernde Aktivitäten in den letzten zwei Jahrzehnten bemerkenswert wenig staatlicher Aufsicht oder öffentlicher Kontrolle unterworfen waren.“

Wie in diesem Artikel erwähnt, hat Gates einen einfachen Weg entdeckt, um politische Macht zu erlangen – „einen Weg, der es nicht gewählten Milliardären erlaubt, die öffentliche Politik zu gestalten“ – nämlich Wohltätigkeit. Gates hat seine Wohltätigkeitsstrategie als „katalytische Philanthropie“ bezeichnet, bei der die „Werkzeuge des Kapitalismus“ zum Nutzen der Armen eingesetzt werden.

Das einzige Problem ist, dass die wahren Nutznießer von Gates‘ philanthropischen Bemühungen in der Regel diejenigen sind, die bereits unvorstellbar reich sind, einschließlich Gates‘ eigener Wohltätigkeitsstiftung. Die Armen hingegen werden mit kostspieligen Lösungen wie patentiertem GVO-Saatgut und Impfstoffen abgespeist, die in einigen Fällen weit mehr schaden als nützen. (Einige Beispiele finden Sie in den folgenden Referenzen) The Nation berichtet:

„Durch eine Untersuchung von mehr als 19.000 wohltätigen Zuwendungen, die die Gates Foundation in den letzten zwei Jahrzehnten gewährt hat, hat The Nation fast 2 Milliarden Dollar an steuerlich absetzbaren Spenden an private Unternehmen aufgedeckt … die mit der Entwicklung neuer Medikamente, der Verbesserung der sanitären Verhältnisse in der sich entwickelnden Welt, der Entwicklung von Finanzprodukten für muslimische Verbraucher und der Verbreitung von guten Nachrichten über diese Arbeit beauftragt sind. Die Gates-Stiftung gab Participant Media sogar 2 Millionen Dollar, um für Davis Guggenheims früheren Dokumentarfilm „Waiting for Superman“ zu werben, in dem eine der wichtigsten Wohltätigkeitsmaßnahmen der Stiftung gefördert wird, nämlich Charter Schools – privat geführte öffentliche Schulen. Diese wohltätige Spende ist ein kleiner Teil der 250 Millionen Dollar, die die Stiftung an Medienunternehmen und andere Gruppen vergeben hat, um die Nachrichten zu beeinflussen. „Der Betrag, den die Gates-Stiftung an Unternehmen verschenkt, ist eine noch nie dagewesene Entwicklung … Ich finde das ehrlich gesagt verblüffend“, sagt Linsey McGoey, Professorin für Soziologie an der University of Essex und Autorin des Buches „No Such Thing as a Free Gift“. Sie haben einen der problematischsten Präzedenzfälle in der Geschichte des Stiftungswesens geschaffen, indem sie im Wesentlichen die Tür dafür geöffnet haben, dass Unternehmen sich selbst als wohltätige Antragsteller betrachten können, und das zu einer Zeit, in der die Unternehmensgewinne so hoch sind wie nie zuvor.“

Zu den Unternehmen, die große Spenden von der Gates-Stiftung erhalten haben, gehören GlaxoSmithKline, Unilever, IBM, Vodafone, Scholastic Inc. und NBC Universal Media.

Diejenigen, die die Fäden in der Hand haben, profitieren am meisten

Link zum Video

Im obigen Video gibt Spiro Skouras einen Überblick darüber, wie die Globalisierung genutzt wird, um uns Freiheit und Unabhängigkeit zu rauben, und welche Rolle Gates dabei spielt.

„Wir wurden dazu ermutigt, unsere Freiheit für ein falsches Gefühl der Sicherheit zu opfern, und wurden jeden Tag mehr und mehr darauf konditioniert, uns auf den Staat zu verlassen, um Schutz zu erhalten, und jetzt sind viele von uns darauf angewiesen, dass der Staat unsere Rechnungen bezahlt“, sagt Skouras. „Einige beginnen zu erkennen, dass an der offiziellen Geschichte mehr dran sein könnte, als man uns glauben machen will. Die wenigsten haben dies vielleicht kommen sehen und warten auf die nächste Phase dessen, was durchaus ein weiterer Schritt in Richtung Global Governance sein könnte. Dieselben Einzelpersonen und Regierungsbehörden sowie globale Institutionen, die am meisten davon profitieren würden, haben das Sagen“.

Gates passt sicherlich auf die Beschreibung von jemandem, der sowohl die Fäden in der Hand hält als auch von der COVID-19-Pandemie profitieren wird. Und wie? Erstens, indem er in dieselben Branchen investiert, die er mit Spenden unterstützt, und zweitens, indem er eine globale Agenda für die öffentliche Gesundheit fördert, die den Unternehmen zugute kommt, in die er investiert und die er unterstützt.

Wie Gates‘ Stiftung von ihren eigenen Spenden profitiert

So erhielt beispielsweise 2014 eine Mastercard-Tochtergesellschaft, MasterCard Labs for Financial Inclusion, eine Spende in Höhe von 19 Millionen Dollar, „um die Nutzung digitaler Finanzprodukte durch arme Erwachsene in Kenia zu erhöhen“, berichtet The Nation und fügt hinzu:

„Der Kreditkartenriese hatte bereits sein starkes geschäftliches Interesse an der Gewinnung neuer Kunden aus den 2,5 Milliarden Menschen in den Entwicklungsländern, die keine Bankverbindung haben, zum Ausdruck gebracht, so McGoey, warum also brauchte er einen reichen Philanthropen, um seine Arbeit zu subventionieren? Und warum bekommen Bill und Melinda Gates eine Steuererleichterung für diese Spende?“

Das sind in der Tat vernünftige Fragen, die ernsthaft geprüft werden müssen. Die Mastercard-Spende scheint auch der Gates-Stiftung zugute gekommen zu sein, was eine Untersuchung der „Philanthropie“ von Gates umso notwendiger macht.

Wie The Nation erklärt, hatte die Gates-Stiftung zum Zeitpunkt dieser Spende „über ihre Beteiligungen an Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway erhebliche finanzielle Investitionen in Mastercard“.

Dies ist nicht die einzige fragwürdige Spende, die aktenkundig ist. The Nation fand „fast 250 Millionen Dollar an wohltätigen Zuwendungen der Gates-Stiftung an Unternehmen, an denen die Stiftung Aktien und Anleihen hält“. Mit anderen Worten: Die Gates-Stiftung gibt Geld an Unternehmen, an denen sie Aktien besitzt und von denen sie finanziell profitiert.

Infolgedessen vermehren die Stiftung und Gates selbst ihr Vermögen weiter. Ein Teil dieses Vermögenszuwachses scheint auch auf die Steuererleichterungen zurückzuführen zu sein, die für wohltätige Spenden gewährt werden. Kurz gesagt, es handelt sich um ein perfektes System der Geldumschichtung, das die Steuern begrenzt und gleichzeitig die Einkommensgenerierung maximiert.

Zu den Unternehmen, die Spenden erhalten haben, die wiederum Geld für die Gates-Stiftung einbrachten, gehören Merck, Novartis, GlaxoSmithKline, Vodafone, Sanofi, Ericsson, LG, Medtronic, Teva und „zahlreiche Start-ups“, schreibt The Nation und fügt hinzu:

„Eine Stiftung, die einem Unternehmen, das ihr zum Teil gehört und von dem sie finanziell profitiert, einen Zuschuss für wohltätige Zwecke gewährt, scheint in einem offensichtlichen Interessenkonflikt zu stehen … Steuerwissenschaftler wie Ray Madoff, Juraprofessor am Boston College, weisen darauf hin, dass Multimilliardäre eine Steuerersparnis von mindestens 40 Prozent erzielen – was bei Bill Gates 14 Milliarden Dollar ausmachen würde … Madoff betont wie viele Steuerexperten, dass diese Milliarden Dollar an Steuerersparnissen als öffentliche Subvention betrachtet werden müssen – Geld, das sonst an das US-Finanzministerium geflossen wäre, um Brücken zu bauen, medizinische Forschung zu betreiben oder die Finanzierungslücke bei der IRS zu schließen … Wenn Bill und Melinda Gates nicht ihre volle Fracht an Steuern zahlen, muss die Öffentlichkeit die Differenz ausgleichen oder einfach in einer Welt leben, in der die Regierungen immer weniger tun (Bildung, Impfungen und Forschung) und superreiche Philanthropen immer mehr tun. Ich glaube, die Menschen verwechseln oft, was wohlhabende Menschen auf eigene Kosten tun und was sie auf unsere Kosten tun, und das ist eines der großen Probleme dieser Debatte“, so Madoff. Die Leute sagen: ‚Es ist das Geld der Reichen [das sie ausgeben können, wie sie wollen]. Aber wenn sie erhebliche Steuervorteile erhalten, ist es auch unser Geld. Und deshalb brauchen wir Regeln dafür, wie sie unser Geld ausgeben“.

Handeln Sie – fordern Sie eine Untersuchung

Wenn Ihnen das Spenden an gewinnorientierte Unternehmen seltsam illegal vorkommt, haben Sie Recht. Gates ist ein Steuerhinterzieher, weil er dies tut – er kommt einfach damit durch. Die gemeinnützige Stiftung ist eine Tarnung, um Steuern zu vermeiden und gleichzeitig die Forschungsabteilungen von gewinnorientierten Unternehmen zu finanzieren, in die seine Stiftung investiert ist.

In Wirklichkeit sollten Bill und Melinda Gates zu Haftstrafen verurteilt werden, und obwohl dies nicht direkt gesagt wird, glaube ich, dass dies der eigentliche Punkt des Artikels von The Nation ist. Die Verwendung gemeinnütziger Gelder zur Förderung der Forschung für Unternehmen, in die man selbst investiert hat, ist illegal.

Wenn Sie die Tatsache, dass Gates mit diesem illegalen Verhalten davonkommt, genauso abstößt wie ich, dann möchte ich Sie ermutigen, sich an das IRS Whistleblower Office zu wenden und es zu bitten, die Steuerhinterziehung von Gates zu untersuchen. Sie können auch eine Verbraucherbeschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft des Staates Washington einreichen.

Gates‘ Pro-Patent-Agenda schränkt Reformen ein

Dass die philanthropischen Bemühungen von Gates seine eigenen Investitionen schützen, zeigt sich auch in seiner patentfreundlichen Haltung. James Love, Direktor der gemeinnützigen Organisation Knowledge Ecology International, wies gegenüber The Nation darauf hin, dass Gates:

„… nutzt seine Philanthropie, um eine Pro-Patent-Agenda für Medikamente voranzutreiben, sogar in Ländern, die wirklich arm sind … Er untergräbt viele Dinge, die wirklich notwendig sind, um Medikamente erschwinglich zu machen … Er gibt so viel Geld, um [die] Armut zu bekämpfen, und doch ist er das größte Hindernis für viele Reformen.“

Gates ist ein überzeugter und langjähriger Verfechter der Pharmaindustrie, und seine Absicht, die pharmazeutische Agenda voranzutreiben, ist in der aktuellen COVID-19-Pandemie deutlich zu erkennen.

Gates‘ COVID-19-Plan – Impfung der Weltbevölkerung

Wie Forbes berichtet, hat die Bill & Melinda Gates Foundation 100 Millionen Dollar für die Bekämpfung des weltweiten COVID-19-Ausbruchs bereitgestellt. Berichten zufolge werden 20 Millionen Dollar an Einrichtungen wie die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention und die Weltgesundheitsorganisation gehen, um an vorderster Front für die Erkennung, Eindämmung und Behandlung eingesetzt zu werden.

Weitere 20 Millionen Dollar sind für gefährdete Bevölkerungsgruppen in Afrika und Südasien vorgesehen, während die verbleibenden 60 Millionen Dollar für die Entwicklung von Impfstoffen, Diagnostika und anderen Behandlungen verwendet werden sollen.

Impfstoffe sind eindeutig eine von Gates‘ wichtigsten „Lösungen“ für die meisten Krankheiten. Gates hat zu Protokoll gegeben, dass die USA eine Krankheitsüberwachung und ein nationales Nachverfolgungssystem benötigen, das auf unseren Körpern eingebettete Impfstoffdatensätze beinhalten könnte (wie z. B. unsichtbare Tinten-Quantenpunkt-Tattoos, die in einem Artikel in Science Translational Medicine beschrieben wurden).

Er hat sogar erklärt, dass das Leben erst dann wieder zur Normalität zurückkehren wird, wenn wir in der Lage sind, die gesamte Weltbevölkerung gegen COVID-19 zu impfen. Auch Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), hat genau diese Meinung geäußert, als ob sie die gleiche Karte lesen würden.

Es würde mich nicht überraschen, wenn dem so wäre, denn die Bill & Melinda Gates Foundation arbeitet sowohl mit dem NIAID als auch mit der WHO zusammen, „um die Koordinierung innerhalb der internationalen Impfstoffgemeinschaft zu verbessern und einen globalen Impfstoff-Aktionsplan zu erstellen“.

Fauci gehört dem Gates Leadership Council an, der mit der Entwicklung dieses Impfstoff-Aktionsplans beauftragt ist, ebenso wie die ehemalige WHO-Generaldirektorin Dr. Margaret Chan. Wie in einer Pressemitteilung der Bill & Melinda Gates Foundation erläutert:

„Der Globale Impfstoff-Aktionsplan wird eine bessere Koordinierung zwischen allen Interessengruppen – nationalen Regierungen, multilateralen Organisationen, der Zivilgesellschaft, dem Privatsektor und philanthropischen Organisationen – ermöglichen und kritische politische, ressourcenbezogene und andere Lücken aufzeigen, die geschlossen werden müssen, um das lebensrettende Potenzial von Impfstoffen zu nutzen.“

Der Einfluss von Gates auf die globale Gesundheitspolitik wird seit Jahren kritisiert, aber es wurde nichts unternommen, um ihn zu begrenzen. Wenn überhaupt, ist seine Macht nur gewachsen, und die Warnungen, dass seine Unternehmensinteressen die öffentliche Gesundheitspolitik untergraben könnten, scheinen sich nun zu bewahrheiten. Wie Politico im Jahr 2017 berichtete:

„Manche Milliardäre begnügen sich damit, sich eine Insel zu kaufen. Bill Gates hat eine Gesundheitsagentur der Vereinten Nationen in Genf. In den letzten zehn Jahren ist der reichste Mann der Welt zum zweitgrößten Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation geworden, nach den Vereinigten Staaten und knapp vor dem Vereinigten Königreich … Die Gates-Stiftung hat seit dem Jahr 2000 mehr als 2,4 Milliarden Dollar in die WHO gepumpt … Diese Großzügigkeit verleiht ihm einen übergroßen Einfluss auf die Agenda der WHO … Das Ergebnis, so sagen seine Kritiker, ist, dass Gates‘ Prioritäten zu denen der WHO geworden sind … Some health advocates fear that because the Gates Foundation’s money comes from investments in big business, it could serve as a Trojan horse for corporate interests to undermine WHO’s role in setting standards and shaping health policies.“

Impfen oder zum Außenseiter werden?

Nach Aussagen von Gates wird die gesellschaftliche und finanzielle Normalität für Impfverweigerer möglicherweise nie mehr zurückkehren, da der digitale Impfausweis, auf den Gates drängt, letztendlich erforderlich sein könnte, um sein tägliches Leben und seine Geschäfte zu führen.

Ein Artikel von OffGuardian vom 4. April 2020 kommentiert Gates‘ Interview vom 24. März 2020 mit Chris Anderson, dem Kurator von TED (der die TED-Talks veranstaltet):

„Schockierenderweise schlägt Gates … vor, dass die Menschen einen digitalen Ausweis haben müssen, der ihren Impfstatus zeigt, und dass Menschen ohne diesen ‚digitalen Immunitätsnachweis‘ nicht reisen dürfen. Ein solcher Ansatz würde für die Impfstoffhersteller sehr viel Geld bedeuten.“

Auch hier können die Impfstoffhersteller mit jeder Pandemie enorme Summen verdienen, und die Gates-Stiftung finanziert die Impfstoffhersteller und erzielt mit ihnen Investitionsgewinne. Ist es da ein Wunder, dass Gates versucht, die Menschen zu indoktrinieren, dass es keine anderen Antworten gibt? Auf die Frage von Anderson nach den wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie antwortet Gates

„Es ist wirklich tragisch, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen sehr dramatisch sind … Aber … die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen … das ist eher umkehrbar als Menschen wieder ins Leben zu bringen. Wir werden also den Schmerz in der wirtschaftlichen Dimension, den großen Schmerz, in Kauf nehmen, um den Schmerz in der Dimension von Krankheit und Tod zu minimieren.“

Wie OffGuardian bemerkt, ist Gates‘ Erklärung:

„… steht im direkten Widerspruch zu dem Gebot, Nutzen und Kosten der Vorsorge-, Test- und Behandlungsmaßnahmen für jede Krankheit abzuwägen – wie es beispielsweise von der Kampagne „Choosing Wisely“ seit Jahren erfolgreich propagiert wird -, um den größtmöglichen Nutzen für den einzelnen Patienten und die Gesellschaft als Ganzes zu erzielen. Noch wichtiger ist, dass es möglicherweise dramatisch mehr Todesfälle durch den wirtschaftlichen Zusammenbruch als durch COVID-19 selbst gibt … Millionen von Menschen könnten an Selbstmord, Drogenmissbrauch, fehlender medizinischer Versorgung oder Behandlung, Armut und fehlendem Zugang zu Nahrungsmitteln sterben, zusätzlich zu anderen vorhersehbaren sozialen, medizinischen und gesundheitspolitischen Problemen, die sich aus der Reaktion auf COVID-19 ergeben.“

Gates erklärt den Wirtschaftsstillstand

Um 33:45 Uhr in dem Interview gibt Gates einen verblüffenden Insider-Einblick in den derzeitigen wirtschaftlichen Stillstand:

„Wir wollen nicht, dass sich viele Menschen erholen … Um es klar zu sagen, wir versuchen – durch den Shutdown in den Vereinigten Staaten – nicht auf 1 % der Bevölkerung zu kommen, die infiziert sind … Ich glaube, dass wir das mit diesem wirtschaftlichen Schmerz vermeiden können.“

Mit anderen Worten: Glaubt man Gates, so opfern wir die finanzielle Stabilität und die Vernunft von Hunderten von Millionen Amerikanern, um zu verhindern, dass die Infektionsrate 1 % der Bevölkerung erreicht.

Bedenken Sie, dass die Sterblichkeitsrate bei COVID-19 laut Fauci inzwischen derjenigen bei der saisonalen Grippe entspricht, so dass die überwiegende Mehrheit der Infizierten nach einer leichten Erkrankung wieder gesund wird und über Antikörper verfügt, die ihnen eine dauerhafte Immunität verleihen sollten. Wenn man mit einem Impfstoff Geld verdienen will, will man natürlich nicht, dass die Menschen eine natürliche Immunität entwickeln, und genau das gibt Gates zu. Wie von OffGuardian angemerkt:

„Gates und seine Kollegen ziehen es bei weitem vor, ein riesiges, enorm teures neues System zur Herstellung und zum Verkauf von Milliarden von Testkits zu schaffen und parallel dazu sehr schnell Milliarden von antiviralen Medikamenten und Impfstoffen zu entwickeln und zu verkaufen.

Und dann, wenn das Virus ein paar Monate später wieder auftaucht und der Großteil der Bevölkerung nicht exponiert und damit gefährdet ist, werden weitere Milliarden an Testkits und medizinischen Maßnahmen verkauft.“

Gates führt Agenda der medizinischen Tyrannei an

Link zum Video

Das obige kurze Video fasst einige der Punkte zusammen, die ich in diesem Artikel bisher angesprochen habe, und zeigt, wie die Bill & Melinda Gates Foundation die öffentliche Gesundheitspolitik auf höchster Ebene durch ein weites Netz persönlicher und organisatorischer Verbindungen beeinflusst.

Gates hat in der Vergangenheit globale Pandemien mit einer großen Anzahl von Todesfällen „vorhergesagt“, und mit seiner Forderung nach einem Rückverfolgungssystem, um infizierte/nicht infizierte und geimpfte/nicht geimpfte Personen im Auge zu behalten, sichert er den Impfstoffherstellern, die er unterstützt und mit denen er über seine Stiftungsinvestitionen Geld verdient, eine unvorstellbar profitable Zukunft.

In einem Artikel in Children’s Health Defense vom 9. April 2020 geht Robert F. Kennedy Jr. näher auf Gates‘ Impfstoff-Agenda ein. Wie Kennedy bemerkt:

„Für Bill Gates sind Impfstoffe eine strategische Philanthropie, die seine zahlreichen impfstoffbezogenen Unternehmen nährt (einschließlich Microsofts Bestreben, ein globales Impf-ID-Unternehmen zu kontrollieren) und ihm die diktatorische Kontrolle über die globale Gesundheitspolitik gibt.“

Das von Kennedy erwähnte Impfausweis-Unternehmen bezieht sich auf ein Programm namens ID2020, das 2019 gestartet wird und darauf abzielt, „die Impfung als Gelegenheit zur Schaffung einer digitalen Identität zu nutzen“.

Dieses digitale Identitätssystem soll „weitreichende Auswirkungen auf den Zugang des Einzelnen zu Dienstleistungen und den Lebensunterhalt“ haben. Zu glauben, dass sich Gates‘ Forderung nach implantierbaren COVID-19-Impfzertifikaten darauf beschränken würde, wäre also wahrscheinlich ein großer Fehler.

Es ist gar nicht so weit hergeholt, sich eine Zukunft vorzustellen, in der das Impfzertifikat einfach persönliche Ausweise wie Führerschein, Personalausweis, Sozialversicherungskarte und Reisepass ersetzt.

Wall Street Journal will, dass wir Gates bemitleiden

Da die Menschen beginnen, die Wahrheit zu erkennen, wurden Gates‘ Social-Media-Konten mit Kritik überflutet, was dazu führte, dass das Wall Street Journal einen Artikel veröffentlichte, der versuchte, Mitleid mit ihm zu erwecken, indem er sagte, er werde von einem „Social-Media-Mob“ angegriffen. Am 17. April 2020 kommentierte Zero Hedge die PR-Kampagne zum Schutz von Gates:

„Deepa Seetharaman vom Wall Street Journal will uns wissen lassen, dass der arme Milliardär Bill Gates schon lange ein Ziel für Online-Trolle ist“ … die Angriffe in den sozialen Medien haben sich verschärft“, seit der Micrrosoft-Mitbegründer und Wohltäter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) de facto zum Coronavirus-Zar der Linken geworden ist … Vielleicht haben die „Verschwörungstheoretiker“ ein wenig Mühe, die Tatsache zu verdauen, dass Gates – dessen Impfstoffbemühungen in Indien für eine verheerende Epidemie der akuten schlaffen Lähmung ohne Polio (NPAFP) verantwortlich gemacht wurden, die 490.000 Kinder lähmte – im Oktober 2019 in New York zufällig eine hochrangige „Pandemie-Simulation“ namens Event 201 veranstaltete, die sich speziell mit dem Coronavirus befasste … Kombiniert man dies mit den jüngsten Äußerungen von Gates über Massenimpfungen und biometrische Identifizierung, um das Land zu „öffnen“ und den Menschen die Teilnahme an Massenveranstaltungen zu ermöglichen – eine Idee, die laut Dr. Anthony Fauci „durchaus ihre Berechtigung hat“ -, dann haben die so genannten Verschwörungstheoretiker eine Menge Punkte, die sie miteinander verbinden können. Dem Journal zufolge sind Social-Media-Plattformen nach wie vor ein fruchtbarer Boden für virenbezogene Verschwörungen und Online-Belästigungen, obwohl die Unternehmen wiederholt versprochen haben, gegen solche Aktivitäten vorzugehen“. Gates wird also belästigt und niemand hält diese Gedankenverbrecher mit ihren bedrohlichen Meinungen auf. Und natürlich werden auch „Bots“ für die Verbreitung von „Verschwörungsbehauptungen“ verantwortlich gemacht – denn es kann ja nicht so viele echte Menschen geben, die Schlechtes über Herrn Gates zu sagen haben.“

Gates ist weit davon entfernt, eine Kraft für das Gute zu sein. Er scheint sich entschieden zu haben, seinen Reichtum und seinen Intellekt zu nutzen, um einen geschmacklosen Plan zur sozialen Kontrolle voranzutreiben, der seinen eigenen ruchlosen Absichten zugute kommt, und die Menschen auf der ganzen Welt beginnen endlich, sein wahres Gesicht zu erkennen.

Artikel als PDF:

Quellen: