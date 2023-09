Boomendes Geschäft bei sich verschlechternder psychischer Gesundheit

Die Geschichte auf einen Blick

Von 2019 bis 2022 steigt die Inanspruchnahme von psychischen Gesundheitsdiensten bei rund 7 Millionen privat versicherten Erwachsenen um 38,8 %

Auch die Ausgaben für psychische Gesundheitsdienste stiegen in diesem Zeitraum sprunghaft an – um 53,7 %

Die psychische Gesundheit der Amerikaner erreicht im Jahr 2022 einen neuen Tiefpunkt: Nur 31 % bezeichnen sie als „ausgezeichnet“ – der niedrigste Prozentsatz seit mehr als zwei Jahrzehnten

Mit Ausgaben in Höhe von 656 Millionen Dollar im Jahr 2022 wird der Markt für stimmungsaufhellende Nahrungsergänzungsmittel bis Ende 2033 schätzungsweise 1,3 Milliarden Dollar erreichen, da viele Menschen nach alternativen Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer psychischen Gesundheit suchen

Nahrungsergänzungsmittel wie Ashwagandha, Vitamin B12, Omega-3-Fettsäuren und Probiotika können die psychische Gesundheit unterstützen, aber ein integrativer Ansatz ist notwendig, um das Problem an der Wurzel zu packen

Die psychische Gesundheit ist in den USA auf einem Tiefpunkt, auch wenn immer mehr Menschen eine Behandlung suchen. Von 2019 bis 2022 wird die Inanspruchnahme psychiatrischer Leistungen bei rund 7 Millionen privat versicherten Erwachsenen um 38,8 % zunehmen. Auch die Ausgaben für solche Leistungen steigen in diesem Zeitraum sprunghaft an – um 53,7 %, so eine im JAMA Health Forum veröffentlichte Studie.

Der Anstieg der Behandlungskosten spiegelt jedoch nicht eine Verbesserung der psychischen Gesundheit wider. TIME hat eine Reihe von Statistiken veröffentlicht, die den schlechten Zustand der amerikanischen Psyche verdeutlichen. Zunächst einmal nimmt jeder achte Erwachsene in den USA Antidepressiva ein, während die Zahl derer, die über Symptome von Depressionen oder Angstzuständen berichten, seit 2019 um mehr als das Dreifache gestiegen ist – von 10,8 % auf 32,7 % im Juli 2023.

Unterdessen berichtete Gallup, dass die psychische Gesundheit der Amerikaner im Jahr 2022 einen neuen Tiefpunkt erreicht hat: Nur 31 % bezeichnen sie als „ausgezeichnet“ – der niedrigste Prozentsatz seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Psychische Gesundheit der Amerikaner verschlechtert sich während der Pandemie

Die psychischen Auswirkungen der jahrelangen Abriegelungen, Maskierungen und Angstmacherei werden erst jetzt deutlich, aber Gallup-Umfragen zufolge bezeichneten vor der COVID-19-Pandemie 45 % der Amerikaner ihre psychische Gesundheit als „ausgezeichnet“.

Im November 2020, acht Monate nach Beginn der Pandemie in den USA, sank jedoch die Zahl derjenigen, die ihre eigene psychische Gesundheit als ausgezeichnet bewerteten, um neun Punkte auf 34 % – ein neuer Tiefstand seit Beginn der Erhebung im Jahr 2001″, berichtet Gallup. Das Analyseunternehmen bezeichnete die psychische Gesundheit als „die nächste globale Pandemie“ im Jahr 2021 und zitierte Daten, wonach 7 von 10 Menschen weltweit „Probleme haben oder leiden“.

Auch die Weltgesundheitsorganisation meldete einen Anstieg der weltweiten Angst und Depression um 25 %, ausgelöst durch die COVID-19-Pandemie, wie Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus im Jahr 2022 schrieb:

„Die Informationen, die wir jetzt über die Auswirkungen von COVID-19 auf die psychische Gesundheit in der Welt haben, sind nur die Spitze des Eisbergs. Dies ist ein Weckruf an alle Länder, der psychischen Gesundheit mehr Aufmerksamkeit zu schenken und die psychische Gesundheit ihrer Bevölkerung besser zu unterstützen.“

In einem Bericht des Well Being Trust (WBT) und des Robert Graham Center for Policy Studies in Family Medicine and Primary Care wird geschätzt, dass während der COVID-19-Pandemie bis zu 154 037 Menschen an Drogen- oder Alkoholmissbrauch und Selbstmord gestorben sein könnten. Diese „Todesfälle aus Verzweiflung“ wurden noch verschärft durch:

Beispielloser wirtschaftlicher Misserfolg gepaart mit massiver Arbeitslosigkeit

Zwangsweise soziale Isolation für Monate und möglicherweise Restisolation für Jahre

Ungewissheit durch das plötzliche Auftreten einer neuen, bisher unbekannten Mikrobe

Laut Gallup bestehen die wirtschaftlichen Sorgen vieler Menschen bis heute fort, „ausgelöst durch die höchste Inflationsrate seit mehr als vier Jahrzehnten“. Viele sind wahrscheinlich auf mehreren Ebenen ausgebrannt und haben ihre geistigen, emotionalen und körperlichen Ressourcen erschöpft. Doch selbst wenn immer mehr Menschen Hilfe suchen, stellt Jim Clifton, Vorsitzender von Gallup, fest: „Das psychische Wohlbefinden bleibt im Vergleich zum körperlichen Wohlbefinden ein blinder Fleck.“ Er fährt fort:

„Schutz vor COVID-19; tägliche Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes; tägliche Angst, dass ein geliebter Mensch an COVID-19 stirbt; Kinder, die zu Hause in einer „abgelegenen Schule“ unterrichtet werden, deren Lernfortschritt beeinträchtigt wird, während sie gleichzeitig von ihren Freunden abgeschnitten sind; dramatische Veränderungen in der Art und Weise, wie und wo gearbeitet wird – und vor allem die unvorstellbare Angst, nicht zu wissen, was als Nächstes kommt – all das führt zu einer Gesundheitsschädigung, die genauso schwerwiegend ist wie das Virus. Was wäre, wenn eine Angst- und Depressionspandemie die Kultur der Menschheit stärker verändern würde als COVID-19 es getan hat? Das ist jetzt der Fall. Es schafft es nicht in die Nachrichten, weil die Definition und Messung von Angst und Depression so unscharf sind, verglichen mit den absoluten Diagnosen von COVID-19 und anderen Krankheiten … Was kann die Führung tun, um Amerika und die Welt vor einer Krise der psychischen Gesundheit zu bewahren, die jetzt ihren Höhepunkt erreicht?“

Pandemie veranlasst viele, Hilfe für psychische Gesundheit in Anspruch zu nehmen

Die Studie des JAMA Health Forum ergab, dass die Pandemie zu einem sprunghaften Anstieg der Ausgaben für psychische Gesundheit führte. Während der akuten Phase der Pandemie stiegen die Pro-Kopf-Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 29,5 %, und dieser Anstieg setzte sich im weiteren Verlauf der Pandemie fort. Dies betraf nicht nur persönliche Besuche, sondern auch telemedizinische Dienste, wobei letztere im Vergleich zum Jahr vor der Pandemie um das Zehnfache anstiegen.

„Die Veränderungen, die während der COVID-19-Pandemie eingetreten sind, haben zu einer erheblichen Ausweitung der Inanspruchnahme psychosozialer Dienste bei Erwachsenen mit einer arbeitgebergestützten Krankenversicherung geführt“, erklärte Studienautor Jonathan Cantor, ein Politikforscher bei der gemeinnützigen Forschungsorganisation RAND, in einer Pressemitteilung. „Es bleibt ungewiss, ob sich dieser Trend fortsetzen oder auf ein ähnliches Niveau wie vor der Pandemie zurückkehren wird“.

Jetzt, da der öffentliche Gesundheitsnotstand (Public Health Emergency, PHE) ausgelaufen ist, rechnen die Forscher jedoch damit, dass viele, die sich auf die Inanspruchnahme virtueller psychosozialer Dienste verlassen haben, davon abgeschnitten sein könnten. Vor der Pandemie beliefen sich die Ausgaben für psychosoziale Dienste auf etwa 2,3 Millionen Dollar pro 10.000 Leistungsempfänger pro Monat, während sie nach der akuten Phase der Pandemie bei etwa 3,5 Millionen Dollar lagen. Laut der Studie:

„Dieser unverhältnismäßige Anstieg der Ausgaben wird sich wahrscheinlich auch nach dem Ende der PHE fortsetzen, da die Versicherer die Kostenübernahme für telemedizinische Besuche bei psychischen Diensten entweder fortsetzen oder einstellen werden … Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Inanspruchnahme von telemedizinischen Diensten im Bereich der psychischen Gesundheit anhaltend und erhöht ist. Wenn sich diese erhöhte Nutzung auf die Ausgaben auswirkt, könnten die Versicherer beginnen, den neuen Status quo abzulehnen. Diese Sorge ist besonders relevant, wenn man sie vor dem Hintergrund der Telegesundheitsrichtlinien betrachtet, die zusammen mit der nationalen PHE-Erklärung ausgelaufen sind.“

Dena Bravata, Mitverfasserin der Studie, sagte, dass die Ergebnisse die Notwendigkeit unterstreichen, „verhaltensbezogene Gesundheitsdienste in die Primärversorgung zu integrieren“, was dazu beitragen könnte, „die wachsenden Probleme im Zusammenhang mit mangelndem Zugang, Erschwinglichkeit und Stigmatisierung anzugehen und gleichzeitig einen umfassenderen, personenzentrierten Ansatz für die allgemeine Gesundheit zu bieten“.

Das Geschäft mit der Angstlinderung boomt

Das Wall Street Journal wies auch auf das „boomende Geschäft mit der amerikanischen Angst“ hin, da die Unternehmen versuchen, von der Pandemie der psychischen Gesundheit, die die Nation erfasst hat, zu profitieren:

„Eine Suche nach „Angstabbau“ bei Google führt zu Links für Nahrungsergänzungsmittel in Form von Pillen, Pflastern, Gummibärchen und Mundsprays. Es gibt vibrierende Geräte, die man sich um den Hals hängt und die „den Vagusnerv tonisieren“, beschwerte Kuscheltiere, mit Perlen gefüllte Stressbälle und Malbücher, die angeblich Ruhe bringen. Auf Social-Media-Seiten wird Werbung für Online-Gesprächstherapie-Apps geschaltet. Die Amerikaner sind ängstlich, und eine Vielzahl von alt eingesessenen Unternehmen, Emporkömmlingen und opportunistischen Unternehmern versuchen, die Nachfrage nach Linderung zu befriedigen.“

Das Wall Street Journal zitierte eine Bundesstudie, die ergab, dass 27 % der Befragten Symptome einer Angststörung aufwiesen, gegenüber 8 % im Jahr 2019. Menschen mit Angstzuständen oder Depressionen haben in der Regel 1,9-mal höhere Kosten für ihre Gesundheitsversorgung als Menschen ohne Angstzustände, wobei sie im Durchschnitt 1.501 Dollar pro Jahr nur für Out-of-Pocket-Kosten ausgeben.

Während Psychotherapie die häufigste Dienstleistung ist, die von Menschen mit Angstzuständen oder Depressionen in Anspruch genommen wird, haben fast drei Viertel der Betroffenen ein oder mehrere Rezepte für Antidepressiva oder Medikamente gegen Angstzustände ausgestellt. Auch die Ausgaben für stimmungsaufhellende Präparate wie Safranextrakt, Ashwagandha, Omega-3-Fettsäuren und B-Vitamine nehmen zu.

Mit Ausgaben in Höhe von 656 Millionen Dollar im Jahr 2022 wird der Markt bis Ende 2033 schätzungsweise 1,3 Milliarden Dollar erreichen, da viele Menschen nach alternativen Möglichkeiten suchen, um ihre psychische Gesundheit zu verbessern.

GABA kann eine optimale geistige Gesundheit unterstützen

Wenn Sie auf der Suche nach einer natürlichen Möglichkeit zur Linderung von Angst und Stress sind, sollten Sie Gamma-Aminobuttersäure (GABA), die in Form von Nahrungsergänzungsmitteln und Tee erhältlich ist, auf Ihrem Radar haben. GABA ist ein leistungsfähiger Neurotransmitter, der übermäßiges neuronales Feuern hemmt und in Tierstudien dazu beiträgt, einen natürlichen Zustand der Ruhe herbeizuführen und gleichzeitig depressionsbedingtes Verhalten zu reduzieren.

Niedrige GABA-Spiegel oder eine gestörte GABA-Funktion werden mit zahlreichen psychischen Erkrankungen in Verbindung gebracht, darunter chronischer Stress, Angstzustände und Schlafstörungen wie Schlaflosigkeit.

„Insbesondere regulieren GABAerge Neuronen und Neurotransmitter die Gehirnschaltkreise in … der Amygdala, um Stress- und Angstreaktionen sowohl unter normalen als auch unter pathologischen Bedingungen zu modulieren“, erklärten die Forscher in Frontiers in Neuroscience.

GABA kommt auch im enterischen Nervensystem vor, und es gibt Hinweise darauf, dass es über die Darm-Hirn-Achse auch auf das periphere Nervensystem wirken kann. Es kommt auch natürlich in Lebensmitteln wie weißem Tee, Tomaten, gekeimtem Reis und einigen fermentierten Lebensmitteln vor.

Wenn Sie ein GABA-Präparat einnehmen könnten, um Ihre Angstzustände, Depressionen und Schlaflosigkeit zu lindern, würde die Pharmaindustrie jedoch große Verluste erleiden, und sie hat mehrere Studien finanziert, um die Rolle von GABA-Präparaten im Gehirn herunterzuspielen – obwohl viele der beliebtesten Medikamente gegen Angstzustände, wie Benzodiazepine, GABA-Agonisten sind. GABA-Präparate sind sicherlich viel sicherer und machen weniger süchtig als Benzodiazepine.

Aber wenn orales GABA die Blut-Hirn-Schranke (BHS) nicht überwinden kann, wie kann dann synthetischer Alkohol auf GABA-Basis alkoholähnliche Wirkungen im Gehirn erzeugen, wenn man ihn trinkt? Das seit langem vorgebrachte Argument gegen eine orale GABA-Supplementierung wird damit hinfällig.

Ashwagandha kann auch nützlich sein

Um Ihre psychische Gesundheit zu heilen, ist es unerlässlich, den Ursachen von Angst und Depression auf den Grund zu gehen. Es gibt jedoch auch unterstützende Möglichkeiten, die helfen können – und die von vielen Menschen in Anspruch genommen werden, oft weil herkömmliche Medikamente versagt haben.

Ashwagandha (Withania somnifera) ist ein Kraut, das seit Tausenden von Jahren in der ayurvedischen Medizin verwendet wird. Im Ayurveda als Rasayana bekannt, ist Ashwagandha ein adaptogenes Kraut, das die Fähigkeit des Körpers, Stress zu widerstehen, verbessert und als Verjüngungsmittel gilt.

In einer Studie mit 125 Erwachsenen, die 90 Tage lang täglich Ashwagandha oder ein Placebo einnahmen, wiesen diejenigen, die Ashwagandha einnahmen, niedrigere Serum-Cortisolwerte – ein Maß für Stress – und höhere Werte in einem Glücksfragebogen auf, „was auf ein deutlich niedrigeres Stressniveau und ein deutlich besseres psychologisches Wohlbefinden und eine bessere Schlafqualität hindeutet“.

In einer anderen Studie mit 64 Personen, die unter chronischem Stress litten, wurde die Wirksamkeit eines Vollspektrumextrakts aus der Ashwagandha-Wurzel zur Verringerung von Stress und Ängsten untersucht. Die Studienteilnehmer nahmen 60 Tage lang zweimal täglich 300 Milligramm (mg) Ashwagandha-Wurzel ein.

Die Analyse der Daten ergab eine signifikante Verringerung der Stressbewertung am Ende der 60 Tage im Vergleich zur Placebogruppe. Die Personen, die Ashwagandha einnahmen, wiesen auch deutlich niedrigere Serum-Cortisolwerte auf. Laut der Studie, die im Indian Journal of Psychological Medicine veröffentlicht wurde:

„Die Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass ein hochkonzentrierter Ashwagandha-Wurzelextrakt mit vollem Wirkungsspektrum die Stressresistenz des Einzelnen sicher und effektiv verbessert und dadurch die selbst eingeschätzte Lebensqualität erhöht.“

In einer Reihe von fünf praktischen Ernährungsempfehlungen zur Vorbeugung von Depressionen heben die Forscher in der Fachzeitschrift Nutritional Neuroscience auch „einen hohen Verzehr von Lebensmitteln, die reich an Omega-3-Fetten sind“, als eine der wichtigsten Strategien hervor. Dazu gehören Sardellen, Sardinen, Makrelen, Hering und wild gefangener Alaska-Lachs.

Die Verbesserung der Darmgesundheit durch fermentierte Lebensmittel oder Probiotika ist ebenfalls wichtig. Eine hochdosierte Probiotikazufuhr ist für Menschen mit Depressionen von Vorteil, und sowohl Vitamin B12 als auch Folat wirken als antidepressive Nährstoffe. Folat, das in dunklem Blattgemüse wie Spinat, Avocados und anderem frischem Gemüse enthalten ist, ist an der körpereigenen Produktion von stimmungsregulierenden Neurotransmittern beteiligt.

In einer Studie zeigte sich, dass Menschen, die am meisten Folat zu sich nahmen, ein geringeres Risiko für Depressionen hatten als diejenigen, die am wenigsten davon zu sich nahmen.

Es ist auch allgemein bekannt, dass Menschen mit einem Vitamin-B12-Mangel ein erhöhtes Risiko für Depressionen haben, was zum Teil auf die daraus resultierenden Veränderungen der DNA-Methylierung im Gehirn zurückzuführen sein könnte, die zu neurologischen Beeinträchtigungen führen.

Was können Sie sonst noch tun, um Ihre psychische Gesundheit auf natürliche Weise zu unterstützen?

Eine gesunde Ernährung ist der Schlüssel. Forscher der australischen Macquarie University untersuchten 76 Studenten im Alter zwischen 17 und 35 Jahren, die sich schlecht ernährten und mäßig bis stark an Depressionen litten.

Eine Gruppe von Teilnehmern wurde aufgefordert, ihre Ernährung zu verbessern, indem sie weniger raffinierte Kohlenhydrate, Zucker, verarbeitetes Fleisch und alkoholfreie Getränke zu sich nahmen und dafür mehr Gemüse, Obst, Milchprodukte, gesunde Fette und entzündungshemmende Gewürze wie Kurkuma und Zimt aßen. Nach nur drei Wochen gesünderer Ernährung verbesserte sich die Stimmung der Teilnehmer in der Gruppe mit der gesunden Ernährung erheblich, und ihre Depressionswerte gingen in den Normalbereich zurück.

Es gibt auch noch andere Mittel. Tägliches Sonnenlicht und regelmäßige körperliche Betätigung, insbesondere drei bis fünf Tage pro Woche für 45 Minuten, können die psychische Gesundheit verbessern. Sie können auch die Emotional Freedom Techniques (EFT) anwenden, die im obigen Video demonstriert werden, oder das Neuro-Emotional Technique’s First Aid Stress Tool, oder NET FAST. Hier ist eine Zusammenfassung des FAST-Verfahrens:

Legen Sie Ihr rechtes Handgelenk mit der Handfläche nach oben in die linke Hand, während Sie über ein Problem nachdenken, das Sie belastet. Legen Sie drei Finger der linken Hand auf die Stelle des rechten Handgelenks, an der Sie Ihren Puls fühlen können. Legen Sie Ihre offene rechte Hand auf Ihre Stirn. Atmen Sie mehrmals sanft ein und aus, während Sie sich darauf konzentrieren, das Problem zu spüren, das Sie stört. Wechseln Sie die Hand und wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

Wenn Sie sich in einer psychischen Krise befinden, sollten Sie eine medizinische Notfallversorgung in Anspruch nehmen. Bei ernsthaften psychischen Problemen sollten Sie immer einen Heilpraktiker aufsuchen, der Sie auf Ihrem Weg der Heilung unterstützen kann. Eine gesunde Ernährung und andere Veränderungen in der Lebensweise können schwierig sein, wenn die psychische Gesundheit leidet. Konzentrieren Sie sich daher auf kleine, positive Schritte in die richtige Richtung.

