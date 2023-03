Verhaftung Putins – oder Verhaftung der gesamten westlichen Öffentlichkeitsrevolte?

Wenn es echte Gerechtigkeitsprinzipien gäbe, müsste Biden auf der Anklagebank sitzen und wegen Kriegsverbrechen im Kontext der illegalen Kriege der USA angeklagt werden.

Die westlichen Propagandakanäle (auch als „Nachrichtenmedien“ bekannt) sind plötzlich voll mit Berichten, dass der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen hat. Die übertriebene Berichterstattung (d. h. die Inszenierung) soll dem lächerlichen juristischen Trick den Eindruck von Ernsthaftigkeit und Bedeutung verleihen, während der sogenannte Haftbefehl in Wirklichkeit bedeutungslos ist und vor kitschigem Polit-Theater nur so strotzt.

Neben Putin wird auch die russische Beauftragte für Kinderrechte, Maria Lvova-Belova, als gesuchte Person genannt, die wegen „Kriegsverbrechen“ angeklagt werden soll. Die angeblichen Verbrechen stehen im Kontext der angeblichen Deportation von Kindern nach Russland während der seit Februar 2022 durchgeführten militärischen Sonderoperation Russlands in der Ukraine.

Die Grundlage für den Schritt des IStGH ist so fadenscheinig wie ein verirrter Wetterballon. Sie ist auch eine dreiste Verzerrung der Realität. Russland hat Tausende Zivilisten, darunter auch Kinder, aus den ehemals ostukrainischen Regionen evakuiert, die nun Teil der Russischen Föderation sind, und zwar genau aus dem Grund, um sie vor dem von der NATO unterstützten Nazi-Regime in Kiew in Sicherheit zu bringen, dessen Streitkräfte den Donbass und andere Gebiete wahllos beschossen haben.Ukraine

Wenn jemand wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden sollte, dann sind es der ukrainische Präsident Wladimir Zelenski und seine nazistischen Befehlshaber sowie ihre Sponsoren: Amerikanische, europäische und NATO-Führer.

Das Kiewer Regime beschießt den Donbass seit neun Jahren, seit der CIA-Putsch diese faschistische Junta an die Macht gebracht hat. Die NATO hat das Asow-Bataillon und andere Paramilitärs im Stil der Waffen-SS ausgebildet, die mithilfe amerikanischer, britischer, französischer, deutscher, kanadischer und polnischer Söldner die von den USA gelieferten HIMARS-Raketen abfeuern. Russland hat letztes Jahr in der Ukraine interveniert, um dem Völkermord ein Ende zu setzen, an dem Washington und Europa sowie ihre westlichen Medien mitschuldig sind. Kein Wort davon wird in den sogenannten Bastionen des Journalismus, der New York Times und der BBC, berichtet. Sie sind zu sehr damit beschäftigt, Propaganda über den IStGH und Russland zu verkaufen.

Ist dies der beste Fall, den der IStGH und seine westlichen Handlanger wirklich gegen Russland finden können? Entführung von Kindern? Was ist mit all den anderen Behauptungen über den Beschuss von Wohnblocks und Zivilisten durch Russland? Wenn an diesen in den westlichen Medien verbreiteten Behauptungen etwas Wahres dran wäre, warum wurden diese Behauptungen dann nicht zur Anklage gebracht? Sie wurden nicht angeklagt, weil es so wenig Beweise gibt. Tatsächlich ist das von der NATO unterstützte Kiewer Regime schuldig, Wohnblocks und zivile menschliche Schutzschilde einzusetzen. Daher der Rückgriff auf ein emotional ansprechendes Thema, nämlich die angebliche Entführung von Kindern. Allein das unangenehme Gefühl sagt einem, dass es sich um ein abgekartetes Spiel handelt.

Aber die Unaufrichtigkeit des Ganzen lässt die westlichen Behauptungen und den IStGH noch absurder erscheinen, als sie es ohnehin schon sind.

In jedem Fall ist der IStGH für Russland nicht zuständig, die Haftbefehle sind also toter Buchstabe. Sie sind ohnehin nicht ernst zu nehmen. Das ist alles nur politisches Theater, um Moskau zu verleumden.

Auch für die Vereinigten Staaten ist das Gericht nicht zuständig. Das ist auch gut so, könnte man sagen, denn wenn es echte Gerechtigkeitsprinzipien gäbe, müsste US-Präsident Joe Biden auf der Anklagebank sitzen und sich wegen mehrerer Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit Amerikas illegalen Kriegen im Irak, in Afghanistan, Libyen, Syrien und Jemen verantworten.

Was neuere Verbrechen betrifft, so sollten Biden und seine kriminellen NATO-Partner wegen der Sprengung der Nord Stream-Gaspipelines auf der Anklagebank sitzen.

Oder für die Unterstützung und Bewaffnung der erneuten Kriegsverbrechen des israelischen Regimes gegen die Palästinenser.

Oder für die Verfolgung und Folterung des Verlegers Julian Assange, weil er es wagte, die Wahrheit über amerikanische und britische Kriegsverbrechen zu enthüllen.

Die verblüffende Heuchelei und Doppelmoral sind ein weiterer Beweis dafür – wenn es eines solchen Beweises bedurft hätte -, dass das jüngste Manöver des IStGH gegen Russland ein billiger politischer Trick ist, um die dringend benötigte Autorität der Vereinigten Staaten und ihrer westlichen Günstlinge zu stärken.

In dieser Woche, in der amerikanische und britische Staats- und Regierungschefs die ICC-Anklagen gegen Russland begrüßen, jährt sich der von den USA geführte Krieg im Irak zum 20. Jahrestag des von den USA geführten Krieges im Irak. Ein Krieg, der bis zu einer Million Zivilisten tötete und ein ganzes Land zerstörte und der auf Lügen beruhte, Lügen, die Biden als damaliger Senator mit förderte. Die Hauptverantwortlichen für diese Verbrechen, George W. Bush und Tony Blair, wurden von den Juristen des Internationalen Strafgerichtshofs nie auch nur am Rande erwähnt. Warum ist das so? Weil der IStGH ein Känguru-Gericht und ein politischer Spielball ist, den der westliche Imperialismus zur Verfolgung politischer Feinde einsetzt.

In der Zwischenzeit, in anderen Nachrichten…

Es gibt weitere Berichte, die frühere Anschuldigungen bestätigen, wonach Joe Biden und seine Familie illegale Zahlungen in Höhe von Millionen von Dollar von chinesischen Unternehmen erhalten haben. Biden und sein drogensüchtiger Sohn Hunter (der die Witwe seines toten Bruders gevögelt hat) stecken bis über beide Ohren in Korruption durch dubiose Machenschaften, bei denen das politische Amt des „großen Mannes“ als Sicherheit dient. Dieselbe Betrugsmethode wurde bei Bidens inoffiziellen Geschäften mit der Ukraine nach dem CIA-Putsch 2014 angewandt.

Unterdessen stand das US-Bankensystem in der vergangenen Woche nach der Implosion der verschuldeten Silicon Valley Bank und anderer Institute vor einem weiteren historischen Zusammenbruch. Um die drohende Finanzlawine im gesamten Finanzsektor abzufangen, wirft die Regierung Biden erneut Hunderte Milliarden an Steuergeldern zur Rettung der Wall Street aus.

Unterdessen gehen in den USA und in ganz Europa Millionen von Arbeitern in noch nie dagewesenen Streiks und Protesten gegen korrupte kapitalistische Regime auf die Straße. Die revolutionären Zustände sind in Frankreich auf dem Siedepunkt, wo der elitäre Präsident Emmanuel Macron (ein Ludwig der XVI., falls es je einen gab) per Dekret öffentliche Ausgabenkürzungen durchsetzt und dabei absichtlich den parlamentarischen Prozess umgeht (der ohnehin ein Schwindel ist). Aber in ganz Europa und den Vereinigten Staaten wird die öffentliche Stimmung immer intoleranter und verächtlicher gegenüber den sogenannten Regierungen, die Hunderte Milliarden für die Unterstützung eines irrsinnigen Stellvertreterkriegs in der Ukraine gegen das atomar bewaffnete Russland ausgeben, während dieselben westlichen Eliten der leidenden Bevölkerung weitere wirtschaftliche Sparmaßnahmen abverlangen. Und das, während Ungleichheit, Entbehrungen, Obdachlosigkeit, Hunger und Armut die Gesellschaften erdrücken.

Währenddessen erfahren wir in dieser Woche in den westlichen Medien, dass die von den USA angeführte NATO-Achse nun zusätzlich zur Lieferung von Leopard-, Abrams-, Leclerc- und Challenger-Kampfpanzern auch Kampfflugzeuge an das Kiewer Regime schicken will – eine Verrücktheit, die zu einem totalen Krieg mit Russland führen wird. Die Dissonanz zwischen den westlichen Eliten und ihren Medienechokammern ist so abgrundtief, dass sie revolutionären Zorn hervorruft, ganz im Sinne von Marie-Antoinette und ihrer angeblichen „Lasst sie doch Kuchen essen“-Bemerkung.

Die Liste der Vorwürfe geht weiter, die täglich wachsende Wut und Abscheu über den Zusammenbruch des korrupten westlichen Systems, das sich westliche kapitalistische Demokratie nennt und auch als Diktatur der Milliardäre und Kriegstreiber bekannt ist.

Biden, Macron, von der Leyen, Stoltenberg, Trudeau, Sunak, Scholz & Co (tragen Sie hier den Namen Ihres Clowns ein) machen sich keine Sorgen um die Verhaftung von Putin. Sie machen sich in die Hose, um die wachsende öffentliche Revolte gegen die westliche kapitalistische Clownshow zu stoppen.