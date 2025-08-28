„Verursacht die Hamas die Hungersnot?“, und andere Leser fragen

Die Wahrheit ist, dass es sich hierbei um eine Propagandaerzählung handelt, die von einigen der israelfreundlichen und etablierten Quellen, die man sich vorstellen kann, widerlegt wurde.

Caitlin Johnstone

Silvia fragt auf Facebook: „Viele Menschen in Europa sind überzeugt, dass die Hungersnot in Gaza durch die Hamas verursacht wird, die humanitäre Hilfsgüter stiehlt. Wo ist die Wahrheit?“

Die Wahrheit ist, dass es sich hierbei um eine Propagandaerzählung handelt, die von einigen der israelfreundlichen Quellen, die man sich vorstellen kann, entlarvt worden ist. Die New York Times berichtet letzten Monat, dass hochrangige israelische Militärs gesagt hätten, dies sei falsch:

„Seit fast zwei Jahren beschuldigt Israel die Hamas, die von den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen bereitgestellten Hilfsgüter zu stehlen. Die Regierung hat diese Behauptung als Hauptgrund für die Beschränkung der Einfuhr von Lebensmitteln in den Gazastreifen angeführt.

„Das israelische Militär hat jedoch nie Beweise dafür gefunden, dass die militante Palästinensergruppe systematisch Hilfsgüter von den Vereinten Nationen gestohlen hat, die während des größten Teils des Krieges der wichtigste Lieferant von Nothilfe für den Gazastreifen waren, so zwei hochrangige israelische Militärs und zwei weitere Israelis, die mit der Angelegenheit befasst waren.

Ebenfalls im vergangenen Monat meldete Reuters das Folgende:

Eine interne Analyse der US-Regierung hat keine Beweise für einen systematischen Diebstahl von mit US-Mitteln finanzierten humanitären Hilfsgütern durch die militante palästinensische Gruppe Hamas ergeben und stellt damit die Hauptbegründung Israels und der USA für die Unterstützung einer neuen bewaffneten privaten Hilfsaktion infrage.

Die Analyse, über die bisher noch nicht berichtet wurde, wurde von einem Büro der US-Behörde für internationale Entwicklung durchgeführt und Ende Juni abgeschlossen. Untersucht wurden 156 Vorfälle von Diebstahl oder Verlust von mit US-Mitteln finanzierten Hilfsgütern, die von US-Partnerorganisationen zwischen Oktober 2023 und Mai dieses Jahres gemeldet wurden.

Dies sind Quellen der Mainstream-Medien, die sich auf israelische Militärs bzw. die US-Regierung berufen. Diese Behauptung könnte nicht gründlicher entlarvt werden, als sie es ist, und es ist verrückt, dass ich immer noch Leute sehe, die versuchen, sie zu verbreiten.

Alle großen Menschenrechtsgruppen sind sich einig, dass die Menschen in Gaza verhungern, weil Israel sie aushungert, von Ärzte ohne Grenzen über Amnesty International bis hin zu Human Rights Watch und UN-Sonderberichterstattern bis hin zu hunderten von NGOs. Die Angelegenheit ist geklärt.

We Are The Many, They Are The Few on Twitter fragt: „Eine Frage, wie sehen Sie sich politisch? Sie haben erwähnt, dass Sie kein Marxist sind, aber Sie scheinen ihm nahezustehen.“

Am besten kann ich meine Politik so zusammenfassen, dass ich dafür bin, die Dinge so weit wie möglich nach links zu schieben, bis wir eine gesunde Welt haben. So weit weg von Kapitalismus, Ökozid, Militarismus, Imperiumsbildung, Unterdrückung und Ausbeutung, wie es notwendig ist, um eine friedliche und harmonische Welt zu haben, in der jeder bekommt, was er braucht, und wir unsere Biosphäre nicht für Aktionärsgewinne ausschlachten.

Wahrscheinlich bin ich in vielerlei Hinsicht ziemlich nah an einem Marxisten, aber ich vermeide es, mich als solchen zu bezeichnen, und zwar aus einer Reihe persönlicher Gründe, die wahrscheinlich für viele Menschen nicht von Interesse sein werden;

Erstens versuche ich es zu vermeiden, mich irgendwelchen ideologischen Gruppierungen anzuschließen, denn die Menschheit befindet sich derzeit noch in einem Zustand extremer Verblendung, sodass selbst die besten politischen Gruppierungen voller wild gestörter Individuen sein werden, deren Denken und Verhalten ich mir lieber vom Leibe halte, um sicherzustellen, dass ich auf dem richtigen Weg bleibe. Ich werde linke Bewegungen und Programme unterstützen, wo ich in meiner eigenen Eigenschaft von Nutzen sein kann, wie jetzt in Palästina, aber ich persönlich finde nicht, dass es zum jetzigen Zeitpunkt des menschlichen Abenteuers ein sicherer Schritt ist, mich irgendeiner Gruppe anzuschließen.

Zweitens versuche ich zu vermeiden, mein Denken auf die -isten oder -ismen anderer zu beschränken. Ich habe gesehen, wie viele Marxisten superreligiös wurden und sich ganzen Aspekten der menschlichen Psychologie und Spiritualität verschlossen haben, nur weil irgendein toter Mann in den 1880er Jahren etwas gesagt hat. Das ist etwas, was mich als Schriftsteller, als Denker und als menschlicher Organismus zu sehr einschränkt.

Teddy auf Substack fragt: „Ihre Bilder sind ein absolutes Gegenstück zu Ihren Texten. Haben Sie eine formale Kunstausbildung oder sind Sie ein selbstentdeckter Maler?“

Kunst war mein bestes Fach in der Schule und hat mir schon immer Spaß gemacht, aber ich habe mich nie wirklich zusammengerissen und es diszipliniert betrieben, bis ich mir im Covid durch einige Online-Kurse die Ölmalerei selbst beibrachte. Davor habe ich mich hauptsächlich mit Aquarellmalerei, Blockdruck und Zeichnen beschäftigt.

misschryss auf Twitter fragt: „Woher nehmen Sie die Zeit, so viel zu schreiben? Und benutzen Sie jemals KI, um Ihnen beim Schreiben zu helfen? Wie verdienst du deinen Lebensunterhalt?“

Ich bin in der glücklichen Lage, ein vollständig von Lesern finanzierter Autor zu sein, mit vielen kleinen Spendern, die dieses Projekt unterstützen, sodass ich und mein Mann/Schriftsteller Vollzeit an dieser Sache arbeiten können;

Ich habe nie eine künstliche Intelligenz benutzt, um mir beim Schreiben zu helfen, und ich werde es auch nie tun. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass KI jemals in der Lage sein wird, das zu tun, was ich tue, weil so viel davon auf Inspiration und Einsicht beruht, die Maschinen niemals imitieren können;

Ein unentbehrliches Mittel, um produktiv zu bleiben (ich werde es gleich ausbreiten), ist die Aufrechterhaltung einer hohen sexuellen Energie. Männer können sich darauf trainieren, zum Orgasmus zu kommen, ohne zu ejakulieren, sodass jederzeit ein hohes Maß an sexueller Energie aufrechterhalten werden kann, die zwei Partner dann mit gegenseitiger Anziehung in sich aufrechterhalten können. Dies ermöglicht einen ziemlich stabilen Zustand der Inspiration und des kreativen Outputs, in dem Ihre intensive Anziehung zueinander Sie beide zur Muse des jeweils anderen macht.

The Revolution Continues fragt auf Substack: „Frage an Caitlin und Tim: Wie sieht euer Schreibprozess aus? Habt ihr die Ideen für einen Artikel getrennt und schreibt den Artikel getrennt, dann kommt ihr zusammen und diskutiert und überarbeitet gemeinsam oder ist es umgekehrt – ihr schreibt und diskutiert gemeinsam und überarbeitet dann getrennt? Danke, dass wir einen Blick in eure Köpfe werfen durften!“

Das Einzige, was ich bei diesem Projekt getrennt von Tim mache, ist das Malen; das Schreiben erfolgt in enger Zusammenarbeit. Die Artikel beginnen in der Regel mit einem Gespräch, in dem einer von uns etwas Interessantes oder Aufschlussreiches sagt, und wir packen es mündlich aus, bevor wir es in Text umsetzen. Die spritzigsten Zeilen, die Sie hier lesen werden, sind in der Regel eine Wiederholung von etwas, das wir uns kurz zuvor laut gesagt haben, oft wortwörtlich.

Wir leben und arbeiten an der Hüfte zusammen; wir sind beide Schriftsteller und haben Spaß am Schreiben, aber einer der Hauptgründe, warum wir diesen Job so sehr lieben, ist, dass wir dadurch jeden Tag zusammen sein können. Wir hatten von 2014 bis 2016 eine Fernbeziehung, bevor Tim aus den USA nach Australien kam, und seit wir zusammen sind, haben wir es vermieden, Zeit getrennt zu verbringen. Die ganze Zeit getrennt zu sein, war unerträglich, aber es hat uns wirklich erkennen lassen, wie sehr wir es schätzen, einander nahe zu sein.

Was unsere individuellen Rollen angeht, so bin ich eher derjenige, der das große Ganze im Blick hat und den Geist und die Richtung des Projekts bestimmt, und Tim ist eher für die Details zuständig. Man könnte es so beschreiben, dass das, was wir schreiben, eher Caitlin ist und die Art und Weise, wie es geschrieben wird, eher Tim. Die allgemeine Stimmung, die Ideologie, der Inhalt und der Charakter dieser Texte sind eher Caitlin, aber die eine Zeile oder das knisternde Stück Prosa, das einem im Gedächtnis geblieben ist, stammt wahrscheinlich eher von Tim. Aber auch in diesen beiden Bereichen gibt es große Überschneidungen. Wie ich schon sagte, es ist eine enge Zusammenarbeit.

Wenn Sie eine Frage oder einen Kommentar haben, auf den Sie gerne eine Antwort hätten, schreiben Sie ihn einfach in den Antwortbereich der Plattform, auf der Sie dies lesen, und ich werde versuchen, darauf einzugehen.