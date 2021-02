Video: Kanadier fliegt zurück nach Kanada und verweigert bei der Einreise den COVID Test

Kanadier, die positiv getestet werden, müssen sich in einer staatlichen Einrichtung einer Quarantäne unterziehen.

Nach einer neuen Politik müssen Kanadier einen Flughafen COVID Test am Flughafen über sich ergehen lassen, um festzustellen, ob sie in Quarantäne einer staatlichen Einrichtung unterziehen müssen.

Premierminister Justin Trudeau umriss die Details der neuen Politik in einem Tweet gestern Nachmittag.

Update: If you’re flying back into Canada, you’ll need to show a negative PCR test result before you board the plane – and as of today, you’ll need to take another PCR test when you land. You’ll then have to wait at an approved hotel, at your own expense, for your test results.