Requiem für ein Verleumdungsopfer: Clemens Arvay

Ein Brief von Juden aus der ganzen Welt, der die Instrumentalisierung des Begriffs „Antisemit“ zur Diffamierung von Dissidenten verurteilt

Dies ist einer der wichtigsten Beiträge, die ich veröffentlicht habe. Mir wurde die Ehre zuteil, einen Brief veröffentlichen zu dürfen, der von Juden aus der ganzen Welt verfasst wurde, die unmissverständlich die Verwendung des Begriffs „Antisemit“ zum Zwecke des „Charakter-Attentats“ auf Menschen verurteilen, die sich nichts anderes zuschulden kommen lassen, als genehmigte Narrative in Frage zu stellen, Meinungsfreiheit auszuüben, Korruption, Lügen und schädliche Politiken aufzudecken und unabhängiges, kritisches Denken zu praktizieren.

Der rücksichtslose Missbrauch eines solch spitzen Begriffs geschieht im Namen der Juden, und die Unterzeichner dieses Briefes sagen: „NICHT IN UNSEREM NAMEN“. Sie machen Medien, Politiker und ideologisch motivierte Organisationen für die Zerstörung von Leben verantwortlich, die aus der Anwendung dieser Anschuldigung resultiert – der sanfte Clemens G. Arvay ist nur das jüngste tragische Beispiel.

Wir sind darauf angewiesen, dass Sie Clemens‘ Geschichte und den folgenden Offenen Brief zum Gedenken an Clemens Arvay weitergeben. Vielen Dank, dass Sie dazu beitragen, weitere Opfer von Verleumdungen zu verhindern.

„Sie bringen mich um.“

Das waren die Worte, die auf einen Zettel gekritzelt waren, der am 18. Februar 2023 auf einem österreichischen Felsen, dem Türkensturz, gefunden wurde.

Am Fuße der Klippe lag die Leiche von Clemens Arvay, eines zweiundvierzigjährigen österreichischen Biologen, Autors über Gesundheitsökologie, Musikers und Vaters eines behinderten Sohnes.

Es war nicht das erste Mal, dass Clemens diese Worte geschrieben hatte. Seinem Freund Raphael Bonelli zufolge war „Sie bringen mich um“ ein häufiger Refrain in seinen WhatsApp-Nachrichten.

In einem Video zum Tod von Clemens teilt Raphael eine Nachricht, die Clemens ihm im September 2020 schickte, nachdem Wikipedia die Verleumdungen der Medien in sein Profil aufgenommen hatte:

„[Wikipedia] verwendet böswillige Pressezitate, in denen meine Arbeit mutwillig verzerrt und entstellt dargestellt wird, zuletzt in ‚Jungle World‘ … Meine Aussagen über Investoren wie Bill Gates werden massiv entstellt. Kritik? Gerne, aber dann bitte als Kritik an meinen Inhalten und nicht an Unwahrheiten und Verkürzungen und Entstellungen meiner Inhalte. Ich bin auch kein Impfgegner – das lässt sich nachweisen. Wahnsinn, sie schicken ihre rufschädigenden Texte sogar an Redakteure meiner wissenschaftlichen Aufsätze, um meine Existenz zu vernichten. Der von mir begonnene Doktortitel ist in Gefahr.“

Raphael wirft ein: „Die Hasser riefen daraufhin an seiner Universität an und versuchten, ihn zu verleumden“, und liest dann weiter:

Ich bin mit meinem Latein am Ende, Raphael. Ich mache weiter, aber es ist nervlicher Wahnsinn. Die Methoden sind so abscheulich. Wird mich ein wütender Bürger am Ende umbringen? Bei so viel Hass? Seit meinem ORF-Auftritt ist es ganz massiv.

Später in dem Video erklärt Raphael:

Er hatte das Gefühl, dass ihm nicht nur sein Leben, sondern seine Identität und seine ganze Existenz entgleiten. Er hatte dann am Ende seines Lebens – es gibt einen Abschiedsbrief – massive Angst, dass man ihm noch viel mehr antun würde. Dass noch mehr über ihn behauptet oder enthüllt wird. Das konnte er nicht ertragen.

Raphael kommt zum Schluß:

Ein Mensch braucht seinen Ruf. Ein Rufmord ist etwas, das so tief ins Innere geht. Ein Rufmord ist wie ein sozialer Tod, sagt man. Clemens Arvay hat das zu Recht oder zu Unrecht so empfunden, und es endete für ihn tragisch. Und ich wünschte, wir hätten ihn noch unter uns.

Von all den Beschimpfungen, Verleumdungen und Anschuldigungen hat ein Wort am stärksten getroffen: „Antisemit“.

Dieses Wort hat die Macht, den Ruf mit einer einzigen Äußerung zu torpedieren.

Es ist die „Wann-hast-du-aufgehört-deine-Frau-zu-schlagen“-Falle mit dem chinesischen Finger, gegen die es keine brauchbare Verteidigung gibt.

Wenn man einmal mit dem Begriff „Antisemit“ belegt ist, lauert er für immer in den Archiven und droht immer wieder aufzutauchen – selbst wenn man es geschafft hat, seinen Namen reinzuwaschen.

Es ist wie eine rostige Nadel, die die Schamanenpropagandisten in die von ihnen gewählte Voodoo-Puppe stechen können, sobald sie eine Grenze überschreiten.

Welche Grenze hat Clemens überschritten? Dieselbe Grenze, die Andrew Bridgen, Neil Oliver, Dr. Sucharit Bhakdi, Dr. Daniele Ganser, Vera Sharav und viele andere unerschrockene Menschen überschritten haben: Sie deckten die totalitäre und nachweislich gefährliche Politik und die experimentellen Produkte im Zusammenhang mit COVID auf und zogen in einigen Fällen Vergleiche mit den Aktionen des Dritten Reichs.

In einem Land, das nach eigenen Angaben „die strengsten Antinazismusgesetze der Welt“ hat und in dem der Vorwurf des Antisemitismus mit einer hohen Gefängnisstrafe geahndet werden kann, ist dies kein Begriff, der leichtfertig verwendet werden sollte – insbesondere nicht für eine gutherzige Seele wie Clemens, der laut Raphael dafür bekannt war, sich gegen Antisemitismus auszusprechen:

Clemens Arvay war sehr naturverbunden, war sehr antifaschistisch und hat sich klar gegen Antisemitismus ausgesprochen – so klar, dass er einmal einen Shitstorm von eher rechten Leuten bekommen hat.

Der Klappentext zu seinem Buch „Corona-Impfstoffe: Rettung oder Risiko?“ lautet:

Die ganze Welt wartet auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Aber kann ein Mittel, das innerhalb weniger Monate entwickelt wurde und auf einer kaum erprobten Technologie beruht, uns retten? Wie funktionieren moderne Impfstoffe? Wie hoch ist ihr Schutz? Wie stark sind die Nebenwirkungen? Und lassen sich Langzeitschäden ausschließen? Der Biologe Clemens Arvay wirft einen differenzierten Blick auf die Corona-Impfstoffe. Er beantwortet alle wichtigen Fragen auf wissenschaftlich fundierte Art und Weise. Damit am Ende jeder für sich selbst entscheiden kann: Soll ich mich impfen lassen oder nicht?

Es scheint, dass sich Clemens‘ „Häresie“ kaum von diesem „Scientific American“-Artikel vom Juni 2020 mit dem Titel „The Risks of Rushing a COVID-19 Vaccine: Telescoping Testing Time Lines and Approvals May Expose All of us to Unnecessary Dangers“ und diesem „Forbes“-Artikel vom September 2020 unterscheidet. Mit der Schlussfolgerung:

Es ist unglaublich und widerspricht dem gesunden Menschenverstand, dass das National Institute of Health, das Center for Disease Control, das National Institute of Allergy and Infectious Disease und alle anderen die Zulassung eines Impfstoffs, der an Hunderte von Millionen Menschen verteilt werden soll, auf der Grundlage solch dünner Erfolgsaussichten in Betracht ziehen.

Der Hinweis darauf, dass die neuartige mRNA-Technologie noch nicht an Menschen getestet wurde, bevor sie auf die Weltbevölkerung losgelassen wurde, und der Vorschlag, dass die Menschen das Nutzen-Risiko-Verhältnis abwägen sollten, reichten aus, um ihm bösartige Angriffe der Presse zu bescheren.

Als bekennender Linker war Clemens entsetzt, als das österreichische Magazin „Falter“ ihn in eine Reihe mit QAnon und anderen rechten Gruppierungen stellte und ihm die Schuld in die Schuhe schob. Er antwortete darauf in einem Facebook-Post:

Ihr Versuch, mich in einer Flut von wirren Theorien darzustellen, ist billig und zeugt von schlechter journalistischer Ethik.

Besonders verletzend war der Verrat durch frühere Freunde wie den Tierschützer Martin Balluch, dessen peinliche „Widerlegung“ von Clemens mit Appellen an die Autorität gespickt ist – einschließlich, und das ist das Komischste, Christian Drosten, der jetzt ein bekannter Mitwisser bei der von Fauci geleiteten Vertuschung der entlasteten Laborursprungshypothese ist.

Mit einem Bachelor-Abschluss in Landschaftsökologie von der Universität Graz und einem Master-Abschluss in angewandten Pflanzenwissenschaften von der Universität für Bodenkultur in Wien wurde Clemens von Wikipedia zu einem bloßen „Landschaftsgärtner“ degradiert. Der Eintrag unterstellte ihm auch Unwissenheit über das Immunsystem – ein Thema, das ihm so sehr am Herzen lag, dass er in seinem letzten Facebook-Post am 24. Januar 2023 ankündigte, sich diesem Thema zu widmen:

Liebe Freundinnen und Freunde!

Anlässlich einer kleinen Reportage über das Immunsystem, an der ich zu arbeiten begonnen habe, möchte ich Euch eine Entscheidung mitteilen. Auch wenn es sich viele von Euch gewünscht haben: ich werde mich nicht mehr mit dem Thema „Impfstoffe“ befassen und habe auch keine Lust mehr, mich mit pharmazeutischen Konzernen auseinanderzusetzen. Mein Lebensthema ist die Ökoimmunologie – die Erforschung des Immunsystems im Kontext der Umwelt. Damit möchte ich nunmehr wieder meine Zeit verbringen – und mit Musizieren und persönlichen Naturerfahrungen .

Die Corona-Pandemie ist vorbei, beim Thema „Impfstoffe“ hat jede und jeder seine oder ihre Position bezogen, wer sich impfen lassen möchte, hat es getan, und wer es nicht möchte, hat es nicht getan. Auf Shitstorms, Denunziation und Attacken aller Art auf mich habe ich schlicht keine Lust mehr. Die Pharmabranche hat mich nie wirklich interessiert. Was mich interessiert, ist das Immunsystem.

Auch den neunen Kanal www.arvay.tv werde ich für dieses wichtige Thema nutzen und Videos unabhängig von YouTube hochladen: Kreatives und Wissenswertes, Interviews und kleine Reportagen über Ökologie und Gesundheit – meine eigentlichen Themen.

Ich bitte Euch alle um Verständnis für diese Entscheidung. Bitte erwartet keine Impfstoffvideos mehr, aber dafür jede Menge lebendigen Content über alles, was mit Natur, Ökologie und dem menschlichen Organismus sowie kreativem, musikalischem Gestalten zu tun hat.

Mit besten Grüßen

Euer

Clemens Arvay

In seinem vermutlich letzten Video macht Clemens deutlich, dass er weiterhin hinter seiner Arbeit steht, auch wenn er sich aufgrund des Blitzkriegs der Medien gezwungen sieht, sich zurückzuziehen:

Wir wissen jetzt also, in welche Richtung es gehen könnte, mit möglichen langfristigen Folgen, komplexen immunbiologischen Wechselwirkungen, die unser angeborenes Immunsystem in diesem Fall beeinflussen. Und was diese Studie zeigt, ist einfach, dass wir noch viele Fragen haben, wir kennen mögliche Problembereiche noch nicht, weil diese Impfstoffe so unerprobt sind.

Und auch auf diese spezielle Frage, die diese Studie aufwirft, haben wir noch keine schlüssige Antwort. Das heißt, wir können den Autoren der Studie nur zustimmen, die fordern, dass diese Frage, die mögliche Umprogrammierung des angeborenen Immunsystems, auch bei der Anwendung berücksichtigt werden sollte. Und das kann nicht bedeuten, dass man in den Medien und in der Politik weiterhin so tut, als gäbe es keine möglichen Langzeitfolgen. Das ist durch diese Studie widerlegt worden. Und wie gesagt, es ist ein Preprint, aber auch andere Preprints sind in den Medien zitiert worden, und das ist ein Punkt, mit dem wir uns beschäftigen sollten, und das sollten die Leute wissen.

Ich stehe auch zu jedem Wort, das ich in meinem Buch geschrieben habe. Wir wissen nicht genug über diese Impfstoffe, über mögliche komplexe Folgeerscheinungen. Und das sollten die Menschen einfach wissen. Deshalb stehe ich auch weiterhin hinter meinem Buch, hinter meinen Videos – auch wenn es zu weiteren Anfeindungen und Diffamierungen kommt. Denn Wissenschaft orientiert sich an solchen Erkenntnissen und folgt nicht einem politischen Narrativ oder einem vorgegebenen Paradigma – das hat mit Wissenschaft nichts zu tun.

Der Bestseller-Autor von gesundheitsökologischen Büchern wie „Der Biophilie-Effekt: Eine wissenschaftliche und spirituelle Erkundung der heilenden Verbindung zwischen Mensch und Natur“ und „Der heilende Code der Natur: Die Entdeckung der neuen Wissenschaft der Öko-Psychosomatik“, war Clemens von der regenerierenden Kraft der Natur begeistert. Sein demnächst erscheinendes Buch über Selbstversorgung, das er gemeinsam mit Alessandra Moog verfasst hat, soll im Mai 2023 erscheinen.

Als Erich Fromm in den 1960er Jahren den Begriff „Biophilie“ prägte, beschrieb er die menschliche Biophilie wie folgt: „Der Mensch, der das Leben voll und ganz liebt, fühlt sich vom Prozess des Lebens und des Wachstums in allen Bereichen angezogen“ – eine Definition, die Clemens‘ Wesen zu erfassen scheint, zumindest bis die Schmierfinken ihre tollwütigen Reißzähne in ihn versenkten.

Dieses Video zeigt den wahren Clemens, den Clemens, der seine Liebe zur Natur und zur Musik mit dem Wunsch verband, anderen zu helfen, sie zu heilen:

Wenn dieser Clemens doch nur seinem zukünftigen Clemens die Hand hätte reichen können, um die faulenden Wunden zu heilen, die die zackige Nadelarbeit der Schmierfinken hinterlassen hat.

Wie die vielen untröstlichen Reaktionen auf sein Ableben zeigen, hat sein Tod eine schmerzhafte Spur in der Gemeinschaft der medizinischen Freiheit hinterlassen.

Clemens Arvay, one of the most well-known critics of the Covid shots and Covid policies in Austria/Germany, reportedly commited suicide…people who knew him say it likely had to do with Wikipedia authors and media outlets dragging his name and accomplishment through the mud — Andreas Wailzer (@Andreas_Wailzer) February 23, 2023

Als einer der ersten Experten, die vom Corona-Untersuchungsausschuss befragt wurden, trat Clemens in Sitzung 10 auf, die der Ausschuss kürzlich ihm zu Ehren erneut ausstrahlte (@ 4:30:50):

Die Ausschussmitglieder Wolfgang Wodarg und Reiner Fuellmich sprachen ihm ihr Beileid aus, als sie von seinem Tod erfuhren:

Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus den Reaktionen auf einen seiner Facebook-Posts, die von Liebe, Dankbarkeit und Trauer geprägt waren:

Wenn man über Clemens spricht, ist „sanft“ das Adjektiv, das am häufigsten genannt wird.

Letztendlich, tragischerweise, unwiderruflich, ging er sanft in die gute Nacht, aber er wütete zuerst, wütete gegen das Sterben des Lichts.

Das folgende Gedicht des Naturliebhabers Wendell Berry wirkt jedoch so, als sei es speziell für Clemens geschrieben worden.

Der Wunsch, großzügig zu sein

von Wendell Berry

Alles, was ich diene, wird sterben, alle meine Freuden,

das Fleisch, das sich an meinem Fleisch entzündet, Garten und Feld,

die stillen Lilien, die in den Wäldern stehen,

die Wälder, der Hügel, die ganze Erde, alles

wird brennen im Bösen des Menschen oder schwinden

in seinem eigenen Alter. Lass die Welt über mich kommen

den Schlaf der Dunkelheit ohne Sterne, damit ich weiß

mein kleines Licht von mir genommen in den Samen

des Anfangs und des Endes, damit ich mich beuge

dem Mysterium beugen und mich auf der Erde niederlassen

wie ein Baum auf dem Feld, ohne Eile

oder Bedauern zu dem, was sein wird, mein Leben

ein geduldiger, williger Abstieg ins Gras.

Clemens hat seinen „geduldigen, willigen Abstieg ins Gras“ beendet und ist – mit Bedauern – „dem Schlaf der Dunkelheit ohne Sterne“ entgegengeeilt.

Es liegt nun in unserer Verantwortung, zu verhindern, dass andere gequälte Seelen dem Schicksal von Clemens zum Opfer fallen, indem wir seine Geschichte und den folgenden Brief weitergeben. Bitte helfen Sie uns, den mächtigsten Sprengsatz im Arsenal der Schlammschmeißer zu entschärfen, bevor noch mehr Unschuldige vernichtet werden.

Offener Brief zum Gedenken an Clemens Arvay: Einer von vielen – einer zu viel.

Juden gegen Medienhetze

Dieser Brief wurde von Juden geschrieben, die sich international zusammengeschlossen haben. Er richtet sich an Politiker und Medien, aber auch und vor allem an unsere Mitmenschen, die tatenlos zusehen oder sich in vorauseilendem Gehorsam durch Mittäterschaft mitschuldig machen.

Wir betrauern den Tod von Clemens Arvay. Was trieb diesen sanftmütigen Mann dazu, seinem Leben im Alter von zweiundvierzig Jahren ein Ende zu setzen? Was trieb einen liebenden Vater dazu, seinen Sohn zurückzulassen? Immer sachlich und auf eine konfliktfreie Diskussion bedacht, der Natur und der Musik zugetan … wie verzweifelt muss Clemens Arvay gewesen sein, dass er alles, was er liebte, aufgab, weil er keinen Ausweg mehr sah?

Es gibt kaum eine schlimmere Beleidigung für einen anständigen Menschen, als ein „Antisemit“ genannt zu werden. Wenn die Verfechter der herrschenden Meinung – oder vielmehr der Meinung der Herrschenden – grundlos die Antisemitismuskeule schwingen, nehmen sie den Schmerz und die Verzweiflung, die sie verursachen, billigend in Kauf.

Auch Clemens Arvay war einer solchen Hetze ausgesetzt und wurde als Antisemit verunglimpft. Wir sind nicht mehr in der Lage, ihn nach dem endgültigen Auslöser für seine Entscheidung zu fragen. Aber eine Frage, die man den Hetzern – den betroffenen Medien, einschließlich einiger führender Blätter und einzelner Profiteure der politischen Gunst – stellen kann und muss, ist: Berührt Sie der Gedanke, dass dieser Tod etwas mit Ihrer Hetze zu tun haben könnte? Es ist nicht relevant, was der letztendliche Auslöser war, aber Sie müssen sich mit der Möglichkeit auseinandersetzen, dass Sie für die endgültige, unumkehrbare Entscheidung von Clemens verantwortlich sein könnten.

Dieser Tod bricht den Damm. Das aufgestaute Entsetzen über die Art und Weise, wie Sie mit dem umgehen, was uns heilig ist, was uns geprägt hat, was unseren Schmerz und unser Wissen hervorruft, bewegt uns, diesen Brief zu schreiben.

Ein Antisemit ist ein Judenhasser. Diejenigen, die vor achtzig Jahren versucht haben, die europäischen Juden auszurotten, waren Antisemiten.

Nazis sind Eugeniker, Massenmörder, die aus ihrer angeblichen rassischen Überlegenheit heraus Menschen verunglimpfen, misshandeln und töten.

Diese Begriffe gegen Menschen zu verwenden, die lediglich die zur Religion gewordene Impfagenda in Frage stellen, sich für Friedensverhandlungen aussprechen oder sich anderweitig gegen einen politischen oder medialen Trend stellen, ist eine inakzeptable Verharmlosung des Nationalsozialismus und des Holocaust. Ein solch inflationärer Vergleich von Andersdenkenden mit Massenmördern ist eine Verhöhnung der Opfer des Nationalsozialismus. Einige dieser Opfer sind die Vorfahren der Unterzeichner dieses Briefes, unsere Eltern und Großeltern. Und die Unterzeichner wissen aus erster Hand, was einen andersdenkenden Biologen mit so beeindruckender menschlicher Integrität von einem Antisemiten unterscheidet.

Die Antisemitismus-Keule wird als Waffe gegen Kritiker von Regierungsmaßnahmen eingesetzt. Wie jede Waffe verursacht sie Zerstörung. Wie jede Waffe ist sie ein Mittel der Unterdrückung und der Gewalt. Das wollen wir nicht!

Warum sehen wir uns in der Lage, zu sagen: „Genug ist genug“? Weil der Eindruck entsteht, dass wir, die Juden, es seien, die die Antisemitismuskeule in der Hand halten. Dass wir es sind, die vor den „Fluchern“, „Verschwörungstheoretikern“, „Nazis“ und „Rechtsradikalen“ geschützt werden wollen. Dass wir es waren, die angeblich vor Clemens Arvay geschützt werden wollten.

Wir sollen auch um Schutz vor Vera Sharav, Andrew Bridgen, Daniele Ganser, Sucharit Bhakdi, Neil Oliver, Roger Waters, Andrew Tate, Ken Jebsen und David Icke gebeten haben, um nur einige zu nennen. Wir sollen diejenigen gewesen sein, die modische Prozesse wegen Volksverhetzung und Holocaust-Verharmlosung in Deutschland oder Wiederbetätigung in Österreich gefordert haben.

Clemens Arvay war kein Antisemit. Wir haben nie darum gebeten, ihn in unserem Namen zu verletzen.

Dr. Daniele Ganser ist kein Antisemit. Wir wollen uns nicht dafür missbrauchen lassen, diesen Historiker zum Schweigen zu bringen, weil seine Meinung über den Krieg dem anerkannten Narrativ widerspricht.

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi ist kein Antisemit. Diejenigen, die sich an dem Gelehrten stören, dessen leidenschaftliche Aufklärung unzählige Leben gerettet hat, sind weit davon entfernt, alle Juden zu vertreten.

Neil Oliver ist kein Antisemit, und er sollte auch nicht in unserem Namen diffamiert werden.

Andrew Bridgen ist kein Antisemit, und der Politikerkollege, der ihn als solchen verleumdet hat, ist nun als korrupter und manipulativer Beamter entlarvt worden, der er ist.

Die Tatsache, dass Vera Sharav, eine Holocaust-Überlebende und lebenslange Verfechterin der medizinischen Ethik, in Deutschland wegen Holocaust-Leugnung und Volksverhetzung strafrechtlich verfolgt wird, zeigt um so deutlicher, womit wir es zu tun haben. Dies geschieht nicht in unserem Namen.

Das Gleiche gilt für jede der genannten Persönlichkeiten und unzählige andere kritisch denkende Menschen, die im Rahmen der einheitlichen Corona-Agenda nach einem einheitlichen Prinzip – wie nach einem Drehbuch – verleugnet, beleidigt, ausgegrenzt und ihres guten Namens und ihrer Existenz beraubt werden.

Jedes Gerichtsverfahren nach den genannten Paragraphen und jede grundlose Beschimpfung als „Nazi“, „Antisemit“ oder „Holocaust-Leugner“ zielt auf die Zerstörung eines Rufes, einer finanziellen und sozialen Existenz – oder gar eines Lebens. Solche Maßnahmen können wir in einer Gesellschaft, die sich selbst als liberal-demokratisch definiert, niemals unterstützen.

Darüber hinaus leben wir in Angst und Sorge: Indem man in unserem Namen Leben zerstört, die Gesellschaft spaltet und gegen eine kritische Minderheit hetzt, rechtfertigt und fördert man echten Antisemitismus. Und nicht nur das: Die ständig kultivierte Angst, als Nazi oder Antisemit beschimpft zu werden, raubt den Menschen die Zivilcourage und degradiert unsere Gesellschaft zu einer, die dem Unrecht tatenlos zusieht.

In seinem Buch „Anleitung zum Unglücklichsein“ schreibt Paul Watzlawick:

„Was A über B sagt, sagt viel über A und wenig über B aus.“

Das sagt alles über die gottlose Kampagne gegen Clemens Arvay.

An alle, die unseren Schmerz und unsere Sorge teilen: Werden Sie aktiv! An die Aufwiegler und ihre Auftraggeber: Werden Sie wenigstens die Gnade haben, Clemens‘ Sohn zu erlauben, stolz auf seinen Vater zu sein? Werden Sie dieses Unrecht wiedergutmachen? Werdet ihr in Zukunft die Menschen hinter den Kritikern sehen? Die Väter, Mütter, Liebhaber, Söhne, Töchter und Menschen wie Sie, die Ihre Meinung einfach nicht teilen?

Unterzeichnet,

Juden für Gerechtigkeit – Juden für Aufklärung – Wir für Humanität

(Schicken Sie eine E-Mail, wenn Sie eine Verbindung zu den Gruppen herstellen oder weitere Informationen anfordern möchten).