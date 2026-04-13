Verlierer versucht, „Bedingungen“ zu stellen

Die seltsame Idee, Blockierer zu blockieren

Moon of Alabam

Die erste Runde von Gesprächen zwischen den USA und dem Iran ist ohne Fortschritte gescheitert.

Die US-Verhandler haben ihre Positionen völlig falsch eingeschätzt und versucht, Bedingungen zu stellen (archiviert):

Mr. Vance sagte wenig über das, was während mehr als 21 Stunden Verhandlungen geschehen war, und deutete an, er habe den Iranern ein Take-it-or-leave-it-Angebot überreicht, um ihr Nuklearprogramm ein für alle Mal zu beenden, und sie haben es gelassen. „Wir haben sehr klar gemacht, was unsere roten Linien sind“, sagte Mr. Vance den Reportern, „worauf wir bereit sind, ihnen entgegenzukommen.“ Er fügte hinzu: „Sie haben sich entschieden, unsere Bedingungen nicht anzunehmen.“

Die USA haben den Krieg bisher verloren. Keines ihrer Kriegsziele ist erreicht worden. Ihre Versuche, das angereicherte Uran Irans zu stehlen, endeten mit den größten Verlusten der Luftwaffe seit der Vietnamkriegszeit. Sie sind nicht in der Position, Bedingungen zu stellen:

In dieser Hinsicht unterscheidet sich diese Verhandlung kaum von der, die Ende Februar in Genf in einer Sackgasse endete, …

Mr. Trumps Haupt-Hebel besteht jetzt darin, mit der Wiederaufnahme großer Kampfhandlungen zu drohen. Schließlich endet der fragile zweiwöchige Waffenstillstand am 21. April. Aber während die Drohung mit der Wiederaufnahme von Kampfhandlungen in den kommenden Tagen beschworen werden mag, ist es keine besonders machbare politische Wahl für Mr. Trump – und die Iraner wissen das.

Mr. Trump verkündete den Waffenstillstand letzte Woche größtenteils, um den Schmerz durch den Verlust von 20 Prozent der weltweiten Ölvorräte zu stoppen, was den Benzinpreis in die Höhe trieb, Engpässe bei Düngemitteln und unter anderem Helium für die Halbleiterproduktion verursachte. Die Märkte stiegen in Erwartung eines Abkommens, selbst eines unvollständigen oder unbefriedigenden. Sollte der Krieg wieder aufgenommen werden, würden die Märkte wahrscheinlich fallen, die Engpässe verschärfen sich und die Inflation – bereits bei 3,3 Prozent – würde fast zwangsläufig steigen.

Und das führt zu dem dringendsten Problem: der Wiedereröffnung der Straße von Hormus.

Nach dem Ende der Verhandlungen wies ein Tweet von Donald Trump auf einen Beitrag hin, der behauptet, sein bester nächster Zug zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus sei eine Blockade Irans:

The Trump card the president holds if Iran won’t bend: a naval blockade: https://justthenews.com/government/sec…

(TS: 12 Apr 00:16 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​‌‍​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​‌‍

Der fragliche Beitrag – The Trump card the president holds if Iran won’t bend: a naval blockade – stammt von John Solomon, einem Anwalt, und ist bemerkenswert für seine Ignoranz:

Wenn Iran das endgültige Angebot ablehnt, das die Vereinigten Staaten am Samstag unterbreitet haben, könnte Trump Teheran in die „Steinzeit“ bombardieren, wie er es geschworen hat. Oder er könnte seine erfolgreiche Blockadestrategie wiederholen, um eine bereits wankende iranische Wirtschaft zu strangulieren und diplomatischen Druck auf China und Indien auszuüben, indem er sie von einer ihrer Schlüssel-Ölquellen abschneidet.

Ironischerweise befindet sich der massive Träger USS Gerald Ford, der die Blockade Venezuelas anführte, jetzt im Persischen Golf nach einer kurzen Pause für Reparaturen und Crew-Ruhe nach einem tödlichen Brand. Und jetzt schließt er sich der USS Abraham Lincoln und anderen großen Marineeinheiten an.

Die USS Gerald Ford mit defekten Toiletten und einer verbrannten Wäscherei befindet sich im Mittelmeer. Sie müsste den Suezkanal, die Straße von Bab al-Mandeb und die Straße von Hormus passieren, um in den Persischen Golf zu gelangen. Bab al-Mandeb wird von den Huthis kontrolliert, Hormus von Iran. Viel Glück dabei …

Die Idee, die Blockade Irans der Straße von Hormus durch eine Blockade Irans aufzuheben, stammt nicht von John Solomon, sondern vom verrückten Neokonservativen Jack Keane:

Die Idee einer Marineblockade wurde letzte Woche erstmals von dem pensionierten General Jack Keane vorgeschlagen, einem der führenden Militärstrategen des Landes.

„Wenn der Krieg wieder aufgenommen wird und wir die verbleibenden militärischen Kapazitäten Irans ausreichend geschwächt haben, könnte das US-Militär Kharg besetzen – oder es zerstören“, schrieb Keane in einer Kolumne im New York Post. „Alternativ könnte die US-Marine eine Blockade errichten und Teherans Export-Lebensader abschneiden.“

„Wenn wir die Infrastruktur von Kharg erhalten, aber physische Kontrolle übernehmen, hätten wir Iran am Gurgel“, fügte er hinzu. „Das wäre der ultimative Hebel, den wir bräuchten, um sein ‚nukleares Staub‘, also seine Vorräte an angereichertem Uran, zu ergreifen und seine Anreicherungsanlagen zu eliminieren.“

Kharg ist für iranische Exporte nicht so wichtig, wie die DC-Verrückten annehmen. Während der acht Jahre des Iran-Irak-Kriegs blieb Kharg geschlossen, während die Ölexporte Irans weiter flossen.

Jeder Versuch, Iran zu blockieren, würde den Einsatz von Gewalt erfordern, um indische, chinesische und russische Schiffe daran zu hindern, iranische Häfen anzulaufen.

Es würde auch weniger Öl für die globalen Märkte bedeuten. Historisch gesehen dauern Seeblockaden Monate oder sogar Jahre, um Wirkung zu zeigen. Das ist mehr Zeit, als Trump politisch überleben kann.