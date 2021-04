Vervierfachung des Hungers in Zentralamerika innerhalb eines Jahres

Guatemala-Stadt et al. In Guatemala, Honduras und El Salvador hat sich der Hunger vervierfacht. Laut einem Bericht des Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) ist die Zahl der Hungernden in einem Jahr der Pandemie auf 8 Millionen Menschen angestiegen.

Vor einem Jahr lag die Zahl der Menschen, die in der Region unter Ernährungsunsicherheit leiden, noch bei 2 Millionen Menschen. Heute sind es, laut Aussage des Direktors des WFP, David Beasley, vier Mal mehr Personen. Rund 1,7 Millionen davon sind der Kategorie „Notfall“ zugeordnet. Er leitete daraus einen dringenden