Versteckte Fronten: Geheimdienste und Attentate im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah

Von Khalil Nasrallah

In einer Strategie, bei der viel auf dem Spiel steht, zielt Israel mit seinen Attentaten auf Hisbollah-Führer darauf ab, die Moral zu stärken und Stärke zu zeigen. Gleichzeitig passt sich die Hisbollah an und verbessert ihre Geheimdienstinformationen, so dass der Konflikt in einem unerbittlichen Kreislauf von Überraschung und Gegenschlag verläuft.

Neben der Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah hat der Besatzungsstaat die Ermordung von libanesischen Widerstandsführern auf verschiedenen Ebenen intensiviert und insbesondere Feldkommandeure ins Visier genommen, die direkt an den Fronten beteiligt sind. Diese Morde sind Teil eines langjährigen Konflikts zwischen den beiden Seiten und nicht nur eine Reaktion auf die Ereignisse nach der Operation Al-Aqsa-Flut am 7. Oktober.

Die Beseitigung dieser Widerstandsführer wird von der Besatzungsmacht oft als bedeutender Erfolg dargestellt. Sie dient jedoch oft eher dazu, die Wahrnehmung innerhalb der Siedlergemeinschaft und des Sicherheitsapparats zu beeinflussen, als strategische Siege gegen die Hisbollah zu erzielen.

Geheimdienstgesteuerte Kriegsführung

Der laufende Krieg zwischen dem libanesischen Widerstand und der Besatzungsarmee unterscheidet sich grundlegend von herkömmlichen militärischen Konflikten. Der asymmetrische Charakter dieser Konfrontation erfordert ausgeklügelte nachrichtendienstliche Operationen und anpassungsfähige Strategien. Beide Seiten bauen ihre nachrichtendienstlichen Fähigkeiten kontinuierlich aus, um direkte militärische Einsätze zu unterstützen.

Im Südlibanon und im nördlichen besetzten Palästina ist die sicherheitspolitische Dimension des Konflikts offensichtlich. Der Widerstand hat seine Kenntnisse über die israelischen Stellungen deutlich verbessert, was den israelischen Geheimdienst überrascht und die Besatzungsarmee in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt hat.

Die jüngsten Morde an Schlüsselfiguren wie Abu Talib, dem Leiter der Nasr-Einheit, und Abu Naama, dem Anführer der Aziz-Einheit, zeigen die Komplexität des Konflikts.

Kommandeure an vorderster Front bleiben trotz strenger Sicherheitsmaßnahmen angreifbar. Ihr Tod stellt keinen bedeutenden Sieg dar, sondern ist eher ein taktisches Manöver im Rahmen des Krieges.

Hinzu kommt, dass die Sicherheitskonflikte während der militärischen Kriegsführung für beide Seiten und nicht nur für die Besatzungsarmee leichter werden.

Israels Ziele hinter den Attentaten

Die primären Ziele dieser Attentate gehen über die reine Beilegung von Streitigkeiten hinaus. Israelische Beamte haben in der Vergangenheit über die Effektivität der Angriffe auf die Führer des Widerstands debattiert, da sie erkannt haben, dass der Widerstand als System und nicht als einzelne Personen funktioniert.

Amit Saar, ehemaliger Leiter der Forschungsabteilung des israelischen Militärgeheimdienstes, betonte diesen Punkt und stellte fest, dass gezielte Tötungen den Kurs des Widerstands nicht grundlegend ändern.

Die Ermordung des Generalsekretärs der Allah-Partei, Abbas al-Moussawi, hat den Kurs der Hisbollah im Libanon nicht verändert, und es gibt Leute, die hinter ihm stehen, und die Konfrontation ist vorbei. Ebenso wie die Ermordung von palästinensischen Führern, ob militärisch oder politisch.

Auf die Frage, ob es möglich sei, den Hamas-Führer Yahya Sinwar zu ermorden, antwortete er: “Sollten wir ihn töten? Ich konzentriere mich nicht auf die Ermordung einer Person in einer Konfrontation mit einem System. Aber er könnte in jeder zukünftigen Schlacht ein Ziel sein.”

Was Saar, der nach der Operation Al-Aqsa-Flut zurücktrat, sagte, hilft, die Ziele der Attentate zu verstehen, die die Besatzungsarmee jetzt im Libanon durchführt.

Trotzdem verfolgt das israelische Sicherheitsestablishment diese Attentate aus mehreren Gründen, vor allem aus psychologischen Gründen, um die Moral des israelischen Militärs und der Öffentlichkeit zu stärken. Ein weiterer Grund ist der interne Wettbewerb, bei dem es darum geht, Erfolge innerhalb des Establishments zu demonstrieren.

Darüber hinaus sind diese Aktionen ein Ausgleich für die “defensive” Haltung der Besatzungstruppen, die es seit der Gründung der Besatzungsmacht im Jahr 1948 noch nie gegeben hat. Schließlich geht es auch darum, historische Rechnungen zu begleichen, indem führende Persönlichkeiten ins Visier genommen werden, die sich seit langem im Widerstand engagieren.

Anpassung und Aufklärung des Widerstands

Im Gegensatz zu den israelischen Darstellungen wurde der Widerstand, ob im Libanon oder im Gazastreifen, durch die Attentate nicht wesentlich beeinträchtigt. Vielmehr haben diese Ereignisse den Widerstand dazu veranlasst, seine Aufklärungsfähigkeiten zu verbessern. Viele der jüngsten Erfolge der Hisbollah gehen auf Informationen zurück, die nach dem 7. Oktober gesammelt wurden, und zeigen, dass sie in der Lage ist, sich anzupassen und wirksam zu reagieren.

Die öffentlichen Erklärungen stimmen mit den Einschätzungen hinter den Kulissen überein und zeigen, dass die Ermordung mehrerer Feldkommandeure den Widerstand nicht abgeschreckt hat. Vielmehr waren diese Verluste ein Katalysator für die Entwicklung von Operationen, insbesondere im Bereich der Nachrichtenbeschaffung.

Das Sammeln von Informationen über neue Punkte und Hauptquartiere erfordert umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen. Einigen Berichten zufolge bereitet diese nachrichtendienstliche Arbeit dem israelischen Sicherheitsapparat die größten Sorgen, da sie sich direkt auf die Bodenoperationen auswirkt.

Gezielte Attentate werden von den Israelis zwar als Erfolg gewertet, doch handelt es sich dabei oft nur um taktische Punkte in einem laufenden Konflikt. In der Zwischenzeit stärkt der Widerstand seine nachrichtendienstlichen und sicherheitspolitischen Fähigkeiten und unterhält mobile und feste Zielbanken.

Diese Dynamik wirkt sich auf die Operationen Israels aus, insbesondere in Szenarien, in denen sich die Zusammenstöße ausweiten könnten – etwas, das die Besatzungsarmee befürchtet.

Scharfe Vergeltung der Hisbollah

Bei der Untersuchung der Reaktion auf die Ermordung von Abu Naama, dem Kommandeur der im westlichen Sektor des Südlibanon operierenden Aziz-Einheit, werden mehrere strategische Überlegungen deutlich. Der Widerstand entschied sich für einen Vergeltungsschlag aus dem Ostsektor, insbesondere aus dem Gebiet der Nasr-Einheit, deren Kommandeur Abu Talib ebenfalls ermordet wurde. Mit dieser taktischen Entscheidung sollten dem Feind mehrere wichtige Botschaften übermittelt werden:

Erstens wurde die Besatzungsarmee durch die Reaktion der Hisbollah aus einem unerwarteten Gebiet überrascht, da sie einen Gegenschlag aus dem von der Aziz-Einheit kontrollierten Gebiet erwartete. Damit wurde deutlich, dass die Reaktionen des Widerstands nicht genau vorhergesehen werden konnten.

Zweitens wollte der Widerstand mit seiner Reaktion aus dem Gebiet der Nasr-Einheit deutlich machen, dass die Ermordung von Abu Talib und die anschließende Gegenaktion seine Operationen nicht beeinträchtigten. Auch die Ermordung von Abu Naama würde sich nicht auf die Operationen des Widerstands auswirken.

Die jüngsten Vergeltungsmaßnahmen für die Ermordung von Abu Naama und die Reaktion auf den Tod eines anderen Widerstandskämpfers in der Bekaa-Region haben gezeigt, wie widerstandsfähig der Widerstand ist. Insbesondere wurde zum ersten Mal seit 1973 ein technisches und elektronisches Fernaufklärungszentrum auf dem Berg Hermon in den besetzten syrischen Golanhöhen angegriffen.

Die Fähigkeiten des Widerstands sind nach wie vor robust und werden weiterentwickelt, um noch wirkungsvollere militärische und sicherheitspolitische Maßnahmen zu ergreifen. Er hat sich verpflichtet, bis zur Beendigung der Aggression im Gazastreifen weitere Unterstützungsmaßnahmen durchzuführen, sofern dies für notwendig erachtet wird.

Die Reaktion auf die Ermordung der Hisbollah-Führer zeigt, dass die Struktur und die Operationen der Hisbollah weitgehend unbeeinflusst bleiben. Ihre Aktionen, ob innerhalb des “Sicherheitsgürtels” im nördlichen besetzten Palästina oder in weiter entfernten Gebieten, die von ihren Angriffen betroffen sind, haben weiterhin Auswirkungen auf die Besatzungsarmee.

Dies zeigt sich sowohl in der gegenwärtigen Konfrontation als auch in potenziellen künftigen Konflikten, wie aus den Leistungen des israelischen Militärs und den Aussagen hochrangiger Offiziere, insbesondere ehemaliger Offiziere, hervorgeht.