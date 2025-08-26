Vereinte Nationen erklären Hungersnot in Gebieten des Gazastreifens

Die UNO hat erstmals bestätigt, dass es eine Hungersnot im Gazastreifen gibt. Diese muss um jeden Preis gestoppt werden. Deshalb fordert man ein Ende der Feindseligkeiten in der Region.

Alex Männer

Nach monatelanger Blockade des Gazastreifens durch die israelische Armee hat sich die Ernährungslage für die Bevölkerung der Enklave wesentlich verschlechtert. Dies geht aus einemBerichtder Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) hervor. In dem Bericht wird die Situation als katastrophal beschrieben und betrifft vor allem Kinder, von denen viele an schwerer Unterernährung leiden.

Zuvor hatte die internationale Initiative IPC, die für die Einstufung der Ernährungssicherheit weltweit zuständig ist, für einen Teil des Gazastreifens eineHungersnoterklärt. Laut einer Mitteilung der Initiative erleben die Menschen in Gaza-Stadt derzeit eine Hungersnot der Stufe 5 gemäß der Skala der