Erklärung von Ghislaine

„Nun, ich meine, ich spreche von dem… dem… Ich hatte, da war ein…“

– Ghislaine Maxwell

Haben Sie sich jemals die Mühe gemacht, die Abschrift des Interviews mit Ghislaine Maxwell zu lesen?

Es ist manchmal harte Kost – sowohl Frau Maxwell als auch der stellvertretende Generalstaatsanwalt Todd Blanche sprechen oft in abgehackten, unvollständigen Sätzen (ähnlich wie, wie Sie vielleicht bemerkt haben, Präsident Trump). Aber insgesamt zeigt das Gespräch, dass so ziemlich alles, was man über den Skandal zu wissen glaubt, nicht stimmt. Ihre Geschichte steckt voller schockierender Überraschungen – vorausgesetzt, man glaubt ihr.

Beziehung zu Epstein

So sagt Frau Maxwell, dass sie in den 1990er Jahren, einige Monate nachdem sie sich kennengelernt hatten, genau eine Nacht tatsächlichen Sex mit Jeffrey Epstein hatte – und das war’s. Epstein habe Probleme mit direktem Sex gehabt, behauptet sie. Anfangs erklärte er, er habe ein Herzleiden. Sie sagt, er habe Erektionsschwierigkeiten, „… was bedeutete, dass er nicht oft Geschlechtsverkehr hatte, was mir sehr entgegenkam, denn ich habe tatsächlich eine Krankheit, die es mir unmöglich macht, viel Geschlechtsverkehr zu haben.“ (Wir erfahren nie, welche Krankheit das genau war.) Jedenfalls, so Maxwell, habe sie nie wieder Sex mit ihm gehabt.

Damit fällt eine Säule der öffentlichen Wahrnehmung: die Vorstellung, Maxwell sei eine Art nymphomanische Gefährtin von Epstein gewesen, während sie angeblich gleichzeitig als Hauptbeschafferin seiner Masseurinnen-„Opfer“ fungierte und die Saga aus Dreiern und Orgien bestand. An einer Stelle bezeichnet sie sich sogar selbst als „prüde“.

Rolle im Epstein-Kosmos

Welche Rolle spielte sie also in Epsteins kompliziertem Leben? Im Grunde die einer Hausverwalterin, sagt sie. Epstein besaß zahlreiche Immobilien: die Villa in der East 71st Street, das Haus in Palm Beach, die Ranch in New Mexico, Little St. James Island, eine Wohnung in Paris. All das musste verwaltet werden – Architekten, Bauarbeiter, Innenarchitekten und Bedienstete einstellen, Pferde auf der Ranch versorgen. Eine Menge Arbeit. Sie hatte nicht einmal einen Schlüssel zu Epsteins New Yorker Stadthaus und war nur zweimal dort, erzählt sie Mr. Blanche.

Währenddessen hatte Epstein andere Freundinnen. Maxwell wiederum war Anfang der 2000er Jahre mit Ted Waitt, dem Milliardär und Gründer von Gateway Computers, liiert. Er kaufte ein großes Boot für sie, um ein Forschungsprojekt auf dem Meer zu starten. Die Beziehung scheiterte, als der zwielichtige Anwalt Scott Rothstein versuchte, 10 Millionen Dollar von Waitt zu erpressen, um Maxwells Namen aus Klagen von Frauen herauszuhalten, die behaupteten, „Opfer“ von Epsteins Massagen gewesen zu sein.

Maxwell betont, sie habe die Masseurinnen – ob minderjährig oder nicht – nicht rekrutiert. Diese seien von den ursprünglichen Masseurinnen angeworben worden.

Nach 2009 und Geheimdienst-Gerüchte

Seit 2009, nach Epsteins Haftstrafe in Florida, sei Maxwell aus seinem Leben verschwunden. Epstein war wegen Anwerbung zur Prostitution und der Verschaffung einer Minderjährigen zur Prostitution verurteilt worden – im Rahmen eines lückenhaften Bundesverfahrens, das mit einer dubiosen Nichtverfolgungsvereinbarung endete. Der damalige Staatsanwalt Alexander Acosta erklärte, Epstein sei entlassen worden, weil er ein „Geheimdienstler“ sei.

Maxwell widerspricht in ihrer neuen eidesstattlichen Erklärung: Epstein habe keinerlei Geheimdienstverbindungen gehabt – es hätte seiner Natur entsprochen, damit zu prahlen. Ob FBI-Chef Kash Patel oder CIA-Chef John Ratcliffe dies klären könnten, bleibt offen.

Besonders im Fokus der Gerüchteküche: die Mossad-Theorie – Epstein als Agent, der Politiker beim Sex mit Minderjährigen filmte, um sie erpressbar zu machen. Maxwell bestreitet dies: keine versteckten Kameras in Schlafzimmern oder Flugzeugen, nur gewöhnliche Sicherheitskameras an Eingängen und Toren. Ausnahme: das Haus in Palm Beach, wo die Polizei selbst eine Kamera installierte, um einen Dieb zu erwischen – es war Epsteins Butler, der daraufhin gefeuert wurde.

Die „Kundenliste“ und das schwarze Buch

Ein weiteres heißes Gerücht: die berüchtigte Epstein-Kundenliste. Maxwell behauptet, eine solche Liste habe nie existiert. Sie sei vielmehr eine Fälschung gewesen, ausgeheckt vom Anwalt Brad Edwards, basierend auf Notizen des Butlers Alfredo Rodriguez. Rodriguez versuchte später, ein angebliches „schwarzes Buch“ für 50.000 Dollar zu verkaufen, wurde 2010 wegen Behinderung der Justiz zu 18 Monaten Haft verurteilt und starb 2015.

„Eine Menge Affentheater“, könnte man sagen.

Überraschende Lücken in den Ermittlungen

Am verblüffendsten: Maxwell behauptet, dass sie während all der juristischen Auseinandersetzungen nie von einem Staatsanwalt oder FBI-Beamten befragt oder kontaktiert wurde. Wie kann das sein? Offenbar war es so.

Die Anklage wegen „Mädchenhandels“ aus den 1990er Jahren landete schließlich am 29. Dezember 2021 beim berüchtigten Southern District of New York. Federführend: Maurene Comey, Tochter von James Comey. Ist an dieser Anklage etwas faul? Angesichts der Skandale um New Yorker Gerichte kein unberechtigter Verdacht.

Trump und die Skandale

Wesentlich sind Maxwells wiederholte Aussagen, dass Donald Trump an keinerlei anzüglichen Aktivitäten im Umfeld Epsteins beteiligt gewesen sei – weder in dessen Häusern noch Flugzeugen. Trump habe sich stets wie ein Gentleman verhalten, sagt sie, und sie „bewundere“ ihn sogar für seine Rückkehr ins Weiße Haus. Gerüchte, sie könnte den Präsidenten um Begnadigung bitten, stehen im Raum.

Vielleicht steckt in diesem „Skandal“ tatsächlich weniger, als viele glauben wollen. Nur in einem Punkt sind sich Maxwell und Trump einig: Jeffrey Epstein hat sich nicht selbst getötet.

Wie auch immer – lesen Sie das Transkript selbst. Es ist fesselnd.