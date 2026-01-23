Der Zahlungsterminal-Gigant Ingenico ermöglicht Stablecoin-Zahlungen an physischen Verkaufsstellen und etabliert damit digitale Dollar weiter als neue Währung

Von The WinePress

Die Lösung ist für den Einsatz in einer Vielzahl von Händlerumgebungen konzipiert, darunter Einzelhandel, Gastgewerbe, Transportwesen, Kraftstoff, Parkplätze, Verkaufsautomaten und Selbstbedienung.

Der folgende Bericht ist eine Pressemitteilung von Ingenico, die am 13. Januar veröffentlicht wurde.

Ingenico, der weltweit führende Anbieter von Zahlungsakzeptanz und -dienstleistungen, gab heute eine Partnerschaft mit WalletConnect Pay bekannt, um Stablecoin-Zahlungen direkt an der Kasse zu ermöglichen. Durch die Integration können Händler unterstützte Stablecoins akzeptieren und bieten ihren Kunden damit zusätzliche Zahlungsoptionen und mehr Komfort beim Einkaufen.

Millionen von Ingenico-Android-Zahlungsterminals weltweit werden nun unsere Digital Currency Application unterstützen und nahtlose Zahlungen im Geschäft mit fünf führenden Stablecoins (darunter USDC, EURC und USDT) über mehr als 700 kompatible Wallets ermöglichen, die von WalletConnect unterstützt werden.

Die Lösung ist für den Einsatz in einer Vielzahl von Händlerumgebungen konzipiert, darunter Einzelhandel, Gastgewerbe, Transportwesen, Kraftstoff, Parken, Verkaufsautomaten und Selbstbedienung. WalletConnect ermöglichte im Jahr 2025 ein Netzwerkvolumen von über 400 Milliarden US-Dollar, darunter jährlich mehrere hundert Milliarden US-Dollar an Stablecoin-Volumen.

Im Gegensatz zu krypto-gebundenen Karten, die auf traditionellen Kartennetzwerken basieren, ermöglicht WalletConnect Pay native Stablecoin-Transaktionen. Kunden zahlen direkt aus ihren mobilen Wallets, wobei die Gelder an den Zahlungsanbieter des Händlers weitergeleitet werden. Dieser Ansatz unterstützt eine schnellere Abwicklung und reduziert die Abhängigkeit von veralteter Infrastruktur.

„Stablecoins sind zu einem wichtigen Zahlungsinstrument geworden, um Werte schnell und effizient zu transferieren“, sagte Jess Houlgrave, CEO von WalletConnect. „Durch die Zusammenarbeit mit Ingenico erweitern wir Stablecoin-Zahlungen auf praktische, vertraute und einfache Weise für Händler und Verbraucher weltweit auf den realen Einzelhandel.“ „Die Aufgabe von Ingenico ist es, sicherzustellen, dass Händler die von ihren Kunden bevorzugten Zahlungsmethoden auf sichere, konforme und nahtlose Weise akzeptieren können“, sagte Floris de Kort, CEO von Ingenico. „Wir beobachten ein wachsendes Interesse an Stablecoin-Zahlungen, und unsere Partnerschaft mit WalletConnect Pay trägt dem Rechnung, indem sie unseren Kunden die Möglichkeit bietet, digitale Währungen genauso einfach wie herkömmliche Karten zu akzeptieren. Das bedeutet: keine zusätzliche Hardware, keine Notwendigkeit, Guthaben in digitalen Währungen zu halten, und vor allem keine Reibungsverluste.“

Die Integration wird Acquirern und Zahlungsdienstleistern im Januar 2026 zur Verfügung stehen und Händlern dabei helfen, Stablecoin-Zahlungen in ihren Geschäften über die bestehende, sichere Zahlungsinfrastruktur zu akzeptieren.

KOMMENTAR DES AUTORS

Diese Nachricht wird kaum Beachtung finden, aber sie ist von großer Bedeutung für die Einführung von Stablecoins und digitalen Dollar, die durch den von Präsident Trump im letzten Jahr unterzeichneten Genius Act festgelegt wurden. Digitale Dollar in tokenisierter Form können kommerziell kaum genutzt werden, solange es keine digitale ID-Wallet oder eine Stablecoin-Karte ähnlich einer Debitkarte gibt. Die neue Partnerschaft von Ingenico wird einen größeren Aufschwung ermöglichen und die neue tokenisierte Wirtschaft normalisieren.