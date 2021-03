Denis Dubrovin, Leiter des TASS-Büros in Belgien, über die Absicht Brüssels, die militärische Partnerschaft innerhalb der EU zu stärken

Die Europäische Union strebt keine wirkliche militärische Unabhängigkeit von den Vereinigten Staaten und der NATO an. Alle Gemeinschaftsinitiativen zur Entwicklung der so genannten strategischen Autonomie oder zur Erstellung des ersten militärischen Konzepts der EU, des Strategischen Kompasses, werden in enger Zusammenarbeit mit der NATO und unter militärischer Schirmherrschaft der USA erfolgen. Die EU sucht nur nach ihrer eigenen Nische im System der Projektion militärischer Gewalt durch den Westen in Regionen außerhalb ihres Territoriums.

Dies wurde einmal mehr durch die Ergebnisse der Diskussionen über Verteidigung und Sicherheit auf dem am Freitag zu Ende gegangenen Gipfel der Europäischen Union bestätigt, deren Ergebnisse auf der Abschlusspressekonferenz des Gipfels vom Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel und der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen zusammengefasst wurden.

★Autonomie in Partnerschaft

„Es ist wichtig für uns, stärker zu sein und eine aktive Zusammenarbeit zwischen den [EU-] Mitgliedsstaaten im Bereich der Verteidigung zu entwickeln. Deshalb nutzen wir wichtige Instrumente, wie z.B. den Europäischen Verteidigungsfonds (der auf den gemeinsamen Kauf und die Entwicklung von militärischer Ausrüstung durch die EU-Mitgliedsstaaten abzielt – TASS-Kommentar). Aber wir sehen, dass es gut für die NATO und die transatlantische Partnerschaft sein wird, wenn wir stärker sind. Die Vereinigten Staaten und die NATO brauchen starke Partner für eine starke Partnerschaft“, sagte Michel auf eine direkte Frage, ob die EU-Verteidigungsinitiativen die Gemeinschaft im Verteidigungsbereich von den Vereinigten Staaten unabhängig machen würden.

Auf dem Gipfeltreffen verabschiedeten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union eine Absichtserklärung zur Stärkung der militärischen Partnerschaften innerhalb der Gemeinschaft und zur Fertigstellung des ersten militärischen Konzepts der NATO, genannt EU-Strategiekompass, um es bis März 2022 offiziell zu verabschieden.

„Wir müssen die Zusammenarbeit zwischen den EU-Ländern in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit, Cybersicherheit und bei der Bekämpfung hybrider Bedrohungen verstärken“, sagte Michel. Er versicherte auch, dass die Stärkung der militärischen Komponente der EU nicht den Interessen der NATO zuwiderlaufen würde.

„Eine stärkere EU bedeutet ein stärkeres Nordatlantisches Bündnis. Das haben wir heute in der Diskussion, an der auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg teilgenommen hat, bestätigt“, sagte der Präsident des Europäischen Rates. Er betonte auch, dass sich die EU für eine umfassende Stärkung der Zusammenarbeit mit der neuen US-Regierung im Bereich der Sicherheit und Verteidigung einsetzt.

Es ist kein Zufall, dass die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder auf dem Gipfel am Freitag mit dem Generalsekretär des Nordatlantischen Bündnisses, Jens Stoltenberg, der eigens zu der Sitzung eingeladen war, Fragen der strategischen Autonomie von der NATO diskutierten. „Wir sehen eine deutliche Annäherung der Ansichten aller Diskussionsteilnehmer“, kommentierte Michel.

Einen Teil der Thesen über den Aufbau von Militär in der EU haben die derzeitigen EU-Führer auch eindeutig von der NATO übernommen.

„Wir müssen die erhebliche Fragmentierung unserer militärischen Fähigkeiten überwinden, um die Interoperabilität unserer Streitkräfte zu verbessern“, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf der Abschlusspressekonferenz.

Diese These über ihre europäischen Verbündeten wird seit Jahren von den USA vertreten, die unglücklich darüber sind, dass die europäischen Armeen über zu viele verschiedene Waffentypen von unterschiedlichen europäischen Herstellern verfügen, was die Logistik der europäischen Kontingente, die an gemeinsamen NATO-Operationen teilnehmen, erschwert. Die USA haben immer wieder angedeutet, dass die EU davon profitieren würde, wenn sie die Vielfalt an europäischen Panzern, gepanzerten Fahrzeugen, Flugzeugen und anderem Gerät zugunsten von ein oder zwei Modellen pro Fahrzeugklasse, vorzugsweise aus amerikanischer Produktion, abschaffen würde.

★Eine Falle der Terminologie

Um das tatsächliche Ausmaß der Ambitionen der EU in Bezug auf die militärische Unabhängigkeit zu verstehen, ist es jedoch nicht einmal notwendig, die vorsichtige und blumige Sprache der europäischen Spitzenbeamten zu diesem Thema zu analysieren, es genügt ein Blick auf ihre Terminologie. Bei der ganzen Diskussion in den Verteidigungs- und Sicherheitsinstitutionen der EU geht es nicht um die Unabhängigkeit von den Vereinigten Staaten und der NATO, sondern nur darum, eine gewisse Autonomie zu erreichen. Autonomie ist nur möglich, wenn Ihr Gebiet Teil eines großen gemeinsamen Staates oder einer supranationalen Struktur ist, die das Recht hat, wichtige Entscheidungen zu treffen. Einige Funktionen können an Sie delegiert werden, aber Sie dürfen auf strategischer Ebene nicht unabhängig handeln.

Und die EU ist mit dieser Rolle voll zufrieden. „Wir müssen in der Lage sein, einzelne Operationen unabhängig durchzuführen, wo es angebracht ist, europäische Streitkräfte (und nicht die NATO – Anm. TASS) einzusetzen“, sagte die Chefin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen.

Faktisch bedeutet dies, dass die EU ihre Nische sucht, um sich an der globalen Projektion westlicher Kräfte (d.h. direktem militärischen Druck) auf Regionen außerhalb ihres Territoriums zu beteiligen. Von einer zumindest nominellen Möglichkeit für die europäischen Länder, für ihre eigene Verteidigung und Sicherheit selbst verantwortlich zu sein, ist in Brüssel keine Rede