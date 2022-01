Die Geschichte des wissenschaftlichen Fehlverhaltens hinter Ivermectin

Mercola.com

Mitte Februar 2021 veröffentlichte Dr. Andrew Hill von der Universität Liverpool eine wissenschaftliche Meta-Analyse von sechs randomisierten, kontrollierten Studien zum Einsatz von Ivermectin. Die von der Weltgesundheitsorganisation und UNITAID finanzierte Studie kam zu dem Ergebnis, dass das Medikament die Virusfreiheit erhöht und die COVID-19-Todesfälle um 75 % reduziert, doch die Schlussfolgerung der Studie war abwertend

Anfang April 2021 wurde Hill von der französischen Bürgervereinigung BonSens wissenschaftliches Fehlverhalten vorgeworfen. BonSens behauptet, Hill habe Daten manipuliert, um den Nutzen von Ivermectin herunterzuspielen. Hill gab zu, dass der Sponsor der Studie die Schlussfolgerung manipuliert hatte

Anfang August 2021 veröffentlichte Hill eine öffentliche Bekanntmachung, in der er mitteilte, dass eine der sechs in seine Analyse einbezogenen Studien aufgrund gefälschter Daten zurückgezogen worden sei. Eine überarbeitete Analyse ohne diese Studie wurde im November 2021 veröffentlicht.

In die Revision vom November bezog Hill 23 randomisierte klinische Studien ein und kam zu dem Schluss, dass Ivermectin keine statistisch signifikante Auswirkung auf die Überlebensrate oder Krankenhausaufenthalte hat.

Andere Meta-Analysen von 13 bis 24 Studien ergaben eine Verringerung der Sterblichkeitsrate zwischen 62 % und 91 %. Jüngste Untersuchungen haben außerdem ergeben, dass eine fünftägige Behandlung mit Ivermectin in einer Dosis von 12 mg pro Tag die Virusbeseitigung beschleunigt und die Dauer der symptomatischen Erkrankung im Vergleich zu Placebo um drei Tage verkürzt (9,7 Tage gegenüber 12,7 Tagen).

Mitte Februar 2021 veröffentlichte Dr. Andrew Hill von der Universität Liverpool eine wissenschaftliche Meta-Analyse von sechs randomisierten, kontrollierten Studien zur Anwendung von Ivermectin bei 1255 COVID-19-Patienten. (Die Arbeit wurde zunächst auf einem Preprint-Server veröffentlicht.)

Die von der Weltgesundheitsorganisation und UNITAID finanzierte Untersuchung ergab, dass Ivermectin die Virusausscheidung erhöht und die COVID-19-Todesfälle um 75 % reduziert. Dies ist ein ziemlich großer Nutzen, doch die Schlussfolgerung des Papiers war ablehnend und besagte, dass weitere große klinische Studien erforderlich seien, um zu entscheiden, ob der Einsatz von Ivermectin zu empfehlen sei oder nicht.

Hill wegen wissenschaftlichen Fehlverhaltens angeklagt

Anfang April 2021 wurden Hill und seine Mitautoren von einer französischen Bürgervereinigung namens Association BonSens des wissenschaftlichen Fehlverhaltens beschuldigt. Der Videobericht von TrialSite News vom 5. April gibt einen Überblick über die Einzelheiten dieser Geschichte. BonSens – von manchen als „kontroverse Gruppe“ bezeichnet, weil sie sich gegen das Maskenmandat ausspricht – beschuldigte Hill der Datenmanipulation, um den Nutzen von Ivermectin herunterzuspielen.

Laut BonSens wurde Hills Analyse dann von der WHO verwendet, um von Ivermectin abzuraten, obwohl es offenbar einen erheblichen Nutzen hat. BonSens forderte Hill auf, die Arbeit zurückzuziehen, aber Hill blieb „entschlossen und steht hinter der Studie“, so TrialSite News.

TrialSite News behauptete damals, mit „relevanten und assoziierten Parteien“ im Gespräch gewesen zu sein, von denen einige darum gebeten haben, anonym zu bleiben, und die sagen, dass Hills Studie in der Tat geändert wurde, dass dies jedoch „getrennt und unabhängig vom Forscher“ geschah und dass Hill keinen Einfluss auf die Angelegenheit hatte.

In der Zwischenzeit wurde jedoch eine der sechs Studien, die Hill in seine Analyse einbezogen hatte, „aufgrund von betrügerischen Daten“ zurückgezogen. In einer öffentlichen Mitteilung vom 9. August 2021 gingen Hill und seine Mitautoren auf die Angelegenheit ein und erklärten, sie würden „eine überarbeitete Version vorlegen, in der diese Studie nicht enthalten ist, und die derzeit veröffentlichte Arbeit wird zurückgezogen.“ Eine überarbeitete und aktualisierte Meta-Analyse wurde im November 2021 veröffentlicht.

Die aktualisierte Überprüfung umfasst Daten aus 23 randomisierten klinischen Studien mit insgesamt 3.349 Patienten. Studien mit einem „hohen Risiko der Verzerrung“ wurden ausgeschlossen. In dieser Analyse stellte Hill fest, dass Ivermectin keine statistisch signifikante Auswirkung auf die Überlebenszeit oder die Krankenhausaufenthalte zeigte und nur eine „grenzwertige signifikante Auswirkung auf die Dauer des Krankenhausaufenthalts im Vergleich zur Standardbehandlung“ hatte.

Es wurde kein signifikanter Effekt auf die klinische Erholungszeit festgestellt. Abschließend heißt es in dem Papier, dass die WHO „den Einsatz von Ivermectin nur im Rahmen klinischer Studien empfiehlt“. Seltsamerweise heißt es auch, dass „ein Netzwerk großer klinischer Studien im Gange ist, um die bisherigen Ergebnisse zu validieren“. Welche Ergebnisse könnten das sein? Sicherlich handelt es sich um positive Ergebnisse, denn sonst wäre ein Netz klinischer Studien kaum gerechtfertigt.

Positive Ivermectin-Studien werden weitgehend von der Veröffentlichung ausgeschlossen

Am 3. Dezember 2021 interviewte TrialSite News Dr. Tess Laurie (oben) zu ihren eigenen Ivermectin-Analysen und denen von Hill. Sie weist darauf hin, dass sie besorgt war, als sie die erste von Hill veröffentlichte Meta-Analyse sah, da die Schlussfolgerung nicht mit den Daten übereinstimmte. Der Rückgang der Todesfälle war signifikant, doch die Schlussfolgerung war abwertend.

Laurie wandte sich an Hill und bat ihn, ihr seine Schlussfolgerung zu erklären. Daraufhin erklärte er ihr, dass die Schlussfolgerung der Studie nicht von ihm stamme. Sie sei von seinem Auftraggeber – der WHO – verfasst worden. Laurie war schockiert, sagte sie, da dies für sie einen klaren Interessenkonflikt darstellte.

In dem Interview geht Laurie auch auf die allgemeinen Schwierigkeiten ein, die Forscher von Anfang an bei der Veröffentlichung von Arbeiten hatten, die Ivermectin unterstützen. Sie gibt zu, dass ihr eigenes Team die Vorteile heruntergespielt hat, indem es extrem konservative Analysen verwendete, um eine Veröffentlichung zu erreichen.

Es scheint, wenn man die Dinge beim Namen nennt, wird man nicht veröffentlicht, weil man beschuldigt werden könnte, zu viel zu sagen. Und wenn man es untertreibt, sagt man, es gäbe nicht genug Beweise, sagt Laurie.

Starke Beweise, die für Ivermectin sprechen

Laurie zufolge ist die Beweislage für Ivermectin bei der Behandlung von COVID-19 sehr gut. In einem früheren Interview ging sie auf eine Meta-Analyse von 13 Studien ein, die einen Rückgang der Todesfälle um 68 % ergab. Eine Folgeuntersuchung, die 15 Studien umfasste, ergab einen Rückgang der Todesfälle um 62 % bis 72 %.

Eine fünftägige Behandlung mit Ivermectin in einer Dosis von 12 mg pro Tag beschleunigte die Virusbeseitigung und verkürzte die Dauer der symptomatischen Erkrankung im Vergleich zu Placebo um drei Tage (9,7 Tage gegenüber 12,7 Tagen).

Eine Metaanalyse von Laurie und ihrem Team, die in der Juli-August-Ausgabe 2021 des American Journal of Therapeutics veröffentlicht wurde und 24 randomisierte kontrollierte Studien mit insgesamt 3.406 Teilnehmern umfasste, berichtete von einer Verringerung der Todesfälle zwischen 79 % und 91 %.

In einer im Februar 2021 veröffentlichten Studie wurde auch berichtet, dass eine fünftägige Behandlung mit Ivermectin in einer Dosis von 12 mg pro Tag die Virusbeseitigung beschleunigte und die Dauer der symptomatischen Erkrankung im Vergleich zu Placebo um drei Tage verkürzte (9,7 Tage gegenüber 12,7 Tagen).

Laurie zufolge liegt der besondere Nutzen von Ivermectin bei COVID-19 darin, dass es sowohl in der viralen Anfangsphase der Krankheit wirkt, wenn Virostatika erforderlich sind, als auch in der späteren Entzündungsphase, wenn die Viruslast abfällt und Entzündungshemmer notwendig werden.

Dr. Surya Kant, ein indischer Arzt, der ein Weißbuch über Ivermectin verfasst hat, behauptet, das Medikament reduziere die Replikation des SARS-CoV-2-Virus um das Tausendfache. Kants Papier veranlasste mehrere indische Provinzen, Ivermectin sowohl als Prophylaxe als auch zur Behandlung von COVID-19 im Sommer 2020 einzusetzen.

Afrika und Japan trotzen den Widrigkeiten mit Ivermectin

Auch Japan und Afrika haben mit Ivermectin den Widrigkeiten getrotzt. Wie NewsRescue Ende August 2021 berichtete, „sagte Melinda Gates, Co-Vorsitzende der Bill and Melinda Gates Foundation, eine Katastrophe für die Entwicklungsländer voraus, aber bisher lag sie völlig falsch, zumindest was Afrika betrifft.

Tatsächlich hat Afrika trotz seiner fast 1,4 Milliarden Einwohner eine der niedrigsten COVID-Fallzahlen und Todesraten der Welt, die Mitte Mai 2021 nur 4 % der weltweit gemeldeten Todesfälle ausmachte. Während die Medien Verwirrung vortäuschen, könnte Ivermectin durchaus die Erklärung für dieses Phänomen sein.

Eine Ende Dezember 2020 veröffentlichte Studie ergab, dass afrikanische Länder, die am African Program for Onchocerciasis Control (APOC) teilnahmen, wo zwischen 1995 und 2015 intensive Ivermectin-Massenkampagnen durchgeführt wurden, eine um 28 % niedrigere COVID-19-Sterblichkeit und eine um 8 % niedrigere Infektionsrate aufwiesen als Nicht-APOC-Länder, die nicht an der Ivermectin-Kampagne teilnahmen.

Die Hypothese, dass in einigen afrikanischen Ländern, in denen Ivermectin in großem Umfang eingesetzt wird, unbeabsichtigt eine massive Präventionskampagne gegen COVID-19 stattgefunden haben könnte, ist interessant, so die Autoren.

In ähnlicher Weise ist in Japan ein massiver Rückgang der Fälle zu verzeichnen, nachdem Ivermectin als Standardbehandlung gegen COVID eingeführt wurde. Am 3. November 2021 berichtete Free West Media:

Der Vorsitzende der Tokioter Ärztevereinigung trat im September im nationalen Fernsehen auf und forderte die Ärzte auf, Ivermectin einzusetzen, und sie hörten darauf. Etwas mehr als einen Monat später ist COVID-19 in Japan unter Kontrolle … Japan hatte sich sklavisch an alle Vorschriften der Big Pharma gehalten, einschließlich Quarantäne, Kontaktverfolgung, Maskierung, soziale Distanz, aber schließlich hatte die Pandemie das Land hart getroffen, nachdem es im Mai 2021 mit aggressiven Impfungen begonnen hatte.

Die Ergebnisse sahen zunächst gut aus, aber Mitte Juli begannen sie wieder zu steigen, und am 6. August erreichten die Fälle einen neuen Höchststand und stiegen weiter an. Am 13. August wurde die Behandlung mit Ivermectin zugelassen, und nach zwei Wochen begannen die Fälle zurückzugehen. Tatsächlich sind sie jetzt um 99 % gegenüber dem Höchststand zurückgegangen … In Japan können Ärzte es jetzt ohne Einschränkungen verschreiben, und die Menschen können es legal in Indien kaufen.

Ärzte drängen auf Akzeptanz von Ivermectin, um Leben zu retten

In den USA fordert die Frontline COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) die breite Einführung von Ivermectin, sowohl als Prophylaxe als auch zur Behandlung aller Phasen von COVID-19.

FLCCC-Präsident Dr. Pierre Kory, ehemaliger Professor für Medizin am St. Luke’s Aurora Medical Center in Milwaukee, Wisconsin, hat die Vorteile von Ivermectin vor einer Reihe von COVID-19-Gremien bezeugt, darunter dem Senatsausschuss für Innere Sicherheit und Regierungsangelegenheiten im Dezember 2020 und dem COVID-19-Behandlungsrichtlinien-Gremium der National Institutes of Health am 6. Januar 2021. Wie das FLCCC feststellt:

Die Daten zeigen, dass das Medikament Ivermectin in der Lage ist, COVID-19 vorzubeugen, bei Patienten mit frühen Symptomen das Fortschreiten der hyperinflammatorischen Phase der Krankheit zu verhindern und sogar die Genesung schwerkranker Patienten zu unterstützen. Dr. Kory sagte aus, dass Ivermectin tatsächlich ein „Wundermittel“ gegen COVID-19 ist, und forderte die medizinischen Behörden der Regierung auf, … dringend die neuesten Daten zu prüfen und dann Richtlinien für Ärzte, Krankenschwestern und Arzthelferinnen herauszugeben, damit sie Ivermectin gegen COVID-1919 verschreiben können …

… zahlreiche klinische Studien – darunter auch von Fachleuten begutachtete randomisierte kontrollierte Studien – haben gezeigt, dass Ivermectin bei der Prophylaxe, der Frühbehandlung und auch im Spätstadium der Erkrankung von großem Nutzen ist. Zusammengenommen … sind Dutzende von klinischen Studien aus der ganzen Welt aussagekräftig genug, um die klinische Wirksamkeit zuverlässig zu bewerten.

Eine einseitige Zusammenfassung der Ergebnisse klinischer Studien zu Ivermectin kann von der FLCCC-Website heruntergeladen werden. Ein umfassenderer, 31-seitiger Überblick über die Studiendaten wurde in der Zeitschrift Frontiers of Pharmacology veröffentlicht.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts ist die Zahl der Studien mit Ivermectin auf 71 gestiegen, darunter 31 randomisierte kontrollierte Studien. Eine Auflistung aller bisher durchgeführten Ivermectin-Studien mit Links zu den veröffentlichten Studien finden Sie auf c19Ivermectin.com.

Das COVID-19-Protokoll des FLCCC trug ursprünglich die Bezeichnung MATH+ (ein Akronym, das auf den Hauptkomponenten der Behandlung basiert), doch nach mehreren Überarbeitungen und Aktualisierungen ist das Protokoll für die Prophylaxe und die frühe ambulante Behandlung nun als I-MASK+24 bekannt, während die Krankenhausbehandlung aufgrund der Hinzufügung von Ivermectin in I-MATH+25 umbenannt wurde.

Die beiden Protokolle stehen auf der Website der FLCCC-Allianz in mehreren Sprachen zum Download bereit.

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Gesundheitsfürsorge

Wäre COVID-19 eine echte medizinische Krise und kein Vorwand für eine tyrannische Machtergreifung, hätte man den Ärzten erlaubt, ja sie ermutigt, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Ihre Erfolge wären dann überall verkündet worden. Zweifellos hätte Ivermectin in solchen Berichten eine große Rolle gespielt, da Ärzte auf der ganzen Welt seine Vorteile bescheinigt haben.

So ist es aber nicht gekommen, was uns zeigt, dass wir es nicht mit einer medizinischen Krise zu tun haben, die die Regierungen tatsächlich lösen wollen. Wie das FLCCC berichtet, wurden seine Mitglieder „bei ihren Versuchen, wissenschaftliche Informationen über Ivermectin auf Facebook und anderen sozialen Medien zu verbreiten, blockiert, wobei die Seiten des FLCCC wiederholt abgeschaltet wurden“.

Erfahrene Forscher wie Laurie können ihre Forschungsergebnisse nicht veröffentlichen, und das Wichtigste, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie über positive Ergebnisse bei der Verwendung von Ivermectin (und anderen gängigen Medikamenten) berichten. Seit fast zwei Jahren haben Ärzte und Wissenschaftler immer wieder gezeigt, dass wir die COVID-Epidemie unter Kontrolle bringen können, sogar mit neuen Varianten. Wir können die große Mehrheit vor schwerer Krankheit und Tod bewahren.

Dennoch weigern sich die „Behörden“ in den Regierungen, Aufsichtsbehörden und Gesundheitsbehörden zuzuhören und beharren darauf, dass es nur einen Weg nach vorn gibt – wir brauchen neuartige Gentransfer-Injektionen, die unsere Zellen dazu bringen, genau das Toxin auszustoßen, das COVID-19 so problematisch macht. Und wenn diese Spritzen nachweislich versagen, ist die Antwort, so sagen dieselben „Führer“, noch mehr Booster!

Wahnsinn ist, immer wieder dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Die gute Nachricht ist, dass Sie wählen können, auf wen Sie hören. Sie können auf führende medizinische Experten wie das FLCCC hören und deren Rat befolgen.

Quellen: