Gesundheitsprognose – oder Orchestrierung?

Jon Fleetwood

Am Mittwoch veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Faktenblatt zur Influenza, in dem sie erklärte, dass Influenza-Pandemien bevorstehen, mit besonderem Fokus auf die Vogelgrippe.

In dem Dokument mit dem Titel „Influenza (aviär und andere zoonotische)“ sagte die WHO nicht, dass sie glaube, eine Influenza-Pandemie könnte kommen.

Sie sagte nicht, dass eine zukünftige Pandemie möglich sei.

Die nicht gewählte ausländische Organisation stellte ihr Eintreten als Tatsache dar und schrieb:

Es wird in Zukunft Influenza-Pandemien geben, doch wann und mit welchem Virus sowie wo und wie sie sich ausbreiten werden, ist schwer vorherzusagen. Sie können erhebliche gesundheitliche, wirtschaftliche und soziale Folgen haben. Eine Influenza-Pandemie entsteht, wenn ein Influenzavirus mit der Fähigkeit zur anhaltenden Mensch-zu-Mensch-Übertragung auftritt und die menschliche Bevölkerung nur geringe oder gar keine Immunität gegen das Virus besitzt.

Ob derzeit zirkulierende aviäre, porzine und andere Influenzaviren zu einer zukünftigen Pandemie führen werden, ist unbekannt. Die Vielfalt zoonotischer Influenzaviren, die beim Menschen Infektionen verursacht haben, erfordert jedoch eine verstärkte Überwachung sowohl in Tier- als auch in Menschenpopulationen, eine gründliche Untersuchung jeder zoonotischen Infektion sowie eine Pandemie-Vorsorgeplanung.

Die WHO profitiert finanziell von Pandemien.

Die Organisation erhielt im Zweijahreszeitraum 2020–2021 insgesamt rund 7,9 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln und übertraf damit ihr genehmigtes Budget von 5,84 Milliarden US-Dollar um 36 %, was auf massive COVID-19-Notfallbeiträge zurückzuführen war.

Davon waren rund 3 Milliarden US-Dollar speziell für COVID-19-Operationen bestimmt – ein beispielloser Anstieg gegenüber dem Niveau vor der Pandemie.

Ein bedeutender Geldgeber der WHO ist Bill Gates, der kürzlich – über seine Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) – 54,3 Millionen US-Dollar investierte, um Modernas neuen mRNA-basierten Pandemie-H5-Vogelgrippe-Impfstoffkandidaten mRNA-1018 zu unterstützen.

Gates finanziert zudem Biolabore, denen nachgesagt wird, Gain-of-Function-Experimente an Vogelgrippe-Erregern durchzuführen.

Der Kongress, das Weiße Haus, das Energieministerium, das Federal Bureau of Investigation (FBI), die Central Intelligence Agency (CIA) sowie der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) haben bestätigt, dass die COVID-19-Pandemie wahrscheinlich das Ergebnis einer im Labor erzeugten Manipulation eines Krankheitserregers war.

Die Gates-Stiftung und das US-Gesundheitsministerium (HHS) finanzieren zudem Experimente, bei denen amerikanische Erwachsene gezielt mit einem im Labor gezüchteten pandemischen Influenzavirus infiziert werden sollen – am National Institutes of Health (NIH) Clinical Center in Bethesda, Maryland.

Wenn die Pandemie-Warnungen der WHO innerhalb eines Finanzierungsökosystems ausgesprochen werden, das von Krisenreaktionen profitiert – während dieselben Geldgeber Labore finanzieren, die inzwischen von Regierungen mit der Entstehung von Pandemien in Verbindung gebracht werden, und Programme unterstützen, die Amerikaner absichtlich mit im Labor erzeugter Influenza infizieren –, dann ist die Grenze zwischen öffentlicher Gesundheitsprognose und systemischer Orchestrierung nicht länger haltbar.