ORGANISIERT EUCH – JETZT!

Mein Vorwort für das am 23. März über regenauer.press veröffentlichte, gleichnamige Buch von Silvia Lorenz – einem Werk, das in Anbetracht der aufziehenden „Energiekrise“ täglich an Relevanz gewinnt. Denn die Zeit, um sich auf das Kommende vorzubereiten, wird knapp. Links zur Bestellung finden sich direkt hier unter dem Text.

Tom-Oliver Regenauer

Vor 3.500 Jahren ließen sich Menschen von einem Pharao regieren, weil sie ihn für Gott hielten. Seit knapp 2.000 Jahren folgen Christen einem Papst, weil dieser behauptet, der »Stellvertreter Christi« auf Erden zu sein. Fast 1.000 Jahre lang ließen sich unsere Vorfahren vom Adel beherrschen, weil dessen Angehörige behaupteten, dass Gott selbst sie auserwählt habe. Weil sie vorgaben, irgendein »blaues Blut« zu vertreten. Dann kamen Aufklärung, französische Revolution, die Abschaffung der Feudalordnung und Partizipation – die »Regierung des Volkes, durch das Volk, für das Volk«, wie Abraham Lincoln es 1863 in Gettysburg nannte. Die Demokratie. Jetzt lassen sich Menschen von einem Kanzler regieren, weil er … ähm. Gute Frage – warum eigentlich?

Von seinem Volk gewählt wurde? Von einer Mehrheit der Bürger? Den »Wahlberechtigten«? So wie Ursula von der