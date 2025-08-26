Globalisten geben ihrer Agenda des „Woke Capitalism“ nach schweren Rückschlägen einen neuen Anstrich

Von Brandon Smith

Menschen, die die Machenschaften globalistischer Institutionen aufmerksam verfolgen, haben seit den Wahlen von 2024 möglicherweise eine beunruhigende Atmosphäre der Stille bemerkt. Ich habe diesen Trend vor einigen Monaten in meinem Artikel „Globalisten schweigen, während die NATO mit dem Dritten Weltkrieg flirtet” diskutiert, insbesondere den dramatischen Wandel, der seit der Pandemie stattgefunden hat, als Organisationen wie das Weltwirtschaftsforum ihre Maske vollständig fallen ließen und ihre wahren autoritären Absichten zugaben.

Ende 2021 stand der größte Teil der Welt unter einer wahnsinnigen technokratischen Kontrolle, und die Globalisten schienen zu glauben, sie hätten die westliche Zivilisation in der Hand. Die Eliten waren ständig in den Medien präsent und priesen offen ihre Pläne an, von unbefristeten Covid-Lockdowns über Impfpässe, Klima-Lockdowns, bargeldlose digitale Währungssysteme, in denen alle wirtschaftliche Freiheit verloren geht, bis hin zur „Sharing Economy”, in der Privateigentum abgeschafft wird, zur vierten industriellen Revolution, in der KI alles steuert, und zum „Great Reset”, der das System der freien Marktwirtschaft vollständig untergraben und eine sozialistische Dystopie einläuten würde.

In meinen 20 Jahren als Ökonom, Autor und Analyst in der Freiheitsbewegung habe ich noch nie erlebt, dass die Globalisten ihre wahren Absichten so unverhohlen offenbart haben. Die Pandemie hat unglaublich vielen Menschen die zugrunde liegende Realität der „Neuen Weltordnung“ vor Augen geführt, und in diesem Zeitraum von etwa drei Jahren hat das Erwachen sprunghaft zugenommen. Die Zahl der Patrioten, die während Covid geboren wurden, war beispiellos.

Die Menschen erkannten, dass es sich nicht um eine bloße Verschwörungstheorie handelte. Die Ereignisse in der Welt waren nicht einfach zufällige Produkte des Zufalls und des Chaos. Es gab tatsächlich einen verrauchten, verdammten Raum voller ruchloser, intriganter Parasiten. Der Marsch in Richtung einer globalen Regierung war real, und jetzt wissen das alle, außer den Dümmsten der Dummen.

Die Machthaber waren so zuversichtlich, dass ihr Vorhaben gelingen würde, dass sie mitten in der Covid-Pandemie praktisch eine globale Regierung aus Bürokraten und Konzernen ausriefen. Sie nannten sie „Rat für integrativen Kapitalismus” und arbeiteten dabei mit dem Vatikan zusammen.

Die Frage, die wir uns heute stellen müssen, lautet: Wo ist das alles geblieben? Die Globalisten waren so selbstbewusst und mutig, und jetzt sind sie zurückhaltend. Haben sie aufgegeben? Oder geben sie ihre Agenda wieder einmal neu?

Zum Beispiel wusste 2020 fast niemand, was ESG ist. Bis 2023 hat jeder verstanden, dass das bedeutungslose Akronym für „Environmental, Social, Governance” (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) in Wirklichkeit eine heimtückische Tarnung ist, um die Agenda des „Woke Capitalism” zu verschleiern.

Der „Woke Capitalism”, auch bekannt als „inklusiver Kapitalismus”, ist ein Zentralisierungsprogramm, das Regierungen, bürokratische Behörden, NGOs sowie internationale Banken und Konzerne unter einem ideologischen Dach (Globalismus, Multikulturalismus, DEI, Klimawandel usw.) zusammenführt. Dieses massive Kartell nutzt finanzielle Anreize und Erpressung, um Unternehmen und Einzelpersonen zu zwingen, sich einem „woke”-sozialistischen Modell anzupassen.

In den letzten zehn Jahren haben diese Gruppen eine erdrückende Propagandakampagne finanziert, um den Massen eine „Woke“-Ideologie aufzuzwingen. Die Globalisten haben jedoch nicht erkannt, wie stark der Widerstand sein würde, auf den sie letztendlich stoßen würden.

In ihrer Arroganz haben sie letztendlich mehr Widerstand hervorgerufen, nicht weniger. Und so werden Begriffe wie ESG und DEI aufgegeben. Selbst Lynn Forester de Rothschild, Leiterin des Council for Inclusive Capitalism, musste zugeben, dass ESG tot ist und neu definiert werden muss.

Innerhalb der okkulten Methodik wäre die natürliche Lösung, neue Organisationen und neue Namen anzunehmen, aber die gleichen Ziele beizubehalten. Ich habe festgestellt, dass dies bei den Globalisten häufig der Fall ist. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde der Großteil ihrer Planung innerhalb des Council on Foreign Relations und der Bilderberg-Gruppe durchgeführt. Dann waren es der Club of Rome und die UNO. Dann war es der IWF. Dann verlagerte sich der Fokus auf Davos und das WEF.

Sie verwendeten den Begriff „Neue Weltordnung“, wechselten dann zu „multipolare Weltordnung“, dann zu „der große Reset“ und schließlich zu „vierte industrielle Revolution“. Das macht es für Forscher sehr schwierig, die aktuellsten Mechanismen der Verschwörung zu verfolgen.

Ich habe festgestellt, dass im letzten Jahr „Stakeholder-Kapitalismus” zum neuen Code für einen Großteil ihrer erneuten Bemühungen geworden ist. Der Begriff ist nicht neu, wird aber von den Eliten häufiger verwendet, um weniger Aufmerksamkeit zu erregen. Einige verwenden den Ausdruck „Stakeholder-Kapitalismus 3.0” oder „Stakeholder-Kapitalismus der dritten Phase”.

Die ursprüngliche Idee dahinter ist, dass Unternehmen nicht mehr in erster Linie Gewinne erzielen dürfen. Vielmehr müssen sie gleiche Ergebnisse (nicht nur gleiche Chancen) erzielen, um an der interdependenten internationalen Wirtschaft teilzunehmen. Um Zugang zum System zu erhalten, müssen Unternehmen anerkannte Narrative zu Klima und sozialer Gerechtigkeit fördern und mit Regierungen und NGOs zusammenarbeiten, um DEI-Gerechtigkeit zu verwirklichen.

Unternehmen, die sich nicht daran beteiligen, werden von Regierungsvertretern unter Druck gesetzt und können nicht mit Unternehmen konkurrieren, die sich daran halten. Das Problem dabei ist, dass dies die Abschaffung der Leistungsgesellschaft erfordert und die Produzenten gezwungen werden, die Nehmer auf globaler Ebene zu subventionieren. Mit anderen Worten: Der Stakeholder-Kapitalismus ist globaler Kommunismus, getarnt als humanistische Unternehmensverantwortung.

Das Weltwirtschaftsforum scheint unter der Führung von Blackrock-CEO Larry Fink trotz wachsender öffentlicher Opposition noch stärker auf ESG und Stakeholder-Kapitalismus zu setzen. Allerdings hat Blackrock einen Großteil der ESG- und DEI-bezogenen Formulierungen aus seinen Unternehmensberichten gestrichen.

Kürzlich bin ich auf einen Ende Juli veröffentlichten Artikel des Harvard Law School Forum on Corporate Governance gestoßen, der die eher diskrete Entwicklung von ESG (und DEI) im Jahr 2025 skizziert. Darin werden ähnliche Beobachtungen wiederholt, die Globalisten im vergangenen Jahr gemacht haben, nämlich dass ESG umbenannt, aber nicht aufgegeben werden muss.

Es wird argumentiert, dass die alten politischen Tugendbekundungen und Compliance-Checklisten des letzten Jahrzehnts (vorerst) beiseite gelegt werden müssen und dass der Stakeholder-Kapitalismus als „Win-Win-Situation“ für die beteiligten Unternehmen und Gemeinschaften dargestellt werden sollte. In gewisser Weise ist dies ein Versuch, Konservative für die Idee von ESG zu gewinnen.

Ein Argument lautet, dass Unternehmen, die ESG-ähnliche Richtlinien verfolgen, „mehr Geld verdienen” und einen höheren Aktienwert erzielen. Diese Behauptung wird jedoch nur durch begrenzte Daten gestützt, und ich möchte darauf hinweisen, dass die Aktienmärkte seit den Wahlen insgesamt einen beängstigenden Höhenflug erleben.

Unternehmen, die sich NICHT an ESG beteiligen, schneiden mindestens genauso gut ab wie diejenigen, die dies tun – zumindest in den USA. Harvard stellt fest, dass Abflüsse aus ESG-Fonds in Amerika weit verbreitet sind, in der EU jedoch immer erfolgreicher werden. Ich sehe ähnliche Trends in Kanada und Australien – überall dort, wo Regierungen mit Globalisten zusammenarbeiten, um DEI-Standards für Unternehmen durchzusetzen, werden ESG-Fonds offensichtlich eine Outperformance erzielen.

Es handelt sich um ein Kartell, vergessen Sie das nicht, und die westlichen Politiker sind die Vollstrecker. Die USA sind der einzige Ort, an dem ESG auf dem Rückzug ist. Dies könnte sich in naher Zukunft ändern, da die Europäer zunehmend rebellisch gegen den multikulturellen Putsch werden, aber es verdeutlicht die Tatsache, dass der „woke capitalism” (Stakeholder-Kapitalismus) ohne staatliche Intervention nicht überleben kann.

Das soll nicht heißen, dass im Kampf gegen den Globalismus keine Fortschritte erzielt wurden. Ich bin es leid, dass Schwarzmaler so tun, als gäbe es keine Erfolge und alles würde „nach dem Plan der Globalisten” laufen. Wenn das wahr wäre, hätten sie stolz und öffentlich ihren Great Reset vorangetrieben, anstatt sich wieder in den Schatten zurückzuziehen.

Allerdings ist Wachsamkeit auch mit Besonnenheit verbunden. Hinter den Kulissen führen viele Unternehmen weiterhin woke-Politiken ein und treiben sogar die globalistische Übernahme Europas voran. Der Kampf muss sich auf diese spezifischen Unternehmen und ihre NGO-Partner konzentrieren; es ist nicht die Aufgabe von Unternehmen (oder linken Politikern und NGOs), Social Engineering zu betreiben. Sie sind nicht qualifiziert, das Wohl der Allgemeinheit zu bestimmen, weil sie keine guten Menschen sind. Sie werden von Machtgier getrieben, nicht von Moral oder Vernunft.

Die Globalisten haben den Informationskrieg verloren, aber sie kommen immer wieder zurück, weil sie noch nicht mit den realen Konsequenzen ihrer Hybris konfrontiert wurden. Der einzige Weg, diesen Albtraum endgültig zu beenden, besteht darin, die Strukturen, die ihnen ihren Einfluss verschaffen, aufzulösen oder sie vollständig aus der Gleichung zu entfernen.