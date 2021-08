Vertrauliche Dokumente zeigen, dass Pfizer keine Impfungen für Mitarbeiter vorschreibt

breitbart.com: Interne Dokumente deuten darauf hin, dass der Arzneimittelhersteller Pfizer, der für einen der weltweit führenden Impfstoffe gegen das Coronavirus verantwortlich ist, keine Impfung seiner Mitarbeiter gegen das Coronavirus vorschreibt.

Bilder einer angeblich „vertraulichen“ Pfizer-Broschüre, die von Executive Vice President und Chief Human Resources Officer Payal Betcher verfasst wurde, deuten darauf hin, dass sich das Unternehmen dem Drängen von Präsident Joe Biden widersetzt hat, private Unternehmen zur Impfung zu verpflichten, und lediglich Tests für seine nicht geimpften Mitarbeiter verlangt.

„Bitte beachten Sie, dass Pfizer von Ihnen die Teilnahme an einem COVID-19 -Polymerase-Kettenreaktion (PCR)-Test verlangt, wenn Sie erklärt haben, nicht geimpft zu sein, sich weigern, Ihren Impfstatus anzugeben, oder wenn Sie eine medizinische oder religiöse Indikation haben“, heißt es in den Unterlagen.

Aus den Dokumenten geht auch hervor, dass sich über 80 Prozent der Mitarbeiter des Unternehmens für die Impfung entschieden haben, was darauf schließen lässt, dass etwas weniger als 20 Prozent der Pfizer-Belegschaft ungeimpft bleiben.

