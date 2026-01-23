Vergleich der 1930er Jahre mit heute

von Doug Casey

Du hast das Axiom gehört: „Geschichte wiederholt sich.“ Das tut sie, aber niemals auf genau dieselbe Weise. Um die Lehren der Vergangenheit anzuwenden, müssen wir die Unterschiede der Gegenwart verstehen.

Während der Amerikanischen Revolution kamen die Briten vorbereitet, um einen erfolgreichen Krieg zu führen – aber gegen eine europäische Armee. Ihre Formationen, die ihnen verheerende Feuerkraft gaben, und ihre roten Uniformen, die ihre чисельность betonten, erwiesen sich als genau das Gegenteil der Taktiken, die man brauchte, um einen Guerillakrieg zu führen.

Vor dem Ersten Weltkrieg sahen Generäle die Kavallerie noch als die Blüte ihrer Armeen. Natürlich erwiesen sich die Reitersoldaten in den Schützengräben als schlimmer als nutzlos.

Vor dem Zweiten Weltkrieg bauten die Franzosen in Erwartung eines deutschen Angriffs die „undurchdringliche“ Maginot-Linie. Die Geschichte wiederholte sich, und der Angriff kam – aber nicht so, wie sie es erwartet hatten. Ihre Vorbereitungen waren nutzlos, weil die Deutschen nicht versuchten, sie zu durchbrechen; sie gingen einfach darum herum, und Frankreich wurde besiegt.

Die Generäle bereiten sich nicht aus Bosheit oder Dummheit auf den letzten Krieg vor, sondern weil die vergangene Erfahrung alles ist, worauf sie sich stützen können. Die meisten von ihnen wissen einfach nicht, wie sie diese Erfahrung interpretieren sollen. Sie haben recht damit, sich auf einen weiteren Krieg vorzubereiten, aber sie liegen falsch, wenn sie sich darauf verlassen, was im letzten funktioniert hat.

Investoren machen leider dieselben Fehler bei der Mobilisierung ihrer Ressourcen wie die Generäle. Wenn die letzten 30 Jahre wohlhabend waren, richten sie ihr Handeln auf noch mehr Wohlstand aus. Gerede über eine Depression ist für sie nicht real, weil die Dinge tatsächlich so anders sind als in den 1930er Jahren. Für die meisten Menschen bedeutet eine Depression Bedingungen im Stil der 30er, und da sie das nicht sehen, können sie sich eine Depression nicht vorstellen. Das liegt daran, dass sie wissen, wie die letzte Depression war, aber nicht wissen, was eine Depression ist. Es ist schwer, sich etwas vorzustellen, das man nicht versteht.

Einige von ihnen, die etwas klüger sind, könnten ein Ende des Wohlstands und den Beginn einer Depression sehen, aber – obwohl es ihnen viel besser gehen wird als den meisten – erwarten sie wahrscheinlich, dass diese Depression so sein wird wie die letzte.

Obwohl niemand mit absoluter Sicherheit vorhersagen kann, wie diese Depression aussehen wird, kann man ziemlich sicher sein, dass sie keine exakte Wiederholung der letzten sein wird. Aber nur weil die Dinge anders sein werden, bedeutet das nicht, dass du überrascht werden musst.

Um die wahrscheinlichen Unterschiede zwischen dieser Depression und der letzten zu definieren, ist es hilfreich, die Situation heute mit der in den frühen 1930er Jahren zu vergleichen. Die Ergebnisse sind nicht besonders beruhigend.

UNTERNEHMENSINSOLVENZEN

1930er

Banken, Versicherungen und große Konzerne gingen in großem Stil unter. Institutionen trugen die Konsequenzen vergangener Fehler, und es gab kein finanzielles Sicherheitsnetz, das sie auffing, während sie fielen. Fehler wurden liquidiert, und nur die vorbereiteten und effizienten überlebten.

Heute

Die Finanzinstitutionen der Welt sind in noch schlechterem Zustand als beim letzten Mal, aber inzwischen haben sich die Geschäftsethiken verändert, und jeder erwartet, dass die Regierung „einspringt“. Gesetze sind bereits in Kraft, die nicht nur staatliche Intervention in vielen Fällen erlauben, sondern sie sogar vorschreiben. Dieses Mal werden Fehler verstärkt, und die starken, produktiven und effizienten werden gezwungen, die schwachen, unproduktiven und ineffizienten zu subventionieren. Es ist ironisch, dass Unternehmen in der letzten Depression bankrottgingen, weil die Preise ihrer Produkte zu niedrig fielen; dieses Mal wird es sein, weil sie zu hoch stiegen.

ARBEITSLOSIGKEIT

1930er

Wenn ein Mann seinen Job verlor, musste er so schnell wie möglich einen neuen finden, einfach um nicht zu verhungern. Viele andere Männer in derselben Lage konkurrierten verzweifelt um die verfügbare Arbeit, und ein Arbeitgeber konnte dieselben Männer für viel niedrigere Löhne einstellen und erwarten, dass sie härter arbeiteten als vor der Depression. Dadurch konnten die Männer Jobs bekommen und der Arbeitgeber konnte im Geschäft bleiben.

Heute

Der durchschnittliche Mann hat zuerst Monate Arbeitslosenversicherung; danach kann er Sozialhilfe beziehen, wenn er keine „geeignete Arbeit“ findet. Anstatt jede verfügbare Arbeit anzunehmen – besonders wenn das bedeutet, dass ein Büroangestellter sich die Hände schmutzig machen muss – werden viele auf Sozialhilfe gehen. Das wird die Produktion neuen Wohlstands verringern und die Erholung verzögern. Der Arbeiter muss sich nicht mehr sorgen, dass irgendein Unternehmer ihn ausbeutet (d. h. beschäftigt) zu einem Lohn, den er für unfair hält, weil Mindestlohngesetze und andere Regeln das heute verhindern. Infolgedessen bleiben Männer arbeitslos und Arbeitgeber werden aus dem Geschäft gedrängt.

SOZIALHILFE

1930er

Wenn harte Zeiten einen Mann wirklich zu Boden drückten, blieb ihm wenig anderes, als sich auf Familie, Freunde oder lokale soziale und kirchliche Gruppen zu verlassen. Daran haftete ziemlich viel Schande, und es war nur ein letzter Ausweg. Die von verschiedenen Regierungsstellen eingerichteten Suppenküchen waren weitgehend kosmetische Maßnahmen, um die eher angstanfälligen Teile des Wahlvolks zu beruhigen. Die Menschen kamen zurecht, weil sie mussten, und das bedeutete, ihren Lebensstandard radikal zu senken und jede verfügbare Arbeit zu jedem Lohn anzunehmen. Es gab in der letzten Depression sehr, sehr wenige Menschen auf Sozialhilfe.

Heute

Es ist schwer zu sagen, wie diejenigen, die noch arbeiten, in dieser Depression diejenigen unterstützen sollen, die es nicht tun. Selbst in den USA sind bereits 50 % des Landes in irgendeiner Form von Sozialhilfe. Doch Lebensmittelmarken, Hilfen für Familien mit abhängigen Kindern, Sozialversicherung und lokale Programme brechen schon in wohlhabenden Zeiten zusammen. Und wenn die Flutwelle kommt, werden sie völlig überfordert sein. Es wird keine Suppenküchen geben, weil Menschen, die sonst dort stünden, in lokalen Supermärkten einkaufen werden, genau wie Menschen, die ihr Geld verdient haben. Vielleicht ist der gefährlichste Aspekt, dass die Menschen allgemein glauben, diese Programme könnten auf magische Weise Wohlstand erscheinen lassen, und sie erwarten, dass sie da sind, während eine ganze Klasse von Menschen aufgewachsen ist, ohne je gelernt zu haben, ohne sie zu überleben. Es ist ironisch, aber vorhersehbar, dass die Programme, die denen helfen sollten, die sie „brauchen“, dazu dienen werden, genau diese Menschen zu verwüsten.

REGULIERUNGEN

1930er

Die meisten Volkswirtschaften wurden seit den frühen 1900ern ziemlich stark reguliert, und diese Regulierungen verursachten Verzerrungen, die die Schwere der letzten Depression verstärkten. Statt der Wirtschaft zu erlauben, zu liquidieren, fügte das Roosevelt-Regime – im Fall der USA – viele, viele weitere Regulierungen hinzu: Fixierung von Preisen, Löhnen und der Art, Geschäfte zu machen, in einer statischen Form. Es war zum großen Teil wegen dieser Regulierungen, dass die Depression bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs andauerte, der die Wirtschaft nur durch seine massive Wiederaufblähung der Währung „rettete“. Hätte die Regierung die meisten damals bestehenden Kontrollen abgeschafft, statt neue zu schaffen, wäre die Depression weniger schwer und viel kürzer gewesen.

Heute

Die Dutzenden neuer Behörden, die seit der letzten Depression geschaffen wurden, haben weit schwerere Verzerrungen in der Art erzeugt, wie Menschen miteinander umgehen, als diejenigen vor 90 Jahren; der notwendige Anpassungsbedarf ist proportional größer. Solange staatliche Beschränkungen und Kontrollen über Löhne, Arbeitsbedingungen, Energieverbrauch, Sicherheit und dergleichen nicht entfernt werden, wird eine dramatische wirtschaftliche Wende während der Großen Depression unmöglich sein.

STEUERN

1930er

Die Einkommensteuer war in den USA 1913 neu, und bis 1929 nahm sie maximal 23,1 %, aber nur auf der 1-Million-Dollar-Ebene. Das durchschnittliche Familieneinkommen betrug damals 2.335 Dollar, und das brachte Durchschnittsfamilien in die 1/10 von 1 Prozent-Klasse. Und es gab noch keine Sozialversicherungssteuer, keine staatliche Einkommensteuer, keine Mehrwertsteuer und keine Erbschaftssteuer. Außerdem zahlten die meisten Menschen im Land nicht einmal Einkommensteuer, weil sie weniger als das gesetzliche Minimum verdienten oder sich nicht die Mühe machten, eine Erklärung abzugeben. Die Regierung hatte daher enorme unerschlossene Einnahmequellen, um ihre Pläne zur „Heilung“ der Depression zu finanzieren. Roosevelt konnte die durchschnittliche Einkommensteuer während seiner Amtszeit von 1,35 % auf 16,56 % erhöhen – ein Anstieg um 1.100 %.

Heute

Heute zahlt jeder Einkommensteuer zusätzlich zu all den anderen Steuern. In den meisten westlichen Ländern liegt die Summe aus direkten und indirekten Steuern bei über 50 %. Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass direkte Steuern noch viel höher steigen. Aber Inflation treibt alle ständig in höhere Steuerklassen und wird denselben Effekt haben. Eine Person musste ihr Einkommen schneller als die Inflation steigern, um die Steuern zu kompensieren. Welche Steuern ein Mann auch immer zahlt, sie reduzieren seinen Lebensstandard um genau diesen Betrag, und es ist vernünftig zu erwarten, dass Steuerhinterziehung und Schattenwirtschaft als Reaktion boomen. Das wird die Schwere der Depression etwas abfedern, während es zugleich dazu beiträgt, die philosophische Ausrichtung der Gesellschaft zu verändern.

PREISE

1930er

Preise fielen radikal, weil Milliarden Dollar inflationärer Währung durch den Börsencrash, Anleiheausfälle und Bankzusammenbrüche ausgelöscht wurden. Die Regierung setzte jedoch irgendwie die hohen Preise der inflationären 20er mit Wohlstand gleich und versuchte, einen Preisverfall zu verhindern, etwa indem sie Vieh schlachtete, Milch in den Rinnstein goss und Preisstützungen einführte. Da der Zusammenbruch Geld schneller vernichtete, als es geschaffen werden konnte, hielt die Regierung die Zerstörung realen Wohlstands für einen wirksameren Weg, Preise zu erhöhen. Mit anderen Worten: Wenn du die Geldmenge nicht erhöhen kannst, verringere die Gütermenge.

Dennoch war die Depression der 1930er ein deflationärer Zusammenbruch, eine Zeit, in der Währung mehr wert wurde und Preise sanken. Das ist vermutlich das Verwirrendste für die meisten Amerikaner, weil sie – aufgrund dieser Erfahrung – annehmen, dass „Depression“ „Deflation“ bedeutet. Es ist auch vielleicht der größte einzelne Unterschied zwischen dieser Depression und der letzten.

Heute

Preise könnten fallen, wie beim letzten Mal, aber die Macht, die die Regierung heute über die Wirtschaft hat, ist viel größer als vor 90 Jahren. Statt die Wirtschaft sich selbst reinigen zu lassen, indem man die Finanzmärkte kollabieren lässt, werden Regierungen wahrscheinlich insolvente Banken retten, Hypotheken massenhaft schaffen, um Immobilien zu stützen, und Zentralbanken werden Anleihen kaufen, um ihre Preise vor dem Absturz zu bewahren. All diese Maßnahmen bedeuten, dass die gesamte Geldmenge enorm wachsen wird. Billionen werden geschaffen, um Deflation zu vermeiden. Wenn du Männer siehst, die Äpfel an Straßenecken verkaufen, wird das nicht für 5 Cent pro Stück sein, sondern für 5 Dollar pro Stück. Aber es wird nicht viele Apfelverkäufer geben wegen Sozialhilfe, und es wird nicht viele Äpfel geben wegen Preis-Kontrollen.

Verbraucherpreise werden wahrscheinlich in die Höhe schießen, und das Land wird eine inflationäre Depression erleben. Anders als in den 1930ern, als Menschen, die Dollars hielten, König waren, werden am Ende der Großen Depression Menschen mit Dollars ausgelöscht sein.

DIE GESELLSCHAFT

1930er

Die Welt war weitgehend ländlich oder kleinstädtisch. Kommunikation war langsam, aber Menschen tendierten dazu, den Medien zu vertrauen. Die Regierung übte beträchtlichen moralischen Einfluss aus, und Menschen unterstützten sie tendenziell. Das Geschäft des Landes war Geschäft, wie Calvin Coolidge sagte, und Männer, die Wohlstand schufen, wurden geschätzt. Insgesamt war es – wenn man schon eine Depression haben musste – ein ziemlich stabiles Umfeld dafür; trotz allem gab es jedoch viele Unruhen, Märsche und allgemeine Störungen.

Heute

Das Land ist jetzt urban und suburban, und obwohl Kommunikation schnell ist, gibt es wenig zwischenmenschlichen Kontakt. Die Medien sind verdächtig. Die Regierung wird eher als Gegner oder imperialer Herrscher gesehen denn als Schiedsrichter, der von einem Konsens besorgter Bürger akzeptiert wird. Geschäftsleute werden als skrupellose Räuber betrachtet, die jeden ausnutzen, der schwach genug ist, ausgebeutet zu werden.

Ein großer finanzieller Zusammenbruch in der heutigen Atmosphäre könnte viel mehr tun, als nur ein paar Naive am Aktienmarkt auszuwischen und einige Arbeiter arbeitslos zu machen, wie es in den 30ern geschah; einige Sektoren der Gesellschaft sind heute Zeitbomben. Es ist schwer zu sagen, was zum Beispiel dritte und vierte Generationen von Sozialhilfeempfängern tun werden, wenn es wirklich hart auf hart kommt.

WIE MENSCHEN ARBEITEN

1930er

Relativ langsamer Transport und Kommunikation lokalisierten wirtschaftliche Bedingungen. Die USA selbst waren einigermaßen vom Rest der Welt isoliert, und Teile der USA waren ziemlich in sich geschlossen. Arbeiter waren überwiegend in grundlegender Landwirtschaft und Industrie beschäftigt, produzierten Dinge und andere greifbare Güter. Es gab nicht viel Spezialisierung, und das machte es einfacher, von einem Beruf in den nächsten zu wechseln, ohne umfangreiche Umschulung, da Menschen eher in der Lage waren, die Grundlagen des Lebens selbst zu erzeugen. Die meisten Frauen traten nie in die Erwerbsarbeit ein, und die Ehefrau fungierte in einer Ehe als „Backup-System“, falls der Mann seinen Job verlieren sollte.

Heute

Die ganze Welt ist voneinander abhängig, und ein Krieg im Nahen Osten oder eine Revolution in Afrika kann einen direkten und unmittelbaren Effekt auf einen Friseur in Chicago oder Krakau haben. Da die gesamte Wirtschaft zentral aus Washington gesteuert wird, kann ein Fehler dort eine nationale Katastrophe sein. Menschen sind im Allgemeinen nicht in der Lage, mit Schlägen umzugehen, da mehr als die Hälfte der Menschen im Land zu dem gehört, was als „Dienstleistungswirtschaft“ bekannt ist. Das bedeutet in den meisten Fällen, dass sie besser darin sind, Papiere zu schieben als Dinge herzustellen. Selbst „notwendige“ Dienstleistungen werden oft eingestellt, wenn es hart wird. Spezialisierung ist Teil dessen, worum es in einer fortgeschrittenen Industrieökonomie geht, aber wenn sich die wirtschaftliche Ordnung radikal verändert, kann sie sich als Haftung erweisen.

DIE FINANZMÄRKTE

1930er

Die letzte Depression wird mit dem Zusammenbruch des Aktienmarktes identifiziert, der von 1929 bis 1933 über 90 % seines Wertes verlor. Eine sichere Anleihe war die bestmögliche Investition, als die Zinsen radikal sanken. Rohstoffe stürzten ab und reduzierten Millionen Bauern auf fast Subsistenzniveau. Da die meisten Immobilien vollständig bezahlt waren und Steuern niedrig waren, machte ein Preisrückgang nicht viel aus, außer wenn man verkaufen musste. Landpreise fielen stark, aber da Menschen Land kauften, um es zu nutzen, nicht um es einem größeren Narren zu verkaufen, mussten sie meist nicht verkaufen.

Heute

Dieses Mal werden Aktien – und besonders Rohstoffe – wahrscheinlich nach oben explodieren, während Menschen panisch hineinströmen, um aus abwertenden Dollars im Allgemeinen und Anleihen im Besonderen herauszukommen. Immobilien werden – neben Anleihen – der am stärksten verwüstete einzelne Bereich der Wirtschaft sein, weil niemand langfristig Geld verleihen wird. Und Immobilien basieren auf dem Hypothekenmarkt, der verschwinden wird.

Jeder, der in dieser Depression investiert und denkt, dass sie wie die letzte ausgehen wird, wird mit den Ergebnissen sehr unglücklich sein. Sich der Unterschiede zwischen der letzten Depression und dieser bewusst zu sein, macht es viel leichter, sich so zu positionieren, dass man Verluste minimiert und Gewinne maximiert.

So viel zu den Unterschieden. Die entscheidende, offensichtliche und wichtigste Ähnlichkeit ist jedoch, dass der Lebensstandard der meisten Menschen dramatisch fallen wird.

Die Große Depression hat begonnen. Die meisten Menschen wissen es nicht, weil sie den Gedanken weder ertragen noch die Unterschiede zwischen dieser und der letzten verstehen können.

Wenn ein Höhepunkt näher rückt, werden sich viele Dinge, um die du dein Leben in der Vergangenheit aufgebaut hast, ändern – und sich radikal ändern. Die Fähigkeit, sich an neue Bedingungen anzupassen, ist das Zeichen einer psychologisch gesunden Person.

Suche nach der Chancen-Seite der Krise. Das chinesische Symbol für „Krise“ ist eine Kombination aus zwei anderen Symbolen – eines für Gefahr und eines für Gelegenheit.

Die Gefahren, denen die Gesellschaft in den kommenden Jahren begegnen wird, sind bedauerlich, aber es bringt nichts, wenn du zulässt, dass Angst, Frustration oder Apathie dich überwältigen. Begegne der Zukunft mit Mut, Neugier und Optimismus statt mit Angst. Du kannst ein Gewinner sein, und wenn du sorgfältig planst, wirst du es sein. Die große Zeit des Wandels wird dir die Chance geben, die Kontrolle über dein Schicksal zurückzugewinnen. Und genau das ist an sich das Wichtigste im Leben. Diese Depression kann dir diese Gelegenheit geben; sie ist eine der vielen Arten, wie die Große Depression sowohl für dich als Individuum als auch für die Gesellschaft insgesamt eine sehr gute Sache sein kann.