Sagt voraus, dass sich die Lage in den nächsten fünf Jahren noch verschlimmern wird

Jason Ditz

Während hochrangige Politiker die Entscheidung verteidigen, sich den USA bei den Angriffen auf den Jemen anzuschließen, hat der britische Verteidigungsminister Grant Shapps das Parlament über mögliche Kriege in den kommenden Jahren mit mehreren großen Nationen informiert, darunter Russland, China, Iran und Nordkorea.

Shapps bezeichnete die derzeitige Situation als „Vorkriegsphase“ und warnte davor, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre Kriege mit einem oder mehreren dieser Länder ausbrechen könnten. Großbritannien wäre natürlich direkt daran beteiligt.

Russland scheint von den vier Ländern am wahrscheinlichsten zu sein, da sich Großbritannien weiterhin in den Ukraine-Konflikt einmischt und kürzlich eine Aufstockung der militärischen Mittel ankündigte, um die Ukraine beim Kauf neuer Militärdrohnen zu unterstützen. Daraufhin hat Russland direkt gewarnt, dass die britische Entsendung von Truppen in die Ukraine einer Kriegserklärung gleichkäme.

In den letzten Jahren haben britische Beamte versucht, die Russen als direkte Bedrohung ihrer Interessen darzustellen, und in der Vergangenheit hat die Rivalität zwischen Großbritannien und Russland oft zu militärischen Konflikten geführt. Während des gesamten 19. Jahrhunderts gab es einen ständigen Konflikt zwischen dem britischen und dem russischen Reich, der als „Great Game“ bezeichnet wurde. Der umgangssprachliche Begriff „Jingoism“ (Hurrapatriotismus) geht auf ein britisches Music-Hall-Lied aus den 1870er Jahren zurück, das die britische Intervention gegen Russland in der Türkei unterstützte.

Großbritannien hat sich in den letzten Jahren auch mit dem Iran diplomatisch auseinandergesetzt, es war aber nicht beteiligt an direkten aktuellen Konflikten mit China oder Nordkorea. Es könnte sein, dass Shapps einfach Feindseligkeiten der USA voraussieht, in die Großbritannien schnell hineingezogen werden könnte.

Die Tatsache, dass Großbritannien immer dorthin geht, wo die USA hingehen, bedeutet, dass es wahrscheinlich eine britische Beteiligung geben wird, sollte es zu einem dieser Kriege mit amerikanischer Beteiligung kommen.

Obwohl amerikanische Regierungsvertreter vor dem Konfliktpotenzial mit einem oder allen diesen Ländern warnen, setzen sie die Kriege in der Regel nicht auf einen Fünfjahreszeitplan, und damit scheint Shapps anzudeuten, dass Großbritannien unter den NATO-Mitgliedern zu den kriegstreiberischen Mächten gehört.

Auffällig ist, dass Venezuela nicht auf der Liste steht, obwohl Großbritannien vor kurzem ein kleines Kriegsschiff vor der Küste Guyanas stationiert hat, um den Anspruch Guyanas auf umstrittenes, ölreiches Territorium geltend zu machen, ein Anspruch, der auf den historischen britischen Kolonialbestrebungen in der Region beruht.