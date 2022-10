„Vertrauliches Eigentum“: In den letzten 2 1/2 Jahren haben wird Eigentum und Freiheit verloren

Peter Koenig

Kürzlich hat eine Schweizer Online-Zeitung eine interessante Frage gestellt: „Was betrachten wir und wie würden wir „Eigentum“ auf einer persönlichen Basis beschreiben?“ Dies ist meine Antwort.

„Der Glaube an eine größere und bessere Zukunft ist einer der mächtigsten Feinde der gegenwärtigen Freiheit“. – Aldous Huxley, Autor des Romans „Schöne neue Welt“ von 1932, der heute als Visionär gilt.

Die Frage, was ist Eigentum und was ist Besitz, ergibt sich für mich aus einer philosophisch-menschlichen Analyse. Sie zeigt, dass Eigentum eng mit Freiheit verbunden ist. Es steht also in engem Zusammenhang mit „heute“, der Zeit, in der uns jeden Tag mehr von unserer Freiheit – und damit auch von unserem persönlichen Eigentum – genommen wird.

Lassen Sie uns zunächst einmal „Eigentum“ von „Besitz“ unterscheiden. Besitz ist das, was man sich aneignet: Haus, Auto, Fahrrad, Fernseher, usw.

Eigentum ist das, womit wir geboren werden. Das sind unser Körper, unsere Freiheit, die Freiheit des Denkens, der schriftlichen und mündlichen Meinungsäußerung, das Recht, sich frei zu bewegen, und das Recht auf Mitsprache in der Regierung, auf aktive Teilnahme an einer Demokratie oder zumindest an dem, was wir heute „Demokratie“ nennen.

Eine der wichtigsten Eigenschaften, die ich habe, wenn nicht die wichtigste, ist mein Körper. Das bedeutet, dass ich über meinen Körper entscheiden kann, dass ich entscheiden kann, was ich für meine Gesundheit tun will.

Es ist auch wichtig, dass wir über unser individuelles Einkommen, unser individuelles Geld entscheiden können. Das setzt Bargeld voraus. Kein digitales Geld, das von den Banken, den Behörden kontrolliert wird und je nach unserem Verhalten gesperrt oder sogar enteignet werden kann. Was ich erschaffe, ist mein Eigentum – das ich frei teilen kann, wenn ich mich dazu entscheide – nicht die Regierung oder eine andere „übergeordnete“ Instanz.

Die Digitalisierung basiert auf linearem Denken. Aber das Leben ist nicht linear, es ist dynamisch. Eine digitale Welt ist eine unnatürliche Welt. Sie zerstört unser Eigentum, ein dynamisches Leben führen zu können.

Die Einführung von digitalem Geld ist schlichtweg kriminell.

Die totale Digitalisierung, wie sie der „Great Reset“, die UN-Agenda 2030 und die „Vierte Industrielle Revolution“ des Weltwirtschaftsforums (WEF) anstreben, ist der Untergang der Menschheit. Kaum jemand, der die Konsequenzen sieht, wünscht sich eine elektronische Welt. Doch die jüngeren Generationen, die von den Mainstream-Medien rund um die Uhr einer Gehirnwäsche unterzogen werden, lassen sich noch immer von der kurzsichtigen Bequemlichkeit der digitalen Welt anstecken. Wir müssen sie wachrütteln.

Wir müssen uns auch vehement gegen den eigentlichen Motor der Digitalisierung stellen – die Ultrakurzwellen 5G. Damit wir nicht durch die totale Überwachung unser persönliches und gesellschaftliches Eigentum verlieren.

Die Ultrakurzwelle 5G – und bald 6G – treibt die 4. industrielle Revolution voran. Sie zerstört auch unsere körperliche und geistige Gesundheit. Die rund um den Globus gekauften Regierungen der gesamten 193 UN-Mitgliedsländer schauen zu, wie wir Menschen zerstört werden. Mit vorsätzlichen Lügen und Gehirnmanipulation wird unser Eigentum, unser Leben, unsere Menschlichkeit in Transhumanität umgewandelt.

Wie lange wird es noch dauern, bis eine Mehrheit aufwacht und STOPP schreit und handelt, um unsere Menschlichkeit, unser Leben, unser wertvollstes Gut zu retten? Unser souveränes Selbst.

Freiheit und persönliches Eigentum sind in den letzten 2 1/2 Jahren weitgehend verloren gegangen. Wenn auch noch nicht vollständig, so weisen doch alle Wege in diese Richtung – zu einer diktatorischen Weltregierung, mit Zensur, digitaler Überwachung, einer allumfassenden digitalen Identität. Wir müssen und wir werden es STOPPEN.

Wenn wir uns als Menschen weltweit nicht solidarisch und spirituell zusammentun, um in den nächsten acht Jahren die von einer kleinen globalen Finanzelite geplante Einbindung in eine vollkommen digitale Weltordnung – die UN-Agenda 2030 – zu verhindern, werden wir uns bald ohne individuelle, soziale, politische, kulturelle Souveränität und Autonomie wiederfinden.

Dies wäre die Erfüllung des „Great Reset“. Menschliche Individuen würden in eine gechippte transhumane Gesellschaft verwandelt, in der niemand mehr etwas besitzt – weder physisch noch geistig – und alle roboterhaft denken, von Algorithmen gesteuert werden – aber glücklich sind.

Uns droht der völlige Entzug der Freiheit, unseres persönlichen Eigentums. Das ist es, was auf uns zukommt, wenn wir nicht aus unserem bequemen Schlummer aufwachen und uns solidarisch und spirituell, ohne Hass – aber immer begleitet vom Licht – von diesem teuflischen Kult befreien, um unser persönliches Eigentum, unsere absolute menschliche Freiheit, mit der wir alle geboren wurden, wiederzuerlangen.

Es kann notwendig sein, das Leben in einer neuen Parallelgesellschaft zu schaffen.

Es erfordert Mut, damit zu beginnen.

Wir können es tun. Einmal begonnen, mit unserem positiven Geist und unserer Vision, kann die menschliche und gesellschaftliche Dynamik uns den Weg weisen.

Wir sind viele – „sie“ sind wenige.

„Sie“ haben Geld und Kapital. Wir haben die absolute Solidarität und Willenskraft, unsere Freiheit, unser körperliches und geistiges Eigentum wiederzuerlangen.

Peter Koenig ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang in der ganzen Welt tätig war. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist auch ein nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Instituts der Renmin Universität, Peking.