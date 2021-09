Verursachen COVID-Impfstoffe Veränderungen der Menstruation? NIH vergibt 1,67 Millionen Dollar an Zuschüssen zur Untersuchung eines möglichen Zusammenhangs

childrenshealthdefense.org: Fünf Institutionen werden mögliche Zusammenhänge zwischen COVID-Impfstoffen und Menstruationsunregelmäßigkeiten erforschen – eine Forschung, die nicht während der klinischen Studien durchgeführt wurde, sondern jetzt, nachdem Tausende von Frauen über Veränderungen ihres Menstruationszyklus nach der Impfung berichtet haben.

Die National Institutes of Health (NIH) haben fünf Einrichtungen einjährige Zusatzstipendien in Höhe von insgesamt 1,67 Millionen Dollar gewährt, um mögliche Zusammenhänge zwischen COVID-Impfstoffen und Menstruationsveränderungen zu untersuchen, nachdem Tausende von Frauen nach der Impfung über Menstruationsstörungen berichtet hatten.

Laut NIH-Website haben einige Frauen nach der Impfung mit COVID-Impfstoffen über unregelmäßige oder ausbleibende Monatsblutungen, stärkere Blutungen als üblich und andere Menstruationsveränderungen berichtet.

Mit den neuen Mitteln sollen Untersuchungen durchgeführt werden, um festzustellen, ob diese Veränderungen mit der COVID-Impfung selbst zusammenhängen und wie lange sie anhalten. Die Forscher werden auch versuchen, die Mechanismen zu klären, die möglichen impfstoffbedingten Menstruationsveränderungen zugrunde liegen.

In der einjährigen Studie werden zunächst ungeimpfte Teilnehmerinnen beobachtet, um die Veränderungen nach jeder Dosis zu erfassen. In einigen Gruppen werden Teilnehmerinnen ausgeschlossen, die Verhütungsmittel oder geschlechtsangleichende Hormone einnehmen, die ihre eigenen Auswirkungen auf die Periode haben können.

Die Forscher werden die Prävalenz und den Schweregrad von Veränderungen der Menstruationsmerkmale nach der Impfung bewerten, einschließlich Blutfluss, Zykluslänge, Schmerzen und anderer Symptome. Bei diesen Analysen werden auch andere Faktoren berücksichtigt, die die Menstruation beeinflussen können – wie Stress, Medikamente und körperliche Betätigung – um festzustellen, ob die Veränderungen auf die Impfung zurückzuführen sind.

Die fünf vom NIH finanzierten Studien werden von Forschern der Boston University, der Harvard Medical School, der Johns Hopkins University, der Michigan State University und der Oregon Health and Science University durchgeführt.

Laut Dr. Diana Bianchi, Direktorin des Institute of Child Health and Human Development (Institut für Kindergesundheit und menschliche Entwicklung), das die Studien zusammen mit dem Office of Research on Women’s Health (Büro für Frauengesundheitsforschung) des NIH finanziert, werden die Studien wahrscheinlich zwischen 400.000 und 500.000 Teilnehmer umfassen – darunter auch Jugendliche sowie Transgender und nicht-binäre Menschen.

„Niemand hatte erwartet, dass sie [die Impfung] Auswirkungen auf das Menstruationssystem haben würde, da diese Informationen in den frühen Impfstoffstudien nicht erfasst wurden“, sagte Bianchi, die sich darauf berief, dass die Washington Post im April erstmals über dieses Thema berichtet hatte und sie und ihre Mitarbeiter darauf aufmerksam machte.

Diese strengen wissenschaftlichen Studien werden unser Verständnis der möglichen Auswirkungen der COVID-19-Impfstoffe auf die Menstruation verbessern und Menschen, die menstruieren, mehr Informationen darüber geben, was sie nach der Impfung zu erwarten haben, und möglicherweise das Zögern bei der Impfung verringern, so Bianchi weiter.

Bislang gibt es keine veröffentlichten Studien, die einen möglichen Zusammenhang zwischen den Impfstoffen und der Menstruation untersucht haben oder schlüssige Beweise dafür liefern.

Bei den COVID-Impfstoffstudien wurden die Teilnehmerinnen nicht speziell gefragt, ob sie unerwünschte Nebenwirkungen in Bezug auf ihren Menstruationszyklus oder ihr Menstruationsvolumen feststellten – ein Versäumnis, das Bianchi auf die Tatsache zurückführt, dass „die Notfallzulassung sich wirklich auf kritische Sicherheitsfragen konzentrierte“ und „Veränderungen des Menstruationszyklus wirklich keine Frage von Leben und Tod sind“.

Das Fehlen einer formalen Untersuchung des möglichen Zusammenhangs zwischen den beiden Themen „zeigt, dass bei Sicherheitsstudien für Impfstoffe nicht unbedingt an die reproduktive Gesundheit von Frauen gedacht wird“, so Bianchi. „Wir hoffen, dass dies dazu führen wird, dass in klinischen Studien auch Fragen zu Veränderungen der Menstruationsgesundheit gestellt werden.“

Nach Angaben der NIH können zahlreiche Faktoren vorübergehende Veränderungen des Menstruationszyklus verursachen, der durch komplexe Wechselwirkungen zwischen den Geweben, Zellen und Hormonen des Körpers reguliert wird.

Immunreaktionen auf einen COVID-Impfstoff könnten das Zusammenspiel zwischen Immunzellen und Signalen in der Gebärmutter beeinträchtigen und zu vorübergehenden Veränderungen des Menstruationszyklus führen.

Menstruationsveränderungen nach einer COVID-Impfung könnten auch auf Immunreaktionen auf die Impfstoffe und deren Auswirkungen auf die Gebärmutter sowie auf pandemiebedingten Stress, Veränderungen der Lebensweise und das Virus selbst zurückzuführen sein.

Die neuen Studien werden auf bestehenden Forschungsergebnissen aufbauen und Daten aus Anwendungen zur Verfolgung der Menstruation nutzen, um die potenziellen Auswirkungen der COVID-Impfung auf die Menstruationsgesundheit in geografisch, rassisch und ethnisch unterschiedlichen Populationen zu bewerten.

Die Forscher hoffen, dass die Ergebnisse nach einem Peer-Review-Verfahren bis Ende 2022 oder kurz danach veröffentlicht werden können.

Wie The Defender berichtete, haben die Forscher seit April klinische Studien gefordert, um Menstruationsveränderungen bei geimpften Frauen zu verfolgen und zu dokumentieren, nachdem einige Frauen über hämorrhagische Blutungen mit Gerinnseln, verzögerte oder ausbleibende Perioden, plötzliche prämenopausale Symptome, monatelange Perioden und starke unregelmäßige Blutungen nach der Impfung mit einer oder beiden Dosen eines COVID-Impfstoffs berichtet hatten.

Nach den jüngsten Daten des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) – dem wichtigsten staatlich finanzierten System zur Meldung von Impfstoffnebenwirkungen in den USA – gab es zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 27. August 2021 insgesamt 7.963 Berichte über Menstruationsstörungen nach einer Impfung mit einem COVID-Impfstoff.