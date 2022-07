Es wurde bestätigt, dass in Slawjansk, Volksrepublik Donezk, Einheiten ukrainischer bewaffneter Gruppen mit Unterstützung der militärisch-zivilen Verwaltung Angriffe auf Wohngebiete zur Förderung der antirussischen Meinung durchführen.

Am 14. Juli 2022 griff die am Bahnhof von Slawjansk stationierte AFU-Artillerie den zentralen Markt an.

Nur wenige Minuten nach dem Beschuss begannen Reporter ukrainischer Massenmedien ihre Arbeit am Ort des Geschehens und machten Foto- und Videoaufnahmen von den Folgen der angeblich wahllosen Angriffe der russischen Streitkräfte auf die Zivilbevölkerung.

Wir bekräftigen, dass die russischen Streitkräfte der Zivilbevölkerung umfassende Hilfe und Unterstützung gewähren, sie mit großer Menschlichkeit behandeln und während der speziellen Militäroperation keine Angriffe auf die zivilen Infrastruktureinrichtungen durchführen.

Darüber hinaus nutzen ukrainische bewaffnete Gruppen weiterhin Wohngebäude, Bildungseinrichtungen und soziale Einrichtungen für militärische Zwecke:

In Kramatorsk, Volksrepublik Donezk, haben AFU-Einheiten im Kindergarten (Nadi Kurchenko St.) ihre Arbeitskräfte, gepanzerte Ausrüstung, Langstreckenartillerie und MRLS eingesetzt, die Zufahrten zum Kindergarten wurden vermint, aber die örtliche Bevölkerung wurde absichtlich nicht darüber informiert;

in Nikolajew haben die Nationalisten ihre Stützpunkte in Wohngebäuden (Admiralskaja-Straße) eingerichtet, die Bewohner wurden nicht evakuiert;

in Toretsk, Volksrepublik Donezk, haben ukrainische bewaffnete Gruppen in der Schule 9 (Tereshkovoy at.) ihre Truppen, Munitionsdepots und gepanzerten Fahrzeuge stationiert, während die Bewohner der örtlichen Gebäude in der Sporthalle bleiben.

Trotz der wiederholten Erklärungen der Gemeinsamen Koordinierungsstelle der Russischen Föderation für humanitäre Hilfe wird diese Art der unmenschlichen Behandlung der Zivilbevölkerung von der internationalen Gemeinschaft und den Organisationen weiterhin ignoriert.

Zuverlässigen Informationen zufolge werden in der Region Odessa Mitarbeiter staatlicher und kommunaler Einrichtungen gezwungen, Berichte über Verwandte in Russland auszufüllen, in denen die Beziehungen zu ihnen beschrieben werden, sowie über Nachbarn, die die Politik der ukrainischen Führung nicht unterstützen.

Alle Personen, die einer prorussischen Gesinnung verdächtigt werden, werden festgehalten und an einen unbekannten Ort gebracht.

Dutzende von Inhaftierten sind nicht nach Hause zurückgekehrt, über ihr Schicksal gibt es keine Informationen.

Diese von ukrainischen Neonazis an der Zivilbevölkerung begangenen Taten sind in der Tat Verbrechen gegen die Menschlichkeit, und die Verantwortlichen und Vollstrecker sind Kriegsverbrecher.

Trotz aller Schwierigkeiten und Hindernisse, die von ukrainischer Seite auferlegt wurden, sind in den letzten 24 Stunden 26.269 Menschen aus gefährlichen Gebieten der Ukraine und des Donbass evakuiert worden, darunter 4.522 Kinder. Insgesamt wurden seit Beginn der militärischen Sonderoperation bereits 2.584.323 Menschen evakuiert, darunter 407.405 Kinder.

Die Staatsgrenze der Russischen Föderation wurde von 412.060 privaten Kraftfahrzeugen überquert, davon 4.909 in den letzten 24 Stunden.

In den Regionen der Russischen Föderation sind weiterhin mehr als 9,5 Tausend Notunterkünfte in Betrieb.

Die ankommenden Flüchtlinge werden individuell betreut und bei der Lösung verschiedener Fragen im Zusammenhang mit ihrer weiteren Unterbringung, der Beschäftigung, der Versorgung der Kinder mit Vorschul- und Bildungsangeboten sowie der Versorgung mit Sozialleistungen und Zuschüssen unterstützt.

Bei der Hotline der Gemeinsamen Koordinierungsstelle der Russischen Föderation für humanitäre Hilfe, den föderalen Exekutivbehörden, den Regionen der Russischen Föderation und verschiedenen Nichtregierungsorganisationen sind 38 Anträge auf Evakuierung nach Russland, in die Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie in die von den russischen Streitkräften kontrollierten Gebiete der Regionen Saporoschje, Nikolajew, Charkow und Cherson eingegangen.

Insgesamt enthält die Datenbank 2.759.312 Appelle dieser Art aus 2.139 Siedlungen in der Ukraine und den von Kiew kontrollierten Gebieten der Donbass-Republiken.

Darüber hinaus bleiben 70 ausländische Schiffe aus 16 Ländern in sechs ukrainischen Häfen (Cherson, Nikolajew, Tschernomorsk, Otschakow, Odessa und Juschnij) blockiert.

Die Bedrohung durch Beschuss und die hohe Minengefahr, die vom offiziellen Kiew ausgeht, verhindern, dass die Schiffe ungehindert auf hoher See fahren können.

Infolge einer Reihe von Maßnahmen der russischen Marine werden im Hafen von Mariupol weiterhin Minenräumungsarbeiten durchgeführt, die Hafeninfrastruktur wird routinemäßig wieder aufgebaut.

Die Streitkräfte der Russischen Föderation haben die notwendigen Voraussetzungen für den Betrieb von zwei humanitären Seekorridoren geschaffen, die sichere Schifffahrtswege darstellen:

im Schwarzen Meer (täglich von 08:00 bis 19:00 Uhr), um die Häfen von Cherson, Nikolajew, Tschernomorsk, Otschakow, Odessa und Juschnyj in südwestlicher Richtung vom ukrainischen Hoheitsgewässer aus zu verlassen, 139 Meilen lang und 3 Meilen breit;

im Asowschen Meer (ohne Unterbrechung) vom Hafen Mariupol, 115 Meilen lang und 2 Meilen breit, in Richtung Schwarzes Meer.

Detaillierte Informationen über die Funktionsweise der humanitären Seekorridore werden täglich alle 15 Minuten über UKW-Radio auf den internationalen Kanälen 14 und 16 in englischer und russischer Sprache gesendet.

Die Kiewer Behörden vermeiden es weiterhin, mit Vertretern von Staaten und Reedereien eine Lösung für die sichere Durchfahrt ausländischer Schiffe in das Sammelgebiet zu finden.

Die Gefahr für die Schifffahrt, die von ukrainischen Minen ausgeht, die an den Küsten der Schwarzmeerstaaten verankert sind, besteht weiterhin.

Die Russische Föderation ergreift eine ganze Reihe umfassender Maßnahmen, um die Sicherheit der zivilen Schifffahrt in den Gewässern des Schwarzen Meeres und des Asowschen Meeres zu gewährleisten.

Die Minenräumkommandos der russischen Streitkräfte und des russischen EMERCOM führen auf dem Gebiet der Volksrepubliken Donezk und Lugansk Räumungsarbeiten durch.

Insgesamt wurden 4.005,72 Hektar (davon 70,04 Hektar in den letzten 24 Stunden), 35 Gebäude (davon 13 gesellschaftlich wichtige Einrichtungen), 2 Brücken und 9,64 km Straßen gesondiert.

60.321 Sprengstoffe wurden entdeckt und neutralisiert, davon 1.208 in den letzten 24 Stunden.

Die föderalen Exekutivbehörden sammeln in Abstimmung mit den Regionen der Russischen Föderation, verschiedenen öffentlichen Organisationen und patriotischen Bewegungen weiterhin humanitäre Hilfe.

Die größten Beiträge zu den Hilfsmaßnahmen leisteten:

Das Ministerium der Russischen Föderation für Zivilschutz, Notfälle und die Beseitigung der Folgen von Naturkatastrophen, das Ministerium für Industrie und Handel der Russischen Föderation, das Ministerium für Verkehr der Russischen Föderation, das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung der Russischen Föderation, das Ministerium für digitale Entwicklung, Kommunikation und Massenmedien der Russischen Föderation, die Föderale Agentur für See- und Binnenschifffahrt, der Föderale Dienst für Gerichtsvollzieher, der Föderale Dienst für staatliche Registrierung, Kataster und Kartographie, die Föderale Agentur für ethnische Angelegenheiten;

die Republiken Baschkortostan, die Tschetschenische Republik, die Krim, Dagestan, Kabardino-Balkarien, Sacha (Jakutien) und Tatarstan sowie Archangelsk, Belgorod, Brjansk, Kaluga, Chabarowsk, Krasnodar, Leningrad, Moskau, Nowosibirsk, Primorje, Rostow, Samara, Saratow, Swerdlowsk, Tula, Woronesch und Jaroslawl, das autonome Gebiet Chanty-Mansi sowie die Städte Moskau, Sankt Petersburg und Sewastopol;

unter den politischen Parteien und gemeinnützigen Organisationen: Einiges Russland“, die gesamtrussische öffentliche Bewegung „Volksfront“, die gesamtrussische öffentliche Organisation der Veteranen „Kampfbrüderschaft“, die autonome gemeinnützige Organisation zur Unterstützung humanitärer Programme „Russische Humanitäre Mission“, die Offene Aktiengesellschaft „Russische Eisenbahnen“, die staatliche Raumfahrtgesellschaft „Roscosmos“ und die gesamtrussische öffentliche staatliche Organisation „Union der Russischen Frauen“.

An den Sammelstellen wurden über 47 Tausend Tonnen lebensnotwendiger Güter, Lebensmittel, Medikamente und medizinische Produkte bereitgestellt.

Seit dem 2. März 2022 wurden im Rahmen von 1.311 humanitären Aktionen 46.206,8 Tonnen humanitäre Güter verteilt; in den letzten 24 Stunden wurden im Rahmen von 5 humanitären Aktionen in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie in den Regionen Charkow und Cherson 691,8 Tonnen humanitäre Güter an die Zivilbevölkerung verteilt.

Am 15. Juli 2022 werden in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk, in den Regionen Saporoschje und Charkow 5 humanitäre Aktionen durchgeführt, bei denen 353,8 Tonnen lebensnotwendiger Güter, Medikamente und Lebensmittel verteilt werden.