Giftige Verbrennungsgruben des US-Militärs im Irak verursachen Krebs und andere Krankheiten

Die versteckten Kosten der illegalen US-Invasion in den Irak im Jahr 2003 treten auch Jahrzehnte später noch zutage

Giftiger Rauch aus Verbrennungsgruben des US-Militärs auf Stützpunkten im Irak nach der Invasion und Besetzung des Landes im Jahr 2003 hat sowohl bei US-Soldaten als auch bei Irakern tödliche Krebserkrankungen und Atemprobleme verursacht, berichtete die Washington Post am 18. März.

„Wo Soldaten Militärstützpunkte errichteten, verbrannten sie ihren Müll im Freien und vergifteten so die Luft um sie herum“, schrieb die Post. Zu den verbrannten Gegenständen gehörten Batterien, menschliche Abfälle, Plastikrationen, medizinische Abfälle, Farbe, Petroleum, nicht explodierte Sprengkörper und sogar Kühlschränke.

Von den 150 Verbrennungsgruben auf US-Militärstützpunkten im gesamten Irak war die Grube in der Stadt Balad, 50 km nördlich von Bagdad, mit einer Fläche von etwa 10 Hektar die größte.

Bis 2008 wurden dort täglich etwa 150 Tonnen Abfall verbrannt, wobei zeitweise eine so dicke Giftwolke entstand, dass sie die Sonne verdunkelte, was dazu führte, dass die Bauern, die in der Nähe auf den Feldern arbeiteten, am Ende eines jeden Tages rußverschmiert nach Hause kamen.

US-Präsident Joe Biden unterzeichnete im vergangenen Jahr ein Gesetz, das die tödlichen Auswirkungen der Verbrennungsgruben anerkennt und US-Militärveteranen, die von dem giftigen Rauch betroffen waren, Leistungen gewährt. Präsident Biden wurde unter anderem durch den Tod seines eigenen Sohnes Beau motiviert, der an Hirnkrebs starb, der vermutlich durch die Exposition gegenüber den Verbrennungsgruben während seines Einsatzes als Soldat im Irak verursacht worden war.

Die US-Regierung hat jedoch nicht versucht, die Auswirkungen der Gruben auf die Iraker zu bewerten oder sie in einer Form zu entschädigen. Während die US-Soldaten den giftigen Gasen im Laufe eines einjährigen Einsatzes im Land ausgesetzt waren, atmeten die Iraker, die in der Nähe der US-Stützpunkte lebten und arbeiteten, den Rauch acht Jahre lang Tag und Nacht ein, während sich der Krieg hinzog.

Die Washington Post dokumentierte die Geschichte einer Familie, die auf einem Bauernhof in der Nähe von Balad arbeitete. Die gesamte Familie hatte gesundheitliche Probleme, mit Ausnahme eines Bruders, der als Polizist außerhalb der Stadt im Einsatz war. Die Mutter, Attiyah, erkrankte dreimal an Krebs: Eierstockkrebs, Schilddrüsenkrebs und erneut Eierstockkrebs. Ihr Enkel Mehdi starb an Atemproblemen, die dazu führten, dass sein Sauerstoffgehalt zu niedrig war. Als er ins Krankenhaus gebracht wurde, war seine Haut blau.

Der Anstieg der Krebs- und anderer Krankheiten unter den Irakern wird jedoch schon seit Jahren vermutet, und zwar nicht nur wegen der Verbrennungsgruben, sondern auch wegen des Einsatzes von radioaktivem Material in der Munition durch das US-Militär, insbesondere von abgereichertem Uran (DU), während des ersten Golfkriegs 1991 und des zweiten Golfkriegs 2003.

Im Jahr 2013 berichtete Al-Jazeera, dass die Kontamination durch DU-Munition und andere militärisch bedingte Verschmutzungen im Verdacht steht, einen starken Anstieg der Fälle von angeborenen Missbildungen und Krebserkrankungen wie Leukämie in vielen irakischen Gouvernements zu verursachen, vorwiegend in der Stadt Falludscha.

Al-Jazeera erklärte: „Offizielle Statistiken der irakischen Regierung zeigen, dass vor dem Ausbruch des Ersten Golfkriegs 1991 die Zahl der Krebsfälle im Irak bei 40 von 100.000 Menschen lag. Bis 1995 war sie auf 800 von 100.000 Menschen gestiegen, und bis 2005 hatte sie sich auf mindestens 1.600 von 100.000 Menschen verdoppelt.

Die US-Invasion in den Irak im Jahr 2003 wurde eingeleitet, nachdem Beamte der Bush-Regierung Beweise für die Behauptung gefälscht hatten, die irakische Regierung unter Saddam Hussein besitze Massenvernichtungswaffen und habe Al-Qaida bei den Anschlägen vom 11. September unterstützt. Diese falschen Behauptungen waren notwendig, um die Zustimmung der US-amerikanischen Öffentlichkeit zum Krieg zu erhalten.

Nach Angaben von Forschern der Brown University wurden nach der US-Invasion schätzungsweise zwischen 275 000 und 306 000 irakische Zivilisten durch direkte Gewalt getötet. Die tatsächliche Zahl der durch direkte und indirekte Kriegsgewalt getöteten Zivilisten ist jedoch nicht bekannt, dürfte aber wesentlich höher liegen.

Kein einziges Mitglied der Bush-Regierung wurde wegen seiner Rolle bei der Auslösung des illegalen Krieges von 2003 vor einem nationalen oder internationalen Gericht angeklagt.