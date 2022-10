Schockierende Daten von V-Safe zeigen, dass schätzungsweise 1 Million Neuseeländer durch Covid-„Impfstoffe“ geschädigt wurden

V-Safe-Daten legen nahe, dass schätzungsweise 1 Million Neuseeländer durch Covid-„Impfstoffe“ geschädigt wurden

Nach monatelangem Rechtsstreit mit dem Informed Consent Action Network (ICAN) ordnete ein US-Gericht an, dass die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) bis Ende September die erste Serie von Daten aus über 19 Monaten vorlegen müssen, die von V-Safe-Teilnehmern während des Covid-19-Impfprogramms gesammelt wurden. Am 3. Oktober gab ICAN bekannt, dass es die CDC-Daten für die rund 10 Millionen v-safe-Nutzer erhalten hat:

Der erste Stapel von Daten, der 144 Millionen Zeilen mit Gesundheitseinträgen von v-safe-Nutzern enthält, wurde jetzt von ICAN beschafft und kann über eine benutzerfreundliche Schnittstelle durchsucht werden, an deren Erstellung ICAN rund um die Uhr gearbeitet hat … Sie … enthüllt schockierende Informationen, die die CDC dazu hätten veranlassen müssen, ihr Covid-19-Impfprogramm sofort einzustellen. Zu den zahlreichen alarmierenden Ergebnissen gehört, dass von den rund 10 Millionen Personen, die sich bei v-safe registriert und Daten eingereicht haben, 782.913 Personen, d. h. über 7,7 % der v-safe-Benutzer, ein gesundheitliches Ereignis hatten, das eine ärztliche Behandlung, einen Eingriff in der Notaufnahme und/oder einen Krankenhausaufenthalt erforderte. Mehr als 25 % hatten ein Ereignis, das sie dazu zwang, die Schule oder die Arbeit zu versäumen und/oder normale Aktivitäten zu verhindern.

Dr. Guy Hatchard bewertet, was die V-Safe-Beweise für hohe Raten von Impfschäden für das neuseeländische Meldesystem Centre for Adverse Reactions Monitoring („CARM“) bedeuten und wie sie genutzt werden können, um die tatsächliche Zahl der Covid-Impfschäden in Neuseeland zu ermitteln. Er geht der Frage nach, was dies im weiteren Kontext der „Pandemie“ und des Sozialpakts bedeutet – der impliziten Vereinbarung zwischen den Regierten und der Regierung, in der die Rechte und Pflichten beider Seiten definiert und begrenzt werden.

Von Dr. Guy Hatchard

Die Reaktion auf die Pandemie hat den Sozialpakt gebrochen

Der Sozialpakt ist eine Weiterentwicklung von Theorien, die den Aufklärungsphilosophen Locke, Hobbes und Rousseau zugeschrieben werden. Im modernen Kontext ist ein Sozialpakt eine stillschweigende Übereinkunft zwischen der Regierung und dem Volk sowie zwischen den Einzelnen über die Rollen und Verantwortlichkeiten, die jeder übernimmt. Ziel ist es, ein erfolgreiches und sicheres Zusammenleben zu gewährleisten und ein geordnetes und für beide Seiten erfüllendes Wachstum der Gesellschaft in Gegenwart und Zukunft zu gestalten.

Der Gesellschaftsvertrag beinhaltet die Vorstellung, dass unterschiedliche Meinungen, Ideen und Lebensstile friedlich nebeneinander bestehen können. Der Glaube, dass Einzelpersonen und die Regierung ihre Ideen und Vorschläge ohne Konflikte und Groll vernünftig miteinander diskutieren und verteidigen können. Es sei denn, es liegt die Absicht vor, Schaden anzurichten.

Der soziale Pakt wurde gebrochen, weil die Pandemiepolitik dem Einzelnen und der Gesellschaft Schaden zugefügt hat.

Die Rate der unerwünschten Wirkungen nach der Covid-mRNA-Impfung ist mehr als fünfzigmal so hoch wie bei allen früheren Impfstoffen. Die Covid-Impfung steht in engem Zusammenhang mit überhöhten Raten der Gesamtmortalität in Ländern auf der ganzen Welt. Die Normalisierung der medizinisch bedingten Sterblichkeit markiert das Ende des Sozialpakts.

Damit ist eines der beunruhigendsten Ergebnisse der Pandemiepolitik verbunden – die Verleugnung und Ablehnung der anerkannten Grundsätze der medizinischen Kausalität. Verdächtige Todesfälle in der Nähe von Impfungen wurden als „nicht verwandt“ oder „Ursache unbekannt“ bezeichnet, weil man a priori von der Sicherheit der Covid-Impfung ausging. Abgesehen von Todesfällen wurde eine Vielzahl schwerwiegender unerwünschter Wirkungen als „ohne Zusammenhang“ bezeichnet, da es keine zuverlässigen Beweise gab. Es kann nicht genug betont werden, wie besorgniserregend dies ist. Er gehört zu den großen Fehlern der Geschichte, bei denen offensichtliche Wahrheiten durch Zwang oder Propaganda umgestoßen wurden.

Die korrekte erste Reaktion hätte gemäß dem bestehenden Gesellschaftsvertrag eine vorsorgliche Impfpause sein müssen, gefolgt von einer weiteren Untersuchung, bei der Daten wie Impfstatus, Krankheitsart oder Todesursache und Alter gesammelt und analysiert werden. Dies wurde nur anhand von Daten durchgeführt, die freiwillig über Systeme für unerwünschte Ereignisse gemeldet wurden. In diesen Systemen werden unerwünschte Ereignisse in hohem Maße untererfasst. Nach Schätzungen von Medsafe erfasst CARM in Neuseeland nur 5 % der unerwünschten Ereignisse. Daher sind die Schlussfolgerungen der Analyse statistisch gesehen wertlos und verstoßen gegen die medizinische Ethik, die dem Sozialpakt zugrunde liegt.

Kürzlich veröffentlichte Daten der CDC zeigen, dass die Raten unerwünschter Impfstoffereignisse die historischen Hintergrundraten bei weitem übersteigen

Aufgrund einer zu geringen Zahl von Meldungen stellt CARM fest, dass nur eine von 180 Impfungen zu einem unerwünschten Ereignis führte und nur eine von 3500 Impfungen als schwerwiegend eingestuft wurde. Medsafe analysierte diese Zahlen und kam zu dem Schluss, dass diese Rate niedriger ist als die Rate ähnlicher historischer medizinischer Ereignisse in der Allgemeinbevölkerung. Daher kam Medsafe fälschlicherweise zu dem Schluss, dass sie nicht besorgniserregend seien.

Vor drei Tagen hat die CDC in den USA nach einem langwierigen Rechtsstreit die Rohdaten ihres Programms zur Überwachung unerwünschter Ereignisse (V-Safe) veröffentlicht. V-safe umfasst 10 Millionen Nutzer und ermöglicht die Meldung von unerwünschten Ereignissen über das Smartphone des Nutzers. Der Datensatz enthält unter anderem alarmierende Sicherheitssignale:

Mehr als 7,7 % der v-safe-Nutzer hatten ein gesundheitliches Ereignis, das ärztliche Hilfe, einen Eingriff in der Notaufnahme und/oder einen Krankenhausaufenthalt erforderte.

Über 25 % hatten ein Ereignis, das sie dazu zwang, die Schule oder die Arbeit zu versäumen und/oder normale Aktivitäten zu verhindern – ein Viertel aller Menschen, das ist enorm. Diese Raten sind mindestens 15 Mal höher als die im freiwilligen CARM-System in Neuseeland erfassten, wahrscheinlich sogar noch höher.

Im Hatchard-Bericht wird das Gesundheitsministerium seit über einem Jahr aufgefordert, eine Meldepflicht für unerwünschte Ereignisse einzuführen. Im Dezember 2021 antwortete mir Dr. Astrid Koornneef, Direktorin des Nationalen Immunisierungsprogramms, im Namen von Dr. Ashley Bloomfield wie folgt:

„Was Ihre Anmerkungen zur Meldung von Nebenwirkungen betrifft, so besteht der Zweck des derzeitigen passiven [freiwilligen] Überwachungssystems darin, die Kausalität für einzelne Fälle zuzuordnen, bei denen der Verdacht besteht, dass der Impfstoff eine Rolle gespielt haben könnte. Eine genaue Messung aller unerwünschten Ereignisse ist nicht erforderlich.

Die Daten von v-safe deuten darauf hin, dass bei einer obligatorischen CARM-Meldung fast eine Million unerwünschter Ereignisse nach einer mRNA-Impfung in Neuseeland erfasst worden wären. Diese Zahl stimmt mit der Schätzung überein, dass 5 % der unerwünschten Ereignisse bei CARM nicht gemeldet werden. Sie deutet darauf hin, dass die neuseeländische Bevölkerung im Anschluss an die Covid-Impfung vielfach schwer erkrankt und gestorben ist – Zahlen, die der Öffentlichkeit verborgen blieben, weil die Regierung sich weigerte, die unerwünschten Wirkungen vollständig zu erfassen.

Die V-safe-Daten liefern neue Beweise dafür, dass die beispiellosen Rekordraten der überhöhten Gesamtmortalität in Neuseeland (im Juli 35 % über dem historischen Niveau) mit der mRNA-Impfung zusammenhängen. Sie deuten auch darauf hin, dass die freiwillige Methode der Berichterstattung und die anschließenden Analysen und Schlussfolgerungen von Medsafe die Bevölkerung über die Sicherheit und Sterblichkeit von Covid-Impfstoffen getäuscht haben. Dies hat dazu geführt, dass viele Impfgeschädigte nicht wissen, dass ihr Gesundheitszustand mit der Impfung in Zusammenhang stehen könnte. Viele Familien sind sich nach wie vor nicht bewusst, dass der Tod eines Angehörigen die Folge einer Impfung gewesen sein könnte. Auch die Hausärzte wurden von der Regierung nicht ausreichend über die Risiken informiert.

Wir wurden im Unklaren gelassen, weil die Werbung der Regierung für die Sicherheit von Impfstoffen irreführend war und weil die Medsafe-Folgeuntersuchungen zur Sicherheit unzureichend waren. Hinzu kamen die übertriebenen Behauptungen über die Sicherheit des mRNA-Impfstoffs, die von Pfizer aufgestellt wurden, das während der Pandemie große Gewinne erzielte.

Die Auswirkungen auf das soziale Gefüge, das Ehrlichkeit und Verantwortlichkeit erwartet, lassen sich an einem Beispiel ermessen: Eine junge Frau, die wenige Minuten nach der mRNA-Impfung hier in Northland einen Schlaganfall erlitt, wurde von ihren Ärzten fälschlicherweise darüber informiert, dass dies auf ihr Übergewicht zurückzuführen sei – eine unwahrscheinliche Ursache.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ärzteschaft und die Regierung die Menschen täuschen und ihre Unschuld vortäuschen können, weil sie es versäumt haben, alle unerwünschten Ereignisse korrekt zu überwachen und zu untersuchen.

Die betrügerische Verwendung von Daten geht weiter. Am 30. September 2022 veröffentlichte das Gesundheitsministerium ein Dokument, in dem behauptet wurde, das mRNA-Impfprogramm habe Leben gerettet und die Gesundheitsergebnisse in Neuseeland verbessert. Dies geschah auf der Grundlage unzureichender und unvollständiger Daten, einschließlich der oben beschriebenen, und ohne Bezugnahme auf internationale Covid-19-Veröffentlichungen in anerkannten wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Die Behauptungen des Gesundheitsministeriums halten einer genauen Prüfung nicht stand.

Das Zeitalter des Social Engineering

Historisch gesehen gibt es immer wieder Phasen der Instabilität, wenn Regierungen versuchen, einseitig fragwürdige soziale Ideen oder schädliche Produkte, Verfahren oder Beschränkungen für Einzelpersonen, Teile der Bevölkerung oder das gesamte Volk einzuführen. Jahrhundert die Theorie der Eugenik, die schließlich zu den Vorstellungen der Nazis von rassischer Überlegenheit und Säuberung führte und auch heute noch als Grundlage für völkermörderische Konflikte dient.

In dem Maße, wie die Kontrolle über Informationen in all ihren Formen im digitalen Zeitalter zugenommen hat, haben auch die Möglichkeiten zugenommen, ganzen Bevölkerungen Ideen aufzuzwingen, insbesondere weil sich Reichtum und politische Macht weltweit in weniger Händen konzentriert haben. Die Pandemie hat die Ausübung dieser globalen Macht über das Leben des Einzelnen erleichtert.

In der Vorstellung einiger weniger ist eine einheitliche und universelle Befolgung neuartiger Ideen außerhalb der akzeptierten Normen des Gesellschaftsvertrags möglich geworden. Ein Zeitalter des Social Engineering ist angebrochen.

Sichere Gentechnik ist ein Hirngespinst

Während der Pandemie hat das Konzept der fehlerfreien Krankheitsvorbeugung durch Gentechnologie die Vorstellungskraft der Öffentlichkeit durch massive PR-Kampagnen beflügelt, die auch die Angst vor Krankheiten konzentrierten. Bei diesen aufwendigen Bemühungen arbeiten Regierungen, soziale und kulturelle Medien sowie das medizinische Establishment zusammen. Hinter den Kulissen bestimmen die kommerzielle Pharmalobby, Mega-Investmentfonds und futuristische globale Kontrollbewegungen den Dialog. Dies ist das Gegenteil des Sozialpakts.

Es ist ein bewährtes Prinzip der Genbearbeitung, dass es immer unerwartete Auswirkungen geben wird. Das liegt daran, dass Gene mehrere Funktionen erfüllen und in unterschiedlichen Kombinationen miteinander kooperieren, um verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Daher werden eingefügte genetische Anweisungen immer unerwartete und unerwünschte Auswirkungen in einem Organismus haben. Im Körper gibt es Billionen von Zellen, von denen jede eine DNA enthält, die sich in einem komplexen, mehrdimensionalen epigenetischen Geflecht aus Mikrobiologie, Organsystemen und dem Organismus als Ganzem ausdrückt. Wird die DNA oder ihre unmittelbare Verbindung mit der breiteren Physiologie durch die RNA verändert, besteht nicht nur das Risiko, sondern die Garantie für negative Auswirkungen auf die gesamte Physiologie und ihre Bestandteile.

Über einen Zeitraum von fast fünfzig Jahren haben Biotech-Träumer, Wissenschaftler und kommerzielle Interessen den Traum von einer fehlerfreien, neu gestalteten Genetik – das Konzept einer Superrasse – kultiviert. Die falsche Vorstellung, die Gentechnik könne Krankheiten ausrotten und das Leben verlängern, hat zu der Situation geführt, in der wir uns heute befinden. Experimentelle Eingriffe an ganzen Bevölkerungsgruppen wurden als notwendiger Schritt akzeptiert, um ein neues genetisches Zeitalter einzuläuten. Die vermeintlichen Vorteile wurden übertrieben und weithin bekannt gemacht, während die enormen Risiken bis auf wenige Ausnahmen bewusst verschwiegen wurden. Die Pandemie bot die Gelegenheit, dies im Eiltempo durchzusetzen.

Drei Jahre nach der Pandemie entwickelt sich der genetische Traum zu einem Albtraum, und der soziale Pakt liegt in Trümmern

Die akzeptierten Normen und Freiheiten des Gesellschaftsvertrags lösen sich im Chaos auf:

Kommunikation: Informationen und Ideen werden eingeschränkt. Berechtigte Fragen zur Sicherheit der mRNA-Impfung werden als Desinformation oder gar als Verrat bezeichnet. Medienplattformen können ohne Begründung geschlossen werden. Bankkonten von Personen, die unangenehme Fragen stellen, können geschlossen oder ihre Bewegungs- und Redefreiheit beschnitten werden. Die Finanzierung durch die Regierung kontrolliert die Berichterstattung der Mainstream-Medien.

Vielfältigkeit: Für nicht geimpfte Personen wurden besondere Beschränkungen verhängt, die eine Form der medizinischen Apartheid darstellen. In Neuseeland wurden bestimmte Bevölkerungsgruppen bevorzugt behandelt und ihnen Anreize zur mRNA-Impfung geboten, ohne sie über die Risiken aufzuklären.

Die Wissenschaft: Der akzeptierte Prozess wiederholter wissenschaftlicher Debatten, Tests und Veröffentlichungen zur Feststellung der Validität wurde eingeschränkt und auf Pro-Biotech-Medizin-Narrativen beschränkt. Dies hat dazu geführt, dass neue Medikamente und Impfstoffe im Eiltempo auf den Markt gebracht werden. Funktionsgewinne aus Experimenten wurden zurückerstattet.

Medizinische Ethik: Medizinische Experimente an ahnungslosen Bevölkerungsgruppen ohne informierte Zustimmung wurden normalisiert. Das Vertrauen in die Ärzteschaft hat einen historischen Tiefpunkt erreicht. Ärzte, die Fragen stellen, wurden zensiert.

Jugendschutz: Unglaublich, dass Studien, die ein erhöhtes Impfrisiko und ein geringes Risiko einer Covid-Infektion für junge Menschen belegen, als irrelevant abgetan werden.

Das ungeborene Kind: Die Bedeutung von Studien, die Reproduktionsrisiken wie geringe Spermienzahl und Menstruationsunregelmäßigkeiten sowie das Vorhandensein von Spike-Protein in den Fortpflanzungsorganen aufzeigen, wurde heruntergespielt. Kürzlich wurde Spike-Protein auch in der Muttermilch nachgewiesen. Erhöhte Raten von Totgeburten und Fehlgeburten wurden ignoriert oder verschwiegen.

Ältere und gefährdete Menschen: Rekordraten bei der Euthanasie in Ländern, in denen sie erlaubt ist, wie Australien und Kanada, wurden als Sieg gefeiert. Ärzte wurden ermutigt, Euthanasie immer häufiger und in größerem Umfang zu empfehlen, auch bei jüngeren oder weniger kranken Menschen.

Frische Luft und Wasser: Die vorgeschriebene Maskierung hat sich negativ auf die Atmungsorgane ausgewirkt. Die Zugabe von chemischen Zusätzen in die Wassersysteme wurde legitimiert.

Freizügigkeit: Ohne ausreichende Begründung wurden beispiellose Einschränkungen der Freizügigkeit von zu Hause und über die Grenzen hinweg normalisiert. Diese Beschränkungen sind denen repressiver Regime nachempfunden und umfassen die digitale Verfolgung und Überwachung.

Medizinische Zwangsbehandlungen: Zwangsimpfungen werden durch Gesetze gestützt, die die Einhaltung medizinischer Vorschriften erzwingen. Die Gesetze wurden nicht aus den Gesetzbüchern gestrichen. In einigen Fällen wurden sie sogar noch ausgeweitet. Ärzten in Kalifornien und andernorts drohen Geldstrafen, Berufsverbot und sogar Haftstrafen, wenn sie bestimmte genetische Eingriffe nicht empfehlen.

Beschäftigung: Hart erkämpfte Antidiskriminierungsrechte im Bereich der Beschäftigung wurden aufgehoben, sodass Arbeitgeber die medizinischen Entscheidungen ihrer Mitarbeiter kontrollieren und auf deren Gesundheitsdaten zugreifen können.

Bildung: In vielen Ländern wurde die Teilnahme am Bildungswesen auf allen Ebenen auf Schüler beschränkt, die sich an die Pandemiepolitik halten. Das Ergebnis sind geringere Bildungsabschlüsse und Rückschläge, wie die Vergrößerung der Klassen und die Verlängerung der Unterrichtszeiten. Die Zahl der Selbstmorde und Selbstverletzungen von Jugendlichen hat zugenommen.

Die Wirtschaft: Kleine Unternehmen wurden durch Schließungen geschädigt, und die Staatsverschuldung ist explodiert. Die Bedingungen des internationalen Handels haben sich zugunsten monopolistischer Megakonzerne verschoben.

Der Schaden für die Gesellschaft ist so groß, dass es Jahre dauern wird, bis sie sich vollständig erholt hat, aber sie wird nur dann eine Chance haben, wenn der riskanten Biotech-Medizin und den Experimenten sofort Einhalt geboten wird. Es ist inzwischen bekannt, dass die Raten der unerwünschten Wirkungen von Impfstoffen viel höher, längerfristig und schwerwiegender sind als zunächst angenommen. Covid-Impfprogramme sollten sofort gestoppt werden. Die Forschungsprotokolle sollten überarbeitet werden, um den neuen Daten in vollem Umfang Rechnung zu tragen. Alle Impfstoffverordnungen im öffentlichen und privaten Sektor sollten gestoppt werden.

Über den Autor

Der Neuseeländer Guy Hatchard, PhD, ist ein internationaler Verfechter der Lebensmittelsicherheit und der Naturmedizin. Er war früher leitender Angestellter bei Genetic ID, einem weltweit tätigen Labor für Lebensmittelsicherheitstests und -zertifizierung. Er hat Vorträge gehalten und Regierungen in Ländern auf der ganzen Welt bei Gesundheits- und Bildungsinitiativen beraten. Weitere Artikel von Hatchard finden Sie auf seiner Website The Hatchard Report HIER.