Video: Analyst behauptet, „Die Bushs“ führen DeSantis‘ Präsidentschaftskampagne

„Karl Rove wird der Trainer auf dem Feld sein“

Der politische Analyst Mark Simone behauptete am Wochenende, dass die Bush-Familie die Präsidentschaftskampagne von Floridas Gouverneur Ron DeSantis leitet und dass der so genannte „Architekt“ der erfolgreichen Kampagnen von George W. Bush, Karl Rove, ebenfalls an Bord ist.

„Die Bushs sind alle mit [DeSantis] verwickelt“, sagte Simone während eines Beitrags auf Fox News am Samstag.

„Bush, der ihm eine Milliarde Dollar beschaffen kann“, fuhr Simone fort und fügte hinzu, dass „Karl Rove der Trainer auf dem Feld sein wird, ich glaube, er hat ihn beraten.“

„Deshalb wird DeSantis jede Woche ein wenig besser. Sie sind alle sehr klug“, erklärte Simone weiter und fügte hinzu: „Sie haben gesehen, was sie für Jeb Bush getan haben.“

Mark Simone: “The Bushes” are running Ron DeSantis’ campaign. pic.twitter.com/J7nlw6Efqw — Becker News (@NewsBecker) March 26, 2023

Wenn es jedoch darum geht, gegen Trump anzutreten, merkte Simone an, dass „ich nicht glaube, dass sie für Donald Trump bereit sind“.

Diese Behauptung veranlasste Trumps Sohn Don Jr. dazu, DeSantis als „trojanisches Pferd für das RINO-Establishment“ zu bezeichnen.

Wer unterstützt DeSantis? Jeb Bush, Karl Rove, Paul Ryan und all die schlimmsten Globalisten-Spender, die nie Trump waren. Ron ist vollständig in ihrem Besitz und wird von ihnen kontrolliert, weil er ein Trojanisches Pferd für das RINO-Establishment ist.

Who is supporting DeSantis?



Jeb Bush, Karl Rove, Paul Ryan and all of the worst never-Trump globalist donors. Ron is totally owned and controlled by them because he's a Trojan Horse for the RINO establishment. https://t.co/G5gx4ulD66 — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 26, 2023

In der Zwischenzeit wird berichtet, dass Trump selbst jeden auf die schwarze Liste setzt, der für den Gouverneur von Florida arbeitet, um die Kampagne von DeSantis ganz zu beenden.

Eine ungenannte, Trump nahestehende Quelle sagte gegenüber Real Clear Politics: „Es ist eine Zeit der Entscheidung“, und fügte hinzu: „Wenn Sie für Ron DeSantis‘ Präsidentschaftswahlkampf arbeiten, werden Sie nicht für die Trump-Kampagne oder im Weißen Haus von Trump arbeiten“.

Trump operatives confirm that Trump is going to blacklist anyone who works for DeSantis. pic.twitter.com/wVXPY0Yite — Ian Miles Cheong (@stillgray) March 26, 2023

Bei einer Kundgebung in Waco am Wochenende kritisierte Trump DeSantis mit den Worten: „Wenn ein Mann mit Tränen in den Augen zu mir kommt, dann hat er in den Umfragen fast nichts erreicht“, und bezog sich dabei auf DeSantis‘ Kandidatur als Gouverneur 2018, wobei er hinzufügte: „Er hat fast nichts erreicht, er hat kein Geld.

Trump fuhr fort: „Und ich sagte, ich kann Ihnen keine Unterstützung geben. Das kann man nicht, wenn man tot ist. Ich sagte, lass es uns versuchen, Ron. Ich unterstützte ihn. Er wurde wie eine Rakete. Innerhalb eines Tages war das Rennen vorbei.“