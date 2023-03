„Letzten Herbst hatten wir einen Sturm in den sozialen Medien, und das hatte enorme Auswirkungen.“

Credit Suisse-Chef nennt „Social-Media-Sturm“ als einen der Gründe für den Zusammenbruch des Unternehmens

„Letzten Herbst hatten wir einen Sturm in den sozialen Medien, und das hatte enorme Auswirkungen.“

Der Vorsitzende der globalen Investmentbank Credit Suisse behauptete, dass ein „Social-Media-Sturm“ mitverantwortlich für die jüngste Misere des Unternehmens war, die in der Übernahme durch die multinationale Investmentbank UBS mit einem starken Abschlag gipfelte.

„Wer ist für dieses Desaster verantwortlich?“, fragte ein Reporter Credit Suisse-Chef Axel Lehmann kürzlich an einer Pressekonferenz.

Lehmann verwies auf mehrere Faktoren, darunter die sozialen Medien.

„Letzten Herbst hatten wir einen Sturm in den sozialen Medien, und das hatte enorme Auswirkungen“, sagte Lehmann. „Mehr im Einzelhandel als im Großhandel. Und zu viel wird zu viel, und dann sind wir an diesem Punkt angelangt.“

Woah.



A reporter asks Credit Suisse, $CS, Chairman Axel Lehmann: „Who is responsible for this disaster?



He says: „… last autumn we had a social media storm.“ pic.twitter.com/7gCy4RLm0k