Vertrauen Sie den zehn Mäusen für Ihre nächste COVID-Injektion?

Die Geschichte auf einen Blick

Am 11. September 2023 gab die US-Arzneimittelbehörde FDA bekannt, dass sie neu formulierte monovalente COVID-Impfungen von Pfizer und Moderna für den Herbst zur Verwendung bei Personen ab 12 Jahren zugelassen hat. Die Behörde hat außerdem eine Notfallzulassung (EUA) für die Verwendung der neu formulierten Impfungen bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis 11 Jahren erteilt

Die aktualisierten mRNA-Injektionen enthalten eine einzige modifizierte RNA, die der Omicron-Variante XBB.1.5. entsprechen soll, welche die meiste Zeit des Jahres 2023 die vorherrschende Variante in den USA war, die aber inzwischen durch andere Varianten ersetzt wurde. XBB.1.5 machte am 2. September 2023 nur 3,1 % der zirkulierenden Stämme aus

Den Behörden zufolge unterscheidet sich dieser Stamm so sehr von den Stämmen in den vorherigen Impfungen, dass sie jedem empfehlen, sich impfen zu lassen, unabhängig von der bisherigen COVID-Impfung

Da die Amerikaner die COVID-Auffrischungsimpfungen satt haben, haben die Bundesbehörden die neue Auffrischungsimpfung als „jährliche Impfung“ bezeichnet. Bestimmte Gruppen benötigen jedoch bis zu drei Dosen dieser neuen Impfung. Im Grunde wird also die gesamte Injektionsserie noch einmal von vorne begonnen

Pfizer testete die neu formulierte monovalente Impfung gegen XBB.1.5. nur an 10 Mäusen. Die Version von Moderna wurde an 50 Erwachsenen getestet, von denen einer aufgrund eines unerwünschten Ereignisses ärztlich behandelt werden musste, so dass das Verhältnis der potenziellen schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse bei 1 zu 50 liegt

Am 11. September 2023 gab die US-Arzneimittelbehörde FDA bekannt, dass sie die neu formulierten monovalenten COVID-Impfungen von Pfizer und Moderna für den Herbst zur Verwendung bei Personen ab 12 Jahren zugelassen hat. Aber lassen Sie sich nicht täuschen. Der Haftungsschutz des PREP-Gesetzes (Public Readiness and Emergency Preparedness) für die COVID-19-Impfstoffe bleibt bis zum 31. Dezember 2024 in Kraft.

Ob „zugelassen“ oder nicht, die Hersteller, Vertreiber und Anbieter, die die Impfungen verabreichen, können also weiterhin nicht für Verletzungen haftbar gemacht werden. Die Behörde hat außerdem eine Notfallzulassung (EUA) für die Verwendung der neu formulierten Impfstoffe bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis 11 Jahren erteilt.

Reformulierte Injektionen sind von Anfang an obsolet

Die aktualisierten mRNA-Injektionen enthalten eine einzige modifizierte RNA, die der Omicron-Variante XBB.1.5. entsprechen soll, die in den USA fast das ganze Jahr 2023 über die vorherrschende Variante war, die aber inzwischen durch andere Varianten ersetzt wurde.

Nach Angaben des Kardiologen Dr. Peter McCullough machte XBB.1.5 am 2. September 2023 nur noch 3,1 % der zirkulierenden Stämme aus und wird „voraussichtlich aussterben, wenn sich ein Amerikaner impfen lässt“.

Die derzeit vorherrschenden Stämme sind EG.5 und FL.1.5.1, und „es gibt keine randomisierten klinischen Studien, die zeigen, dass die XBB.1.5-Booster von Pfizer oder Moderna gegen diese neueren Stämme wirken“, so McCullough gegenüber The Defender.

Der Arzt und Biochemiker Dr. Robert Malone stimmt dem zu und fügt hinzu, dass sich die neueren Varianten offenbar noch weiter entwickelt haben, um dem Antikörperdruck zu entgehen, der durch die weltweit eingesetzten undichten „Impfstoffe“ ausgelöst wird.

Dr. Linda Wastila, Professorin für geriatrische Pharmakotherapie an der University of Maryland School of Pharmacy und Forschungsleiterin des Peter Lamy Center for Drug Therapy and Aging, kritisierte ebenfalls die Entscheidung, einen weiteren veralteten Booster auf den Markt zu bringen:

„Ich verstehe nicht, warum sich die Verantwortlichen im Gesundheitswesen und in der Politik für eine Auffrischungsimpfung einsetzen, die bereits überholt ist. Die zugelassenen und genehmigten Auffrischungsimpfungen sind wie Hunde, die ihrem Schwanz hinterherjagen – die milden Varianten, die sie zur Abschwächung schwerer Krankheiten beitragen sollen, sind bereits am Abklingen und werden bereits von der nächsten Generation milder, mutierter Viren überholt.“

Impfung wird als „Jahresimpfung“ umgestaltet, um der „Auffrischungsmüdigkeit“ entgegenzuwirken

Den Behörden zufolge unterscheidet sich dieser Stamm jedoch so stark von den Stämmen in den vorherigen Impfungen, dass sie jedem empfehlen, sich impfen zu lassen, unabhängig davon, ob man bereits eine COVID-Impfung erhalten hat oder nicht. Wenige Tage nach der Ankündigung der FDA warnte die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul die Bürger New Yorks, dass frühere Impfungen nicht gegen die kommende COVID-Welle helfen werden“.

„Es spielt keine Rolle, ob Sie bereits geimpft wurden. Trösten Sie sich nicht damit. Danke, dass Sie in der Vergangenheit geimpft wurden, aber das schützt Sie heute nicht. Sagen Sie allen: Verlassen Sie sich nicht auf die Tatsache, dass Sie in der Vergangenheit geimpft wurden, das wird Ihnen dieses Mal nicht helfen“ sagte sie während einer Pressekonferenz am 13. September 2023.

Was sie natürlich ausgelassen hat, ist, dass die neuen Impfungen Ihnen wahrscheinlich auch nicht helfen werden, und selbst wenn sie es tun, wird der Schutz, den Sie erhalten, innerhalb einer Handvoll Monate nachlassen und Sie noch anfälliger für Infektionen, Krankenhausaufenthalte und Tod machen, als Sie es vorher waren.

Bemerkenswerterweise verwenden sie dieselben falschen Geschichten wie beim ersten Mal, obwohl die Fakten jetzt für alle sichtbar auf dem Tisch liegen. Wir spekulieren nicht mehr, wenn wir sagen, dass die Spritzen unwirksam sind und mehr Schaden anrichten als nützen. Wir spekulieren nicht mehr, wenn wir sagen, dass sie Herzprobleme verursachen und die Immunfunktion beeinträchtigen – und dass diese Auswirkungen alles andere als selten sind.

Das alles ist in der wissenschaftlichen Literatur dokumentiert. Dennoch tun die Verantwortlichen in der Regierung so, als ob diese Daten nicht existieren würden, und ziehen die gleichen alten Argumente heran, die schon oft entkräftet wurden. Die Zeit wird zeigen, ob die Amerikaner dumm genug sind, ein zweites Mal auf die gleichen Lügen hereinzufallen.

Wie die New York Times berichtet, haben die Amerikaner im Großen und Ganzen die Nase voll von den COVID-Auffrischungsimpfungen, weshalb Bundesbeamte „davon Abstand genommen haben, die neue Formulierung als Auffrischungsimpfung für frühere Impfungen zu bezeichnen, und sie stattdessen als eine jährliche Immunisierungsmaßnahme ähnlich der Grippeimpfung dargestellt haben.“

Wahrscheinlich wird diese Taktik scheitern, denn die FDA hat bereits angekündigt, dass diese neue Impfung für bestimmte Altersgruppen mehrere Dosen erfordert, und man muss schon sehr naiv sein, um zu glauben, dass danach nicht noch mehr Auffrischungsimpfungen folgen werden.

Kinder im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren, die zuvor geimpft wurden, sollen beispielsweise zwei Dosen erhalten (je nach Marke), und nicht geimpfte Kinder in dieser Altersgruppe würden bis zu drei Dosen erhalten. Es wird also einfach die gesamte Impfserie noch einmal von vorne begonnen, allerdings in viel jüngeren Altersgruppen.

Die Tests von COVID-Impfungen waren alles andere als rigoros

Eine der ungeheuerlichsten Lügen ist vielleicht die Behauptung, dass die Schüsse rigorosen Tests am Menschen unterzogen wurden. Gemeint sind damit die im Jahr 2020 durchgeführten Humantests, bei denen es keine Kontrollgruppe gab. Sie zerstörten die Kontrollgruppe, indem sie allen die echte Spritze nur wenige Monate nach Beginn der Studie anboten.

Dennoch zeigen Daten, die im Rahmen von Anträgen auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA) veröffentlicht wurden, dass Pfizer in seinen Studien 158.000 verschiedene „Nebenwirkungen von besonderem Interesse“ dokumentiert hat, während es gleichzeitig behauptete, es gäbe keine Sicherheitsbedenken.

Aus den Dokumenten geht auch hervor, dass Pfizer in den ersten drei Monaten nach der Einführung der Impfung (Dezember 2020 bis Ende Februar 2021) 42.086 Berichte über unerwünschte Ereignisse, darunter 1.223 Todesfälle, erhalten hat. Der Schweinegrippeimpfstoff von 1976 wurde nach nur 25 Todesfällen zurückgezogen.

„Pfizer testete den neu formulierten monovalenten Impfstoff gegen XBB.1.5. nur an 10 Mäusen. Die Version von Moderna wurde an 50 Erwachsenen getestet, von denen einer aufgrund eines unerwünschten Ereignisses ärztlich behandelt werden musste, so dass das Verhältnis der potenziellen schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse bei 1 zu 50 liegt.“

Die darauf folgenden bivalenten Booster wurden nur an Mäusen getestet, was nichts über ihre Sicherheit aussagt. Außerdem wurde ihre Wirksamkeit allein anhand von Antikörpertitern gemessen, was nichts über die Wirksamkeit in der realen Welt aussagt. Dies galt sowohl für Pfizer als auch für Moderna.

Die neue Impfung von Pfizer wurde nur an Mäusen getestet

Was die brandneue, neu formulierte monovalente Impfung gegen XBB.1.5. betrifft, so wurden bei den Tests von Pfizer wiederum nur Mäuse untersucht – 10 Mäuse, um genau zu sein – während die Version von Moderna an 50 Erwachsenen getestet wurde.

Es wurde berichtet, dass die Studie 100 Teilnehmer umfasste, aber nur 50 von ihnen erhielten die monovalente XBB.1.5-Spritze, die jetzt eingeführt wird. Weitere 51 erhielten eine bivalente Spritze mit einer Mischung aus BA.4/5+XBB.1.5. Es gab also keine Kontrollgruppe.

Bei einer Person in der XBB.1.5-Behandlungsgruppe kam es Berichten zufolge zu einem schwerwiegenden unerwünschten Ereignis, was eine potenzielle Rate schwerwiegender unerwünschter Ereignisse von 1 zu 50 ergibt. Außerdem wurde nur über Nebenwirkungen berichtet, die innerhalb von 14 Tagen nach der Injektion auftraten, so dass wir keine Ahnung haben, wie schlimm es auf längere Sicht sein könnte. Wie in der New York Post vom 14. September 2023 berichtet:

„Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass bei einer von 50 Personen, die ein neues Medikament einnehmen, ein „medizinisch bedingtes unerwünschtes Ereignis“ auftritt und der Hersteller sich weigert, die genaue Art der Komplikation zu nennen – würden Sie es einnehmen? Und was wäre, wenn der theoretische Nutzen nur vorübergehend wäre, etwa drei Monate lang, und Ihre Anfälligkeit danach wieder auf den Ausgangswert zurückgeht? Und was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass die Food and Drug Administration das Medikament ohne jegliche Daten über die Ergebnisse beim Menschen zugelassen hat und dass die europäischen Aufsichtsbehörden es nicht allgemein empfehlen, wie es die Centers for Disease Control and Prevention tun? Das ist es, was wir über den neuen COVID-Impfstoff wissen, den die Regierung Biden für alle Amerikaner ab dem sechsten Lebensmonat nachdrücklich empfiehlt. Der Druck ist so groß, dass der ehemalige COVID-Koordinator des Weißen Hauses, Dr. Ashish Jha, und die Leiterin der CDC, Mandy Cohen, unbewiesene Behauptungen aufstellen, der neue Impfstoff reduziere die Zahl der Krankenhausaufenthalte und die Wahrscheinlichkeit, dass man COVID verbreitet. Für keine dieser Behauptungen gibt es auch nur den Hauch einer wissenschaftlichen Grundlage … Die Fragen im Zusammenhang mit dem neuen COVID-Impfstoff von Moderna, der diese Woche zugelassen wurde, sind noch nicht geklärt. Für die ebenfalls in dieser Woche zugelassene Version von Pfizer liegen ebenfalls keinerlei Wirksamkeitsdaten vor, und sie wurde auch nicht am Menschen getestet. Wir haben nur Daten über die Antikörperproduktion von 10 Mäusen. Die FDA oder Moderna (offen gesagt ist es manchmal schwer, den Unterschied zu erkennen) sollten offenlegen, was mit dem Patienten passiert ist, der den neuen Impfstoff genommen hat und bei dem eine Komplikation aufgetreten ist, die ärztliche Hilfe erforderte. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, dies zu erfahren.“

Was sagt die Wissenschaft dazu?

Der Artikel in der New York Post, verfasst von Dr. Marty Makary, einem Chirurgen und Forscher für öffentliche Ordnung an der Johns Hopkins University, und Dr. Tracy Beth Hoeg, einer Forscherin für Epidemiologie und öffentliche Gesundheit an der University of California, gibt einen Überblick über mehrere Studien und systematische Meta-Analysen, die in den letzten Jahren veröffentlicht wurden und die Aufnahmen zeigen:

Sie schützen nicht länger als ein paar Monate vor COVID und machen Sie anfälliger für Infektionen, Krankenhausaufenthalte und Tod, sobald der Schutz nachlässt

Sie übertreffen die natürliche Immunität nicht (tatsächlich scheint die natürliche Immunität einen besseren Schutz zu bieten)

Sie haben ein horrendes Sicherheitsprofil – das deutsche Paul-Ehrlich-Institut kam zu dem Schluss, dass die Impfung bei 1 von 5.000 Dosen zu schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen führt.32 Eine andere Studie schätzt, dass die Rate der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse bei 1 von 556 Empfängern liegen könnte.

Eine Risiko-Nutzen-Analyse von Makary und seinem Team, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, kam ebenfalls zu dem Schluss, dass die Auffrischungsimpfungen an den Colleges der Allgemeinheit schaden, da für jeden vermiedenen COVID-bedingten Krankenhausaufenthalt mindestens 18,5 Menschen verletzt werden und 1.430 bis 4.626 Fälle von Nebenwirkungen auftreten, die so problematisch sind, dass sie die täglichen Aktivitäten beeinträchtigen

Jährliche COVID-Impfungs-Empfehlung ist irrsinnig

In ihrem Kommentar zur unerklärlich laschen Haltung der US-Regierung gegenüber der Sicherheit schreiben Makary und Hoeg

„Wenn es nach dem Willen der Gesundheitsbehörden geht, wird ein gesunder 5-jähriger Junge im Laufe seines Lebens 72 COVID-Impfungen erhalten, wenn er eine durchschnittliche Lebenserwartung hat, wobei nach jeder Impfung das Risiko einer Myokarditis besteht. Unerklärlicherweise und unter Missachtung der Wissenschaft sagt die CDC, dass ein Kind auch dann die neue COVID-Impfung erhalten sollte, wenn es vor drei Wochen geimpft wurde. Zwei der besten Impfstoffexperten der FDA sind verschwunden. Dr. Marion Gruber, die Leiterin des FDA-Impfstoffbüros, und ihr stellvertretender Leiter, Dr. Philip Krause, verließen beide 2021 die Behörde aus Protest gegen den politischen Druck, Auffrischungsimpfungen für junge Menschen zu genehmigen. Seit dem Verlust dieser beiden Impfexperten sind die Impfstoffzulassungen der Behörde im Einklang mit einer allzu vertrauten Beziehung zwischen der Pharmaindustrie und dem Weißen Haus. Die Einführung eines neuen COVID-Impfstoffs ohne Daten zu den Ergebnissen beim Menschen ist eine Verhöhnung der wissenschaftlichen Methode und unseres Regulierungsverfahrens. Wozu gibt es eigentlich eine FDA, wenn Ärzte im Weißen Haus ein Medikament einfach für sicher erklären können, nachdem sie in privaten Treffen mit der Pharmaindustrie geheime Daten besprochen haben? Wenn die Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens nicht wollen, dass sich die enttäuschende Beteiligung der Amerikaner an der COVID-Auffrischungsimpfung wiederholt, sollten sie eine ordnungsgemäße klinische Studie verlangen, um den Nutzen für das amerikanische Volk zu belegen. Die Verantwortlichen des öffentlichen Gesundheitswesens können es sich nicht leisten, noch mehr Glaubwürdigkeit und Geld für Maßnahmen zu verschwenden, die wissenschaftlich nicht belegt sind.“

Unethische und unvertretbare Entscheidungen

Glücklicherweise ist der Widerstand gegen die Entscheidung der FDA, die neu formulierte COVID-Spritze ohne wissenschaftliche Unterstützung zu genehmigen und zuzulassen (im Rahmen der EUA), weit verbreitet und wächst. Wastila zum Beispiel kommentierte die Entscheidung der Behörde:

„Es ist unethisch, weiterhin mRNA-Impfstoffe für COVID-19 zu genehmigen und zuzulassen, wenn die Pandemie verschwunden ist. Es ist unethisch, diese Impfstoffe als sicher und wirksam anzupreisen, wenn klar ist, dass sie es nicht sind, und die Regierung ignoriert die Beweise, dass die Impfstoffe erheblichen Schaden anrichten können. Die Tatsache, dass diese Impfstoffe für Kinder zugelassen wurden, obwohl kein öffentlicher Gesundheitsnotstand mehr besteht, ist skrupellos … Sowohl Moderna als auch Pfizer haben es versäumt, die versprochenen Post-Marketing-Studien [zu früheren COVID-19-Impfstoffen] durchzuführen. Die Ergebnisse der Studien zur Sicherheit des bivalenten Impfstoffs bei schwangeren Frauen stehen noch aus; auch die Myokarditis-Studien bei Jugendlichen sind noch nicht abgeschlossen, und die meisten Ergebnisse wurden nicht mitgeteilt.“

Dr. Pierre Kory, Präsident und Chief Medical Officer der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC), gab eine ähnliche Erklärung ab:

„Es ist unverantwortlich, dass die Regierung diese Auffrischungsimpfung für 6 Monate alte Kinder empfiehlt, obwohl die FDA keine Daten darüber hat, wie Kinder betroffen sein könnten. Es besteht keine Notwendigkeit, gesunde Kinder gegen COVID-19 zu impfen. Ihnen eine ungetestete Auffrischungsimpfung zu verabreichen, widerspricht allem, wozu wir als Ärzte ausgebildet sind.“

Der kanadische Arzt Dr. William Makis stimmte dem zu:

„Es gibt keinen „COVID-19-Notfall“ für Kinder, daher gibt es keine legitime wissenschaftliche Grundlage für eine „Notfallzulassung“ einer neuen COVID-19-Auffrischungsimpfung in dieser Altersgruppe. Jeder Arzt, der Kindern jeden Alters noch COVID-19-mRNA-Impfstoffe verabreicht, begeht einen ärztlichen Kunstfehler.“

DNA-Kontamination bestätigt

Im April 2023 berichtete der Mikrobiologe Kevin McKernan, dass sein Team Promotoren des Affenvirus 40 (SV40) in den bivalenten mRNA-COVID-Spritzen von Pfizer und Moderna gefunden habe. SV40 steht seit Jahrzehnten im Verdacht, beim Menschen Krebs zu verursachen, so dass der Fund von SV40-Promotoren in den Impfungen eher schockierend war.

Aber das ist noch nicht alles. In den Fläschchen wurden auch DNA-Verunreinigungen gefunden, die das menschliche Genom verändern können. Bisher war man davon ausgegangen, dass die COVID-Spritzen nur RNA enthielten, doch mit Hilfe der Genomsequenzierung fand McKernan heraus, dass sie auch DNA-Fragmente enthielten, die eigentlich gar nicht vorhanden sein dürften. Die RNA wird im Grunde von der DNA kopiert oder „vervielfältigt“, und nur die RNA sollte im Endprodukt enthalten sein. Mehrere andere Labors haben McKernans Ergebnisse inzwischen bestätigt.

Am 13. September 2023 sagte der Professor der Universität von South Carolina, Phillip Buckhaults, vor dem Ad-hoc-Ausschuss für medizinische Angelegenheiten des Senats von South Carolina über das Ministerium für Gesundheit und Umweltkontrolle (DHEC) aus.

Seine Aussage ist in dem Video am Anfang dieses Artikels zu sehen. Buckhaults ist Molekularbiologe und Krebsgenetiker mit umfassender Erfahrung in der DNA-Sequenzierung, und auch er hat fremde DNA-Plasmide in den COVID-Aufnahmen gefunden.

In seiner Aussage erklärt er, warum und wie sich diese DNA-Verunreinigungen in Ihr Genom integrieren und die Funktion anderer Gene entweder langfristig oder dauerhaft stören können. Dieses Risiko ist seit Jahrzehnten bekannt, und eine mögliche Folge ist die Auslösung von Krebs.

Er betont, dass es wichtig ist, DNA von verschiedenen Geweben derjenigen zu sammeln und zu analysieren, die die COVID-Impfung erhalten haben – mindestens ein paar hundert Personen -, um festzustellen, ob eine genomische Integration stattfindet und welche Veränderungen auftreten.

Buckhaults erklärt auch, wie es überhaupt zu der DNA-Kontamination gekommen ist, und geht auf die Lockvogeltaktik ein, die dies ermöglicht hat. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die bei den klinischen Versuchen verwendeten Produkte und das kommerzielle Produkt nicht auf die gleiche Weise hergestellt wurden. Das kommerzielle Produkt züchtete modifizierte RNA unter Verwendung von DNA-Plasmiden und E. coli, und die DNA wurde nicht ordnungsgemäß herausgefiltert – ein klares Zeichen für schlechte Herstellungsprozesse.

Haben Sie die Impfung? Handeln Sie, um Ihre Gesundheit zu schützen

Wenn Sie bereits eine oder mehrere Impfungen erhalten haben und sich nun Sorgen um Ihre Gesundheit machen, was können Sie tun? Nun, in erster Linie sollten Sie nie wieder eine COVID-Auffrischungsimpfung, eine weitere mRNA-Gentherapie-Impfung oder einen regulären Impfstoff nehmen. Sie müssen den Angriff auf Ihr System beenden.

Wenn Sie Symptome entwickelt haben, die Sie vor der Impfung nicht hatten, würde ich Sie ermutigen, fachkundige Hilfe in Anspruch zu nehmen. Gegenwärtig scheint die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) eines der besten Behandlungsprotokolle für Verletzungen nach der Impfung zu haben. Es heißt I-RECOVER und kann unter covid19criticalcare.com heruntergeladen werden.46

Dr. Pierre Kory, der das FLCCC mitbegründet hat, ist dazu übergegangen, mehr oder weniger ausschließlich Impfgeschädigte zu behandeln. Weitere Informationen finden Sie unter DrPierreKory.com. Dr. Peter McCullough erforscht ebenfalls Behandlungen nach der Impfung, die Sie unter PeterMcCulloughMD.com finden können.

Der Weltgesundheitsrat hat auch Listen von Mitteln veröffentlicht, die helfen können, das Spike-Protein zu hemmen, zu neutralisieren und zu eliminieren, das nach Meinung der meisten Experten der Hauptverursacher ist. Ich habe diese in meinem Artikel aus dem Jahr 2021, „World Council for Health Reveals Spike Protein Detox„, vorgestellt.

Artikel als PDF

Quellen: