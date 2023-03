Paris brennt: Macron überlebt Misstrauensvotum – Rentenreform wird ohne Parlamentsabstimmung Gesetz – Massive Proteste im ganzen Land (Videos)

Die französische Nationalversammlung hat ein Misstrauensvotum gegen die Regierung von Emmanuel Macron und Premierministerin Elisabeth Borne abgelehnt, nachdem es am Wochenende zu massiven Protesten gegen den Rentenplan der französischen Regierung gekommen war.

Die Ablehnung des Antrags bedeutet, dass der Premierminister nicht zurücktreten muss und Macrons tyrannische Rentenreform Gesetz wird.

Dies ist eine der größten politischen Krisen, die der 45-jährige französische Präsident durchmachen musste.

Macron machte von einer umstrittenen Exekutivbefugnis Gebrauch, um seine zutiefst unpopuläre Rentenreform per Dekret und ohne Parlamentsabstimmung durchzusetzen. Neben anderen abgelehnten Bestimmungen wird darin das Rentenalter von 62 auf 64 Jahre angehoben.

Ohne Mehrheit im Parlament und ohne Konsens entschied sich Macron, die „nukleare Option“, Artikel 49.3, zu aktivieren.

Die Lokale berichtet:

Die Regierung kann Artikel 49.3 nur einmal pro Parlamentssitzung für nicht finanzielle Gesetzesentwürfe anwenden. Bei Finanzgesetzen wie dem Haushalt kann er unbegrenzt oft angewendet werden. Die andere Bedingung ist, dass der Gesetzentwurf zum Gesetz wird, es sei denn, eine Mehrheit der Abgeordneten im Parlament unterstützt ein Misstrauensvotum gegen die Regierung (im Französischen als Misstrauensantrag bekannt).

Elisabeth Borne hat seit ihrem Amtsantritt als Premierministerin bereits elfmal von Artikel 49.3 Gebrauch gemacht und jedes Mal ein Misstrauensvotum über sich ergehen lassen müssen, das nicht angenommen wurde.

Diesmal jedoch sind Proteste in einem Ausmaß ausgebrochen, wie es sie seit den massiven Protesten der Gelbwesten vor der COVID nicht mehr gegeben hat.

Paris befindet sich in Erwartung der Proteste vor dem Parlament im „Belagerungszustand“, und die Generaldirektion für innere Sicherheit rechnet mit sehr großen Problemen bei der Polizeiarbeit.

Die Abstimmung erfolgte nach drei Tagen intensiver Proteste, bei denen in mehreren Städten Abbilder Macrons verbrannt wurden und die Polizei brutal gegen Demonstranten vorging, die in Lyon von Hunden gejagt wurden.

Am Montag, angesichts des Streiks der Müllabfuhr und der Treibstoffknappheit, in Kombination mit den für heute Abend erwarteten Massenkundgebungen, ist die französische Gesellschaft am Rande des Abgrunds.

Nach der Abstimmung kam es in der Hauptstadt Paris und in vielen anderen Großstädten sofort zu Auseinandersetzungen und Bränden.

(Sie geben uns [Artikel] 49.3, wir geben Ihnen Mai ’68)