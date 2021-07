Verzweifelte Menschheit schickt Roboter zurück ins Jahr 2004, um Mark Zuckerberg davon abzuhalten, jemals Facebook zu erfinden

CAMBRIDGE, MA – Während die Menschheit unter der bösen Tyrannei von Facebook schmachtet, haben normale Bürger ihre Ressourcen gebündelt, um einen Killer-Roboter zurück ins Jahr 2004 zu schicken, um Mark Zuckerberg daran zu hindern, diese böse technologische Geißel überhaupt zu erfinden.

„Wir haben den ultimativen bionischen A.I.-Humanoiden geschaffen, um Zuckerberg zu finden und diese dunkle Zukunft zu verhindern, bevor sie beginnt“, sagt Bubba Crullers, Cheftechniker des Projekts. „Wir versuchen nicht, ihn zu töten oder so – stattdessen haben wir den Roboter so programmiert, dass er sich mit dem jungen Mark anfreundet und versucht, ihn für World of Warcraft zu begeistern, oder ihm eine wirklich schöne, aber kontrollierende Freundin vorzustellen, oder ihn dazu zu bringen, zur Bassgitarre zu greifen und einer lausigen Punkband beizutreten, oder ihn davon zu überzeugen, im Ausland in Tibet zu studieren und Mönch zu werden.“

„Was auch immer funktioniert, es ist uns egal. Wir müssen nur Facebook stoppen.“

Experten prophezeien, dass, sobald die Mission des Roboters erfüllt ist, sofort eine Utopie auf der Erde ausbrechen wird, niemand mehr Fehlinformationen über irgendetwas glauben wird und konservative Onkel mehr Zeit haben werden, Dokumentationen über den Zweiten Weltkrieg zu schauen.

(Update: Quellen zufolge hat der Roboter seine Mission erfüllt, was den jungen Zuckerberg leider dazu veranlasste, seine Energie darauf zu konzentrieren, sein Bewusstsein auf einen global vernetzten Supercomputer hochzuladen, und er regiert nun die Welt. Das ist also nach hinten losgegangen. Hoch lebe Zuck!)