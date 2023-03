Vertrag zeigt, wie das FBI große Mengen an Online-Daten kauft

Dies hat das FBI erst kürzlich zugegeben.

Wie aus einem Vertrag hervorgeht, war das FBI ein Kunde des privaten Unternehmens Team Cymru. Das Unternehmen sammelt NetFlow-Daten – ein Netzwerkprotokoll zum Sammeln von IP-Verkehrsinformationen und zur Überwachung des Netzwerkflusses – von Internetdienstleistern, um daraus Informationen über Bedrohungen zu gewinnen, und verkauft sie dann weiter.

Der Vertrag wurde dank eines von Motherboard gestellten Antrags auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA) bekannt, aus dem hervorgeht, dass die Cyber-Abteilung der Bundesbehörde „Zehntausende“ von Dollar ausgegeben hat, um an diese Daten zu gelangen.

Der Vertrag hatte einen Wert von 76.450 Dollar und wurde 2017 abgeschlossen.

NetFlow-Daten liefern Informationen über das Verkehrsaufkommen und den Verkehrsfluss in einem Netzwerk, z. B. über die Kommunikation von Servern untereinander. Dies ist etwas, das nur dem Eigentümer des Servers oder einem ISP bekannt ist – und dank der Verträge, die Unternehmen wie Team Cymru mit ISPs haben, auch dem FBI und anderen Käufern.

Team Cymru gibt offen zu, dass das Produkt, das es verkauft, den Datenverkehr über VPNs verfolgen kann, schreibt Motherboard. Das Unternehmen bietet auch Daten wie besuchte URLs und Cookies an, aber das interne FBI-Dokument, das den Deal beschreibt, sagt nicht, ob dies Teil des Pakets war.

„Kommerziell zur Verfügung gestellte Netzflussinformationen/Daten – 2 Monate Service“, heißt es in dem Dokument über den Kauf durch das FBI.

Das FBI ist nicht das einzige Unternehmen, das Interesse an NetFlow-Daten zeigt – auch das Militär ist daran interessiert, und laut einem Whistleblower, der sich mit seinen Informationen an Senator Ron Wyden wandte, ist einer der Kunden der Naval Criminal Investigative Service (NCIS) der Navy, eine zivile Bundesstrafverfolgungsbehörde.

Vor einigen Tagen sagte Wyden, dass er den Generalinspekteur des Justizministeriums gebeten habe, zu untersuchen, wie das FBI Metadaten kauft und nutzt, ebenfalls auf der Grundlage eines Whistleblower-Berichts, und nun sieht der Senator in Bezug auf die NetFlow-Daten einen weiteren Beweis dafür, dass das FBI Metadaten kauft, die in der Lage sind, „die von Amerikanern besuchten Websites sowie sensible Informationen zu zeigen, z. B. welchen Arzt eine Person aufsucht, ihre Religion oder welche Dating-Seiten sie nutzt.“

Und dafür, so Wyden in einer Erklärung, müsse das FBI erklären, welche Daten über den Browserverlauf der Amerikaner es kauft und warum.

„Es ist nicht akzeptabel, dass die Regierung die Gerichte umgeht, indem sie eine Kreditkarte benutzt, um private Informationen zu kaufen. Deshalb habe ich den Fourth Amendment is Not for Sale Act vorgeschlagen, um den Kauf dieser Art von privaten Daten zu verbieten“, schloss er.

Nach Angaben von Motherboard waren weder das FBI noch Team Cymru bereit, zu diesem Zeitpunkt einen Kommentar abzugeben.