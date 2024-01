Verschwörungstheoretiker hatten recht mit Klimalockdowns

Bobbie Anne Flower Cox

Ich sage es nur ungern, aber das ist ein weiterer Sieg für die Verschwörungstheoretiker. Sie können ihre Alufolienhüte abnehmen und sich tief verbeugen. Wieder einmal ist eine ihrer ungeheuerlichen „Vorhersagen“ eingetroffen. Für alle, die mitzählen wollen: Das Ergebnis ist leider ziemlich einseitig. Ich glaube, es sieht so aus: Verschwörungstheoretiker = 1.000.000 Siege gegen Logik & Normalität = 0 Siege. Junge, Junge, ich wünschte, wir könnten auf der Skala „Logik & Normalität“ gewinnen!

Ich gebe zu, dass ich einen eher trockenen Sinn für Humor habe. Ich lasse oft Sarkasmus einfließen. Einige meiner Freunde sagen mir, dass sie nicht immer erkennen können, ob ich es ernst meine oder scherze. Deshalb denke ich, dass sich viele von Ihnen fragen werden: „Meint sie es ernst oder scherzt sie mit dem Titel ihres Artikels?“ Darauf antworte ich: Ich sage Ihnen, was ich weiß, und Sie entscheiden. (Sie wissen, wie sehr ich es liebe, kritisches Denken zu fördern)…

Gestern hat unsere unglückliche Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, ein REISEVERBOT für einen ganzen Bezirk verhängt. Sie haben richtig gelesen. Nein, keine Reiseempfehlung, sondern ein komplettes Reiseverbot! Das heißt, New Yorker dürfen in Erie County nirgendwo hinfahren. Wie nennt man das? Nun, wenn man in einer ländlichen oder sehr vorstädtischen Gegend lebt (und das ist der größte Teil des Staates New York), wo es nur eine Straße gibt, um von A nach B zu kommen, dann würde ich sagen, ein Synonym dafür ist „Lockdown“.

Und was war der Grund von Diktatorin Hochul, ich meine Gouverneurin Hochul, für diese Abriegelung von fast einer Million New Yorkern, die in Erie County leben? Wir werden sehen. Seid ihr bereit? Es sollte schneien! Für alle, die nicht in New York leben oder noch nie im Winter im Westen New Yorks waren: In diesem Teil unseres Staates schneit es viel. Oft. Und trotzdem meint die Gouverneurin (plötzlich, aus heiterem Himmel), dass alle, die dort leben, so unwissend sind, dass sie in ihren Häusern eingesperrt werden müssen, bis sie sagt, dass es sicher ist, dass sie wieder in die Welt hinaus können. Entweder das, oder sie testet dich nur, um zu sehen, wie weit sie mit ihren totalitären Wünschen gehen kann. Oder beides.

Für all die Kritiker an der Tastatur, die sich gerne einmischen und meine Worte verdrehen, möchte ich klarstellen, dass ich nicht den Wunsch einer Gouverneurin anprangere, Menschen nach einem Sturm in Sicherheit zu bringen. Das sage ich überhaupt nicht. Wenn sich eine Naturkatastrophe anbahnt, sollten die Menschen gewarnt werden, die Rettungsdienste sollten einsatzbereit sein und Hilfe sollte leicht zugänglich sein. Sollen wir die Menschen ermutigen, Vorräte anzulegen, zu Hause zu bleiben und sich zu verstecken? Auf jeden Fall! Den Menschen verbieten, ihre Häuser zu verlassen? AUF KEINEN FALL.

Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Sorge um die Sicherheit der New Yorker und dem Wunsch, die Menschen zu kontrollieren. Riesig.

Und tatsächlich verbot Hochul den Menschen, ihre Häuser zu verlassen, obwohl es NICHT schneite! Klingt das unglaublich? Ist es auch. Aber denken Sie daran, dass ich in meinem Artikel von letzter Woche den alten griechischen Philosophen Heraklit zitiert habe, der treffend sagte: „Die Wahrheit entzieht sich oft der Erkenntnis, weil sie gänzlich unglaublich ist“. Mit anderen Worten, wenn etwas so unglaublich ist, wird es oft als unwahr abgetan. Nun, hier ist, was Genossin Kathy gestern auf Twitter gepostet hat:

Sie schrieb noch einige Male über den Schnee und ihr Reiseverbot. Ich fand es ermutigend zu lesen, dass die meisten Kommentare, die sie erhielt, negative und logische Widerlegungen ihres Machtstrebens waren. Hier einige…

Wenn Sie sich ein wenig mit Fahrverboten beschäftigen, werden Sie feststellen, dass es hier in New York in der Vergangenheit Fahrverbote wegen großer Stürme gegeben hat. Diese werden jedoch von der lokalen Regierung (d.h. dem County Executive) verhängt, nachdem der Notstand ausgerufen wurde. Sie werden nicht vom Gouverneur verhängt, und sie werden auch nicht ohne Notstandserklärung verhängt.

Übrigens gilt das Reiseverbot für den größten Teil des Erie County bis heute. Überrascht das jemanden?

Sieht hier jemand den Zusammenhang zwischen der Überforderung der Regierung, ihrem Streben nach „zentralisierter“ Macht und ihrer Angstmacherei? Das ist genau das, was die Gouverneurin und ihr Gesundheitsministerium mit ihrer abscheulichen „Quarantänelager“-Verordnung getan haben, gegen die ich seit fast zwei Jahren vor Gericht kämpfe! Der Fall heißt Borrello gegen Hochul, und Sie können die Einzelheiten und die Geschichte des Falles hier nachlesen. Wenn Sie diese Punkte mit der vorliegenden Analyse verbinden, werden Sie feststellen, dass die Quarantänelager-Regelung versucht, den (gewählten) Richtern (in Übereinstimmung mit unserem Gesetz) die Macht zu nehmen, kranke, gefährliche Menschen vorübergehend unter Quarantäne zu stellen, und diese Macht auf nicht gewählte, landesweit tätige DOH-Angestellte und Beauftragte zu übertragen, die uns, dem Volk, gegenüber nicht rechenschaftspflichtig sind.

Die Gouverneurin und ihr Gesundheitsministerium hätten mit ihrem Quarantänelager die zentralisierte Kontrolle über 19 Millionen New Yorker, um sie zu zwingen, sich in ihren Häusern einzuschließen, oder sie (mithilfe der Polizei) zu zwingen, sich in ein Quarantänezentrum/-einrichtung/-lager (wählen Sie Ihren Namen) zu begeben, ohne jeglichen Beweis, dass sie krank sind, auf unbestimmte Zeit, ohne Verfahren, um ihre Freiheit wiederzuerlangen, und ohne erklärten Notstand! Der Angstfaktor, mit dem hier versucht wird, die autoritäre Machtergreifung zu rechtfertigen, ist die Todesdrohung… Wenn wir Menschen, die möglicherweise einer Krankheit ausgesetzt sind, nicht einsperren, könnten sie sterben. Ersetzen Sie „möglicherweise einer Krankheit ausgesetzt“ durch „unrein“. Woran denken Sie dabei?

Meine nächste Frage: Sehen Sie hier Ähnlichkeiten zu Hochuls wahrscheinlich illegaler Klimasperre? Ich sage „wahrscheinlich illegal“, weil ich die angebliche Rechtsgrundlage nicht finden konnte, auf die sie sich beruft, um Menschen das Fahren zu verbieten. Wenn Sie wissen, worauf sie sich stützt, zögern Sie bitte nicht, es unten im Kommentarbereich von Substack zu posten.

Bevor Sie Ihre eigenen Schlüsse ziehen, möchte ich noch einen letzten Punkt ansprechen. Im Dezember, einen Monat bevor Hochul das Reiseverbot für den Bezirk Erie verhängte, richtete der (demokratische) Bezirksbürgermeister Mark Poloncarz ein Online-Portal ein, auf dem die Einwohner überprüfen konnten, ob sie als „unentbehrliche Arbeitskräfte“ eingestuft und damit von künftigen Reiseverboten ausgenommen waren. Ach ja, und er hat sich bei der Erstellung der Liste mit seinen „Partnern“ in der Bundesregierung abgestimmt! Kommt euch das bekannt vor?

Erinnert ihr euch noch an Gouverneur Cuomos C19-Blockade („Nur 2 Wochen, um die Kurve abzuflachen“), die sich über Monate hinzog, und an all die „wichtigen Arbeiter“, die er ausnahm? Hier ist ein Artikel über Erie County’s neues Online-Portal, das zufällig gerade rechtzeitig zum Reiseverbot kommt: „Erie County’s new online portal will identify essential workers exempt from travel bans„.

So… nach all dem, ist es 1.000.000 zu 1… oder ist es 1.000.001 zu 0?