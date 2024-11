Vergleich mit Gaza: Missbrauch der Uiguren-Geschichte als politisches Werkzeug kritisiert

Arnaud Bertrand

Es ist absolut verwerflich, die Geschichte der Uiguren im heutigen Kontext wiederzuverwenden und sie moralisch mit Gaza gleichzusetzen.

Im Zeitalter der sozialen Medien kann jeder in Gaza sehen, wie ein wirklicher Genozid aussieht: an den Tausenden und Abertausenden Bildern von getöteten Menschen, an der völligen Zerstörung einer Gesellschaft, an der Genozid-Rhetorik der politischen Führer etc.

Im Gegensatz dazu haben wir kein einziges Bild eines von der chinesischen Regierung getöteten Uiguren – kein einziges! – Und das, obwohl Xinjiang heute Chinas beliebtestes Touristenziel ist und jährlich über 200 Millionen Besucher anzieht, von denen jeder ein Handy mitbringt… Jeder kann dorthin reisen und mit eigenen Augen sehen, was dort vor sich geht… Die chinesische Regierung hat vor kurzem sogar eine visafreie Politik eingeführt, so dass man wahrscheinlich nicht einmal ein Visum braucht, um mit eigenen Augen zu sehen, was dort vor sich geht (französische Staatsbürger wie ich können sich zum Beispiel 15 Tage lang ohne Visum dort aufhalten).

Es gibt auch keine Genozid-Rhetorik, im Gegenteil: Die Uiguren und die uigurische Kultur werden in China gefeiert, weshalb Xinjiang bei chinesischen Touristen so beliebt ist. Außerdem haben die Uiguren – als ethnische Minderheit – immer von politischen Maßnahmen profitiert, die sie gegenüber den Han-Chinesen begünstigen: Sie mussten sich zum Beispiel nie an die Ein-Kind-Politik halten und haben bevorzugten Zugang zu allen chinesischen Universitäten (und angeblich müssen alle chinesischen Universitäten mindestens ein Halal-Restaurant haben, das sie bedient).

Der Kontrast zwischen Israelis und Palästinensern ist gewaltig.

Die muslimische Welt ist sich dessen bewusst und unterstützt einstimmig die Bemühungen der Volksrepublik China, sich um ihre muslimischen Bürger zu kümmern, und „lobt sie sogar“ (ein echtes Zitat aus einem Bericht der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, der alle muslimischen Staaten der Welt angehören): Es gibt kein einziges muslimisches Land auf der Welt – nicht ein einziges -, das offiziell die westliche Darstellung von Xinjiang unterstützt, weil sie verstehen, dass es sich um einen Informationskrieg und einen Destabilisierungsversuch der gleichen Art handelt, der regelmäßig gegen sie eingesetzt wird. Im Gegensatz dazu verurteilen sie einstimmig, was in Gaza geschieht, weil sie es als das erkennen, was es ist.

Gab es diese „Umerziehungslager“ (China nannte sie „Berufsbildungszentren“)? Ja, das waren temporäre Maßnahmen zwischen 2017 und 2019 (was bedeutet, dass sie seit vielen Jahren geschlossen sind), um einer großen Welle von Terroranschlägen durch uigurische Separatistengruppen wie ETIM entgegenzuwirken. Gruppen, die der Westen übrigens auch in Ländern wie Afghanistan (an der Grenze zu Xinjiang) und Syrien bekämpft hat: Man findet Dutzende von Artikeln aus den Jahren 2017-2018, in denen angekündigt wird, dass die USA eine neue Serie von Bomben auf diese uigurischen Kämpfergruppen abgeworfen haben… Im Gegensatz zum Westen hat China diese Menschen nicht getötet, sondern stattdessen diese temporären Einrichtungen geschaffen: Die Idee war, alle zu identifizieren, die mit dieser Ideologie sympathisieren, und zu versuchen, sie durch Bildung wieder in die Gesellschaft zu integrieren. War es angenehm für diejenigen, die dort waren? Wahrscheinlich nicht, es ist eine Form der Gefangenschaft, aber auf jeden Fall besser als Tod oder Gefängnis… Kann man kritisieren, dass die Politik zu hart und zu umfassend war? Absolut, nur zu. Aber man darf es nicht als „Völkermord“ bezeichnen, denn das entspricht nicht im Entferntesten einer Definition und macht echte Völkermorde wie den in Gaza völlig lächerlich.

Und machen Sie sich nichts vor: Wenn Sie diese Geschichte verbreiten, tragen Sie dazu bei, genau die Situation aufrechtzuerhalten, die Gaza möglich gemacht hat. Die Welt, die Karl Rove beschrieb, als er sagte: „Wir sind jetzt ein Imperium, und wenn wir handeln, schaffen wir unsere eigene Realität. Und während Sie diese Realität studieren – so vorsichtig Sie auch sein mögen – werden wir wieder handeln und andere, neue Realitäten schaffen, die Sie ebenfalls studieren können“. Eine Welt, in der die wirkliche Realität keine Rolle spielt, in der es nicht notwendig ist, die Völker außerhalb des Westens zu verstehen oder auch nur ihre Stimme zu berücksichtigen, in der etwas nur dann „wahr“ ist, wenn es vom „Imperium“ kommt …