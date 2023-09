„Vertuschung und Verrat: Wie die CIA und hochrangige Beamte uns über die wahren Ursprünge von COVID-19 belogen!“

Whistleblower der CIA deckt Vertuschung der Covid-Herkunft durch die Agentur auf

Ein CIA-Whistleblower behauptet, dass die Agentur Versuche unternommen hat, die Herkunft von COVID-19 zu verschleiern.

Laut diesem Insider manipulierte die CIA Untersuchungen zur Covid-Herkunft. Der Whistleblower hat diese Vorwürfe vor verschiedenen Kongressausschüssen detailliert dargelegt. Er behauptet, die CIA habe sich aktiv darum bemüht, Untersuchungen von der These abzulenken, dass Covid aus dem Wuhan Institute of Virology stammen könnte.

In Briefen des Vorsitzenden des Coronavirus-Unterausschusses des Repräsentantenhauses, Brad Wenstrup (R-OH), und des Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, Mike Turner (R-OH), wurden diese Anschuldigungen publik gemacht. Diese Briefe besagen, dass die CIA Ermittler finanziell motiviert haben soll, um von Anschuldigungen gegen Dr. Anthony Fauci und das Wuhan-Labor abzulenken.

In einem weiteren Schreiben an CIA-Direktor William Burns und den ehemaligen Chief Operating Officer der CIA, Andrew Makridis, beleuchten die führenden Republikaner des Repräsentantenhauses das mutmaßliche Vorgehen der CIA bezüglich der Herkunft von Covid.

In ihrem Brief an Burns legen Wenstrup und Turner dar:

„Der Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic und der House Permanent Select Committee on Intelligence haben besorgniserregende Aussagen von Whistleblowern erhalten, die die CIA-Ermittlungen zur Covid-Herkunft betreffen. Ein langjähriger, hochrangiger Agentenmitarbeiter hat Informationen über die Analyse der Agentur zum Covid-Ursprung geliefert.“

Laut dem Whistleblower, dessen Identität geheim bleibt, hat die CIA „erhebliche finanzielle Anreize“ für Mitglieder eines COVID-19-Untersuchungsteams bereitgestellt, um ihre Ansichten über den Ursprung des Virus zu ändern. Ursprünglich neigten sechs von sieben Teammitgliedern dazu, das Wuhan-Labor als Quelle des Virus zu betrachten. Nach den Angaben des Whistleblowers kamen am Ende jedoch sechs Mitglieder zu dem Schluss, dass es nur eine geringe Wahrscheinlichkeit gibt, dass COVID-19 aus diesem Labor stammt. Er behauptet, diese sechs Mitglieder hätten von der CIA hohe Summen angeboten bekommen, um ihre Schlussfolgerungen zu ändern.

Wenstrup und Turner fordern von der CIA die Herausgabe aller relevanten Unterlagen bis zum 26. September 2023 und bestehen auf einer gründlichen Untersuchung.

Alle Dokumente und Mitteilungen bezüglich der Einrichtung aller Iterationen des/der COVID Discovery Teams;

Alle Dokumente und Mitteilungen zwischen oder unter den Mitgliedern aller Iterationen der COVID-Discovery-Teams über die Entstehung von COVID-19;

Alle Dokumente und Mitteilungen zwischen den Mitgliedern aller Iterationen des/der COVID-Discovery-Teams und anderen Mitarbeitern oder Auftragnehmern der Agentur bezüglich der Ursprünge von COVID-19;

Alle Dokumente und Mitteilungen zwischen Mitgliedern aller Iterationen des COVID-Discovery-Teams und Mitarbeitern oder Auftragnehmern anderer Bundesbehörden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das US-Außenministerium, das Federal Bureau of Investigation, das US-Gesundheitsministerium (einschließlich der National Institutes of Health und des National Institute of Allergy and Infectious Diseases) und das US-Energieministerium in Bezug auf die Ursprünge von COVID-19; und

alle Dokumente und Mitteilungen über die Gehaltsentwicklung, einschließlich der Gewährung jeglicher Art von finanziellen oder leistungsbezogenen Anreizen/finanziellen Boni an Mitglieder aller Iterationen des COVID-Entdeckungsteams.

Ein separates Schreiben wurde an den ehemaligen COO der CIA, Makridis, gesandt.

Laut dem Informanten spielte Makridis eine entscheidende Rolle bei der Bildung des Teams und dessen letztendlicher Schlussfolgerung.

Die Ermittler des Repräsentantenhauses reagierten auf diese Vorwürfe und forderten Makridis auf, am 26. September 2023 an einem „freiwilligen transkribierten Interview“ teilzunehmen.

„Das Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic (Select Subcommittee) und das House Permanent Select Committee on Intelligence (HPSCI) (gemeinsam ‚die Komitees‘) haben besorgniserregende Aussagen eines Whistleblowers über die Untersuchung der Central Intelligence Agency (CIA) bezüglich der Ursprünge von COVID-19 erhalten“, so das Schreiben an Makridis.

„Insbesondere wies der Whistleblower die Ausschüsse auf ein von der CIA geleitetes COVID Discovery Team hin, in dem Sie eine zentrale Rolle bei der Bildung und der letztendlichen Schlussfolgerung spielten, dass die CIA nicht in der Lage sei, den Ursprung von COVID-19 zu bestimmen.“

Diese neuen Informationen bestätigen die Anschuldigungen des ehemaligen leitenden Mitarbeiters der EcoHealth Alliance und Whistleblowers Andrew Huff.

EcoHealth Alliance ist eine gemeinnützige NGO, die an verschiedenen Programmen zur globalen Gesundheit und Pandemieprävention beteiligt ist.

Dr. Huff, ehemaliger Vizepräsident von EcoHealth, ist ein Armee-Veteran und Autor des Buches „Die Wahrheit über Wuhan: Wie ich die größte Lüge der Geschichte aufdeckte“.

Huff berichtete direkt an Dr. Peter Daszak von der EcoHealth Alliance.

Daszak ist jener umstrittene Arzt, der die riskanten Experimente im Wuhan-Forschungslabor in China mit US-Steuergeldern finanzierte, die von Dr. Fauci genehmigt wurden.

Huff behauptet, die Regierung unter dem demokratischen Präsidenten Joe Biden versuche, die Herkunft von COVID-19 zu vertuschen, weil sowohl Dr. Fauci als auch die US-Regierung die gefährliche Gain-of-Function-Forschung in Wuhan finanziell unterstützten.

Im September 2022 übergab Huff dem US-Senat und dem Kongress einen Bericht über den Ursprung von SARS-CoV-2, dem Virusstamm, der COVID-19 verursacht.

Er präsentierte Beweise dafür, dass das Virus in einem Labor in Wuhan erschaffen wurde.

Huff reichte das Schreiben und die Beweise unter Eid ein.