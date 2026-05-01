Israels Heiligenschein ist im Schwinden

Hans-Jürgen Geese

Am 5. Januar 1895, kurz nach neun Uhr, wurde ein Gefangener, umgeben von vier Begleitern, auf den Hof der französischen Militärakademie geführt. Die Männer machten vor einem wartenden General halt, der die Anklageschrift verlas: „Alfred Dreyfus, Sie sind unwürdig, Waffen zu tragen. Im Namen des französischen Volkes enthebe ich Sie Ihres Ranges.“

Dreyfus hob seine rechte Hand und sprach: „Ich schwöre und erkläre, dass Sie einen unschuldigen Mann degradieren. Es lebe Frankreich.“

Daraufhin rollten die Trommeln, ein Mann trat nach vorn und riss die Dienstgradabzeichen von den Schultern des ehemaligen Hauptmanns Alfred Dreyfus. Sein Degen wurde zerbrochen.

Um diese entehrende Zeremonie zu vermeiden, hatten die Generäle Dreyfus geraten, sich zu erschießen.

Der Bericht des Korrespondenten Theodor Herzl von der Wiener Zeitung „Neue Freie Presse“ erschien noch am Nachmittag des