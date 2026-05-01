Vermeintliche Kriegserfolge der Ukraine 2026 werfen Fragen auf

Unter anderem die ukrainischen Vorstöße im vergangenen Februar in der Region Saporoschje. Russische Experten sprechen indes von einer gescheiterten Gegenoffensive Kiews an diesem Frontabschnitt.

Von Alex Männer

Wegen dem anhaltenden Konflikt zwischen den USA und dem Iran am Persischen Golf rücken andere Krisenherde der Welt zunehmend in den Hintergrund. Auch der Krieg in der Ukraine, in dem die Kämpfe zwischen den russischen und ukrainischen Truppen nach wie vor mit voller Härte geführt werden.

Und nach wie vor sind die Entwicklung in diesem Konflikt und das Kriegsgeschehen sehr kompliziert. Für Beobachter ist es daher schwierig, sich ein Gesamtbild davon zu machen. Insbesondere in den westlichen Ländern, wo die Medien meist kein