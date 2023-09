Zelensky droht unverhohlen damit, Europa zu destabilisieren, wenn der Waffenzufluss eingeschränkt wird

Von Tyler Durden

Wie von einer Reihe unabhängiger geopolitischer Kommentatoren, darunter auch von uns, vorhergesagt, wird die sich abzeichnende offizielle Darstellung der Gründe für das Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive darin bestehen, fälschlicherweise zu behaupten, der Westen habe nicht rechtzeitig “genug” Waffen geliefert. Trotz der buchstäblich zig Milliarden Dollar der US-Steuerzahler, die in rekordverdächtigem Tempo und Umfang in die Kriegsanstrengungen Kiews geflossen sind, werden die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten “schuld” sein – oder zumindest wird sich dies als Sichtweise und Darstellung der ukrainischen Regierung verfestigen (und dann von Zelenskys eingefleischten Falkenanhängern nachgeplappert werden).

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij hat dies in dieser Woche zu einem der Hauptgesprächsthemen gemacht, indem er dem CNN-Sender Fareed Zakaria am Sonntag sagte, sein Land habe mit der Gegenoffensive “zu lange gewartet”. Der Grund dafür? Er macht den Westen dafür verantwortlich, dass seine Militärführer so lange auf die notwendigen Waffen und Ausrüstungen warten mussten.

“Wir – sehen Sie, wir haben zu lange gewartet. Das ist wahr. Nein, ich bin den Partnern dankbar, den Vereinigten Staaten, der EU und anderen Partnern”, sagte Zelensky. “Ich bin Präsident Biden und dem Kongress sehr dankbar, aber wir müssen verstehen: Wir haben zu lange gewartet, sie haben Minen gelegt.“

“Dann, wenn wir aus der Sicht unserer Partner bereit waren, weil die Entscheidung, uns zum Beispiel Bradley [Kampffahrzeuge] und andere Arten von Waffen zu geben, die Entscheidung, es bedeutet nicht das Ergebnis.” Und The Hill unterstreicht seine Äußerungen: “Zelensky merkte an, dass die Ukraine die ihr versprochenen Waffen nicht sofort erhält, nachdem sie von den Verbündeten angekündigt wurden.” Es ist nicht das erste Mal, dass Zelensky die Langsamkeit der Lieferungen und der Ausbildung durch seine westlichen Sponsoren verantwortlich macht. Doch hinter den Kulissen haben seine westlichen Gönner ihm vorgeworfen, “undankbar” zu sein.

Ende März sagte Zelensky auf die Frage nach den Gründen für die Verzögerung der Gegenoffensive, er könne “noch nicht beginnen”, da er nicht in der Lage sei, “unsere tapferen Soldaten ohne Panzer, Artillerie und Langstreckenraketen an die Front zu schicken”. Und im Mai bekräftigte er: “Wir können mit dem, was wir haben, vorrücken, und ich glaube, wir können erfolgreich sein, aber wir werden viele Menschen verlieren, und das halte ich für inakzeptabel.” Er fügte damals hinzu: “Wir müssen abwarten, wir brauchen ein bisschen mehr Zeit“. Die Offensive begann dann mit Verspätung im Juni mit voller Wucht.

In einem weiteren Interview, das diese Woche mit US-Medien veröffentlicht wurde, führte Zelensky dieses Thema der “Schuldzuweisung an den Westen” noch weiter aus. In einem Interview mit dem Economist sprach er eine kaum verhüllte Drohung an die Länder aus, die eine Kürzung der Hilfe in Erwägung ziehen, und warnte, dass “Millionen ukrainischer Flüchtlinge in europäischen Ländern” den Westen destabilisieren könnten.

Das Interview mit dem Economist, das diese Woche veröffentlicht wurde, fasst Zelenskys Worte wie folgt zusammen:

Die Kürzung der Hilfe für die Ukraine würde den Krieg nur verlängern, argumentiert Zelensky. Und es würde den Westen in seinem eigenen Hinterhof in Gefahr bringen. Es lässt sich nicht vorhersagen, wie die Millionen ukrainischer Flüchtlinge in europäischen Ländern darauf reagieren würden, dass ihr Land im Stich gelassen wird. Die Ukrainer haben sich im Allgemeinen “gut benommen” und sind denen, die sie aufgenommen haben, “sehr dankbar”. Sie werden diese Großzügigkeit nicht vergessen. Es wäre jedoch keine “gute Geschichte” für Europa, wenn es diese Menschen “in die Enge treiben” würde.

Einige Online-Kommentatoren nahmen seine überraschend offene und aggressiv anklagende Rhetorik zur Kenntnis und meinten, er scheine Europa mit Terrorismus zu drohen, wenn die Ukraine ihren Willen nicht bekomme.

“Verstehe ich das richtig oder droht Zelenskyy den europäischen Ländern tatsächlich mit Terrorismus, wenn sie nicht die von ihm gewünschten Waffen an die Ukraine liefern?” reagierte Arnaud Bertrand. Und Max Abrahms, ein Experte für Terrorismusbekämpfung und Professor für internationale Beziehungen, sagte Folgendes…

Zelensky is now threatening that Ukrainian refugees will attack Europe if it doesn't keep the gravy train running.

In demselben Interview wiederholte Zelensky noch einmal sein Versprechen, niemals mit Putin zu verhandeln oder Gebietsabtretungen in Erwägung zu ziehen. Mehr dazu im Economist:

Mit lautem Klopfen auf den Tisch lehnt Herr Zelensky die Idee eines Kompromisses mit Wladimir Putin rundweg ab. Der Krieg wird weitergehen, “solange Russland auf ukrainischem Gebiet bleibt”, sagt er. Eine ausgehandelte Einigung wäre nicht von Dauer. Der russische Präsident hat die Angewohnheit, “eingefrorene Konflikte” an Russlands Grenzen (z. B. in Georgien) heraufzubeschwören, nicht als Selbstzweck, sondern weil sein Ziel die “Wiederherstellung der Sowjetunion” ist. Diejenigen, die sich entscheiden, mit dem Mann im Kreml zu reden, “betrügen sich selbst”, ähnlich wie die westlichen Staats- und Regierungschefs, die 1938 in München ein Abkommen mit Adolf Hitler unterzeichneten, um dann zuzusehen, wie er in die Tschechoslowakei einmarschierte. “Der Fehler ist nicht die Diplomatie. Der Fehler ist die Diplomatie mit Putin. Er verhandelt nur mit sich selbst.”

Vielleicht ist dies genau der Grund, warum Verteidigungsbeamte im Westen, darunter der Vorsitzende der Generalstabschefs Mark Milley, die Öffentlichkeit gewarnt haben, dass der Krieg in der Ukraine “Jahre” dauern könnte.

Zelensky deutete in dem Interview auch an, dass der gesellschaftliche Wandel zum totalen Krieg der nächste sein könnte:

In der Zwischenzeit würde ein langer Zermürbungskrieg für die Ukraine eine Weggabelung bedeuten. Das Land würde noch mehr Menschen verlieren, sowohl an der Front als auch durch Auswanderung. Dies würde eine “völlig militarisierte Wirtschaft” erfordern. Die Regierung müsse ihren Bürgern diese Perspektive bieten, sagt Zelensky, ohne zu sagen, wie; ein neuer Gesellschaftsvertrag könne nicht von einer Person beschlossen werden. Fast 19 Monate nach Beginn des Krieges sagt der Präsident, er sei “moralisch” bereit für den Wechsel. Aber er wird die Idee nur dann mit seinem Volk besprechen, wenn die Schwäche in den Augen seiner westlichen Unterstützer zu einem “Trend” wird. Ist dieser Moment schon gekommen? Nein, noch nicht, sagt er. “Gott sei Dank.”

Dies ist ein interessantes Eingeständnis dafür, dass die Eskalation in vielerlei Hinsicht von der Wahrnehmung und dem Ruf bestimmt wird, der darauf beruht, dass man im Westen als “schwach” angesehen wird.

Zelensky rollte auch die “entweder mit uns oder gegen uns”-Rhetorik von George W. Bush auf, insbesondere in Bemerkungen, die ausgerechnet am 11. September weit verbreitet wurden…

Along with others, I've been pointing out what "pro-Russian" really means in Western discourse: any questioning of or dissent from the US/NATO policy of fueling the war in Ukraine.

In a new interview with @TheEconomist, Zelensky said this explicitly:



In a new interview with @TheEconomist, Zelensky said this explicitly:https://t.co/QbwhBOBSdI pic.twitter.com/eLWrc7PsUm — Glenn Greenwald (@ggreenwald) September 11, 2023

Die unverblümten Äußerungen Zelenskys, insbesondere über die Möglichkeit, dass Flüchtlinge Europa das Leben “schwer machen”, dürften für viele seiner unteren Beamten tonangebend und beispielgebend sein.

Wir können davon ausgehen, dass diese hetzerischen Ausfälle und die an Europa und die USA gerichteten “Warnungen” zunehmen werden. Wie wir bereits am Montag berichteten, hat sein Außenminister den deutschen Außenminister in demütigender Weise beschimpft und demütigend behandelt…

Kuleba wipes his feet on Annalena Baerbock. When asked if she gave him any hope that Germany will supply Ukraine with Taurus missiles:



"No, she didn't go beyond the official position of the German government… but you'll do it anyway, it's just a matter of time"



Embarrassing. pic.twitter.com/9oSChwxJ1e — Olga Bazova (@OlgaBazova) September 11, 2023

Wann werden die Staats- und Regierungschefs der USA, des Vereinigten Königreichs und Europas anfangen zu sagen “Genug ist genug”, wenn es darum geht, dass Zelensky sie züchtigt, demütigt und bedroht?