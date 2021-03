Krieg gegen Gott

Die letzte gelungene Revolution in der Geschichte der Menschheit ist die Revolution im Iran im Jahr 1979, die das von den Vereinigten Staaten von Amerika getragene Terrorregime des Schah stürzte und diesen und seine terroristischen Handlanger und Hintermänner aus dem Land jagte. Die anhaltende Feindschaft der terroristischen Supermacht gegen den Iran liegt in erster Linie in dieser unverzeihlichen Sünde begründet …

Natürlich geben sich die Handlanger und Anhängsel Washingtons, sprich die „westliche Wertegemeinschaft“ größte Mühe, in ihren „Informationen“ an diesem Land kein gutes