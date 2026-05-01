Prof. Homburg: Die Vernebelung der Daten und Fakten – in Tirol wie in Deutschland

Der unerbittliche Aufklärer Prof. Stefan Homburg war, neben anderen deutschen Kritikern, vom Corona-Untersuchungs-Ausschuss des Tiroler Landtags eingeladen und hielt vorher einen Vortrag vor italienischen Unternehmern. Er brachte die Fakten über die Pandemie- und Lockdown-Täuschungen in Deutschland mit und ging auf die merkwürdig abweichende hohe Sterblichkeit in 5 Regionen Norditaliens ein. Doch sei die Erscheinung in beiden Ländern gleich: nichtöffentliche Sitzungen und gewogene Journalisten ermöglichten es den Mächtigen, Daten und Fakten vollkommen zu vernebeln und hochkarätige Sachverständige, die sie selber eingeladen haben, ins Lächerliche ziehen zu lassen. Nachfolgend mein Transkript des Videos mit eigenen Untertiteln. (hl)

Prof. Dr. Stefan Homburg

Meine Anhörung in Italien

Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Letzte Woche war ich in Italien, um dort an einer Anhörung des Südtiroler Landtags teilzunehmen. Dafür gab es drei Gründe.

1. muss ich meinem Ruf bei der Justiz gerecht werden, denn in meiner Strafakte heißt es, ich zitiere:

„Der Beschuldigte ist international als Corona-Maßnahmen-Kritiker bekannt. Herr Homburg nimmt dabei regelmäßig eine regierungskritische Position ein