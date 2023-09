Die USA haben einen neuen Plan zur Zerstückelung des Landes entwickelt – Damaskus und seine Verbündeten müssen handeln

Syrien sieht sich mit einem erneuerten und neu erfundenen US-amerikanisch-israelischen Plan zur Zerstückelung des Landes konfrontiert, der sich auf Angehörige von Minderheitengruppen stützt, die “das Regime” so sehr geschützt hat: vor allem im Süden (Suweida) und im Nordosten (die Kurden am “Östlichen Euphrat”). Es ist zwingend notwendig geworden, diesem System entgegenzutreten. Die Last dafür sollte nicht nur auf den Schultern Syriens und seiner Armee ruhen, sondern auch auf denen der Staaten und paramilitärischen Komponenten der Achse des Widerstands. Die Bedrohung bedroht sie alle, ohne Ausnahme. Und sie müssen sich stets vor Augen halten, dass Syrien zu ihrem Schutz und wegen ihnen gekämpft hat.

Als die USA und ihre Auftraggeber in den Nachbarländern keine Gegenwehr spürten, wurden sie mutiger. Sie wandten sich gegen Syrien, sowohl durch tödliche Hungersanktionen als auch durch den Trick, Syrien wieder in den arabischen Schoß zu holen und Präsident Bashar al-Asad in einigen arabischen Hauptstädten willkommen zu heißen. Dies stellte sich als Teil einer List heraus, um Illusionen zu verkaufen, die Aufmerksamkeit abzulenken und Zeit zu gewinnen, um diesen Plan umzusetzen.

Es sind nicht nur einige drusische Bürger in Suweida, die hungern, um damit die Zerstörung der staatlichen Institutionen und den Aufstand gegen den Staat zu rechtfertigen. Das gesamte syrische Volk ist mit harten Lebensbedingungen konfrontiert, die verheerender sind als die im sanktionsgeplagten Irak unter Saddam Hussein. Es mangelt an Wasser, Treibstoff, Strom und Brot. Die Übernahme der riesigen Öl- und Gasvorkommen sowie der landwirtschaftlichen Reichtümer östlich des Euphrat durch die USA unter Mitwirkung der Syrischen Demokratischen Kräfte (FCS) sollte Teile des syrischen Volkes, die 12 Jahre lang für den Erhalt des Staates und seiner Einheit gekämpft haben, “revolutionieren” und sie dazu bringen, aus Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und auf der Suche nach Erlösung den Sturz des Regimes zu fordern.

Der Irak von Saddam Hussein war einer ähnlichen Hungerkampagne ausgesetzt, aber im Falle Syriens war sie noch gravierender. In den späteren Jahren des Embargos gegen den Irak wurde es nach wachsendem internationalem Druck durch die “Öl-für-Lebensmittel”-Regelung teilweise gelockert. Aber nichts dergleichen wurde oder wird auf Syrien angewandt. Das liegt daran, dass die meisten arabischen Regierungen den USA unterworfen sind, die die syrischen Öl- und Gasquellen beschlagnahmt, ihre Fördermengen gestohlen und die Versorgung des syrischen Volkes mit Lebensmitteln verhindert haben, die es früher in ausreichendem Maße brauchte.

Es ist ihnen nicht gelungen, Syrien aufzuteilen und das Regime zu stürzen, indem sie den bewaffneten politischen Islam einsetzten und Dutzende von Milliarden Dollar in dieses Unterfangen pumpten. Jetzt greifen sie zu “Plan B”, der Schaffung separater politisch und verwaltungstechnisch autonomer Zonen an den Rändern Syriens: Suweida und Deraa im Süden (als Schutzwall für Israel), im Nordosten unter kurdischer Führung und im Nordwesten unter türkischer Schirmherrschaft.

Diese mit Gewalt und Hunger erzwungenen autonomen Enklaven sollen sich mit Unterstützung der in speziellen Stützpunkten östlich des Euphrat stationierten US-Truppen zu unabhängigen Staaten entwickeln und als Schutzpuffer für Israel dienen. Ähnliche Stützpunkte könnten im Süden Syriens in Suweida und Deraa eingerichtet werden, um die Stützpunkte in Jordanien und in al-Tanaf am irakisch-syrisch-jordanischen Grenzübergang zu ergänzen und Damaskus und seine Armee vollständig von der Golanfront zu isolieren.

Die von drusischen Separatistengruppen angeführten Proteste gegen die sich verschlechternden Lebensbedingungen und die Korruption, bei denen syrische Flaggen abgefackelt und Regierungsgebäude geplündert wurden, waren nur die Spitze des Eisbergs des neu erfundenen US-israelischen Plans. Legitime Missstände werden ausgenutzt, um bösartige Ziele zu erreichen. Das Gleiche gilt für die Ereignisse östlich von Deir az-Zour und in den ländlichen Gebieten von Idlib und Aleppo.

Der Aufstand der Stämme im Nordosten gegen den US-Stützpunkt und seine SDF-Schützer war ein positiver Schritt. Aber er kam zu spät und war unzureichend. Er braucht die volle und offene Unterstützung der syrischen Armee, koste es, was es wolle. Das Verschweigen dieser Verschwörungen gemäß der Theorie der “strategischen Geduld” hat überhaupt erst zu dieser Situation geführt. Es hat das Gegenteil von dem bewirkt, was beabsichtigt war.

Es muss noch einmal betont werden, dass die Verantwortung für die Bekämpfung dieser Verschwörung nicht allein bei Syrien und seiner schwer angeschlagenen Armee liegt, die seit 12 Jahren für die Verteidigung des Landes kämpft und Zehntausende von Märtyrern verloren hat. Sie wird von allen Mitgliedern der Achse des Widerstands mitgetragen, vor allem vom Iran. Syrien zahlt den Preis für sein Bündnis mit dem Iran. Es wird ausgehungert, verarmt und zerstückelt, weil es sich weigert, dieses Bündnis aufzugeben. Das Gleiche gilt für seine russischen Verbündeten. Syrien hat sie wirtschaftlich geschützt, indem es sich weigerte, katarisches Gas nach Europa zu leiten. Dennoch weigern sie sich, dem Land Luftschutz oder Verteidigungsanlagen zur Verfügung zu stellen, um israelische Luftangriffe abzuwehren. Bislang wurden mehr als 300 Angriffe geflogen, zuletzt auf die Außenbezirke der syrischen Hauptstadt und ihre zivilen Flughäfen.

Ich kann unsere Brüder und Schwestern in Syrien nur auffordern, standhaft und nachsichtig zu sein. Aber ich fordere die syrischen Behörden und ihre staatlichen und paramilitärischen Verbündeten noch nachdrücklicher auf, schnell zu handeln, um diese Verschwörung mit allen verfügbaren Mitteln zu vereiteln, bevor es zu spät ist.