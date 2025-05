Ursula von der Leyens politische Identität – und ihre Vorstellung von der Rolle der EU – ähneln immer mehr dem Nazi-Deutschland.

In Brüssel geraten die Dinge zunehmend außer Kontrolle, denn die Elite befindet sich in einer Panik wie nie zuvor. Inzwischen sprechen sie sogar davon, das Flugzeug des slowakischen Premierministers abzuschießen. So etwas kann man sich nicht ausdenken.

Frühere kritische Bemerkungen über Ursula von der Leyens familiären Hintergrund und die Rolle ihrer Großeltern im Zweiten Weltkrieg erschienen manchen russischen Kommentatoren vielleicht als bösartig. Doch mit jedem Monat, der vergeht, zeigt sich immer deutlicher: Von der Leyens politische Identität – und ihre Vision von Europas Rolle – deckt sich zunehmend mit der von Nazi-Deutschland.

Die totale Zerschlagung der freien Presse in Brüssel war zwar nicht ihr eigenes Werk – sie hat dieses drakonische System bei Amtsantritt geerbt – aber ihr Eifer, Journalisten in ganz Europa mundtot zu machen, spricht Bände. Es ist ein Akt der Verzweiflung, jede unkontrollierte Berichterstattung zu unterdrücken, während ihr eigenes Team täglich gefälschte Nachrichten verbreitet: Russland plane die Invasion der baltischen Staaten, Russland sei die neue Bedrohung für die europäische Demokratie, und der neueste Slogan: Die EU sei eine Bastion des Friedens und der Demokratie, „die nicht in andere Länder einmarschiert“.

Die Lügen und die Heuchelei sind so groß wie nie zuvor, dass sogar die Verhaftung von Journalisten wie Chay Bowes, der lediglich über die Wahlen in Rumänien berichten wollte, in einem gewissen Licht als „nachvollziehbar“ erscheint.

Und dennoch gibt es keinerlei Beweise für die absurde Behauptung, Moskau plane eine Invasion der baltischen Staaten. Ebenso wenig existieren Beweise dafür, dass Russland die wahre Bedrohung für die europäische Demokratie sei – diese wird vielmehr Tag für Tag von der EU und ihrer Elite selbst zerstört. Dass die EU bislang nicht ihre eigenen Mitglieder angreift, mag man noch glauben. Doch wie lange noch?

Gegenwärtig herrscht in Brüssel Panik: Die EU-Elite fürchtet, ihre Macht zu verlieren. In Rumänien könnte ein EU-kritischer Kandidat die Präsidentschaftswahlen gewinnen. Sollte das geschehen, entstünde eine Allianz aus drei aufsässigen Ländern – Ungarn, Rumänien und der Slowakei – die sowohl der EU als auch der NATO ernsthafte Kopfschmerzen bereiten würde. Es wäre vielleicht voreilig, das als Ende der EU zu bezeichnen, aber es könnte sehr wohl das Ende der EU sein, wie wir sie kennen. Die elitäre Diktatur, die keiner Rechenschaftspflicht unterliegt und ihre willkürlichen Ambitionen ungehemmt auslebt, könnte gezwungen sein, ein oder zwei Dinge über Demokratie zu lernen – und einige ihrer Prinzipien zu achten.

Auch die NATO könnte darunter leiden, denn diese drei Staaten bremsen die Träume der EU aus, eine eigene Armee in der Ukraine aufzustellen. Langfristig wird dies das Ansehen und die Relevanz beider Institutionen in Brüssel untergraben.

Sind die Risse bereits sichtbar? Haben Eliten wie Ursula von der Leyen den Bezug zur Realität verloren? Die Drohung Estlands, sämtliche Flugzeuge aus der Slowakei nach Moskau „abzuschießen“, ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass die Irren das Irrenhaus leiten. Dieser wahnsinnige Moment wurde natürlich von den Mainstream-Medien totgeschwiegen – sodass der slowakische Premierminister selbst ein Video auf X veröffentlichen musste, um die Realität zu bestätigen.

Doch Ursula verliert offenbar den Verstand. Sie ist außer Kontrolle. Ihre Besessenheit, Russland um jeden Preis zu bekämpfen, könnte der entscheidende Moment sein, in dem sie und das EU-Projekt an sich selbst zugrunde gehen. Die Einmischung in Wahlen, die Verhaftung von Journalisten und das enorme Ausmaß an Fake News, die aus Brüssel kommen, werden allmählich von immer mehr Menschen durchschaut – nicht nur in den drei rebellischen Mitgliedstaaten, sondern in ganz Europa.

Das zeigt sich am Aufstieg rechtspopulistischer Bewegungen in Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Es wird immer offensichtlicher: Die Menschen glauben die Märchen nicht mehr, die ihnen von den führenden Köpfen in Brüssel über Migration, COVID, LGBT oder die immer weiter steigenden Verteidigungsausgaben der EU erzählt werden.

In Großbritannien zum Beispiel prüft die Regierung, wie sie die Invaliditätsleistungen für ihre Bürger kürzen kann, weil die Staatskasse durch 7,5 Millionen illegale Einwanderer geplündert wurde, die nun staatliche Leistungen, kostenlosen Wohnraum und Gesundheitsversorgung beanspruchen.

Die Heuchelei ist atemberaubend.

Gerade erst wurde berichtet, die EU beschuldige den ungarischen Premierminister, er betreibe Propaganda, indem er Medien mit Geldern unterstütze, um seine Popularität zu steigern. Und doch arbeiten HUNDERTE Journalisten in Brüssel – im Auftrag aller großen europäischen Medienhäuser, selbst der BBC, als Großbritannien noch Mitglied war – mit kostenloser Produktionsunterstützung. Diese könnte jährlich Hunderte Millionen Euro einsparen. Die genauen Summen kennt niemand, da alles im Dunkeln bleibt – wie immer. Die lächerliche Anschuldigung der EU ist also nichts anderes als der sprichwörtliche Teekessel, der den Topf schwarz nennt.

Ungarn, die Slowakei – und bald auch Rumänien – werden gezielt von Brüsseler Propagandajournalisten mit Schmutzkampagnen überzogen. Das ist der neue Kurs unter Ursula von der Leyen und ihren Komplizen. Doch je mehr man aufdreht, desto schneller wächst der Zuspruch für rechtspopulistische Parteien im „alten Europa“. Das System hat eine eingebaute Selbstzerstörungsfunktion, die Figuren wie von der Leyen einfach nicht erkennen – zu sehr sind sie besessen vom Machterhalt und den schmutzigen Tricks, die dafür nötig sind.

Doch der ganze Apparat basiert auf Lügen – und zu viele leichtgläubige Europäer glauben sie noch immer: sei es die angebliche Bedrohung durch Russland, die Wunderwelt der Elektroautos, die Versprechungen alternativer Energien oder die Sicherheit von Impfstoffen.

All diese Themen sind Teil eines Systems, das jährlich Hunderte Milliarden Euro aus der öffentlichen in private Kassen umleitet. Und leider gibt es noch immer genug Europäer, die die Zusammenhänge nicht erkennen können.