Die WAHRHEIT über den niederländischen Bauernprotest.

Peter Imanuelsen

Wir sind Zeugen eines tyrannischen Landraubs unter dem Vorwand, neue Klimaziele zu erreichen.

Zurzeit geschieht in Europa etwas, das Ihnen einen Schauer über den Rücken jagen sollte. Etwas, von dem wir nicht dachten, dass es passieren könnte. Und doch sind wir hier.

In den Niederlanden plant die Regierung, Tausende von Bauernhöfen zu beschlagnahmen, die sich seit Generationen im Besitz derselben Familie befinden, um die neuen Klimaziele für 2030 zu erreichen.

Angeblich stoßen die Betriebe zu viel Stickstoff aus und verschmutzen so die Landschaft (aber lassen wir mal all die Milliarden von Gesichtsmasken außer Acht, die die Menschen weggeworfen haben).

Natürlich sind die Landwirte nicht sehr glücklich über diese Situation. Sie drohen ihre Existenzgrundlage zu verlieren, wenn die Regierung sie zwingt, ihr Land an den Staat zu verkaufen. Sicher, sie bekommen ein wenig Geld für das Land. Aber sie verlieren ihr Geschäft und ihr Einkommen. Was sollen sie tun?

Die jungen Landwirte werden ihrer Zukunft beraubt, damit der Staat ihnen ihr Land wegnehmen und darauf Häuser bauen kann. Für „die Umwelt“ natürlich!

Nun, ich wusste, dass die Mainstream-Medien nicht fair darüber berichten. In der Tat scheinen die Mainstream-Medien das Thema weitgehend zu ignorieren. Oder wenn sie es tun, versuchen sie immer, die Landwirte in ein negatives Licht zu rücken.

DAS IST WAHNSINNIG.

Es ist im Wesentlichen das, was sie unter dem Kommunismus in der Sowjetunion gemacht haben. Sie haben das Land gestohlen, und was ist dann passiert? Die Menschen verhungerten.

Also beschloss ich, in die Niederlande zu fahren, um zu sehen, was dort wirklich passiert, und um die Bauern zu treffen und selbst mit ihnen zu sprechen.

Ich verbrachte mehrere Tage dort und nahm an einem großen Bauernprotest für Freiheit teil. Das war eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde.

Dies war nur möglich dank all der zahlenden Abonnenten hier auf Substack, die meine Arbeit unterstützen.





Hier ist die Geschichte meiner Reise in die Niederlande und was bei den Bauernprotesten geschah, die von den Mainstream-Medien vertuscht werden – mit viel exklusivem Filmmaterial.

Und verpassen Sie nicht die Geschichte, die mir erzählt wurde, wie die „Geheimpolizei“ in Zivil versucht, Unruhen unter den Demonstranten anzuzetteln.

Ich glaube auch, dass ich den ECHTEN Grund entdeckt habe, warum die Regierung die Bauern ins Visier nimmt … und es ist nicht wegen des Klimawandels!

Um zu erfahren, was in den Niederlanden wirklich vor sich geht, beschloss ich, mit dem Auto in die Niederlande zu fahren, anstatt zu fliegen. Ich dachte mir, dass ich mit dem Auto ein besseres Gefühl für die Geschehnisse vor Ort bekommen könnte, als wenn ich nur zum Flughafen fliegen würde.

Das war natürlich teurer als ein Flug, und ohne Sie alle als zahlende Abonnenten hätte ich das nicht geschafft. Ihr seid diejenigen, die dies möglich gemacht haben.

Ich fuhr also mit meinem Auto über die Grenze von Deutschland in die Niederlande. Als ich die Autobahn entlangfuhr, fiel mir etwas auf. Überall an der Straße waren Schilder zur Unterstützung der Landwirte zu sehen. Heuballen, die mit niederländischen Flaggen geschmückt waren, und Schilder, auf denen Ministerpräsident Rutte „LEUGENAAR LEUGENAAR LEUGENAAR“ gerufen wurde.

Da ich sowohl Schwedisch als auch Englisch und Norwegisch spreche, wusste ich sofort, was auf dem Schild stand. Ich habe sogar den Eindruck, dass ich eine Menge Niederländisch lesen kann, nur weil ich diese drei Sprachen kenne. Sie nannten den Ministerpräsidenten einen LÜGNER.

Eines der vielen Felder, an denen ich in den Niederlanden vorbeifuhr, mit den typischen Deichen ringsum.

Je weiter ich fuhr, desto mehr hatte ich den Eindruck, dass die Menschen mit dem, was hier geschieht, nicht zufrieden waren. Ständig sah ich niederländische Flaggen entlang der Autobahn, mit nicht enden wollenden Schildern zur Unterstützung der Bauern.

Nachdem ich ein paar Stunden durch das Land gefahren war, erreichte ich Den Haag (oder Den Haag), den Sitz des Internationalen Gerichtshofs der UNO.

Die Stadt war interessant. Gleich außerhalb der Stadt fuhr ich an einer Menge Ackerland vorbei, auf dem natürlich überall die niederländische Flagge als Zeichen der Unterstützung für die Landwirte wehte. Sobald ich in der Stadt ankam, änderte sich das Gefühl…

Es fühlte sich an, als wäre ich in einem der globalistischen Hauptquartiere der Welt angekommen. Alles war sehr liberal, und es gab riesige, hoch aufragende, hässliche Bürogebäude, obwohl es natürlich auch ältere, gemütlichere Gebäude in anderen Teilen der Stadt gab.

Trotzdem wirkte es nicht wie der angenehmste Ort der Welt. Ich befand mich im Herzen der liberalen Weltordnung.

Als ich mein Auto parkte und mich auf den Weg zum Hotel machte, schlug mir sofort ein stechender Geruch entgegen, der, wie ich bald feststellen sollte, in der Stadt üblich war. Überall rauchten die Leute offen Gras. Ich reagiere schon empfindlich genug auf normalen Zigarettenrauch, aber hier war ich gezwungen, etwas einzuatmen, das viel, viel schlimmer roch. Es sollte wirklich nicht legal sein, so etwas in der Öffentlichkeit zu rauchen, ich meine, ich möchte nicht davon betroffen sein, vielen Dank…

Was für ein krasser Unterschied, wenn man vom Lande in diese liberale Stadt kommt.

Am nächsten Morgen stand ich früh auf, um mich auf den Weg zum Ort des Protests zu machen. Sie war lange im Voraus geplant worden, und es wurde erwartet, dass viele Menschen kommen würden, darunter Tausende von Traktoren. Allerdings gab es ein kleines Problem.

Die Regierung hatte beschlossen, nur zwei Traktoren an der Demonstration teilnehmen zu lassen. Und warum? Wahrscheinlich, weil sie Angst vor dem Anblick hatten, der sich ihnen bieten würde. Stellen Sie sich vor, Abertausende von Traktoren würden in die Stadt rollen. Das würde sicherlich ein Zeichen setzen, also konnte das nicht erlaubt werden!

Die Landwirte beschlossen, es trotzdem zu versuchen. Sie sprangen auf ihre Traktoren und fuhren in Richtung Stadt, aber die Regierung machte Ernst. Sie hatte militärische Lastkraftwagen mit Containern angefordert, um die Straßen abzusperren und die Traktoren daran zu hindern, in die Stadt zu fahren.

Die Militärlastwagen werden eingesetzt, um die Traktoren zu stoppen.

Die Landwirte mussten ihre Traktoren außerhalb der Stadt abstellen und stattdessen den Bus oder das Fahrrad nehmen.

Aber sie erwähnten nie etwas über Lastwagen. So schafften es ein paar Lkw-Fahrer tatsächlich, zu dem Protest zu kommen, und hupten laut, als sie ankamen!

Als ich mit der Straßenbahn zu dem großen Feld fuhr, auf dem der Protest stattfand, sah ich, wie überall Menschen hinströmten, um daran teilzunehmen. Überall Menschen mit niederländischen Fahnen. Es war riesig.

Die Geheimpolizei.

Natürlich war auch die Bereitschaftspolizei überall. Die Leute vor Ort haben mir erzählt, dass sie in der Vergangenheit mit einer üblen Taktik gegen Demonstranten vorgegangen sind. Es gibt Polizisten in Zivilkleidung, die sie „Romeos“ nennen. Man kann sie daran erkennen, dass sie oft einen kleinen Ohrhörer tragen.

Mir wurde von mehreren Teilnehmern der Demonstration erklärt, wie diese „Geheimpolizei“ arbeitet. Sie geben vor, Teil des Protests zu sein und die Bauern zu unterstützen. Sie versuchen jedoch, Gerüchte zu verbreiten und Schlägereien anzuzetteln.

Wenn die „Romeos“ ihre Arbeit getan haben, stürmt natürlich die Polizei herbei, verhaftet alle Demonstranten und wirft sie in schwarze Transporter, obwohl es in Wirklichkeit die Polizei selbst war, die die Unruhen ausgelöst hat. Das ist eine sehr beunruhigende Taktik, wenn Sie mich fragen.

Bei dieser Demonstration habe ich jedoch nicht viel davon gesehen. Ich gehe davon aus, dass die Polizei es nicht wagte, diese Taktik anzuwenden, da prominente Politiker an der Demonstration teilnahmen, darunter Thierry Baudet und Geert Wilders.

Der niederländische Politiker Geert Wilders spricht auf der Demonstration.

Vorbei an der Polizei gelangte ich schließlich zu dem Protest, der sich schnell mit Menschen füllte. Es gab viele Imbisswagen, die frittierten (niederländische Pommes frites) und anderes leckeres Essen das verkauft wurde. Man konnte auch Plakate wie dieses bekommen… Die niederländischen Bauern wissen, was los ist!

Es gab auch Leute, die auf einen großen Bus kletterten, der in der Gegend geparkt war, um zu protestieren.

Ich schätze, dass etwa 10 000 Menschen an der Demonstration teilgenommen haben. Wahrscheinlich wären es noch mehr gewesen, wenn es in der Nacht zuvor nicht einen massiven Schneesturm gegeben hätte (globale Erwärmung!) und die Landwirte nicht mit Militärfahrzeugen blockiert worden wären.

Die Stimmung war großartig. Die Menschen waren glücklich und tanzten zu der (viel zu lauten) Musik. Es fühlte sich fast an wie ein großes Konzert und eine Demonstration in einem. Alle schwenkten die niederländische Flagge, allerdings verkehrt herum, als Zeichen der Verzweiflung.

Was mich wahrscheinlich nicht hätte überraschen sollen, war die große Anzahl kanadischer Flaggen. Die Leute schwenkten die kanadische Flagge als Anspielung auf den Trucker-Freiheitsprotest in Kanada, da sie das Gefühl hatten, dass die Proteste für die Freiheit der Landwirte eine Fortsetzung dessen waren, was vor über einem Jahr in Kanada begann.

Eine Frau trägt eine kanadische Flagge bei der Demonstration.

Es scheint wirklich so zu sein, dass die kanadischen Trucker Menschen in der ganzen Welt inspiriert haben, für die Freiheit einzustehen.

Aber ich würde nicht den ganzen Weg dorthin reisen, ohne ein Interview mit den Landwirten selbst zu führen. Bitte sehen Sie sich dieses Video an, in dem ich einen jungen Landwirt interviewe. Er möchte, dass die Welt versteht, was vor sich geht und wie wichtig es ist, den Landwirten beizustehen. Ohne Bauern keine Lebensmittel.

Die Situation in den Niederlanden ist sehr traurig. Junge Landwirte, die aufgewachsen sind und sich auf ihre Karriere und die Arbeit auf dem Familienbetrieb vorbereitet haben, stehen jetzt plötzlich ohne Zukunft da, weil die Regierung sie ihnen wegnimmt.

Stellen Sie sich vor, dass Ihnen Ihre gesamte Zukunft genommen wird. Das ist es, was mit diesen Landwirten geschieht. Es ist ein Plan der Kontrolle. Der Staat will das Land kontrollieren. Sie wollen die Nahrungsmittelversorgung kontrollieren. Friss das Ungeziefer und sei glücklich!

Ähnliches erleben wir in Großbritannien mit den 15-Minuten-Städten, in der die Städte in kleine Gebiete aufgeteilt werden und die Menschen für eine Lizenz bezahlen müssen, um zwischen ihnen zu fahren. Das alles ist Teil derselben globalistischen Agenda, und die niederländischen Landwirte stehen an vorderster Front, wenn es darum geht, diese Agenda anzuprangern und für die Freiheit einzustehen.

In der großen Menge der Demonstranten sah ich Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Landwirte. Junge Landwirte. Lastwagenfahrer. Menschen aus der Arbeiterklasse. Menschen aus der Mittelschicht. Sogar Hippies und Punks waren da.

Viele in der Menge trugen niederländische Flaggen oder hielten Luftballons in Herzform als Zeichen der Liebe.

Während aus den Lautsprechern Country-Musik schallte, beobachtete ich einen jungen Farmer, der mit seiner Freundin tanzte, und ich dachte darüber nach, wie sie sich wohlfühlen müssen. Wie würde ihre Zukunft in diesem heilsamen Moment aussehen? Wie würden sie ohne ihre Farm, die von Generationen vor ihnen weitergegeben wurde, eine Familie gründen können?

Nun, ich glaube, ich kenne die Antwort darauf. Sie werden gezwungen sein, in einem der hässlichen globalistischen Bürogebäude, die ich auf der Fahrt nach Haag gesehen habe, für einen riesigen Konzern zu schuften. Anstatt mit ihren Kindern auf dem Bauernhof zu sein, werden sie zur Indoktrination in eine öffentliche Schule schicken müssen, während beide arbeiten gehen.

Und dann fiel es mir auf. Vielleicht ist das die wahre Agenda. Die Bauern sind echte, bodenständige Menschen. Sie sind das Rückgrat der Gemeinschaft. Sie sind die Art von Menschen, die die Globalisten hassen, weil sie für alles stehen, was gesund und gut ist. Konservative, traditionelle Familien, die sich um das Land kümmern. Sie durchschauen die Agenda der Globalisten.

Ich glaube, das ist der wahre Grund, warum sie die Bauern so sehr hassen. Es ist nicht wegen des Klimas. Es ist, weil die Bauern gute Menschen sind. Sie sind der Feind der Globalisten, also müssen sie bestraft werden!

Eine gute Nachricht!

Aber sie nehmen das nicht einfach so hin. Die Bauern haben viel Unterstützung aus der Bevölkerung bekommen. Nur wenige Tage nach diesem Protest wurden in den Niederlanden Provinzwahlen abgehalten, und die Ergebnisse sind gewaltig.

Die brandneue Bauernpartei (BBB) erhielt mit fast 20 % bei weitem die meisten Stimmen. Die Partei des amtierenden Premierministers kam auf den zweiten Platz und erhielt nur knapp über 11 %.

Das ist enorm für eine neue politische Partei, die erst 2019 gegründet wurde.

Die schlechte Nachricht ist jedoch, dass die Bauernparteien nicht genug Stimmen erhalten haben, um die Regierungspläne zur Enteignung der Farmen zu stoppen. Es würde mich also nicht überraschen, wenn es in Zukunft weitere Bauernproteste geben würde.

Der Protest dauerte über 4 Stunden, aber es war eher ein Konzert. Als es sich dem Ende zuneigte, sprangen und tanzten die Leute immer noch zur Musik, während sie den Rednern zuhörten.

Alles war völlig friedlich. Jetzt hatte ein Schweinekäufer seinen Anhänger zu dem Protest gebracht. Es war ein großer Anhänger, und die Leute konnten hinten in den Aufzug steigen und bis ganz nach oben fahren, von wo aus sie einen fantastischen Blick auf die Menge hatten. Sie werden nie erraten, wen ich dort im Schweinedreck stehen sah. Ein Kameramann der AP (Associated Press).

Es stellte sich also heraus, dass die Mainstream-Medien tatsächlich dort waren. Aber komischerweise habe ich danach kaum etwas darüber in den Nachrichten gesehen. Könnte es sein, dass er nur dort war, um zu filmen, falls etwas passiert, das gegen die Bauern verwendet werden könnte? Und als er sah, dass alles glatt lief und die Leute sich einfach nur amüsierten, beschlossen sie, nicht darüber zu berichten?

Ich habe so etwas schon einmal erlebt, als ich an einer Demonstration gegen Covidpässe teilnahm. Die Medien waren zwar da, haben aber nie einen Bericht veröffentlicht. Ich glaube, sie sind nur da, um zu verhindern, dass sie Aufnahmen machen, die die Landwirte in ein schlechtes Licht rücken.

Immerhin musste er den ganzen Tag in einem schmutzigen Schweineanhänger stehen…

Die einzige Verhaftung, von der ich gehört habe, war eine Person, die mit einem Gabelstapler vor den Truckern fuhr und es bis dorthin schaffte. Er wurde plötzlich von maskierten Polizisten weggetragen und in einen Lieferwagen geworfen. Darüber wurde in den Mainstream-Medien überhaupt nicht berichtet.

Aber genau deshalb war ich dort. Ich wusste, dass die Mainstream-Medien nicht fair über die Proteste berichten würden. Also ging ich dorthin, um es zu tun.

Nach den Protesten kehrte ich in mein Hotel zurück und schlenderte ein paar Stunden durch Den Haag, um mir die Stadt ein wenig genauer anzusehen. Meine ersten Eindrücke schienen ziemlich richtig zu sein. Eine sehr liberale, sehr globalistische Stadt. Es gab sogar einen Ort namens „Babylon“.

Ich fragte mich, was die Zukunft bringen würde. Denn was in den Niederlanden geschieht, ist auch anderswo geplant. Sie nennen es nicht umsonst „The Great Reset“.

Was in den Niederlanden geschieht, wurde schon früher versucht. In der Sowjetunion und im kommunistischen China hat man landwirtschaftliche Flächen beschlagnahmt. Das Ergebnis war, dass die Menschen verhungert sind.

Jetzt versuchen sie das Gleiche in Europa, und wir wissen bereits, was passieren wird. Das ist der Klimakommunismus. Wenn wir uns heute nicht auf die Seite der Bauern stellen, werden wir morgen verhungern.

Natürlich wird Klaus Schwab dann mit einer Lösung aufwarten. Vielleicht werden Sie die Käfer essen. Vielleicht werdet ihr falsche Sojafleischpaste aus der Tube essen. Das ist nicht die Zukunft, die ich will, und ich weigere mich, an ihr teilzunehmen. Und ich hoffe, Sie tun das auch.

Es war mir eine Ehre, gemeinsam mit den niederländischen Bauern für die Freiheit zu kämpfen. Es war ein Tag, den ich nie vergessen werde. Hört niemals auf, für das Wahre, Gute und Gerechte einzutreten. Freiheit ist ein gottgegebenes Recht.

Es hat mich sehr berührt, wie die Menschen in der Menge auf mich zukamen und mir dafür dankten, dass ich da war und der Welt berichtet habe, was passiert ist. Ich habe sogar einige von Ihnen getroffen, die diesen Substack lesen. Ich kann darüber berichten, aber nur dank Ihnen. Freiheit ist etwas, wofür wir gemeinsam einstehen müssen.

Keine Bauern = keine Lebensmittel!