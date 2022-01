Veröffentlichtes Videotelefonat zeigt, wie der Putschversuch in Kasachstan organisiert wurde

Muchtar Abljasow, ein im Ausland sitzender Gegner der kasachischen Regierung, hat in dem Glauben, mit Gleichgesinnten in einer Videokonferenz zu sein, offen über die Organisation der Unruhen in Kasachstan berichtet. Das Video wurde veröffentlicht.

Die russischen Prankster Vovan und Lexus sind in Russland sehr bekannt. Sie haben sich darauf spezialisiert, berühmte Menschen am Telefon zu täuschen, was immer wieder zu sehr interessanten Telefonstreichen führt. Die sind nicht nur lustig, sondern auch sehr lehrreich. So haben sie zum Beispiel gezeigt, wie westliche Medien arbeiten, als sie das US-Außenministerium dazu gebracht haben, einen bestellten Artikel bei Bloomberg veröffentlichen zu lassen, die Details finden Sie hier.

Aber es gab noch viele andere Beispiele. So hat die Führung von Amnesty International in einem Telefongespräch mit einem falschen Mitglied des Teams von Navalny offen zugegeben, dass es der Organisation nicht um Menschenrechte, sondern um eine anti-russische Politik geht, die Details